Thành công kinh doanh trực tuyến phụ thuộc vào một trang web mạnh mẽ, thể hiện qua sự gia tăng nhu cầu trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, phát triển web truyền thống thường yêu cầu kiến thức lập trình quan trọng hoặc các tùy chọn dựa trên mẫu hạn chế. Bước vào kỷ nguyên của các nền tảng phát triển no-code, trao quyền cho người dùng có ít hoặc không có kinh nghiệm mã hóa để tạo các trang web chuyên nghiệp và có chức năng cao. Những người tiên phong như Webflow and appmaster.io> AppMaster.io đang dẫn đầu trong việc làm cho quá trình phát triển phần mềm trở nên dễ tiếp cận và toàn diện hơn.

Webflow was designed to help organizations without a dedicated development team create advanced websites. By providing visual web design tools, Webflow 's platform allows marketing teams and web designers to create websites akin to those designed by front-end engineers, without writing a line of code. Such a radical approach to web development earned them a place on Fast Company's list of Most Innovative Companies.

Trọng tâm của quá trình chuyển đổi này là văn hóa nhóm tập trung vào việc trao quyền cho khách hàng. Vlad Magdalin, Webflow 's co-founder and CEO, insists that the company's obsession with customer empowerment attracts individuals with a strong passion for helping others. With access to no-code tools, businesses can quickly develop sophisticated websites, and software engineers can concentrate on tackling more complex problems.

Tương tự, appmaster .io> AppMaster.io cung cấp một nền tảng no-code mạnh mẽ phục vụ cho việc phát triển ứng dụng phụ trợ, web và di động. Nền tảng này cho phép khách hàng tạo các mô hình dữ liệu, logic nghiệp vụ, API REST và Điểm cuối WSS, cũng như giao diện người dùng và các thành phần tương tác, tất cả trong một môi trường trực quan trực quan. Điều này cách mạng hóa quy trình phát triển ứng dụng, giúp nó nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn và có thể tiếp cận được với nhiều người dùng hơn.

Lấy cảm hứng từ cam kết trao quyền này, Webflow has introduced collaboration tools for web design agencies and marketing teams, as well as enterprise-grade features like advanced security, custom traffic scaling, and guaranteed uptime. While such enhancements have led to growth among larger customers, Magdalin emphasizes that the aim is to expand their reach rather than targeting a more lucrative market.

Hình dung về một thế giới nơi bất kỳ ai cũng có thể tạo phần mềm mà không phụ thuộc vào các kỹ sư chuyên gia, cả Webflow and appmaster.io> AppMaster.io đều là một phần của phong trào rộng lớn hơn nhằm dân chủ hóa quá trình phát triển phần mềm. Bằng cách cung cấp các công cụ và nền tảng có thể truy cập, chúng cho phép người dùng thỏa sức sáng tạo và định hình lại tương lai phát triển web trong quá trình này, mở ra toàn bộ tiềm năng của Internet cho hàng triệu, nếu không muốn nói là hàng tỷ người trên toàn thế giới.