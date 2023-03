Während sich die künstliche Intelligenz in einem noch nie dagewesenen Tempo weiterentwickelt, ist GPT-4 von OpenAI der neueste Meilenstein in der Verarbeitung natürlicher Sprache und im maschinellen Lernen. Dieses bahnbrechende KI-Modell baut auf den Erfolgen seines Vorgängers GPT-3 auf und führt gleichzeitig eine Reihe innovativer Funktionen ein, die es zu einem Wendepunkt in diesem Bereich machen. In diesem Blog-Artikel gehen wir auf die Feinheiten von GPT-4 ein und beleuchten die neuen Funktionen, die Integration visueller Eingaben und die Verfügbarkeit. Erkunden Sie mit uns das transformative Potenzial dieser Spitzentechnologie und erfahren Sie, wie sie die Art und Weise, wie wir mit KI interagieren und sie in unserem beruflichen und privaten Leben nutzen, neu definieren wird.

Verfügbarkeit und Erscheinungsdatum

Ab heute, OpenAI die neue Version von GPT-4 offiziell vorgestellt, die eine Vielzahl von Verbesserungen in den Bereichen Präzision, fantasievolle Artikulation und Teamarbeit bietet. Das aktualisierte Modell unterstreicht auch die Bedeutung der Erstellung von Inhalten, die sowohl sicher als auch präzise sind. ChatGPT Plus-Abonnenten und API-Entwickler können sofort mit der Erkundung von GPT-4 beginnen. Der Präsident und Mitbegründer von OpenAI, Greg Brockman, führte eine live-gestreamte Demonstration durch, in der er die Stärken und Schwächen von GPT-4 mit der Entwicklergemeinschaft erörterte.

GPT-4 GPT-4 bringt mehrere neue Eingabefunktionen mit sich, darunter die Möglichkeit, Bilder zur Untersuchung einzureichen und textbasierte Antworten zu erhalten. Darüber hinaus können nun bis zu 25.000 Wörter Text verarbeitet werden, was im Gegensatz zu früheren Versionen, die nur 1.000 Wörter gleichzeitig verarbeiten konnten, eine höhere Präzision bedeutet. Die neueste Version bietet auch die Möglichkeit, auf der Grundlage umfassender Aufforderungen originellere Textergebnisse zu erzeugen.

Über einen Zeitraum von sechs Monaten und unter Verwendung von Microsoft Azure AI-Supercomputern entwickelt, behauptet OpenAI, dass GPT-4 "sicherer und besser abgestimmt" ist. Die Wahrscheinlichkeit, negative Inhalte zu generieren, wurde um 82 % reduziert, und die Wahrscheinlichkeit, die gewünschten Informationen zu produzieren, stieg um 40 %. Nichtsdestotrotz ist sich die Organisation bewusst, dass Probleme wie gesellschaftliche Vorurteile, Halluzinationen und manipulative Aufforderungen fortbestehen, und sie wird diese Herausforderungen weiterhin durch Offenheit, Aufklärung der Nutzer und ein breiteres Bewusstsein für KI angehen.

Was gibt es Neues auf GPT-4?

OpenAI hat sein hochmodernes Sprachmodell GPT-4 enthüllt, das die zugrundeliegende Technologie von ChatGPT umwandeln soll, das derzeit auf GPT-3.5 läuft. Der Generative Pre-trained Transformer (GPT) nutzt Deep Learning und künstliche neuronale Netze, um Texte zu produzieren, die menschlich generierten Inhalten sehr ähnlich sind. Diese neue Version weist erhebliche Fortschritte in den Bereichen Kreativität, visuelle Verarbeitung und erweiterter Kontext auf. Dank der gesteigerten kreativen Fähigkeiten zeichnet sich GPT-4 durch die Zusammenarbeit mit Nutzern bei verschiedenen Aufgaben aus, z. B. bei der Komposition von Musik, der Erstellung von Drehbüchern und technischen Handbüchern und sogar bei der Nachahmung des Schreibstils einer Person.

Die Fähigkeit des Modells, bis zu 25.000 Wörter zu verarbeiten, erleichtert längere Unterhaltungen und die Erstellung längerer Inhalte sowie die Auseinandersetzung mit Texten aus Webquellen. Darüber hinaus kann GPT-4 jetzt auch auf visuelle Hinweise reagieren, wie die Fähigkeit, Rezepte auf der Grundlage von Bildern von Backzutaten zu empfehlen, beweist. Es ist zwar noch ungewiss, ob auch Videoeingaben berücksichtigt werden, aber die Sicherheitsmaßnahmen von GPT-4 wurden erheblich verbessert, was zu präziseren Antworten und einer deutlichen Verringerung der Produktion verbotener Inhalte geführt hat. OpenAI führt diese Verbesserungen auf den menschlichen Beitrag und die Zusammenarbeit mit über 50 Spezialisten für KI-Sicherheit zurück.

Kann OpenAI den Durchbruch von GPT-4 erreichen?

OpenAIMicrosoft, eine führende Organisation auf dem Gebiet der Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz, ist für seine kühnen Initiativen auf umfangreiche finanzielle Unterstützung und enorme Rechenleistung angewiesen. Microsoft hat eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung dieser Bemühungen gespielt und dem Unternehmen bereits beeindruckende 3 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt.

The New York Times Kürzlich wurde bekannt, dass Microsoft in Verhandlungen steht, um weitere 10 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren und damit die Allianz zu stärken. Außerdem gab das Nachrichtenportal bekannt, dass das mit Spannung erwartete GPT-4 in den ersten Monaten des Jahres 2023 auf den Markt kommen soll. Branchenexperten, darunter der Risikokapitalgeber Matt McIlwain, vermuten, dass GPT-4 über multimodale Funktionen verfügen könnte, was die potenziellen Anwendungsbereiche der KI erheblich erweitern würde.

Abschließende Überlegungen

Abschließend lässt sich sagen, dass GPT-4 ein Beweis für die bemerkenswerten Fortschritte und Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz ist. Mit seinen erweiterten Fähigkeiten, der Integration visueller Eingaben und der zunehmenden Verfügbarkeit ist GPT-4 bereit, die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir mit KI-Technologie interagieren und von ihr profitieren. Während wir weiterhin das wahre Potenzial dieses innovativen Modells erforschen und verstehen, ist es von entscheidender Bedeutung, die gemeinsamen Bemühungen von Forschern, Entwicklern und Organisationen wie OpenAI zu würdigen, die den Fortschritt der KI vorantreiben.

GPT-4 ist nicht nur eine bloße Iteration seiner Vorgänger, sondern ein bedeutender Schritt hin zur Realisierung des vollen Potenzials der KI, um unsere Welt zum Besseren zu verändern. Wir erleben den Anbruch einer neuen Ära in der KI-Entwicklung. Lassen Sie uns die Chancen und Herausforderungen, die GPT-4 bietet, annehmen und uns auf die transformativen Auswirkungen vorbereiten, die sie zweifellos auf unser Leben, unsere Unternehmen und die Gesellschaft als Ganzes haben wird.