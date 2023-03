Ponieważ sztuczna inteligencja rozwija się w niespotykanym dotąd tempie, GPT-4 firmy OpenAI staje się najnowszym kamieniem milowym w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego. Ten przełomowy model AI bazuje na sukcesach swojego poprzednika, GPT-3, wprowadzając jednocześnie szereg innowacyjnych funkcji, które czynią go przełomowym w tej dziedzinie. W tym artykule na blogu zagłębiamy się w zawiłości GPT-4, rzucając światło na jego nowatorskie możliwości, integrację z wizualnymi danymi wejściowymi i dostępność. Dołącz do nas i poznaj potencjał transformacyjny tej najnowszej technologii oraz sposób, w jaki zdefiniuje ona sposób interakcji i wykorzystania AI w życiu zawodowym i prywatnym.

Dostępność i data premiery

Dzisiaj, OpenAI oficjalnie zaprezentowano premierę gry GPT-4, która może pochwalić się wieloma ulepszeniami ukierunkowanymi na precyzję, pomysłową artykulację i pracę zespołową. Zaktualizowany model podkreśla również znaczenie generowania treści, które są zarówno bezpieczne, jak i precyzyjne. Subskrybenci ChatGPT Plus i twórcy API mogą od razu rozpocząć eksplorację GPT-4. Prezes i współzałożyciel OpenAI, Greg Brockman, przeprowadził demonstrację na żywo, zagłębiając się w mocne i słabe strony GPT-4 ze społecznością deweloperów.

GPT-4 Wprowadza wiele nowych funkcji wprowadzania danych, w tym możliwość przesyłania przez użytkowników obrazów do zbadania i uzyskiwania odpowiedzi tekstowych. Co więcej, może on teraz pomieścić do 25 000 słów tekstu, co oznacza większą precyzję w przeciwieństwie do poprzednich wersji, które mogły przetwarzać tylko 1000 słów jednocześnie. Najnowsza wersja oferuje również możliwość generowania bardziej pomysłowych wyników tekstowych na podstawie wyczerpujących podpowiedzi.

Stworzona w ciągu sześciu miesięcy i wykorzystująca superkomputery Microsoft Azure AI, OpenAI zapewnia, że GPT-4 jest "bardziej bezpieczna i lepiej dopasowana". Szanse na wygenerowanie negatywnych treści zostały zmniejszone o 82%, a prawdopodobieństwo wytworzenia pożądanych informacji wzrosło o 40%. Niemniej jednak, organizacja uznaje, że problemy takie jak uprzedzenia społeczne, halucynacje i manipulacyjne podpowiedzi trwają i będą wytrwale zajmować się tymi wyzwaniami poprzez otwartość, oświecenie użytkowników i szerszą świadomość AI.

Co nowego w GPT-4?

OpenAI ujawnił swój najnowocześniejszy model językowy, GPT-4, który ma przekształcić technologię leżącą u podstaw ChatGPT, który obecnie działa na GPT-3.5. Generative Pre-trained Transformer (GPT) wykorzystuje głębokie uczenie i sztuczne sieci neuronowe do produkcji tekstu, który ściśle przypomina treści generowane przez człowieka. Ta nowa wersja pokazuje znaczny postęp w kreatywności, przetwarzaniu wizualnym i rozszerzonym kontekście. Dzięki zwiększonej kreatywności, GPT-4 może współpracować z użytkownikami przy różnorodnych zadaniach, takich jak komponowanie muzyki, pisanie scenariuszy, instrukcji technicznych, a nawet emulacja indywidualnego stylu pisania.

Zdolność modelu do obsługi do 25 000 słów ułatwia prowadzenie dłuższych rozmów i tworzenie długich treści, a także pracę z tekstem ze źródeł internetowych. Ponadto, GPT-4 może teraz reagować na wskazówki wizualne, czego dowodem jest jego zdolność do polecania przepisów na podstawie zdjęć składników do pieczenia. Choć nie wiadomo, czy uwzględniono również wejścia wideo, środki bezpieczeństwa GPT-4 zostały znacznie ulepszone, co zaowocowało dokładniejszymi reakcjami i znacznym ograniczeniem tworzenia niedozwolonych treści. OpenAI przypisuje te ulepszenia wkładowi człowieka i współpracy z ponad 50 specjalistami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony AI.

Czy OpenAI może osiągnąć GPT-4 przełom?

OpenAIOrganizacja, która zajmuje czołowe miejsce w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją, jest uzależniona od znacznego wsparcia finansowego i ogromnej mocy obliczeniowej dla swoich śmiałych inicjatyw. Microsoft odgrywa kluczową rolę we wspieraniu tych przedsięwzięć, przeznaczając na nie już imponujące 3 miliardy dolarów.

The New York Times niedawno ujawnił, że Microsoft negocjuje dołożenie kolejnych 10 miliardów dolarów do OpenAI, wzmacniając tym samym ich sojusz. Co więcej, serwis ogłosił, że niecierpliwie oczekiwany GPT-4 ma zostać uruchomiony w początkowych miesiącach 2023 roku. Eksperci branżowi, w tym inwestor venture capital Matt McIlwain, sugerują, że GPT-4 może posiadać multimodalne funkcje, znacznie rozszerzając potencjalne przypadki użycia SI.

Uwagi końcowe

Podsumowując, GPT-4 jest świadectwem niezwykłego postępu i innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dzięki zwiększonym możliwościom, integracji z wizualnymi danymi wejściowymi i większej dostępności, GPT-4 może zrewolucjonizować sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z technologią AI i czerpiemy z niej korzyści. W miarę jak będziemy badać i rozumieć prawdziwy potencjał tego najnowocześniejszego modelu, ważne jest, aby docenić wspólne wysiłki badaczy, deweloperów i organizacji takich jak OpenAI w zakresie rozwoju AI.

GPT-4 nie jest tylko zwykłą iteracją swoich poprzedników, ale znaczącym krokiem w kierunku realizacji pełnego potencjału AI w przekształcaniu naszego świata na lepsze. Jako że jesteśmy świadkami początku nowej ery w rozwoju AI, skorzystajmy z możliwości i wyzwań, jakie niesie ze sobą GPT-4 i przygotujmy się na transformacyjny wpływ, jaki niewątpliwie będzie miała na nasze życie, firmy i całe społeczeństwo.