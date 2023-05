ऑनलाइन व्यापार की सफलता एक मजबूत वेबसाइट पर निर्भर करती है, जैसा कि COVID-19 महामारी के दौरान मांग में वृद्धि से प्रदर्शित होता है। हालाँकि, पारंपरिक वेब विकास के लिए अक्सर महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग ज्ञान या सीमित टेम्पलेट-आधारित विकल्पों की आवश्यकता होती है। no-code डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के युग में प्रवेश करें, अत्यधिक कार्यात्मक और पेशेवर वेबसाइट बनाने के लिए कम से कम कोडिंग अनुभव वाले उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना। Webflow and appmaster.io> AppMaster.io जैसे पायनियर्स सॉफ्टवेयर विकास को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने के लिए नेतृत्व कर रहे हैं।

Webflow was designed to help organizations without a dedicated development team create advanced websites. By providing visual web design tools, Webflow 's platform allows marketing teams and web designers to create websites akin to those designed by front-end engineers, without writing a line of code. Such a radical approach to web development earned them a place on Fast Company's list of Most Innovative Companies.

इस परिवर्तन के केंद्र में ग्राहक सशक्तिकरण के इर्द-गिर्द केंद्रित एक टीम संस्कृति है। Vlad Magdalin, Webflow 's co-founder and CEO, insists that the company's obsession with customer empowerment attracts individuals with a strong passion for helping others. With access to no-code tools, businesses can quickly develop sophisticated websites, and software engineers can concentrate on tackling more complex problems.

इसी तरह, appmaster .io> AppMaster.io एक शक्तिशाली no-code प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो बैकएंड, वेब और मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपमेंट को पूरा करता है। प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों को डेटा मॉडल, व्यावसायिक तर्क, REST API और WSS समापन बिंदु, साथ ही UI और इंटरैक्टिव घटक बनाने की अनुमति देता है, सभी नेत्रहीन सहज वातावरण में। यह अनुप्रयोग विकास प्रक्रिया में क्रांति लाता है, इसे तेज़, अधिक लागत प्रभावी और व्यापक श्रेणी के उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाता है।

सशक्तिकरण के लिए इस प्रतिबद्धता से प्रेरित Webflow has introduced collaboration tools for web design agencies and marketing teams, as well as enterprise-grade features like advanced security, custom traffic scaling, and guaranteed uptime. While such enhancements have led to growth among larger customers, Magdalin emphasizes that the aim is to expand their reach rather than targeting a more lucrative market.

एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां कोई भी विशेषज्ञ इंजीनियरों पर निर्भर हुए बिना सॉफ्टवेयर बना सकता है, Webflow and appmaster.io> AppMaster.io दोनों सॉफ्टवेयर विकास को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक व्यापक आंदोलन का हिस्सा हैं। सुलभ उपकरण और प्लेटफॉर्म प्रदान करके, वे उपयोगकर्ताओं को अपनी रचनात्मकता को उजागर करने और प्रक्रिया में वेब विकास के भविष्य को फिर से आकार देने की अनुमति देते हैं, दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए इंटरनेट की पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं।