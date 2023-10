Op risico gebaseerde authenticatie

Risk-based Authentication (RBA) is een veelzijdige en dynamische benadering van gebruikersauthenticatie die het traditionele statische gebruikersnaam/wachtwoord-mechanisme aanzienlijk verbetert, waardoor meer veiligheid en een betere gebruikerservaring wordt geboden. Het is ontworpen om gevoelige informatie en bronnen te beschermen door het authenticatieproces aan te passen aan het risiconiveau bij elke individuele toegangspoging. In de context van gebruikersauthenticatie is het doel van RBA om gemak en veiligheid in evenwicht te brengen door wrijving voor de eindgebruikers te minimaliseren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat adequate beveiligingsmaatregelen worden afgedwongen wanneer dat nodig is.

RBA werkt door het evalueren van verschillende aspecten van de activiteiten, gedragspatronen en contextuele gegevens van de gebruiker tijdens het authenticatieproces. Het systeem beoordeelt voortdurend het risiconiveau dat gepaard gaat met elke toegangspoging en past de authenticatievereisten dienovereenkomstig aan. Enkele van de criteria waarmee RBA-algoritmen rekening houden, kunnen zijn:

Het apparaat en de browser van de gebruiker

Geolocatiegegevens en IP-adres

Historische gedragspatronen van de gebruiker (bijv. tijdstip en frequentie van inloggen)

Type gevraagde bron of actie (bijvoorbeeld transacties met een hoge waarde)

Aanwezigheid van afwijkingen en verdachte activiteiten

Wanneer de risicoscore onder een vooraf bepaalde drempel ligt, mag de gebruiker doorgaan met zijn activiteit zonder enige onderbreking of extra authenticatiestappen. Als de risicoscore echter de drempel overschrijdt, kan het systeem van de gebruiker verlangen dat hij extra authenticatiestappen uitvoert, ook wel step-up-authenticatie genoemd. Dit kan het volgende omvatten:

Beveiligingsvragen beantwoorden

Gebruik maken van biometrische authenticatie (bijvoorbeeld vingerafdruk of gezichtsherkenning)

Het verstrekken van een eenmalig wachtwoord (OTP) dat naar hun geregistreerde mobiele apparaat of e-mail wordt verzonden

Een hardware- of softwaretoken gebruiken

Op risico gebaseerde authenticatiesystemen vertrouwen meestal op geavanceerde analyses, statistische modellering en machine learning-technieken om de risico's die aan elke poging zijn verbonden dynamisch te evalueren en te classificeren. Door voortdurend grote hoeveelheden gegevens te monitoren en te verwerken, kunnen deze systemen zich snel aanpassen aan veranderingen in het gebruikersgedrag, opkomende bedreigingen detecteren en hun besluitvormingsprocessen verbeteren om de algehele beveiligingspositie in de loop van de tijd te verbeteren.

Volgens onderzoeksbureau Gartner zal in 2022 ongeveer 70% van de bedrijven op risico gebaseerde authenticatie in hun organisaties gebruiken om de gebruikerservaring te optimaliseren en zich te beschermen tegen identiteitsdiefstal, vergeleken met 30% in 2017. Bovendien blijkt uit een recent onderzoek uitgevoerd door Mordor Intelligence schat dat de mondiale risicogebaseerde authenticatiemarkt tussen 2020 en 2025 een CAGR van 21,50% zal kennen als gevolg van een toenemende behoefte aan geavanceerde beveiligingsmaatregelen.

Een praktisch voorbeeld van het implementeren van op risico gebaseerde authenticatie in een moderne applicatie is het AppMaster no-code platform voor applicatieontwikkeling. AppMaster biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om zeer veilige en schaalbare backend-, web- en mobiele applicaties te creëren via visueel geconfigureerde datamodellen, bedrijfslogica, REST API en WSS-eindpunten. Dankzij de geavanceerde mogelijkheden van AppMaster kunnen bedrijven RBA naadloos in hun applicaties integreren als een extra beveiligingslaag, waardoor bronnen en gevoelige informatie worden beschermd zonder concessies te doen aan de bruikbaarheid en het gemak voor de eindgebruikers.

Het integreren van op risico gebaseerde authenticatiemethodologieën in applicaties die met AppMaster zijn gebouwd, wordt efficiënter dankzij de mogelijkheid van het platform om broncode te genereren, te compileren, tests uit te voeren en applicaties in Docker-containers te verpakken voor eenvoudige implementatie. Dit biedt klanten een hoger niveau van controle over de beveiligingsmaatregelen van hun applicaties en helpt hen zich sneller aan te passen aan opkomende bedreigingen.

Door gebruik te maken van de kracht van het AppMaster no-code platform kunnen bedrijven geavanceerde RBA-compatibele applicaties creëren die zich proactief aanpassen aan veranderingen in gebruikersgedrag en risico's, gevoelige informatie beschermen en de gebruikerservaring verbeteren zonder te vertrouwen op traditionele statische authenticatiemaatregelen. Dit zorgt ervoor dat hun applicaties maximale waarde bieden aan hun gebruikers, terwijl ze een hoog beveiligingsniveau behouden en voldoen aan industrienormen en -regelgeving.