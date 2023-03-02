Поскольку искусственный интеллект продолжает развиваться беспрецедентными темпами, сайт GPT-4 от OpenAI стал последней вехой в области обработки естественного языка и машинного обучения. Эта революционная модель искусственного интеллекта опирается на успехи своего предшественника GPT-3, а также вводит множество инновационных функций, которые делают ее переломной в этой области. В этой статье блога мы углубимся в тонкости GPT-4, прольем свет на его новые возможности, интеграцию визуального ввода и доступность. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о преобразующем потенциале этой передовой технологии и о том, как она изменит способы взаимодействия и использования ИИ в нашей профессиональной и личной жизни.

Доступность и дата выхода

Сегодня, OpenAI официально представила новую версию GPT-4, которая отличается огромным количеством улучшений, направленных на точность, образную артикуляцию и командную работу. Обновленная модель также подчеркивает важность создания контента, который является одновременно безопасным и точным. Подписчики ChatGPT Plus и разработчики API могут приступить к изучению GPT-4 немедленно. Президент и соучредитель OpenAI Грег Брокман провел демонстрацию в прямом эфире, обсудив с сообществом разработчиков сильные и слабые стороны GPT-4.

GPT-4 GPT-4 предлагает множество новых функций ввода, включая возможность отправки изображений для изучения и получения текстовых ответов. Кроме того, теперь он может обрабатывать до 25 000 слов текста, что означает повышенную точность по сравнению с предыдущими версиями, которые могли обрабатывать только 1 000 слов одновременно. Последняя версия также предлагает возможность генерировать более изобретательные текстовые результаты на основе комплексных подсказок.

Созданная в течение шести месяцев с использованием суперкомпьютеров Microsoft Azure AI, OpenAI утверждает, что GPT-4 "более безопасен и лучше согласован". Вероятность создания негативного контента снизилась на 82%, а вероятность получения нужной информации увеличилась на 40%. Тем не менее, организация признает, что такие проблемы, как предубеждения общества, галлюцинации и манипулятивные подсказки, остаются, и они будут продолжать решать эти проблемы путем открытости, просвещения пользователей и более широкой осведомленности об ИИ.

Что нового в GPT-4?

OpenAI представила свою самую современную языковую модель, GPT-4, предназначенную для преобразования технологии, лежащей в основе ChatGPT, которая в настоящее время работает на GPT-3.5. Generative Pre-trained Transformer (GPT) использует глубокое обучение и искусственные нейронные сети для создания текста, который очень похож на созданный человеком. Эта новая версия демонстрирует значительный прогресс в креативности, визуальной обработке и расширенном контексте. Благодаря повышенным творческим способностям, GPT-4 может сотрудничать с пользователями в решении различных задач, таких как создание музыкальных композиций, сценариев, технических руководств и даже имитация стиля письма отдельного человека.

Способность модели обрабатывать до 25 000 слов облегчает длительные беседы и создание объемного контента, а также работу с текстом из веб-источников. Кроме того, GPT-4 теперь может реагировать на визуальные подсказки, о чем свидетельствует его способность рекомендовать рецепты на основе изображений ингредиентов для выпечки. Несмотря на то, что пока неясно, можно ли также использовать видео, меры безопасности GPT-4 были значительно усилены, что привело к более точным ответам и значительному сокращению производства запрещенного контента. OpenAI приписывает эти улучшения человеческому вкладу и сотрудничеству с более чем 50 специалистами по безопасности и защите ИИ.

Сможет ли OpenAI достичь GPT-4 прорыва?

OpenAIВыдающаяся организация в области исследований искусственного интеллекта зависит от значительной финансовой поддержки и огромных вычислительных мощностей для реализации своих смелых инициатив. Microsoft играет решающую роль в поддержке этих начинаний, уже выделив фирме внушительные 3 миллиарда долларов.

The New York Times Недавно стало известно, что Microsoft ведет переговоры о вливании еще 10 миллиардов долларов в OpenAI, укрепляя тем самым их союз. Кроме того, издание сообщило, что долгожданный GPT-4 планируется запустить в первые месяцы 2023 года. Отраслевые эксперты, в том числе венчурный капиталист Мэтт Макилвейн, предположили, что GPT-4 может обладать мультимодальными функциями, что значительно расширяет потенциальные возможности использования ИИ.

Заключительные мысли

В заключение следует отметить, что GPT-4 является свидетельством значительного прогресса и инноваций в сфере искусственного интеллекта. Благодаря своим расширенным возможностям, интеграции визуального ввода и большей доступности, GPT-4 готов совершить революцию в том, как мы взаимодействуем с технологиями ИИ и извлекаем из них пользу. Поскольку мы продолжаем изучать и понимать истинный потенциал этой передовой модели, очень важно признать совместные усилия исследователей, разработчиков и таких организаций, как OpenAI, в продвижении ИИ вперед.

GPT-4 Это не просто итерация своих предшественников, а значительный скачок к реализации всего потенциала ИИ в преобразовании нашего мира к лучшему. Поскольку мы являемся свидетелями рассвета новой эры в развитии ИИ, давайте примем возможности и вызовы, предоставляемые GPT-4, и подготовимся к преобразующему воздействию, которое он, несомненно, окажет на нашу жизнь, бизнес и общество в целом.