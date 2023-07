JetBrains a fait les gros titres avec le dévoilement de Kotlin 1.9. Ce début est marqué par de nombreuses améliorations, dont la principale est la version bêta du compilateur K2 pour la plate-forme JVM.

Le compilateur K2, dont le lancement complet est prévu à l'adresse Kotlin 2.0, a fait l'objet d'une refonte complète de sa structure d'origine. Ce nouveau compilateur frontal se caractérise par une vitesse supérieure, une extensibilité, des corrections de bogues approfondies et l'éradication de la dette technique persistante de l'ancien compilateur. En outre, le compilateur K2 jette des bases solides pour accueillir les futures extensions du langage.

JetBrains Cette vision inclut l'amélioration de la compatibilité de K2 avec différents plugins de compilateur afin d'étendre ses fonctionnalités multiplateformes. Kotlin "Notre objectif est d'assurer un support complet de qualité bêta pour les projets multiplateformes utilisant K2 en même temps que la version stable de Kotlin Multiplatform", a commenté Sarah Haggarty, rédactrice technique à JetBrains dans un récent billet de blog.

En outre, cette récente mise à jour a permis à une série de fonctionnalités précédemment introduites de passer au statut stable. Par exemple, la fonction des valeurs de la classe enum a été remplacée et l'opérateur ..< pour les plages ouvertes est désormais disponible.

D'autres nouvelles fonctionnalités introduites dans Kotlin 1.9 comprennent une nouvelle fonction d'extension conçue pour créer des répertoires parents et une fonction unique pour récupérer le contenu d'un groupe d'expressions rationnelles par son nom.

Le lancement de Kotlin 1.9 donne également un aperçu d'un allocateur de mémoire personnalisé et d'un lien de bibliothèque. Il donne également un aperçu du cache de configuration Gradle dans Kotlin Multiplatform et des changements envisagés pour la prise en charge des cibles Android dans Kotlin Multiplatform.

Avec des solutions logicielles telles que Kotlin et AppMaster qui s'enrichissent de nouvelles versions et d'améliorations, les processus de développement ne pourront que gagner en innovation et en efficacité dans les jours à venir.