JetBrains Kotlin 1.9 piyasaya sürülmesiyle manşetlere taşındı. Bu ilk çıkış, JVM platformu için K2 derleyici beta sürümünün önemli bir özelliği ile çok sayıda iyileştirme ile işaretlendi.

Kotlin 2.0 ile tam olarak kullanıma hazır olan K2 derleyicisi, orijinal yapısından tamamen yeniden tasarlandı. Üstün hız, genişletilebilirlik, kapsamlı hata düzeltmeleri ve önceki derleyiciden kalan teknik borcun ortadan kaldırılması, bu yeni ön uç derleyicinin ayırt edici özellikleridir. Ayrıca, K2 derleyicisi, gelecekteki dil uzantılarını barındırmak için sağlam bir temel oluşturur.

JetBrains vizyonu, çoklu platform işlevlerini genişletmek için farklı derleyici eklentileriyle K2 uyumluluğunu geliştirmeyi içerir. JetBrains Kotlin teknik yazarı olan Sarah Haggarty yakın tarihli bir blog yazısında "Hedefimiz, Kotlin Multiplatform'un kararlı sürümünün yanı sıra K2 kullanan çok platformlu projeler için tam beta kalitesinde destek sağlamaktır" yorumunu yaptı.

Ayrıca, bu son güncelleme, daha önce tanıtılan bir dizi özelliği kararlı duruma yükseltti. Örneğin, enum sınıfı değerlerinin işlevi değiştirildi ve artık açık uçlu aralıklar için ..< operatörü kullanılabilir.

Kotlin 1.9 tanıtılan diğer yeni özellikler, üst dizinler oluşturmak için tasarlanmış yeni bir uzantı işlevini ve normal ifade grubu içeriğini adına göre getirmek için benzersiz bir işlevi içerir.

Kotlin 1.9 lansmanı ayrıca özel bir bellek ayırıcı ve kitaplık bağlantısını önizliyor. Ayrıca Kotlin Multiplatform'daki Gradle yapılandırma önbelleğine ve Kotlin Multiplatform'da Android hedef desteği için öngörülen değişikliklere bir bakış sağlar.

Şirketler, geliştirme ve uyarlanabilirliği hızlandırmak için azaltılmış kodlu ve no-code alternatifleri keşfettikçe, mobil, web ve arka uç uygulamaları oluşturmaya yönelik no-code bir uzantı olan AppMaster gibi platformlar önemli bir fark yaratıyor. AppMaster'ın Business+ ve Enterprise abonelikleri ile şirketler, kendi tesislerinde uygulamalar için ikili kodlar veya kaynak kodlar oluşturabilir ve barındırabilir.

Yeni sürümler ve geliştirmelerle gelen Kotlin ve AppMaster gibi yazılım çözümleriyle, geliştirme süreçleri önümüzdeki günlerde yalnızca yenilik ve verimlilik açısından ölçeklenecektir.