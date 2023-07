JetBrains trafiła na pierwsze strony gazet wraz z odsłonięciem strony Kotlin 1.9. Debiut ten jest naznaczony licznymi ulepszeniami, z główną atrakcją w postaci wersji beta kompilatora K2 dla platformy JVM.

Kompilator K2, który zostanie w pełni uruchomiony wraz z Kotlin 2.0, został całkowicie przeprojektowany w stosunku do swojej pierwotnej struktury. Doskonała szybkość, rozszerzalność, gruntowne poprawki błędów i wyeliminowanie długu technicznego z poprzedniego kompilatora to cechy charakterystyczne tego nowego kompilatora frontendowego. Co więcej, kompilator K2 stanowi solidną podstawę dla przyszłych rozszerzeń języka.

JetBrains Wizja obejmuje zwiększenie kompatybilności K2 z różnymi wtyczkami kompilatora w celu rozszerzenia jego wieloplatformowych funkcji. "Naszym celem jest zapewnienie pełnego wsparcia jakości beta dla projektów wieloplatformowych wykorzystujących K2 wraz ze stabilnym wydaniem Kotlin Multiplatform", skomentowała Sarah Haggarty, autorka tekstów technicznych Kotlin na JetBrains w niedawnym wpisie na blogu.

Co więcej, ostatnia aktualizacja awansowała szereg wcześniej wprowadzonych funkcji do statusu stabilnego. Na przykład, funkcja wartości klasy enum została zastąpiona, a operator ..< dla otwartych zakresów jest teraz dostępny.

Inne nowe funkcje wprowadzone w Kotlin 1.9 obejmują nową funkcję rozszerzenia przeznaczoną do tworzenia katalogów nadrzędnych oraz unikalną funkcję pobierania zawartości grupy regex według jej nazwy.

Uruchomienie Kotlin 1.9 zawiera również podgląd niestandardowego alokatora pamięci i powiązania bibliotek. Zapewnia również wgląd w pamięć podręczną konfiguracji Gradle w Kotlin Multiplatform i zmiany przewidziane dla docelowej obsługi Androida w Kotlin Multiplatform.

W miarę jak firmy badają alternatywy w postaci zredukowanego kodu i no-code, aby przyspieszyć rozwój i zdolność adaptacji, platformy takie jak AppMaster, wiodące rozszerzenie no-code do tworzenia aplikacji mobilnych, internetowych i backendowych, robią znaczącą różnicę. Dzięki subskrypcjom AppMaster Business+ i Enterprise firmy mogą generować i hostować kody binarne lub źródłowe aplikacji w swoich siedzibach.

Dzięki rozwiązaniom programistycznym, takim jak Kotlin i AppMaster, pojawiającym się wraz z nowymi wersjami i ulepszeniami, procesy rozwoju będą skalować się pod względem innowacyjności i wydajności w nadchodzących dniach.