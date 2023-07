JetBrains hat mit der Enthüllung von Kotlin 1.9 Schlagzeilen gemacht. Dieses Debüt ist mit zahlreichen Verbesserungen verbunden, wobei die Beta-Version des K2-Compilers für die JVM-Plattform das größte Highlight darstellt.

Der K2-Compiler, der mit Kotlin 2.0 auf den Markt kommen soll, wurde von seiner ursprünglichen Struktur her völlig neu gestaltet. Überlegene Geschwindigkeit, Erweiterbarkeit, gründliche Fehlerkorrekturen und die Ausmerzung der verbleibenden technischen Schulden des vorherigen Compilers sind die Markenzeichen dieses neuen Frontend-Compilers. Darüber hinaus bildet der K2-Compiler eine solide Grundlage für künftige Spracherweiterungen.

JetBrains Die Vision umfasst die Verbesserung der Kompatibilität von K2 mit verschiedenen Compiler-Plugins, um seine Multiplattform-Funktionalitäten zu erweitern. Kotlin "Unser Ziel ist es, neben der stabilen Version von Kotlin Multiplatform auch eine vollständige Beta-Unterstützung für Multiplatform-Projekte mit K2 zu gewährleisten", kommentiert Sarah Haggarty, technische Redakteurin bei JetBrains, in einem aktuellen Blog-Post.

Darüber hinaus hat dieses jüngste Update eine Reihe von früher eingeführten Funktionen in den stabilen Status befördert. So wurde beispielsweise die Funktion der Werte der Enum-Klasse ersetzt, und der Operator ..< für offene Bereiche ist jetzt verfügbar.

Andere neue Funktionen, die in Kotlin 1.9 eingeführt wurden, umfassen eine neue Erweiterungsfunktion für die Erstellung von übergeordneten Verzeichnissen und eine einzigartige Funktion zum Abrufen von Regex-Gruppeninhalten anhand ihres Namens.

Die Einführung von Kotlin 1.9 bietet auch eine Vorschau auf eine benutzerdefinierte Speicherzuweisung und Bibliotheksverknüpfung. Sie bietet auch einen Einblick in den Gradle-Konfigurationscache in Kotlin Multiplatform und in die geplanten Änderungen für die Unterstützung von Android-Zielen in Kotlin Multiplatform.

Mit Softwarelösungen wie Kotlin und AppMaster, die mit neuen Versionen und Erweiterungen auf den Markt kommen, werden die Entwicklungsprozesse in den kommenden Tagen in puncto Innovation und Effizienz nur noch zunehmen.