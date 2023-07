JetBrains ha fatto notizia con la presentazione di Kotlin 1.9. Questo debutto è caratterizzato da numerosi miglioramenti, tra cui spicca la versione beta del compilatore K2 per la piattaforma JVM.

Il compilatore K2, il cui lancio è previsto con Kotlin 2.0, è stato completamente riprogettato rispetto alla sua struttura originale. La velocità superiore, l'estensibilità, la correzione completa dei bug e l'eliminazione dei debiti tecnici del precedente compilatore sono i tratti distintivi di questo nuovo compilatore frontend. Inoltre, il compilatore K2 pone solide basi per accogliere le future estensioni del linguaggio.

JetBrains La visione include il miglioramento della compatibilità di K2 con diversi plug-in di compilazione per estendere le sue funzionalità multipiattaforma. "Il nostro obiettivo è garantire un supporto completo di qualità beta per i progetti multipiattaforma che utilizzano K2, insieme al rilascio stabile di Kotlin Multiplatform", ha commentato Sarah Haggarty, technical writer di Kotlin presso JetBrains in un recente post sul blog.

Inoltre, questo recente aggiornamento ha promosso allo stato stabile una serie di funzionalità introdotte in precedenza. Ad esempio, è stata sostituita la funzione dei valori della classe enum ed è ora disponibile l'operatore ..< per gli intervalli aperti.

Altre nuove caratteristiche introdotte in Kotlin 1.9 comprendono una nuova funzione di estensione per la creazione di directory parentali e una funzione unica per il recupero del contenuto dei gruppi regex in base al loro nome.

Il lancio di Kotlin 1.9 presenta anche un'anteprima dell'allocatore di memoria personalizzato e del collegamento alle librerie. Fornisce anche un assaggio della cache di configurazione di Gradle in Kotlin Multiplatform e dei cambiamenti previsti per il supporto dei target Android in Kotlin Multiplatform.

Con soluzioni software come Kotlin e AppMaster in arrivo con nuove versioni e miglioramenti, i processi di sviluppo non potranno che crescere in termini di innovazione ed efficienza nei giorni a venire.