Softr هي أداة متعددة الاستخدامات لإنشاء تطبيقات ويب مذهلة بدون تعليمات برمجية واسعة النطاق في صناعة الأنظمة الأساسية الديناميكية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية . دعونا نتعمق في تاريخ Softr وميزاته ووظائفه.

Softr، التي تأسست عام 2020، هي عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية تمكن المستخدمين من بناء تطبيقات الويب والمواقع الإلكترونية والبوابات دون الحاجة إلى مهارات البرمجة التقليدية. كان الدافع وراء إنشائها هو تمكين الأفراد والشركات من تحقيق أفكارهم في العالم الرقمي. اكتسبت Softr شعبية بين رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة بسبب واجهتها سهلة الاستخدام وقدرتها على تحويل المفاهيم بسرعة إلى تطبيقات ويب وظيفية.

كيف يعمل؟

يعمل Softr على تبسيط عملية تطوير الويب من خلال واجهة السحب والإفلات البديهية. يمكن للمستخدمين البدء بالاختيار من بين العديد من القوالب القابلة للتخصيص والمصممة لحالات استخدام متنوعة، مثل المحافظ والأسواق ومواقع العضوية وما إلى ذلك. بمجرد تحديد القالب، يمكن للمستخدمين بسهولة تعديل تخطيطه ومحتواه وعناصر التصميم لتتناسب مع علامتهم التجارية ورؤيتهم .

تقدم Softr العديد من العناصر الأساسية والأدوات، مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والأزرار والنماذج والقوائم الديناميكية. ويمكن دمج هذه العناصر بسلاسة في صفحات التطبيق، مما يسمح بإنشاء تجارب مستخدم تفاعلية وجذابة. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين دمج الخدمات الخارجية وقواعد البيانات من خلال واجهات برمجة التطبيقات ، مما يتيح المحتوى والوظائف الديناميكية.

الميزة البارزة في Softr هي قدرتها على التعامل مع البيانات من Airtable وGoogle Sheets والمصادر الخارجية الأخرى. يتيح هذا التكامل للمستخدمين ملء تطبيقاتهم بالبيانات والمعلومات في الوقت الفعلي، مما يضمن بقاء المحتوى محدثًا وملائمًا.

توفر المنصة أيضًا خيارات تخصيص متنوعة، مما يتيح للمستخدمين ضبط الخطوط والألوان والتخطيطات وعناصر العلامة التجارية لتتوافق مع جمالية وأسلوب مشروعهم. علاوة على ذلك، يضمن تصميم Softr سريع الاستجابة تحسين التطبيقات للأجهزة المختلفة، مما يوفر تجربة سلسة عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

بمجرد اكتمال عملية التطوير، يقوم Softr بتسهيل النشر بسهولة، مما يتيح للمستخدمين نشر تطبيقاتهم إلى نطاقات مخصصة أو نطاقات فرعية. يؤدي هذا الانتقال السلس من التصميم إلى النشر المباشر إلى تسريع عملية تقديم تطبيقات الويب إلى الجمهور.

دلائل الميزات

تكامل البيانات: مع Softr، يمكن للمستخدمين دمج البيانات من مصادر خارجية بسلاسة مثل Airtable وGoogle Sheets والمزيد. ويضمن ذلك تحديث التطبيقات باستمرار بمحتوى ديناميكي في الوقت الفعلي، مما يعزز مشاركة المستخدم.

مع Softr، يمكن للمستخدمين دمج البيانات من مصادر خارجية بسلاسة مثل وGoogle Sheets والمزيد. ويضمن ذلك تحديث التطبيقات باستمرار بمحتوى ديناميكي في الوقت الفعلي، مما يعزز مشاركة المستخدم. كتل البناء والأدوات: توفر المنصة مكتبة واسعة من كتل البناء والأدوات، بما في ذلك النصوص والصور والنماذج والقوائم الديناميكية. تسمح هذه الأدوات للمستخدمين بإنشاء واجهات مستخدم تفاعلية وجذابة بصريًا، مما يعزز تجربة المستخدم .

توفر المنصة مكتبة واسعة من كتل البناء والأدوات، بما في ذلك النصوص والصور والنماذج والقوائم الديناميكية. تسمح هذه الأدوات للمستخدمين بإنشاء واجهات مستخدم تفاعلية وجذابة بصريًا، مما يعزز تجربة المستخدم . التصميم سريع الاستجابة: تضمن Softr أن تكون تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها على النظام الأساسي سريعة الاستجابة ومُحسّنة لمختلف الأجهزة، بما في ذلك سطح المكتب والكمبيوتر اللوحي والهاتف المحمول. تضمن ميزة التصميم سريع الاستجابة هذه تجربة مستخدم متسقة وسلسة عبر أحجام الشاشات المختلفة.

تضمن Softr أن تكون تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها على النظام الأساسي سريعة الاستجابة ومُحسّنة لمختلف الأجهزة، بما في ذلك سطح المكتب والكمبيوتر اللوحي والهاتف المحمول. تضمن ميزة التصميم سريع الاستجابة هذه تجربة مستخدم متسقة وسلسة عبر أحجام الشاشات المختلفة. أتمتة سير العمل: يتيح Softr أتمتة سير العمل من خلال ربط الخدمات المختلفة وتفعيل الإجراءات بناءً على تفاعلات المستخدم أو تغييرات البيانات. تعمل هذه الميزة على تبسيط العمليات وتحسين تجربة المستخدم.

يتيح Softr أتمتة سير العمل من خلال ربط الخدمات المختلفة وتفعيل الإجراءات بناءً على تفاعلات المستخدم أو تغييرات البيانات. تعمل هذه الميزة على تبسيط العمليات وتحسين تجربة المستخدم. التعاون والعمل الجماعي: يتيح Softr للعديد من أعضاء الفريق التعاون في نفس المشروع، مما يجعله مناسبًا لكل من المبدعين الأفراد والفرق التي تعمل معًا لتطوير التطبيقات.

من يمكنه استخدامه؟

تقدم Softr خدماتها لمجموعة واسعة من الأفراد والشركات التي تسعى إلى إنشاء تطبيقات الويب دون تعقيد البرمجة التقليدية. فيما يلي بعض الأمثلة لمن يمكنه الاستفادة من استخدام Softr:

رواد الأعمال والشركات الناشئة: يمكن لرجال الأعمال الذين يتطلعون إلى إطلاق أعمالهم عبر الإنترنت استخدام Softr لإنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة وحتى تطبيقات الويب الكاملة لعرض منتجاتهم أو خدماتهم بسرعة.

يمكن لرجال الأعمال الذين يتطلعون إلى إطلاق أعمالهم عبر الإنترنت استخدام Softr لإنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة وحتى تطبيقات الويب الكاملة لعرض منتجاتهم أو خدماتهم بسرعة. الشركات الصغيرة: يمكن للشركات الصغيرة الاستفادة من Softr لإنشاء مواقع ويب احترافية ومتاجر عبر الإنترنت وبوابات للعملاء دون الحاجة إلى موارد تطوير واسعة النطاق.

يمكن للشركات الصغيرة الاستفادة من Softr لإنشاء مواقع ويب احترافية ومتاجر عبر الإنترنت وبوابات للعملاء دون الحاجة إلى موارد تطوير واسعة النطاق. منشئو المحتوى: يمكن للمدونين والكتاب ومنشئي المحتوى استخدام Softr لإنشاء مواقع ويب جذابة تحتوي على مدونات ومعارض ومحتوى تفاعلي متكامل.

يمكن للمدونين والكتاب ومنشئي المحتوى استخدام Softr لإنشاء مواقع ويب جذابة تحتوي على مدونات ومعارض ومحتوى تفاعلي متكامل. المنظمات غير الربحية والمنظمات: يمكن للمنظمات غير الربحية إنشاء بوابات للتبرع، وتسجيل الأحداث، ومواقع العضوية للتواصل مع مؤيديها وأعضائها.

يمكن للمنظمات غير الربحية إنشاء بوابات للتبرع، وتسجيل الأحداث، ومواقع العضوية للتواصل مع مؤيديها وأعضائها. المعلمون: يمكن للمدرسين والمعلمين استخدام Softr لتطوير الدورات التدريبية عبر الإنترنت والمنصات التعليمية وموارد التعلم التفاعلية.

يمكن للمدرسين والمعلمين استخدام Softr لتطوير الدورات التدريبية عبر الإنترنت والمنصات التعليمية وموارد التعلم التفاعلية. المستقلون والوكالات: يمكن للعاملين المستقلين والوكالات إنشاء تطبيقات الويب وتخصيصها بسرعة لعملائهم، مما يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة وفعالاً.

يمكن للعاملين المستقلين والوكالات إنشاء تطبيقات الويب وتخصيصها بسرعة لعملائهم، مما يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة وفعالاً. أعمال التجارة الإلكترونية: يمكن لرواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية الاستفادة من Softr لإنشاء متاجر عبر الإنترنت وإدارة قوائم المنتجات وتسهيل المعاملات الآمنة.

يمكن لرواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية الاستفادة من Softr لإنشاء متاجر عبر الإنترنت وإدارة قوائم المنتجات وتسهيل المعاملات الآمنة. المصممون: يمكن للمصممين تحويل رؤاهم الإبداعية إلى تطبيقات ويب وظيفية باستخدام ميزات تخصيص التصميم والتخطيط الخاصة بـ Softr.

يمكن للمصممين تحويل رؤاهم الإبداعية إلى تطبيقات ويب وظيفية باستخدام ميزات تخصيص التصميم والتخطيط الخاصة بـ Softr. الأفراد المتمرسون في مجال التكنولوجيا: حتى أولئك الذين لديهم خبرة محدودة في البرمجة يمكنهم استخدام Softr لإنشاء تطبيقات ويب مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وأفكارهم الخاصة.

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Softr مقابل AppMaster

تعد Softr و AppMaster من اللاعبين البارزين في مجال التطوير no-code ، لكنهما تلبيان الجوانب المختلفة لإنشاء التطبيقات وتطويرها.

تركز Softr على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب بسهولة، وتقدم واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من القوالب. إنها مناسبة للأفراد والشركات الصغيرة التي تتطلع إلى إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة وتطبيقات الويب التفاعلية بسرعة دون الحاجة إلى مهارات ترميز واسعة النطاق.

من ناحية أخرى، يعد AppMaster نظامًا أساسيًا متطورًا no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات متنوعة، بما في ذلك الأنظمة الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. على عكس العديد من الأدوات الأخرى في مجال no-code ، يغطي AppMaster دورة حياة تطوير التطبيق بأكملها، بدءًا من تصميم نماذج البيانات وحتى نشر التطبيقات كاملة الوظائف. هذا النهج الشامل يميز AppMaster ويجعله خيارًا جذابًا للشركات والأفراد الذين يسعون إلى إنشاء تطبيقات معقدة وغنية بالميزات دون الحاجة إلى البرمجة التقليدية.

إحدى الميزات البارزة في AppMaster هي مصمم BP المرئي، والذي يسمح للمستخدمين بإنشاء عمليات الأعمال ونماذج البيانات endpoints REST API للتطبيقات الخلفية بشكل مرئي. يتيح ذلك للمستخدمين تصميم منطق وتدفق تطبيقاتهم بشكل حدسي، دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة. وبالمثل، يوفر Web BP Designer وMobile BP Designer نفس النهج المرئي لتصميم منطق الأعمال لتطبيقات الويب والهاتف المحمول.

يعد دعم AppMaster لأنواع مختلفة من التطبيقات أمرًا جديرًا بالملاحظة. يمكن للمستخدمين الاستفادة من واجهة drag-and-drop لتطبيقات الويب لإنشاء واجهات المستخدم والمكونات التفاعلية. بالنسبة لتطبيقات الهاتف المحمول، توفر المنصة إطارًا يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات جوال يمكن نشرها على كلا النظامين الأساسيين.

علاوة على ذلك، فإن قدرة AppMaster على إنشاء ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو كود مصدر يميزه عن الأنظمة الأساسية الأخرى no-code. وهذا يعني أن المستخدمين يمكنهم نشر التطبيقات على السحابة واستضافتها محليًا، مما يوفر مرونة وتحكمًا معززين في البنية التحتية لتطبيقاتهم. يعمل الإنشاء التلقائي للنظام الأساسي لوثائق Swagger endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات على تبسيط عملية التطوير.

مع التركيز على قابلية التوسع والأداء، يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية لـ AppMaster باستخدام لغة البرمجة Go ، المعروفة بكفاءتها وقابليتها للتوسع. وهذا يضمن أن التطبيقات المبنية على النظام الأساسي يمكنها التعامل مع حالات الاستخدام عالية التحميل والمتطلبات على مستوى المؤسسة.

بينما تتفوق Softr في تبسيط إنشاء تطبيقات الويب لجمهور عريض، AppMaster يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم حل متكامل يلبي أنواع التطبيقات المختلفة، مما يجعله خيارًا مقنعًا للشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات أكثر قوة وغنية بالميزات. التطبيقات.