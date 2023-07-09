JetBrains стала известна благодаря выпуску Kotlin 1.9. Этот дебют отмечен многочисленными улучшениями, главным из которых является бета-версия компилятора K2 для платформы JVM.

Компилятор K2, который будет полностью запущен вместе с Kotlin 2.0, претерпел полную переработку своей первоначальной структуры. Превосходная скорость, расширяемость, тщательное исправление ошибок и устранение остатков технического долга предыдущего компилятора являются отличительными чертами этого нового компилятора фронтенда. Кроме того, компилятор K2 закладывает прочную основу для будущих расширений языка.

JetBrains Видение включает в себя улучшение совместимости K2 с различными плагинами компилятора для расширения его мультиплатформенных функциональных возможностей. Kotlin "Наша цель - обеспечить полную поддержку бета-качества для многоплатформенных проектов, использующих K2, наряду со стабильным выпуском Kotlin Multiplatform", - прокомментировала Сара Хаггарти (Sarah Haggarty), технический писатель на сайте JetBrains в недавнем сообщении в блоге.

Более того, это недавнее обновление перевело ряд ранее представленных функций в статус стабильных. Например, функция значений класса enum была заменена, и теперь доступен оператор ..< для неограниченных диапазонов.

Другие новые возможности, представленные в Kotlin 1.9, включают новую функцию расширения, предназначенную для создания родительских каталогов, и уникальную функцию для получения содержимого группы regex по ее имени.

Запуск Kotlin 1.9 также демонстрирует пользовательский распределитель памяти и привязку библиотек. Кроме того, в нем можно увидеть кэш конфигурации Gradle в Kotlin Multiplatform и изменения, предусмотренные для поддержки целей Android в Kotlin Multiplatform.

Поскольку компании ищут альтернативы с сокращенным кодом и no-code для ускорения разработки и адаптации, такие платформы, как AppMaster, ведущее no-code расширение для создания мобильных, веб- и бэкэнд-приложений, существенно меняют ситуацию. С подписками AppMaster Business+ и Enterprise компании могут генерировать и размещать двоичные или исходные коды приложений на своей территории.

Благодаря таким программным решениям, как Kotlin и AppMaster, появляющимся с новыми версиями и усовершенствованиями, процессы разработки в ближайшие дни будут только расширяться с точки зрения инноваций и эффективности.