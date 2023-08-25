Softr, dinamik kodsuz ve az kodlu platformlar endüstrisinde kapsamlı kodlamaya gerek kalmadan çarpıcı web uygulamaları oluşturmaya yönelik çok yönlü bir araçtır. Softr'ın geçmişine, özelliklerine ve işlevselliğine bakalım.

2020 yılında kurulan Softr, kullanıcıların geleneksel programlama becerilerine ihtiyaç duymadan web uygulamaları, web siteleri ve portallar oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir platformdur. Kuruluşu, bireyleri ve işletmeleri fikirlerini dijital alanda hayata geçirme konusunda güçlendirme hedefiyle yürütüldü. Softr, kullanıcı dostu arayüzü ve konseptleri hızlı bir şekilde işlevsel web uygulamalarına dönüştürme yeteneği nedeniyle girişimciler, yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler arasında popülerlik kazanmıştır.

O nasıl çalışır?

Softr, sezgisel sürükle ve bırak arayüzüyle web geliştirme sürecini basitleştirir. Kullanıcılar, portföyler, pazaryerleri, üyelik siteleri vb. gibi çeşitli kullanım durumları için tasarlanmış çeşitli özelleştirilebilir şablonlar arasından seçim yaparak başlayabilir. Bir şablon seçildikten sonra kullanıcılar, şablonların düzenini, içeriğini ve tasarım öğelerini markalarına ve vizyonlarına uyacak şekilde kolayca değiştirebilirler. .

Softr, metin, görseller, videolar, düğmeler, formlar ve dinamik listeler gibi çeşitli yapı taşları ve widget'lar sunar. Bu öğeler, uygulamanın sayfalarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve etkileşimli ve ilgi çekici kullanıcı deneyimlerinin oluşturulmasına olanak tanır. Dahası, kullanıcılar harici hizmetleri ve veritabanlarını API'ler aracılığıyla entegre ederek dinamik içerik ve işlevsellik sağlayabilirler.

Softr'ın öne çıkan bir özelliği Airtable, Google E-Tablolar ve diğer harici kaynaklardan gelen verileri işleme yeteneğidir. Bu entegrasyon, kullanıcıların uygulamalarını gerçek zamanlı veri ve bilgilerle doldurmasına olanak tanıyarak içeriğin güncel ve alakalı kalmasını sağlar.

Platform aynı zamanda çeşitli özelleştirme seçenekleri sunarak kullanıcıların yazı tiplerini, renkleri, düzenleri ve markalama öğelerini projelerinin estetiğine ve tarzına uygun şekilde ayarlamalarına olanak tanır. Üstelik Softr'ın duyarlı tasarımı, uygulamaların farklı cihazlar için optimize edilmesini sağlayarak masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlarda kusursuz bir deneyim sağlar.

Geliştirme süreci tamamlandıktan sonra Softr, kolay dağıtımı kolaylaştırarak kullanıcıların uygulamalarını özel etki alanlarına veya alt etki alanlarına yayınlamalarına olanak tanır. Tasarımdan canlı dağıtıma olan bu kusursuz geçiş, web uygulamalarının halka sunulması sürecini hızlandırır.

Ana Özellikler

Veri Entegrasyonu: Softr ile kullanıcılar Airtable , Google E-Tablolar ve daha fazlası gibi harici kaynaklardan gelen verileri sorunsuz bir şekilde entegre edebilir. Bu, uygulamaların gerçek zamanlı ve dinamik içerikle sürekli güncellenmesini sağlayarak kullanıcı katılımını artırır.

Softr ile kullanıcılar , Google E-Tablolar ve daha fazlası gibi harici kaynaklardan gelen verileri sorunsuz bir şekilde entegre edebilir. Bu, uygulamaların gerçek zamanlı ve dinamik içerikle sürekli güncellenmesini sağlayarak kullanıcı katılımını artırır. Yapı Taşları ve Widget'lar: Platform, metin, görseller, formlar ve dinamik listeler de dahil olmak üzere yapı taşları ve widget'lardan oluşan kapsamlı bir kitaplık sağlar. Bu widget'lar, kullanıcıların etkileşimli ve görsel olarak çekici kullanıcı arayüzleri oluşturmasına olanak tanıyarak kullanıcı deneyimini geliştirir.

Platform, metin, görseller, formlar ve dinamik listeler de dahil olmak üzere yapı taşları ve widget'lardan oluşan kapsamlı bir kitaplık sağlar. Bu widget'lar, kullanıcıların etkileşimli ve görsel olarak çekici kullanıcı arayüzleri oluşturmasına olanak tanıyarak kullanıcı deneyimini geliştirir. Duyarlı Tasarım: Softr, platformda oluşturulan web uygulamalarının masaüstü, tablet ve mobil dahil olmak üzere çeşitli cihazlar için duyarlı olmasını ve optimize edilmesini sağlar. Bu duyarlı tasarım özelliği, farklı ekran boyutlarında tutarlı ve kusursuz bir kullanıcı deneyimini garanti eder.

Softr, platformda oluşturulan web uygulamalarının masaüstü, tablet ve mobil dahil olmak üzere çeşitli cihazlar için duyarlı olmasını ve optimize edilmesini sağlar. Bu duyarlı tasarım özelliği, farklı ekran boyutlarında tutarlı ve kusursuz bir kullanıcı deneyimini garanti eder. İş Akışı Otomasyonu: Softr, farklı hizmetleri bağlayarak ve kullanıcı etkileşimlerine veya veri değişikliklerine dayalı eylemleri tetikleyerek iş akışlarının otomasyonunu sağlar. Bu özellik süreçleri kolaylaştırır ve kullanıcı deneyimini geliştirir.

Softr, farklı hizmetleri bağlayarak ve kullanıcı etkileşimlerine veya veri değişikliklerine dayalı eylemleri tetikleyerek iş akışlarının otomasyonunu sağlar. Bu özellik süreçleri kolaylaştırır ve kullanıcı deneyimini geliştirir. İşbirliği ve Ekip Çalışması: Softr, birden fazla ekip üyesinin aynı proje üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır, bu da onu hem bireysel yaratıcılar hem de uygulama geliştirmek için birlikte çalışan ekipler için uygun hale getirir.

Kimler Kullanabilir?

Softr, geleneksel kodlamanın karmaşıklığı olmadan web uygulamaları geliştirmek isteyen çok çeşitli bireylere ve işletmelere hitap etmektedir. Softr kullanımından kimlerin yararlanabileceğine dair bazı örnekler:

Girişimciler ve Startup'lar: İşletmelerini çevrimiçi ortamda başlatmak isteyen girişimciler, ürünlerini veya hizmetlerini sergilemek için hızlı bir şekilde web siteleri, açılış sayfaları ve hatta tam teşekküllü web uygulamaları oluşturmak için Softr'ı kullanabilir.

İşletmelerini çevrimiçi ortamda başlatmak isteyen girişimciler, ürünlerini veya hizmetlerini sergilemek için hızlı bir şekilde web siteleri, açılış sayfaları ve hatta tam teşekküllü web uygulamaları oluşturmak için Softr'ı kullanabilir. Küçük İşletmeler: Küçük işletmeler, kapsamlı geliştirme kaynaklarına ihtiyaç duymadan profesyonel web siteleri, çevrimiçi mağazalar ve müşteri portalları oluşturmak için Softr'dan yararlanabilir.

Küçük işletmeler, kapsamlı geliştirme kaynaklarına ihtiyaç duymadan profesyonel web siteleri, çevrimiçi mağazalar ve müşteri portalları oluşturmak için Softr'dan yararlanabilir. İçerik Yaratıcıları: Blogcular, yazarlar ve içerik yaratıcıları Softr'ı entegre bloglar, galeriler ve etkileşimli içerikle ilgi çekici web siteleri oluşturmak için kullanabilirler.

Blogcular, yazarlar ve içerik yaratıcıları Softr'ı entegre bloglar, galeriler ve etkileşimli içerikle ilgi çekici web siteleri oluşturmak için kullanabilirler. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve Kuruluşlar: Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, destekçileri ve üyeleriyle bağlantı kurmak için bağış portalları, etkinlik kayıtları ve üyelik siteleri oluşturabilir.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, destekçileri ve üyeleriyle bağlantı kurmak için bağış portalları, etkinlik kayıtları ve üyelik siteleri oluşturabilir. Eğitimciler: Öğretmenler ve eğitimciler Softr'ı çevrimiçi kurslar, eğitim platformları ve etkileşimli öğrenme kaynakları geliştirmek için kullanabilirler.

Öğretmenler ve eğitimciler Softr'ı çevrimiçi kurslar, eğitim platformları ve etkileşimli öğrenme kaynakları geliştirmek için kullanabilirler. Serbest Çalışanlar ve Ajanslar: Serbest çalışanlar ve ajanslar, müşterileri için web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturup özelleştirerek uygun maliyetli ve verimli bir çözüm sunabilir.

Serbest çalışanlar ve ajanslar, müşterileri için web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturup özelleştirerek uygun maliyetli ve verimli bir çözüm sunabilir. E-ticaret İşletmeleri: E-ticaret girişimcileri Softr'ı çevrimiçi mağazalar kurmak, ürün listelemelerini yönetmek ve güvenli işlemleri kolaylaştırmak için kullanabilir.

E-ticaret girişimcileri Softr'ı çevrimiçi mağazalar kurmak, ürün listelemelerini yönetmek ve güvenli işlemleri kolaylaştırmak için kullanabilir. Tasarımcılar: Tasarımcılar, Softr'un tasarım özelleştirme ve düzen özelliklerini kullanarak yaratıcı vizyonlarını işlevsel web uygulamalarına dönüştürebilirler.

Tasarımcılar, Softr'un tasarım özelleştirme ve düzen özelliklerini kullanarak yaratıcı vizyonlarını işlevsel web uygulamalarına dönüştürebilirler. Teknoloji Bilgisine Sahip Bireyler: Sınırlı kodlama deneyimine sahip olanlar bile Softr'ı kullanarak kendi özel ihtiyaçlarına ve fikirlerine uygun web uygulamaları oluşturabilirler.

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Softr ve AppMaster

Softr ve AppMaster , no-code geliştirme alanında öne çıkan oyunculardır ancak farklı uygulama oluşturma ve geliştirme yönlerine hitap ederler.

Softr, kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli şablonlar sunarak kullanıcıların kolaylıkla web uygulamaları oluşturmasını sağlamaya odaklanır. Kapsamlı kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde web siteleri, açılış sayfaları ve etkileşimli web uygulamaları oluşturmak isteyen bireyler ve küçük işletmeler için uygundur.

Öte yandan AppMaster, kullanıcılara arka uç sistemleri, web uygulamaları ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar oluşturma olanağı sağlayan son teknoloji ürünü no-code bir platformdur. no-code alandaki diğer birçok aracın aksine AppMaster, veri modellerinin tasarlanmasından tamamen işlevsel uygulamaların dağıtımına kadar tüm uygulama geliştirme yaşam döngüsünü kapsar. Bu kapsamlı yaklaşım, AppMaster diğerlerinden ayırıyor ve onu, geleneksel kodlama olmadan karmaşık ve zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmak isteyen işletmeler ve bireyler için cazip bir seçim haline getiriyor.

AppMaster öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların arka uç uygulamaları için iş süreçlerini, veri modellerini ve REST API endpoints görsel olarak oluşturmasına olanak tanıyan görsel BP Tasarımcısıdır. Bu, kullanıcıların karmaşık kod yazmaya gerek kalmadan uygulamalarının mantığını ve akışını sezgisel olarak tasarlamalarına olanak tanır. Benzer şekilde, Web BP Designer ve Mobile BP Designer, web ve mobil uygulamalara yönelik iş mantığını tasarlamak için aynı görsel yaklaşımı sağlar.

AppMaster çeşitli uygulama türlerine verdiği destek dikkat çekicidir. Kullanıcılar, kullanıcı arayüzleri ve etkileşimli bileşenler oluşturmak için web uygulamalarına yönelik drag-and-drop arayüzünden yararlanabilir. Mobil uygulamalar için platform, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı bir çerçeve sunarak kullanıcıların her iki platforma da dağıtılabilen mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyor.

Ayrıca, AppMaster yürütülebilir ikili dosyalar veya kaynak kodu oluşturma yeteneği, onu diğer no-code platformlardan ayırır. Bu, kullanıcıların uygulamaları buluta dağıtabileceği ve bunları şirket içinde barındırabileceği, böylece uygulamaların altyapısı üzerinde gelişmiş esneklik ve kontrol sağlayabileceği anlamına gelir. Platformun sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak Swagger belgeleri oluşturması, geliştirme sürecini daha da kolaylaştırır.

Ölçeklenebilirlik ve performansa odaklanan AppMaster arka uç uygulamaları, verimliliği ve ölçeklenebilirliğiyle bilinen Go programlama dili kullanılarak oluşturulur. Bu, platform üzerinde oluşturulan uygulamaların yüksek yüklü kullanım durumlarını ve kurumsal düzeydeki talepleri karşılayabilmesini sağlar.

Softr, geniş bir kitleye yönelik web uygulamalarının oluşturulmasını basitleştirme konusunda uzmanlaşırken, AppMaster çeşitli uygulama türlerine hitap eden tam kapsamlı bir çözüm sunarak bunun da ötesine geçerek, onu daha güçlü ve zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmak isteyen işletmeler ve bireyler için cazip bir seçim haline getiriyor. uygulamalar.