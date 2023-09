Softr to wszechstronne narzędzie do tworzenia oszałamiających aplikacji internetowych bez rozbudowanego kodowania w dynamicznej branży platform bez kodu i o niskim kodzie . Zagłębmy się w historię, funkcje i funkcjonalność Softr.

Softr, założony w 2020 roku, to platforma bez kodu , która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji internetowych, stron internetowych i portali bez konieczności posiadania tradycyjnych umiejętności programowania. Celem jego powstania było umożliwienie osobom fizycznym i firmom wcielania swoich pomysłów w rzeczywistość cyfrową. Softr zyskał popularność wśród przedsiębiorców, start-upów i małych firm dzięki przyjaznemu interfejsowi i możliwości szybkiego przekształcania koncepcji w funkcjonalne aplikacje internetowe.

Jak to działa?

Softr upraszcza proces tworzenia stron internetowych poprzez intuicyjny interfejs „przeciągnij i upuść” . Użytkownicy mogą zacząć od wyboru spośród różnych dostosowywalnych szablonów zaprojektowanych do różnych zastosowań, takich jak portfolio, rynki, witryny członkowskie itp. Po wybraniu szablonu użytkownicy mogą łatwo modyfikować jego układ, zawartość i elementy projektu, aby dopasować je do swojej marki i wizji .

Softr oferuje różne elementy konstrukcyjne i widżety, takie jak tekst, obrazy, filmy, przyciski, formularze i listy dynamiczne. Elementy te można płynnie zintegrować ze stronami aplikacji, co pozwala na tworzenie interaktywnych i angażujących doświadczeń użytkownika. Ponadto użytkownicy mogą integrować usługi zewnętrzne i bazy danych za pośrednictwem interfejsów API , umożliwiając dynamiczną zawartość i funkcjonalność.

Wyróżniającą cechą Softr jest jego zdolność do obsługi danych z Airtable, Arkuszy Google i innych źródeł zewnętrznych. Integracja ta umożliwia użytkownikom zapełnianie aplikacji danymi i informacjami w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawartość pozostaje aktualna i istotna.

Platforma oferuje również różne opcje dostosowywania, umożliwiając użytkownikom dostosowywanie czcionek, kolorów, układów i elementów marki, aby dopasować je do estetyki i stylu ich projektu. Co więcej, responsywna konstrukcja Softr zapewnia optymalizację aplikacji dla różnych urządzeń, zapewniając płynną obsługę na komputerach stacjonarnych, tabletach i smartfonach.

Po zakończeniu procesu programowania Softr ułatwia łatwe wdrożenie, umożliwiając użytkownikom publikowanie aplikacji w niestandardowych domenach lub subdomenach. To płynne przejście od projektu do wdrożenia przyspiesza proces udostępniania aplikacji internetowych społeczeństwu.

Kluczowe cechy

Integracja danych: Dzięki Softr użytkownicy mogą bezproblemowo integrować dane ze źródeł zewnętrznych, takich jak Airtable , Arkusze Google i nie tylko. Dzięki temu aplikacje są stale aktualizowane o dynamiczną zawartość w czasie rzeczywistym, co zwiększa zaangażowanie użytkowników.

Bloki konstrukcyjne i widżety: Platforma udostępnia obszerną bibliotekę elementów konstrukcyjnych i widżetów, w tym tekst, obrazy, formularze i listy dynamiczne. Te widżety umożliwiają użytkownikom tworzenie interaktywnych i atrakcyjnych wizualnie interfejsów użytkownika, poprawiających komfort użytkowania .

Responsywny projekt: Softr zapewnia, że ​​aplikacje internetowe tworzone na platformie są responsywne i zoptymalizowane pod kątem różnych urządzeń, w tym komputerów stacjonarnych, tabletów i urządzeń mobilnych. Ta funkcja responsywnego projektowania gwarantuje spójne i bezproblemowe doświadczenie użytkownika na ekranach o różnych rozmiarach.

Automatyzacja przepływu pracy: Softr umożliwia automatyzację przepływów pracy poprzez łączenie różnych usług i wyzwalanie działań w oparciu o interakcje użytkownika lub zmiany danych. Ta funkcja usprawnia procesy i poprawia komfort użytkownika.

Współpraca i praca zespołowa: Softr umożliwia wielu członkom zespołu współpracę nad tym samym projektem, dzięki czemu jest odpowiedni zarówno dla indywidualnych twórców, jak i zespołów pracujących razem nad tworzeniem aplikacji.

Kto może z niego korzystać?

Softr jest przeznaczony dla szerokiej gamy osób i firm pragnących tworzyć aplikacje internetowe bez złożoności tradycyjnego kodowania. Oto kilka przykładów tego, kto może odnieść korzyść z używania Softr:

Przedsiębiorcy i start-upy: Przedsiębiorcy chcący rozpocząć swoją działalność w Internecie mogą używać Softr do szybkiego tworzenia stron internetowych, stron docelowych, a nawet pełnoprawnych aplikacji internetowych do prezentacji swoich produktów lub usług.

Małe firmy: Małe firmy mogą wykorzystać Softr do tworzenia profesjonalnych stron internetowych, sklepów internetowych i portali klientów bez potrzeby posiadania obszernych zasobów programistycznych.

Twórcy treści: Blogerzy, pisarze i twórcy treści mogą używać Softr do tworzenia angażujących stron internetowych ze zintegrowanymi blogami, galeriami i treściami interaktywnymi.

Organizacje non-profit i organizacje: Organizacje non-profit mogą tworzyć portale darowizn, rejestracje wydarzeń i witryny członkowskie, aby kontaktować się ze swoimi zwolennikami i członkami.

Nauczyciele: Nauczyciele i wychowawcy mogą używać Softr do tworzenia kursów online, platform edukacyjnych i interaktywnych zasobów edukacyjnych.

Freelancerzy i agencje: Freelancerzy i agencje mogą szybko tworzyć i dostosowywać aplikacje internetowe dla swoich klientów, oferując opłacalne i wydajne rozwiązanie.

Firmy zajmujące się handlem elektronicznym: Przedsiębiorcy zajmujący się handlem elektronicznym mogą wykorzystywać Softr do zakładania sklepów internetowych, zarządzania listami produktów i ułatwiania bezpiecznych transakcji.

Projektanci: Projektanci mogą przekształcać swoje twórcze wizje w funkcjonalne aplikacje internetowe, korzystając z funkcji dostosowywania projektu i układu firmy Softr.

Osoby posiadające wiedzę techniczną: Nawet osoby z ograniczonym doświadczeniem w kodowaniu mogą używać Softr do tworzenia aplikacji internetowych dostosowanych do ich konkretnych potrzeb i pomysłów.

Softr kontra AppMaster

Softr i AppMaster to czołowi gracze na rynku programowania no-code, ale zajmują się różnymi aspektami tworzenia i rozwoju aplikacji.

Softr koncentruje się na umożliwieniu użytkownikom łatwego tworzenia aplikacji internetowych, oferując przyjazny dla użytkownika interfejs i różnorodne szablony. Jest odpowiedni dla osób prywatnych i małych firm, które chcą szybko tworzyć strony internetowe, strony docelowe i interaktywne aplikacje internetowe bez konieczności posiadania rozległych umiejętności kodowania.

Z drugiej strony AppMaster to najnowocześniejsza platforma no-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie różnych aplikacji, w tym systemów zaplecza, aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych. W przeciwieństwie do wielu innych narzędzi z obszaru no-code, AppMaster obejmuje cały cykl życia tworzenia aplikacji, od projektowania modeli danych po wdrażanie w pełni funkcjonalnych aplikacji. To kompleksowe podejście wyróżnia AppMaster i czyni go atrakcyjnym wyborem dla firm i osób prywatnych, które chcą tworzyć złożone i bogate w funkcje aplikacje bez tradycyjnego kodowania.

Jedną z wyróżniających się funkcji AppMaster jest wizualny projektant BP, który umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie procesów biznesowych, modeli danych i endpoints API REST dla aplikacji backendowych. Umożliwia to użytkownikom intuicyjne projektowanie logiki i przepływu aplikacji, bez konieczności pisania złożonego kodu. Podobnie programy Web BP Designer i Mobile BP Designer zapewniają to samo wizualne podejście do projektowania logiki biznesowej dla aplikacji internetowych i mobilnych.

Na uwagę zasługuje wsparcie AppMaster dla różnego rodzaju aplikacji. Użytkownicy mogą wykorzystywać interfejs drag-and-drop dla aplikacji internetowych do tworzenia interfejsów użytkownika i komponentów interaktywnych. W przypadku aplikacji mobilnych platforma oferuje środowisko serwerowe oparte na Kotlin i Jetpack Compose na Androida oraz SwiftUI na iOS, umożliwiając użytkownikom tworzenie aplikacji mobilnych, które można wdrożyć na obu platformach.

Co więcej, zdolność AppMaster do generowania wykonywalnych plików binarnych lub kodu źródłowego odróżnia go od innych platform no-code. Oznacza to, że użytkownicy mogą wdrażać aplikacje w chmurze i hostować je lokalnie, co zapewnia większą elastyczność i kontrolę nad infrastrukturą aplikacji. Automatyczne generowanie przez platformę dokumentacji Swagger dla endpoints serwera i skryptów migracji schematu bazy danych dodatkowo usprawnia proces programowania.

Koncentrując się na skalowalności i wydajności, aplikacje backendowe AppMaster są generowane przy użyciu języka programowania Go , znanego ze swojej wydajności i skalowalności. Dzięki temu aplikacje zbudowane na platformie będą w stanie obsłużyć przypadki użycia o dużym obciążeniu i wymagania na poziomie przedsiębiorstwa.

Podczas gdy Softr przoduje w upraszczaniu tworzenia aplikacji internetowych dla szerokiego grona odbiorców, AppMaster wykracza poza to, oferując kompleksowe rozwiązanie, które obsługuje różne typy aplikacji, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla firm i osób chcących tworzyć wydajniejsze i bogatsze w funkcje Aplikacje.