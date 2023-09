Hicks Gesetz

Im Kontext von User Experience und Design ist das Hick-Gesetz, auch bekannt als Hick-Hyman-Gesetz, ein etabliertes psychologisches Prinzip, das darauf abzielt, die Zeit, die eine Person benötigt, um eine Entscheidung zu treffen, als Funktion der Anzahl von vorherzusagen mögliche Entscheidungen. Es besagt, dass die Zeit, die eine Person benötigt, um eine Entscheidung zu treffen, logarithmisch mit der Anzahl der Alternativen zunimmt. Vereinfacht ausgedrückt: Je mehr Wahlmöglichkeiten es gibt, desto länger dauert auch die Entscheidungsfindung. Dieses Prinzip wurde erstmals in den 1950er Jahren von den Psychologen William Edmund Hick und Ray Hyman formuliert, als sie die Beziehung zwischen Reiz-Reaktions-Paaren und der Entscheidungszeit in experimentellen Umgebungen untersuchten.

In der Softwareentwicklung und insbesondere im User Experience Design hat das Hicksche Gesetz wichtige Auswirkungen auf die Gestaltung von Benutzeroberflächen und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit einer Anwendung. Durch die Optimierung der Anzahl der den Benutzern zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigten Auswahlmöglichkeiten oder Optionen können Designer die kognitive Belastung erheblich reduzieren, eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglichen und letztendlich die Zufriedenheit und das Engagement der Benutzer erhöhen. Indem Designer beispielsweise den Benutzern weniger Menüoptionen, Registerkarten oder Schaltflächen präsentieren oder progressive Offenlegungstechniken verwenden, um mehr Informationen nur bei Bedarf preiszugeben, können sie einfachere und effizientere Benutzererlebnisse schaffen. Diese Vereinfachung trägt dazu bei, Benutzer nicht mit zu vielen Auswahlmöglichkeiten zu überfordern, was möglicherweise zu einer Entscheidungslähmung oder zum Abbruch einer bestimmten Aufgabe innerhalb der Anwendung führen könnte.

In einem praktischen Kontext kann die Anwendung des Hick-Gesetzes den Entwurfs- und Entwicklungsprozess verschiedener Anwendungen erheblich verbessern, unabhängig davon, ob es sich um Web-, Mobil- oder Backend-Lösungen handelt. Durch die Einhaltung der in Hicks Gesetz dargelegten Grundsätze ist es Unternehmen wie AppMaster erfolgreich gelungen, optimierte, benutzerfreundliche Tools no-code für die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen zu entwickeln. Die AppMaster Plattform bietet Kunden eine intuitive, visuell orientierte Benutzeroberfläche, die sich auf die Kernelemente der Anwendungsentwicklung konzentriert: Datenmodelle, Geschäftslogik, API- endpoints und UI-Komponenten. Durch die Strukturierung der Plattform ist AppMaster in der Lage, Benutzer effizient durch den Entwicklungsprozess zu führen, die Anzahl der zu treffenden Entscheidungen zu minimieren und anschließend die kognitive Belastung zu reduzieren.

Empirische Studien haben gezeigt, dass Hicks Gesetz in verschiedenen Kontexten der Benutzererfahrung gilt. Untersuchungen im E-Commerce haben beispielsweise gezeigt, dass eine geringere Auswahl an Produkten zu höheren Konversionsraten führen kann, da die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass Kunden mit Optionen überfordert werden und sie eher eine Kaufentscheidung treffen. Ähnliche Ergebnisse wurden in anderen Branchen und Kontexten gemeldet und bestätigen die praktische Bedeutung und Verallgemeinerbarkeit des Hick-Gesetzes bei der Verbesserung der Benutzererfahrung und des Benutzerengagements in verschiedenen Anwendungen.

In der modernen Softwareentwicklung können jedoch bestimmte Einschränkungen manchmal den Einsatz komplexerer Schnittstellen mit einer höheren Anzahl an Auswahlmöglichkeiten erforderlich machen. In diesen Fällen sollten Designer alternative Strategien in Betracht ziehen, um mögliche kognitive Belastungen zu verringern, und sich so genau wie möglich an die Prinzipien des Hick-Gesetzes halten. Ein Beispiel hierfür wäre der Einsatz von Inhaltsfiltern, die Benutzern helfen können, sich auf eine kleinere Teilmenge von Auswahlmöglichkeiten innerhalb einer größeren Auswahl zu konzentrieren. Darüber hinaus können Designer verschiedene visuelle Techniken nutzen, z. B. das Gruppieren verwandter Optionen anhand von Kategorien oder das hierarchische Anordnen von Optionen, um die Navigation für Benutzer einfacher zu verwalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hicks Gesetz ein wesentliches psychologisches Prinzip ist, das erhebliche Auswirkungen auf den Bereich User Experience Design hat, insbesondere im Kontext von Softwareanwendungen. Durch die Minimierung der Anzahl der den Benutzern präsentierten Auswahlmöglichkeiten und die Anwendung verschiedener Strategien zur Unterstützung der Entscheidungsfindung können Designer effizientere, benutzerfreundlichere Schnittstellen erstellen, die letztendlich zu einer höheren Benutzerzufriedenheit und einem höheren Engagement führen. Durch die Anwendung des Hick'schen Gesetzes bei der Entwicklung seiner no-code Plattform ist es AppMaster gelungen, ein leistungsstarkes, intuitives und effizientes Tool für Kunden unterschiedlicher Größe und Branche zu schaffen, das es ihnen ermöglicht, schnell, kostengünstig und unkompliziert umfassende Softwarelösungen zu erstellen minimale technische Schulden.