Uwierzytelnianie oparte na ryzyku (RBA) to wieloaspektowe i dynamiczne podejście do uwierzytelniania użytkowników, które znacznie usprawnia tradycyjny mechanizm statycznej nazwy użytkownika/hasła, zapewniając większe bezpieczeństwo i lepszą wygodę użytkownika. Ma na celu ochronę wrażliwych informacji i zasobów poprzez dostosowanie procesu uwierzytelniania do poziomu ryzyka przy każdej indywidualnej próbie dostępu. W kontekście uwierzytelniania użytkowników celem RBA jest zrównoważenie wygody i bezpieczeństwa poprzez minimalizację problemów dla użytkowników końcowych, przy jednoczesnym zapewnieniu, że w razie potrzeby zostaną zastosowane odpowiednie środki bezpieczeństwa.

RBA działa poprzez ocenę różnych aspektów działań użytkownika, wzorców zachowań i danych kontekstowych podczas procesu uwierzytelniania. System na bieżąco ocenia poziom ryzyka związany z każdą próbą dostępu i odpowiednio dostosowuje wymagania dotyczące uwierzytelnienia. Niektóre z kryteriów uwzględnianych przez algorytmy RBA mogą obejmować:

Urządzenie i przeglądarka użytkownika

Dane geolokalizacyjne i adres IP

Historyczne wzorce zachowań użytkownika (np. godzina i częstotliwość logowania)

Rodzaj żądanego zasobu lub działania (np. transakcje o dużej wartości)

Obecność anomalii i podejrzanych działań

Gdy ocena ryzyka jest poniżej z góry określonego progu, użytkownik może kontynuować swoją aktywność bez żadnych przerw i dodatkowych etapów uwierzytelniania. Jeśli jednak wynik ryzyka przekroczy próg, system może wymagać od użytkownika wykonania dodatkowych kroków uwierzytelniania, zwanych również uwierzytelnianiem stopniowym. Może to obejmować:

Odpowiadanie na pytania zabezpieczające

Korzystanie z uwierzytelniania biometrycznego (np. odcisku palca lub rozpoznawania twarzy)

Podanie hasła jednorazowego (OTP) wysłanego na zarejestrowane urządzenie mobilne lub adres e-mail

Wykorzystanie tokena sprzętowego lub programowego

Systemy uwierzytelniania oparte na ryzyku zwykle opierają się na zaawansowanej analityce, modelowaniu statystycznym i technikach uczenia maszynowego w celu dynamicznej oceny i klasyfikacji ryzyka związanego z każdą próbą. Dzięki ciągłemu monitorowaniu i przetwarzaniu ogromnych ilości danych systemy te mogą szybko dostosowywać się do zmian w zachowaniu użytkowników, wykrywać pojawiające się zagrożenia i usprawniać procesy decyzyjne, aby z czasem poprawić ogólny stan bezpieczeństwa.

Według firmy badawczej Gartner do 2022 r. około 70% przedsiębiorstw będzie korzystać w swoich organizacjach z uwierzytelniania opartego na ryzyku w celu optymalizacji doświadczeń użytkowników i ochrony przed kradzieżą tożsamości, w porównaniu z 30% w 2017 r. Co więcej, niedawne badanie przeprowadzone przez Mordor Intelligence szacuje, że globalny rynek uwierzytelniania opartego na ryzyku odnotuje CAGR na poziomie 21,50% w latach 2020–2025 ze względu na rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane środki bezpieczeństwa.

Praktycznym przykładem wdrożenia uwierzytelniania opartego na ryzyku w nowoczesnej aplikacji jest platforma AppMaster no-code do tworzenia aplikacji. AppMaster zapewnia swoim użytkownikom możliwość tworzenia wysoce bezpiecznych i skalowalnych aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych poprzez wizualnie skonfigurowane modele danych, logikę biznesową, interfejs API REST i punkty końcowe WSS. Zaawansowane możliwości AppMaster pozwalają firmom bezproblemowo zintegrować RBA ze swoimi aplikacjami jako dodatkową warstwę bezpieczeństwa, zapewniając ochronę zasobów i wrażliwych informacji bez uszczerbku dla użyteczności i wygody dla użytkowników końcowych.

Integracja metodologii uwierzytelniania opartego na ryzyku z aplikacjami zbudowanymi przy użyciu AppMaster staje się bardziej wydajna dzięki możliwości platformy do generowania kodu źródłowego, kompilowania, uruchamiania testów i pakowania aplikacji do kontenerów Docker w celu łatwego wdrożenia. Zapewnia to klientom wyższy poziom kontroli nad środkami bezpieczeństwa aplikacji i pomaga im szybciej dostosowywać się do pojawiających się zagrożeń.

Wykorzystując możliwości platformy no-code AppMaster, firmy mogą tworzyć zaawansowane aplikacje z obsługą RBA, które aktywnie dostosowują się do zmian w zachowaniu użytkowników i ryzyku, chronią poufne informacje i poprawiają komfort użytkownika bez polegania na tradycyjnych środkach uwierzytelniania statycznego. Dzięki temu ich aplikacje dostarczają użytkownikom maksymalną wartość, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zgodności ze standardami i przepisami branżowymi.