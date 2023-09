Softr est un outil polyvalent permettant de créer de superbes applications Web sans codage approfondi dans le secteur des plates-formes dynamiques sans code et low-code . Examinons l'histoire, les caractéristiques et les fonctionnalités de Softr.

Softr, fondée en 2020, est une plate -forme sans code qui permet aux utilisateurs de créer des applications Web, des sites Web et des portails sans avoir besoin de compétences en programmation traditionnelles. Sa création a été motivée par l'objectif de permettre aux particuliers et aux entreprises de donner vie à leurs idées dans le domaine numérique. Softr a gagné en popularité auprès des entrepreneurs, des startups et des petites entreprises pour son interface conviviale et sa capacité à transformer rapidement des concepts en applications Web fonctionnelles.

Softr simplifie le processus de développement Web grâce à son interface intuitive glisser-déposer . Les utilisateurs peuvent commencer par choisir parmi différents modèles personnalisables conçus pour divers cas d'utilisation, tels que les portefeuilles, les marchés, les sites d'adhésion, etc. Une fois un modèle sélectionné, les utilisateurs peuvent facilement modifier sa mise en page, son contenu et ses éléments de conception pour qu'ils correspondent à leur marque et leur vision. .

Softr propose divers blocs de construction et widgets, tels que du texte, des images, des vidéos, des boutons, des formulaires et des listes dynamiques. Ces éléments peuvent être intégrés de manière transparente dans les pages de l'application, permettant la création d'expériences utilisateur interactives et engageantes. De plus, les utilisateurs peuvent intégrer des services et des bases de données externes via des API , permettant un contenu et des fonctionnalités dynamiques.

Une fonctionnalité remarquable de Softr est sa capacité à gérer les données d' Airtable, de Google Sheets et d'autres sources externes. Cette intégration permet aux utilisateurs de remplir leurs applications avec des données et des informations en temps réel, garantissant ainsi que le contenu reste à jour et pertinent.

La plate-forme propose également diverses options de personnalisation, permettant aux utilisateurs d'ajuster les polices, les couleurs, les mises en page et les éléments de marque pour les aligner sur l'esthétique et le style de leur projet. De plus, la conception réactive de Softr garantit que les applications sont optimisées pour différents appareils, offrant ainsi une expérience transparente sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et les smartphones.

Une fois le processus de développement terminé, Softr facilite un déploiement facile, permettant aux utilisateurs de publier leurs applications sur des domaines ou sous-domaines personnalisés. Cette transition transparente de la conception au déploiement réel accélère le processus de mise à disposition des applications Web au public.

Principales caractéristiques

Intégration des données : avec Softr, les utilisateurs peuvent intégrer de manière transparente des données provenant de sources externes telles que Airtable , Google Sheets, etc. Cela garantit que les applications sont constamment mises à jour avec du contenu dynamique et en temps réel, améliorant ainsi l'engagement des utilisateurs.

avec Softr, les utilisateurs peuvent intégrer de manière transparente des données provenant de sources externes telles que , Google Sheets, etc. Cela garantit que les applications sont constamment mises à jour avec du contenu dynamique et en temps réel, améliorant ainsi l'engagement des utilisateurs. Blocs de construction et widgets : la plate-forme fournit une vaste bibliothèque de blocs de construction et de widgets, notamment du texte, des images, des formulaires et des listes dynamiques. Ces widgets permettent aux utilisateurs de créer des interfaces utilisateur interactives et visuellement attrayantes, améliorant ainsi l' expérience utilisateur .

la plate-forme fournit une vaste bibliothèque de blocs de construction et de widgets, notamment du texte, des images, des formulaires et des listes dynamiques. Ces widgets permettent aux utilisateurs de créer des interfaces utilisateur interactives et visuellement attrayantes, améliorant ainsi l' expérience utilisateur . Conception réactive : Softr garantit que les applications Web créées sur la plate-forme sont réactives et optimisées pour divers appareils, notamment les ordinateurs de bureau, les tablettes et les mobiles. Cette fonctionnalité de conception réactive garantit une expérience utilisateur cohérente et transparente sur différentes tailles d'écran.

Softr garantit que les applications Web créées sur la plate-forme sont réactives et optimisées pour divers appareils, notamment les ordinateurs de bureau, les tablettes et les mobiles. Cette fonctionnalité de conception réactive garantit une expérience utilisateur cohérente et transparente sur différentes tailles d'écran. Automatisation des flux de travail : Softr permet l'automatisation des flux de travail en connectant différents services et en déclenchant des actions en fonction des interactions des utilisateurs ou des modifications de données. Cette fonctionnalité rationalise les processus et améliore l'expérience utilisateur.

Softr permet l'automatisation des flux de travail en connectant différents services et en déclenchant des actions en fonction des interactions des utilisateurs ou des modifications de données. Cette fonctionnalité rationalise les processus et améliore l'expérience utilisateur. Collaboration et travail d'équipe : Softr permet à plusieurs membres d'une équipe de collaborer sur le même projet, ce qui le rend adapté aussi bien aux créateurs individuels qu'aux équipes travaillant ensemble pour développer des applications.

Qui peut l’utiliser ?

Softr s'adresse à un large éventail de particuliers et d'entreprises cherchant à créer des applications Web sans la complexité du codage traditionnel. Voici quelques exemples de personnes qui peuvent bénéficier de l’utilisation de Softr :

Entrepreneurs et startups : les entrepreneurs souhaitant lancer leur entreprise en ligne peuvent utiliser Softr pour créer rapidement des sites Web, des pages de destination et même des applications Web à part entière pour présenter leurs produits ou services.

les entrepreneurs souhaitant lancer leur entreprise en ligne peuvent utiliser Softr pour créer rapidement des sites Web, des pages de destination et même des applications Web à part entière pour présenter leurs produits ou services. Petites entreprises : les petites entreprises peuvent tirer parti de Softr pour créer des sites Web professionnels, des boutiques en ligne et des portails clients sans avoir besoin de ressources de développement étendues.

les petites entreprises peuvent tirer parti de Softr pour créer des sites Web professionnels, des boutiques en ligne et des portails clients sans avoir besoin de ressources de développement étendues. Créateurs de contenu : les blogueurs, les écrivains et les créateurs de contenu peuvent utiliser Softr pour créer des sites Web attrayants avec des blogs, des galeries et du contenu interactif intégrés.

les blogueurs, les écrivains et les créateurs de contenu peuvent utiliser Softr pour créer des sites Web attrayants avec des blogs, des galeries et du contenu interactif intégrés. Organisations à but non lucratif et organisations : les organisations à but non lucratif peuvent créer des portails de dons, des inscriptions à des événements et des sites d'adhésion pour se connecter avec leurs partisans et leurs membres.

les organisations à but non lucratif peuvent créer des portails de dons, des inscriptions à des événements et des sites d'adhésion pour se connecter avec leurs partisans et leurs membres. Éducateurs : les enseignants et les éducateurs peuvent utiliser Softr pour développer des cours en ligne, des plateformes éducatives et des ressources d'apprentissage interactives.

les enseignants et les éducateurs peuvent utiliser Softr pour développer des cours en ligne, des plateformes éducatives et des ressources d'apprentissage interactives. Indépendants et agences : les indépendants et les agences peuvent rapidement créer et personnaliser des applications Web pour leurs clients, offrant ainsi une solution rentable et efficace.

les indépendants et les agences peuvent rapidement créer et personnaliser des applications Web pour leurs clients, offrant ainsi une solution rentable et efficace. Entreprises de commerce électronique : les entrepreneurs du commerce électronique peuvent utiliser Softr pour créer des boutiques en ligne, gérer les listes de produits et faciliter les transactions sécurisées.

les entrepreneurs du commerce électronique peuvent utiliser Softr pour créer des boutiques en ligne, gérer les listes de produits et faciliter les transactions sécurisées. Concepteurs : les concepteurs peuvent transformer leurs visions créatives en applications Web fonctionnelles à l'aide des fonctionnalités de personnalisation et de mise en page de Softr.

les concepteurs peuvent transformer leurs visions créatives en applications Web fonctionnelles à l'aide des fonctionnalités de personnalisation et de mise en page de Softr. Individus férus de technologie : même ceux qui ont une expérience limitée en codage peuvent utiliser Softr pour créer des applications Web adaptées à leurs besoins et idées spécifiques.

Softr contre AppMaster

Softr et AppMaster sont des acteurs de premier plan dans le domaine du développement no-code, mais ils s'adressent à différents aspects de la création et du développement d'applications.

Softr vise à permettre aux utilisateurs de créer facilement des applications Web, en offrant une interface conviviale et une variété de modèles. Il convient aux particuliers et aux petites entreprises qui cherchent à créer rapidement des sites Web, des pages de destination et des applications Web interactives sans avoir besoin de compétences approfondies en codage.

D'autre part, AppMaster est une plate-forme no-code de pointe qui permet aux utilisateurs de créer diverses applications, notamment des systèmes backend, des applications Web et des applications mobiles. Contrairement à de nombreux autres outils no-code, AppMaster couvre l'ensemble du cycle de vie du développement d'applications, de la conception de modèles de données au déploiement d'applications entièrement fonctionnelles. Cette approche globale distingue AppMaster et en fait un choix attrayant pour les entreprises et les particuliers cherchant à créer des applications complexes et riches en fonctionnalités sans codage traditionnel.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables d' AppMaster est son BP Designer visuel, qui permet aux utilisateurs de créer visuellement des processus métier, des modèles de données et endpoints d'API REST pour les applications backend. Cela permet aux utilisateurs de concevoir la logique et le flux de leurs applications de manière intuitive, sans avoir à écrire de code complexe. De même, Web BP Designer et Mobile BP Designer offrent la même approche visuelle pour concevoir une logique métier pour les applications Web et mobiles.

La prise en charge d' AppMaster pour différents types d'applications est remarquable. Les utilisateurs peuvent tirer parti de l'interface drag-and-drop des applications Web pour créer des interfaces utilisateur et des composants interactifs. Pour les applications mobiles, la plateforme propose un framework piloté par serveur basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, permettant aux utilisateurs de créer des applications mobiles pouvant être déployées sur les deux plateformes.

De plus, la capacité d' AppMaster à générer des fichiers binaires exécutables ou du code source le distingue des autres plates-formes no-code. Cela signifie que les utilisateurs peuvent déployer des applications sur le cloud et les héberger sur site, offrant ainsi une flexibilité et un contrôle améliorés sur l'infrastructure de leurs applications. La génération automatique par la plateforme de la documentation Swagger pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données rationalise davantage le processus de développement.

En mettant l'accent sur l'évolutivité et les performances, les applications backend d' AppMaster sont générées à l'aide du langage de programmation Go , connu pour son efficacité et son évolutivité. Cela garantit que les applications construites sur la plate-forme peuvent gérer des cas d'utilisation à forte charge et des demandes au niveau de l'entreprise.

Alors que Softr excelle dans la simplification de la création d'applications Web pour un large public, AppMaster va plus loin en proposant une solution complète qui s'adresse à différents types d'applications, ce qui en fait un choix incontournable pour les entreprises et les particuliers cherchant à créer des applications plus puissantes et plus riches en fonctionnalités. applications.