Alors que l'intelligence artificielle continue de progresser à un rythme sans précédent, le site GPT-4 d'OpenAI apparaît comme le dernier jalon en matière de traitement du langage naturel et d'apprentissage automatique. Ce modèle d'IA révolutionnaire s'appuie sur les succès de son prédécesseur, GPT-3, tout en introduisant un grand nombre de fonctionnalités innovantes qui changent la donne dans ce domaine. Dans cet article de blog, nous nous penchons sur les subtilités de GPT-4, en mettant en lumière ses nouvelles capacités, l'intégration des entrées visuelles et sa disponibilité. Rejoignez-nous pour explorer le potentiel de transformation de cette technologie de pointe et la manière dont elle va redéfinir la façon dont nous interagissons avec l'IA et l'exploitons dans notre vie professionnelle et personnelle.

Aujourd'hui, OpenAI a officiellement dévoilé la sortie de GPT-4, qui présente une myriade d'améliorations visant la précision, l'articulation imaginative et le travail d'équipe. Le modèle mis à jour souligne également l'importance de générer un contenu à la fois sûr et précis. Les abonnés de ChatGPT Plus et les développeurs d'API peuvent commencer à explorer GPT-4 immédiatement. Greg Brockman, président et cofondateur de l'OpenAI, a effectué une démonstration en direct, approfondissant les forces et les faiblesses de GPT-4 avec la communauté des développeurs.

GPT-4 La nouvelle version de GPT-4 apporte de nouvelles fonctionnalités d'entrée, notamment la possibilité pour les utilisateurs de soumettre des images pour examen et d'obtenir des réponses sous forme de texte. En outre, il peut désormais traiter jusqu 'à 25 000 mots de texte, ce qui représente une précision accrue par rapport aux versions précédentes, qui ne pouvaient traiter que 1 000 mots simultanément. La dernière version offre également la possibilité de générer des résultats textuels plus inventifs sur la base de messages-guides détaillés.

Créé sur une période de six mois et utilisant les supercalculateurs Microsoft Azure AI, OpenAI affirme que GPT-4 est "plus sûr et mieux aligné". Les risques de générer du contenu négatif ont été réduits de 82 % et la probabilité de produire les informations souhaitées a augmenté de 40 %. Néanmoins, l'organisation reconnaît que des problèmes tels que les préjugés sociétaux, les hallucinations et les messages manipulateurs persistent, et elle persistera à relever ces défis par l'ouverture, l'information des utilisateurs et une sensibilisation plus large à l'IA.

Quoi de neuf sur GPT-4?

OpenAI La Commission européenne a dévoilé son modèle linguistique de pointe, GPT-4, destiné à transformer la technologie sous-jacente de ChatGPT, qui fonctionne actuellement sur GPT-3.5. Generative Pre-trained Transformer (GPT) exploite l'apprentissage profond et les réseaux neuronaux artificiels pour produire des textes qui ressemblent étroitement à du contenu généré par l'homme. Cette nouvelle version présente des progrès substantiels en matière de créativité, de traitement visuel et de contexte étendu. Avec des prouesses créatives accrues, GPT-4 excelle dans le partenariat avec les utilisateurs pour diverses tâches telles que la composition musicale, la rédaction de scripts, de manuels techniques et même l'émulation du style d'écriture d'un individu.

La capacité du modèle à traiter jusqu'à 25 000 mots facilite les conversations prolongées et la création de contenus longs, ainsi que l'interaction avec des textes provenant de sources web. En outre, GPT-4 peut désormais réagir à des signaux visuels, comme en témoigne sa capacité à recommander des recettes à partir de photos d'ingrédients de boulangerie. Bien qu'il ne soit pas certain que l'entrée vidéo soit également prise en compte, les mesures de sécurité de GPT-4 ont été considérablement améliorées, ce qui se traduit par des réponses plus précises et une réduction substantielle de la production de contenu interdit. OpenAI attribue ces améliorations à l'apport humain et à la collaboration avec plus de 50 spécialistes de la sûreté et de la sécurité de l'intelligence artificielle.

OpenAI peut-il réaliser des percées GPT-4?

OpenAIMicrosoft, une organisation de premier plan dans le domaine de la recherche sur l'intelligence artificielle, dépend d'un soutien financier substantiel et d'une énorme puissance de calcul pour ses initiatives audacieuses. Microsoft a joué un rôle crucial dans le soutien de ces efforts, ayant déjà consacré un montant impressionnant de 3 milliards de dollars à l'entreprise.

The New York Times L'agence de presse a récemment révélé que Microsoft négociait l'injection de 10 milliards de dollars supplémentaires dans le site OpenAI, renforçant ainsi leur alliance. En outre, le média a annoncé que le très attendu GPT-4 devrait être lancé au cours des premiers mois de 2023. Des experts du secteur, dont l'investisseur en capital-risque Matt McIlwain, ont suggéré que GPT-4 pourrait posséder des fonctionnalités multimodales, ce qui élargirait considérablement les cas d'utilisation potentiels de l'IA.

Réflexions finales

En conclusion, GPT-4 témoigne des progrès remarquables et de l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Grâce à ses capacités améliorées, à l'intégration d'entrées visuelles et à sa disponibilité accrue, GPT-4 est prêt à révolutionner la façon dont nous interagissons avec la technologie de l'IA et dont nous en bénéficions. Alors que nous continuons à explorer et à comprendre le véritable potentiel de ce modèle de pointe, il est essentiel de reconnaître les efforts de collaboration des chercheurs, des développeurs et des organisations telles que OpenAI pour faire progresser l'IA.

GPT-4 L'IA n'est pas une simple itération de ses prédécesseurs, mais un bond significatif vers la réalisation du plein potentiel de l'IA dans la transformation de notre monde pour le meilleur. Alors que nous assistons à l'aube d'une nouvelle ère dans le développement de l'IA, saisissons les opportunités et les défis présentés par GPT-4 et préparons-nous à l'impact transformateur qu'elle aura sans aucun doute sur nos vies, nos entreprises et la société dans son ensemble.