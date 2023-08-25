Softr 是一款多功能工具，用于在动态无代码和低代码平台行业中创建令人惊叹的 Web 应用程序，而无需进行大量编码。让我们深入了解 Softr 的历史、特性和功能。

Softr 成立于 2020 年，是一个无代码平台，使用户无需传统编程技能即可构建 Web 应用程序、网站和门户。其成立的目标是让个人和企业能够在数字领域将他们的想法变为现实。 Softr 因其用户友好的界面以及快速将概念转化为功能性 Web 应用程序的能力而受到企业家、初创公司和小型企业的欢迎。

它是如何工作的？

Softr 通过其直观的拖放界面简化了 Web 开发过程。用户可以首先从专为各种用例（例如投资组合、市场、会员网站等）设计的各种可定制模板中进行选择。选择模板后，用户可以轻松修改其布局、内容和设计元素，以匹配他们的品牌和愿景。

Softr 提供各种构建块和小部件，例如文本、图像、视频、按钮、表单和动态列表。这些元素可以无缝集成到应用程序的页面中，从而创建交互式且引人入胜的用户体验。此外，用户可以通过API集成外部服务和数据库，从而实现动态内容和功能。

Softr 的一个突出功能是它能够处理来自Airtable 、Google Sheets 和其他外部来源的数据。这种集成允许用户用实时数据和信息填充他们的应用程序，确保内容保持最新和相关。

该平台还提供各种定制选项，使用户能够调整字体、颜色、布局和品牌元素，以符合其项目的美学和风格。此外，Softr 的响应式设计可确保应用程序针对不同设备进行优化，从而提供跨台式机、平板电脑和智能手机的无缝体验。

开发过程完成后，Softr 可以轻松部署，使用户能够将其应用程序发布到自定义域或子域。这种从设计到实时部署的无缝过渡加速了将 Web 应用程序推向公众的过程。

主要特征

数据集成： 借助 Softr，用户可以无缝集成来自外部源（例如 Airtable 、Google Sheets 等）的数据。这可确保应用程序不断更新实时和动态内容，从而增强用户参与度。

借助 Softr，用户可以无缝集成来自外部源（例如 、Google Sheets 等）的数据。这可确保应用程序不断更新实时和动态内容，从而增强用户参与度。 构建块和小部件： 该平台提供了广泛的构建块和小部件库，包括文本、图像、表单和动态列表。这些小部件允许用户创建交互式且具有视觉吸引力的用户界面，从而增强用户体验。

该平台提供了广泛的构建块和小部件库，包括文本、图像、表单和动态列表。这些小部件允许用户创建交互式且具有视觉吸引力的用户界面，从而增强用户体验。 响应式设计： Softr 确保在平台上创建的 Web 应用程序能够响应并针对各种设备（包括台式机、平板电脑和移动设备）进行优化。这种响应式设计功能保证了不同屏幕尺寸上一致且无缝的用户体验。

Softr 确保在平台上创建的 Web 应用程序能够响应并针对各种设备（包括台式机、平板电脑和移动设备）进行优化。这种响应式设计功能保证了不同屏幕尺寸上一致且无缝的用户体验。 工作流程自动化： Softr 通过连接不同的服务并根据用户交互或数据更改触发操作来实现工作流程的自动化。此功能简化了流程并增强了用户体验。

Softr 通过连接不同的服务并根据用户交互或数据更改触发操作来实现工作流程的自动化。此功能简化了流程并增强了用户体验。 协作和团队合作： Softr 允许多个团队成员在同一项目上进行协作，使其适合个人创建者和团队共同开发应用程序。

谁可以使用它？

Softr 迎合了众多寻求构建 Web 应用程序而无需传统编码的复杂性的个人和企业。以下是一些可以从 Softr 中受益的示例：

企业家和初创公司： 希望在线开展业务的企业家可以使用 Softr 快速创建网站、登陆页面，甚至成熟的 Web 应用程序来展示他们的产品或服务。

希望在线开展业务的企业家可以使用 Softr 快速创建网站、登陆页面，甚至成熟的 Web 应用程序来展示他们的产品或服务。 小型企业： 小型企业可以利用 Softr 构建专业网站、在线商店和客户门户，而不需要大量的开发资源。

小型企业可以利用 Softr 构建专业网站、在线商店和客户门户，而不需要大量的开发资源。 内容创建者： 博主、作家和内容创建者可以使用 Softr 构建具有集成博客、画廊和交互式内容的引人入胜的网站。

博主、作家和内容创建者可以使用 Softr 构建具有集成博客、画廊和交互式内容的引人入胜的网站。 非营利组织和组织： 非营利组织可以创建捐赠门户、活动注册和会员网站以与其支持者和成员建立联系。

非营利组织可以创建捐赠门户、活动注册和会员网站以与其支持者和成员建立联系。 教育工作者： 教师和教育工作者可以使用 Softr 开发在线课程、教育平台和互动学习资源。

教师和教育工作者可以使用 Softr 开发在线课程、教育平台和互动学习资源。 自由职业者和机构： 自由职业者和机构可以为其客户快速创建和定制 Web 应用程序，从而提供经济高效的解决方案。

自由职业者和机构可以为其客户快速创建和定制 Web 应用程序，从而提供经济高效的解决方案。 电子商务企业： 电子商务企业家可以利用 Softr 建立在线商店、管理产品列表并促进安全交易。

电子商务企业家可以利用 Softr 建立在线商店、管理产品列表并促进安全交易。 设计师： 设计师可以使用 Softr 的设计定制和布局功能将他们的创意愿景转化为功能性 Web 应用程序。

设计师可以使用 Softr 的设计定制和布局功能将他们的创意愿景转化为功能性 Web 应用程序。 精通技术的个人：即使编码经验有限的人也可以使用 Softr 创建适合其特定需求和想法的 Web 应用程序。

Softr 与AppMaster

Softr 和AppMaster是no-code开发领域的杰出参与者，但它们迎合了不同的应用程序创建和开发方面。

Softr 专注于让用户能够轻松构建 Web 应用程序，提供用户友好的界面和各种模板。它适合希望快速创建网站、登陆页面和交互式 Web 应用程序而无需大量编码技能的个人和小型企业。

另一方面， AppMaster是一个尖端的no-code平台，使用户能够创建各种应用程序，包括后端系统、Web应用程序和移动应用程序。与no-code领域的许多其他工具不同， AppMaster涵盖了整个应用程序开发生命周期，从设计数据模型到部署功能齐全的应用程序。这种全面的方法使AppMaster脱颖而出，并使其成为寻求在不使用传统编码的情况下构建复杂且功能丰富的应用程序的企业和个人的有吸引力的选择。

AppMaster的突出功能之一是其可视化 BP 设计器，它允许用户直观地为后端应用程序创建业务流程、数据模型和REST API endpoints 。这使用户能够直观地设计应用程序的逻辑和流程，而无需编写复杂的代码。同样，Web BP Designer 和 Mobile BP Designer 提供相同的可视化方法来设计 Web 和移动应用程序的业务逻辑。

AppMaster对各种类型应用程序的支持值得注意。用户可以利用 Web 应用程序的drag-and-drop界面来创建用户界面和交互式组件。对于移动应用程序，该平台提供了基于Kotlin和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）的服务器驱动框架，允许用户创建可部署到这两个平台的移动应用程序。

此外， AppMaster生成可执行二进制文件或源代码的能力使其有别于其他no-code平台。这意味着用户可以将应用程序部署到云中并将其托管在本地，从而提供增强的灵活性和对其应用程序基础架构的控制。该平台自动生成服务器endpoints的 Swagger 文档和数据库架构迁移脚本，进一步简化了开发过程。

AppMaster注重可扩展性和性能，其后端应用程序使用以效率和可扩展性着称的Go编程语言生成。这确保了在该平台上构建的应用程序可以处理高负载用例和企业级需求。

Softr 擅长为广大受众简化 Web 应用程序的创建，而AppMaster则更进一步，提供满足各种应用程序类型的全栈解决方案，使其成为希望创建更强大、功能丰富的企业和个人的绝佳选择。应用程序。