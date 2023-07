JetBrains fez manchetes com o lançamento de Kotlin 1.9. Esta estreia é marcada por numerosas melhorias, com destaque para a versão beta do compilador K2 para a plataforma JVM.

O compilador K2, que será totalmente lançado em Kotlin 2.0, foi totalmente redesenhado em relação à sua estrutura original. Velocidade superior, extensibilidade, correções completas de bugs e a erradicação de dívidas técnicas remanescentes do compilador anterior são marcas registradas desse novo compilador de front-end. Além disso, o compilador K2 estabelece uma base sólida para acomodar futuras extensões da linguagem.

JetBrains A visão inclui o aumento da compatibilidade do K2 com diferentes plugins de compilador para alargar as suas funcionalidades multiplataforma. "Nosso objetivo é garantir suporte completo de qualidade beta para projetos multiplataforma usando o K2 junto com a versão estável do Kotlin Multiplataforma", comentou Sarah Haggarty, redatora técnica do Kotlin em JetBrains em um post recente no blog.

Além disso, esta recente atualização promoveu uma série de funcionalidades introduzidas anteriormente para o estado estável. Por exemplo, a função dos valores da classe enum foi substituída e o operador ..< para intervalos abertos está agora disponível.

Outras novas funcionalidades introduzidas em Kotlin 1.9 incluem uma nova função de extensão concebida para criar directórios pai e uma função única para obter o conteúdo do grupo regex pelo seu nome.

O lançamento de Kotlin 1.9 também apresenta um alocador de memória personalizado e a ligação de bibliotecas. Ele também fornece um vislumbre do cache de configuração do Gradle em Kotlin Multiplataforma e as mudanças previstas para o suporte ao alvo Android em Kotlin Multiplataforma.

Com soluções de software como o Kotlin e o AppMaster a chegarem com novas versões e melhorias, os processos de desenvolvimento só aumentarão em termos de inovação e eficiência nos próximos tempos.