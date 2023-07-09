تصدرت JetBrains عناوين الصحف مع الكشف عن Kotlin 1.9. تم تمييز هذا الظهور الأول بالعديد من التحسينات ، مع تسليط الضوء على إصدار بيتا مترجم K2 لمنصة JVM.

خضع برنامج التحويل البرمجي K2 ، المقرر إطلاقه بالكامل باستخدام Kotlin 2.0 ، لإعادة تصميم كاملة من هيكله الأصلي. تعد السرعة الفائقة وقابلية التوسع وإصلاح الأخطاء الشاملة والقضاء على الديون التقنية العالقة من المترجم السابق من السمات المميزة لمجمع الواجهة الأمامية الجديد. علاوة على ذلك ، يضع مترجم K2 أساسًا قويًا لاستيعاب امتدادات اللغة المستقبلية.

تتضمن رؤية JetBrains تعزيز توافق K2 مع ملحقات المترجم المختلفة لتوسيع وظائفها متعددة الأنظمة الأساسية. "هدفنا هو ضمان دعم كامل بجودة بيتا للمشاريع متعددة المنصات باستخدام K2 جنبًا إلى جنب مع الإصدار المستقر من Kotlin Multiplatform" ، علقت سارة هاجغاري ، كاتبة تقنية Kotlin في JetBrains في منشور مدونة حديث.

علاوة على ذلك ، روج هذا التحديث الأخير لسلسلة من الميزات التي تم تقديمها سابقًا إلى حالة مستقرة. على سبيل المثال ، تم استبدال وظيفة قيم فئة التعداد وأصبح عامل التشغيل <للنطاقات المفتوحة متاحًا الآن.

تشتمل الميزات الجديدة الأخرى التي تم تقديمها في Kotlin 1.9 على وظيفة تمديد جديدة مصممة لإنشاء أدلة رئيسية ووظيفة فريدة لجلب محتوى مجموعة regex باسمها.

يؤدي إطلاق Kotlin 1.9 أيضًا إلى معاينة أداة تخصيص ذاكرة مخصصة وربط مكتبة. كما يوفر لمحة عن ذاكرة التخزين المؤقت لتهيئة Gradle في Kotlin Multiplatform والتغييرات المتوخاة لدعم Android المستهدف في Kotlin Multiplatform.

نظرًا لأن الشركات تستكشف بدائل منخفضة الكود no-code لتسريع التطوير والقدرة على التكيف ، فإن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، وهي امتداد رائد no-code لإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب والخلفية ، تحدث فرقًا كبيرًا. من خلال اشتراكات AppMaster's Business + و Enterprise ، يمكن للشركات إنشاء واستضافة الرموز الثنائية أو أكواد المصدر للتطبيقات في أماكن عملها.

مع وصول حلول برمجية مثل Kotlin و AppMaster بإصدارات وتحسينات جديدة ، ستزداد عمليات التطوير من حيث الابتكار والكفاءة في الأيام القادمة.