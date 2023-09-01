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希克定律

Sep 01, 2023

在用户体验和设计的背景下，希克定律（Hick's Law），也称为希克-海曼定律（Hick-Hyman Law），是一项完善的心理学原理，旨在预测一个人做出决定所需的时间，作为决策数量的函数。可能的选择。它指出，个人做出决定所需的时间随着替代方案的数量呈对数增加。简单来说，随着选择数量的增加，决策时间也会增加。这一原理最初由心理学家 William Edmund Hick 和 Ray Hyman 在 20 世纪 50 年代提出，当时他们正在实验环境中研究刺激-反应对与决策时间之间的关系。

在软件开发中，特别是在用户体验设计中，希克定律对于用户界面的设计和应用程序的整体可用性具有重要影响。通过优化在任何给定时间向用户呈现的选择或选项的数量，设计人员可以显着减少认知负荷，促进更快的决策，并最终提高用户满意度和参与度。例如，通过向用户呈现更少的菜单选项、选项卡或按钮，或者通过利用渐进式披露技术仅在必要时显示更多信息，设计人员能够创建更直接、更高效的用户体验。这种简化有助于避免过多的选择让用户不知所措，这可能会导致决策瘫痪或放弃应用程序中的某个任务。

在实际应用中，应用希克定律可以极大地有益于各种应用程序的设计和开发过程，无论它们是 Web、移动还是后端解决方案。通过遵循希克定律概述的原则， AppMaster等公司成功地创建了简化、易于使用、 no-code工具，用于开发后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster平台为客户提供直观、面向视觉的界面，该界面以应用程序开发的核心元素为中心：数据模型、业务逻辑、API endpoints和UI组件。通过以这种方式构建平台， AppMaster能够有效地指导用户完成开发过程，最大限度地减少需要做出的决策数量，从而减少认知负担。

实证研究表明希克定律在各种用户体验环境中都适用。例如，在电子商务环境中进行的研究表明，较少数量的产品选择可以带来更高的转化率，因为客户不太可能被选择淹没，更有可能做出购买决定。其他行业和环境中也有类似的发现，证实了希克定律在改善各种应用程序的用户体验和参与度方面的实际意义和普遍性。

然而，在现代软件开发中，某些限制有时可能需要使用具有更多选择的更复杂的界面。在这些情况下，设计者应考虑替代策略来减轻任何潜在的认知负荷，并尽可能严格遵守希克定律的原则。其中一个例子是使用内容过滤器，它可以帮助用户专注于较大选择中较小的选择子集。此外，设计人员可以利用各种视觉技术，例如根据类别对相关选项进行分组或以分层方式排列选项，以使用户更易于管理导航。

总之，希克定律是一个基本的心理学原理，对用户体验设计领域有重大影响，特别是在软件应用程序的背景下。通过最大限度地减少向用户提供的选择数量并采用各种策略来支持决策，设计人员可以创建更高效​​、用户友好的界面，最终提高用户满意度和参与度。通过在no-code平台的开发中应用希克定律， AppMaster成功地为各种规模和行业的客户创建了一个强大、直观且高效的工具，使他们能够快速、经济高效地构建全面的软件解决方案最小的技术债务。

探索更多术语:
保真度（高与低） 卡片分类 可供性 可用性测试 图像 字体系列 完成任务的时间 对照组 对齐 希克定律 折叠（折叠上方/折叠下方） 民族志 用户测试 移动优先设计 移动可用性 行为触发器

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