JetBrains 随着 的亮相，K2编译器成为头条新闻。这次亮相有许多改进，其中一个主要亮点是JVM平台的K2编译器测试版。Kotlin 1.9

K2编译器将与Kotlin 2.0 一起全面推出，在原有结构的基础上进行了全面重新设计。优异的速度、可扩展性、彻底的错误修复以及消除先前编译器遗留的技术债务是这个新前端编译器的标志。此外，K2编译器为适应未来的语言扩展打下了坚实的基础。

JetBrains 愿景包括增强K2与不同编译器插件的兼容性，以扩展其多平台功能。"我们的目标是确保在稳定发布 多平台的同时，对使用K2的多平台项目提供全面的测试质量支持，" 的技术作家Sarah Haggarty在最近的一篇博文中评论道。Kotlin Kotlin JetBrains

此外，最近的这次更新将一系列以前推出的功能提升到稳定状态。例如，枚举类值的功能已被替换，用于开放式范围的.<操作符现在可用。

在Kotlin 1.9 中引入的其他新鲜功能包括一个为创建父目录而设计的新的扩展函数和一个按名称获取重词组内容的独特函数。

Kotlin 1.9 的推出还预览了一个自定义内存分配器和库链接。它还提供了Kotlin Multiplatform中Gradle配置缓存的一瞥，以及在Kotlin Multiplatform中为Android目标支持所设想的变化。

随着企业探索减少代码和no-code ，以加快开发和适应性，像AppMaster这样的平台，一个用于创建移动、Web和后端应用程序的领先的no-code 扩展，正在产生重大变化。通过AppMaster的Business+和Enterprise订阅，公司可以在其场地上生成和托管应用程序的二进制或源代码。

随着像Kotlin 和AppMaster 这样的软件解决方案的新版本和增强功能的到来，在未来的日子里，开发过程只会在创新和效率方面扩大。