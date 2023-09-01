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Закон Хика

01, сент. 2023

В контексте пользовательского опыта и дизайна закон Хика, также известный как закон Хика-Хаймана, представляет собой хорошо зарекомендовавший себя психологический принцип, цель которого — предсказать время, необходимое человеку для принятия решения, в зависимости от количества возможные варианты. Он гласит, что время, необходимое человеку для принятия решения, увеличивается логарифмически с количеством альтернатив. Проще говоря, по мере увеличения количества вариантов выбора время принятия решения также увеличивается. Этот принцип был впервые сформулирован психологами Уильямом Эдмундом Хиком и Рэем Хайманом в 1950-х годах, когда они изучали взаимосвязь между парами стимул-реакция и временем принятия решения в экспериментальных условиях.

В разработке программного обеспечения и особенно в проектировании пользовательского опыта закон Хика имеет важные последствия для проектирования пользовательских интерфейсов и общего удобства использования приложения. Оптимизируя количество вариантов или опций, предоставляемых пользователям в любой момент времени, дизайнеры могут значительно снизить когнитивную нагрузку, ускорить принятие решений и, в конечном итоге, повысить удовлетворенность и вовлеченность пользователей. Например, предоставляя пользователям меньше пунктов меню, вкладок или кнопок или используя методы постепенного раскрытия информации, чтобы раскрывать больше информации только при необходимости, дизайнеры могут создавать более простой и эффективный пользовательский интерфейс. Такое упрощение помогает избежать перегрузки пользователей слишком большим выбором, что потенциально может привести к параличу принятия решений или отказу от определенной задачи в приложении.

В практическом контексте применение закона Хика может значительно улучшить процесс проектирования и разработки различных приложений, будь то веб-, мобильные или серверные решения. Придерживаясь принципов, изложенных в законе Хика, такие компании, как AppMaster, успешно создали оптимизированные, простые в использовании инструменты no-code для разработки серверных, веб- и мобильных приложений. Платформа AppMaster предлагает клиентам интуитивно понятный, визуально ориентированный интерфейс, в котором основное внимание уделяется основным элементам разработки приложений: моделям данных, бизнес-логике, endpoints API и компонентам пользовательского интерфейса. Структурируя платформу таким образом, AppMaster может эффективно направлять пользователей в процессе разработки, сводя к минимуму количество решений, которые необходимо принять, и, как следствие, снижая когнитивную нагрузку.

Эмпирические исследования показали, что закон Хика справедлив в различных контекстах взаимодействия с пользователем. Например, исследования, проведенные в сфере электронной коммерции, показали, что меньшее количество вариантов выбора продукта может привести к более высоким показателям конверсии, поскольку клиенты с меньшей вероятностью будут перегружены вариантами и с большей вероятностью примут решение о покупке. Подобные результаты были получены в других отраслях и контекстах, что подтверждает практическую значимость и универсальность закона Хика для улучшения пользовательского опыта и взаимодействия с различными приложениями.

Однако в современной разработке программного обеспечения определенные ограничения могут иногда вызывать необходимость использования более сложных интерфейсов с большим количеством вариантов выбора. В таких случаях дизайнерам следует рассмотреть альтернативные стратегии, позволяющие облегчить любую потенциальную когнитивную нагрузку и как можно точнее придерживаться принципов закона Хика. Одним из примеров этого может быть использование контентных фильтров, которые могут помочь пользователям сосредоточиться на меньшем подмножестве вариантов выбора в рамках большего выбора. Кроме того, дизайнеры могут использовать различные визуальные приемы, такие как группировка связанных параметров по категориям или иерархическое расположение параметров, чтобы сделать навигацию более удобной для пользователей.

В заключение отметим, что закон Хика — это важный психологический принцип, который оказывает значительное влияние на область проектирования пользовательского опыта, особенно в контексте программных приложений. Минимизируя количество вариантов выбора, предлагаемых пользователям, и применяя различные стратегии для поддержки принятия решений, дизайнеры могут создавать более эффективные и удобные интерфейсы, которые в конечном итоге приводят к повышению удовлетворенности и вовлеченности пользователей. Применяя закон Хика при разработке своей платформы no-code, AppMaster удалось создать мощный, интуитивно понятный и эффективный инструмент для клиентов различных размеров и отраслей, позволяющий им быстро, экономично и эффективно создавать комплексные программные решения. минимальный технический долг.

Изучите больше терминов:
Адаптивный дизайн Вариант использования Гибкий дизайн Карта сайта Координатор Микровзаимодействия Миниатюры Мобильный дизайн Негативное пространство Параллакс-прокрутка Переменные шрифты Пользовательский интерфейс (UI) Поток Рейтинг кликов (CTR) Сгиб (над сгибом/ниже сгиба) Стратегия содержания

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