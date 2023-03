Como a inteligência artificial continua a avançar a um ritmo sem precedentes, o OpenAI's GPT-4 surge como o último marco no processamento de línguas naturais e na aprendizagem de máquinas. Este modelo inovador de IA baseia-se nos sucessos do seu antecessor, GPT-3 ao mesmo tempo que introduz uma série de características inovadoras que o tornam uma mudança de jogo no terreno. Neste artigo do blogue, mergulhamos nos meandros de GPT-4, lançando luz sobre as suas novas capacidades, integração de entrada visual, e disponibilidade. Junte-se a nós enquanto exploramos o potencial transformador desta tecnologia de ponta e a forma como ela está definida para redefinir a forma como interagimos com a IA e a alavancagem na nossa vida profissional e pessoal.

Disponibilidade e data de lançamento

Hoje em dia, OpenAI oficialmente revelou o lançamento de GPT-4, ostentando uma miríade de melhorias que visam precisão, articulação imaginativa, e trabalho de equipa. O modelo actualizado também sublinha a importância de gerar conteúdos que sejam simultaneamente seguros e precisos. Os assinantes do ChatGPT Plus e os programadores de API podem começar a explorar GPT-4 imediatamente. O Presidente e Co-Fundador do OpenAI, Greg Brockman, conduziu uma demonstração ao vivo, aprofundando os pontos fortes e fracos do GPT-4 com a comunidade de programadores.

GPT-4 traz à tona múltiplas características inovadoras, incluindo a opção para os utilizadores submeterem imagens para exame e obterem respostas baseadas em texto. Além disso, acomoda agora até 25.000 palavras de texto, o que significa uma maior precisão em contraste com as iterações anteriores, que só podiam processar 1.000 palavras em simultâneo. A última versão também oferece a capacidade de gerar resultados textuais mais inventivos, baseados em prompts abrangentes.

Criada durante um período de seis meses e utilizando supercomputadores Microsoft Azure AI, OpenAI afirma que GPT-4 é "mais seguro e mais bem alinhado". As hipóteses de gerar conteúdo negativo foram reduzidas em 82%, e a probabilidade de produzir a informação desejada aumentou em 40%. No entanto, a organização reconhece que questões como os preconceitos societais, alucinações, e estímulos manipulativos perduram, e persistirão na abordagem destes desafios através da abertura, esclarecimento do utilizador, e uma maior consciência da IA.

O que há de novo em GPT-4?

OpenAI revelou o seu modelo linguístico de ponta, GPT-4, destinado a transformar a tecnologia subjacente ao ChatGPT, que actualmente funciona em GPT-3.5. O Transformador Generativo Pré-formado (GPT) aproveita a aprendizagem profunda e as redes neurais artificiais para produzir texto que se assemelha muito ao conteúdo gerado pelo homem. Esta nova versão mostra progressos substanciais em criatividade, processamento visual, e contexto alargado. Com uma proeza criativa acrescida, GPT-4 destaca-se na parceria com utilizadores em diversas tarefas tais como composição musical, autoria de guiões, manuais técnicos, e até na emulação do estilo de escrita de um indivíduo.

A capacidade do modelo para lidar com até 25.000 palavras facilita conversas prolongadas e a criação de conteúdos prolongados, bem como o envolvimento com textos de fontes da web. Além disso, GPT-4 pode agora reagir a sugestões visuais, evidenciadas pela sua capacidade de recomendar receitas baseadas em imagens de ingredientes de cozedura. Embora permaneça incerto se a entrada de vídeo também é acomodada, as medidas de segurança do GPT-4 foram significativamente melhoradas, resultando em respostas mais precisas e numa redução substancial na produção de conteúdos proibidos. OpenAI credita estas melhorias à entrada humana e à colaboração com mais de 50 especialistas em segurança e protecção AI.

Poderá OpenAI alcançar GPT-4 avanços inovadores?

OpenAI, uma organização proeminente no campo da investigação de inteligência artificial, depende de um apoio financeiro substancial e de um enorme poder computacional para as suas ousadas iniciativas. A Microsoft tem desempenhado um papel crucial no apoio a estes esforços, tendo já dedicado à empresa uns impressionantes 3 mil milhões de dólares.

The New York Times revelou recentemente que a Microsoft está a negociar a injecção de mais 10 mil milhões de dólares em OpenAI, reforçando assim a sua aliança. Além disso, a agência noticiosa anunciou que o ansiosamente esperado GPT-4 está agendado para lançamento durante os meses iniciais de 2023. Peritos da indústria, incluindo o capitalista de risco Matt McIlwain, sugeriram que GPT-4 pode possuir funcionalidades multimodais, expandindo grandemente os casos de utilização potencial da IA.

Considerações finais

Em conclusão, GPT-4 é uma prova do notável progresso e inovação no domínio da inteligência artificial. Com as suas capacidades melhoradas, integração de dados visuais, e maior disponibilidade, GPT-4 está prestes a revolucionar a forma como interagimos e beneficiamos da tecnologia da IA. Ao continuarmos a explorar e compreender o verdadeiro potencial deste modelo de vanguarda, é crucial reconhecer os esforços de colaboração de investigadores, criadores, e organizações como OpenAI para impulsionar os avanços da IA.

GPT-4 não é apenas uma mera iteração dos seus predecessores, mas um salto significativo para a realização do pleno potencial da IA na transformação do nosso mundo para melhor. Ao testemunharmos o início de uma nova era no desenvolvimento da IA, vamos abraçar as oportunidades e desafios apresentados por GPT-4 e preparar-nos para o impacto transformador que sem dúvida terá nas nossas vidas, empresas, e sociedade como um todo.