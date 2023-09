W kontekście doświadczenia użytkownika i projektowania prawo Hicka, znane również jako prawo Hicka-Hymana, jest dobrze ugruntowaną zasadą psychologiczną, której celem jest przewidzenie czasu potrzebnego danej osobie na podjęcie decyzji w zależności od liczby możliwe wybory. Stwierdza, że ​​czas potrzebny jednostce na podjęcie decyzji rośnie logarytmicznie wraz z liczbą alternatyw. Mówiąc najprościej, wraz ze wzrostem liczby możliwości wyboru wydłuża się również czas podejmowania decyzji. Zasada ta została po raz pierwszy sformułowana przez psychologów Williama Edmunda Hicka i Raya Hymana w latach pięćdziesiątych XX wieku, gdy badali związek między parami bodziec-reakcja a czasem decyzji w warunkach eksperymentalnych.

W tworzeniu oprogramowania, a zwłaszcza w projektowaniu doświadczeń użytkownika, prawo Hicka ma ważne implikacje dla projektowania interfejsów użytkownika i ogólnej użyteczności aplikacji. Optymalizując liczbę wyborów lub opcji prezentowanych użytkownikom w danym momencie, projektanci mogą znacznie zmniejszyć obciążenie poznawcze, ułatwić szybsze podejmowanie decyzji, a ostatecznie zwiększyć satysfakcję i zaangażowanie użytkowników. Na przykład udostępniając użytkownikom mniej opcji menu, kart i przycisków albo wykorzystując techniki stopniowego ujawniania, aby ujawniać więcej informacji tylko wtedy, gdy jest to konieczne, projektanci są w stanie stworzyć prostsze i wydajniejsze doświadczenia użytkownika. Uproszczenie to pozwala uniknąć przytłaczania użytkowników zbyt dużą liczbą wyborów, co mogłoby potencjalnie doprowadzić do paraliżu decyzyjnego lub porzucenia określonego zadania w aplikacji.

W kontekście praktycznym zastosowanie prawa Hicka może znacznie pomóc w procesie projektowania i tworzenia różnych aplikacji, niezależnie od tego, czy są to rozwiązania internetowe, mobilne czy backendowe. Stosując się do zasad określonych w prawie Hicka, firmom takim jak AppMaster udało się z powodzeniem stworzyć usprawnione, łatwe w użyciu i no-code narzędzia do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Platforma AppMaster oferuje klientom intuicyjny, zorientowany wizualnie interfejs, który koncentruje się na podstawowych elementach tworzenia aplikacji: modelach danych, logice biznesowej, endpoints API i komponentach interfejsu użytkownika. Konstruując platformę w taki sposób, AppMaster jest w stanie skutecznie przeprowadzić użytkowników przez proces rozwoju, minimalizując liczbę decyzji, które należy podjąć, a co za tym idzie, zmniejszając obciążenie poznawcze.

Badania empiryczne wykazały, że prawo Hicka sprawdza się w różnych kontekstach doświadczenia użytkownika. Na przykład badania przeprowadzone w handlu elektronicznym wykazały, że mniejsza liczba produktów do wyboru może prowadzić do wyższych współczynników konwersji, ponieważ klienci rzadziej są przytłoczeni opcjami i częściej podejmują decyzję o zakupie. Podobne odkrycia odnotowano w innych branżach i kontekstach, potwierdzając praktyczne znaczenie i możliwość uogólnienia prawa Hicka w poprawianiu doświadczenia użytkownika i zaangażowania w różnych aplikacjach.

Jednak we współczesnym tworzeniu oprogramowania pewne ograniczenia mogą czasami wymagać użycia bardziej złożonych interfejsów z większą liczbą opcji. W takich przypadkach projektanci powinni rozważyć alternatywne strategie, aby złagodzić potencjalne obciążenie poznawcze i jak najściślej przestrzegać zasad prawa Hicka. Jednym z przykładów może być zastosowanie filtrów treści, które mogą pomóc użytkownikom skoncentrować się na mniejszym podzbiorze opcji w ramach większego wyboru. Ponadto projektanci mogą wykorzystywać różne techniki wizualne, takie jak grupowanie powiązanych opcji w oparciu o kategorie lub układanie opcji w sposób hierarchiczny, aby ułatwić użytkownikom nawigację.

Podsumowując, prawo Hicka jest podstawową zasadą psychologiczną, która ma znaczący wpływ na dziedzinę projektowania doświadczeń użytkownika, szczególnie w kontekście aplikacji. Minimalizując liczbę wyborów prezentowanych użytkownikom i przyjmując różne strategie wspierające podejmowanie decyzji, projektanci mogą tworzyć bardziej wydajne, przyjazne dla użytkownika interfejsy, które ostatecznie prowadzą do wyższego zadowolenia i zaangażowania użytkowników. Stosując prawo Hicka przy opracowywaniu platformy no-code, AppMaster udało się stworzyć potężne, intuicyjne i wydajne narzędzie dla klientów różnej wielkości i z różnych branż, umożliwiające im szybkie, ekonomiczne i efektywne tworzenie kompleksowych rozwiązań programowych. minimalny dług techniczny.