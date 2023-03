Khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển với tốc độ chưa từng có, GPT-4 của OpenAI nổi lên như một cột mốc mới nhất trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy học. Mô hình AI đột phá này được xây dựng dựa trên những thành công của người tiền nhiệm GPT-3, đồng thời giới thiệu một loạt tính năng cải tiến giúp nó trở thành một công cụ thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực này. Trong bài viết trên blog này, chúng tôi đi sâu vào những điểm phức tạp của GPT-4, làm sáng tỏ các khả năng mới, khả năng tích hợp đầu vào trực quan và tính khả dụng của nó. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi khám phá tiềm năng biến đổi của công nghệ tiên tiến này và cách nó được thiết lập để xác định lại cách chúng ta tương tác và tận dụng AI trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của mình.

Sẵn có và ngày phát hành

Hôm nay, OpenAI đã chính thức tiết lộ việc phát hành GPT-4, tự hào với vô số cải tiến nhắm mục tiêu đến độ chính xác, khớp nối trí tưởng tượng và tinh thần đồng đội. Mô hình được cập nhật cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo nội dung vừa an toàn vừa chính xác. Người đăng ký ChatGPT Plus và nhà phát triển API có thể bắt đầu khám phá GPT-4 ngay lập tức. Chủ tịch và đồng sáng lập của OpenAI, Greg Brockman, đã thực hiện một cuộc trình diễn phát trực tiếp, đi sâu vào điểm mạnh và điểm yếu của GPT-4 với cộng đồng nhà phát triển.

GPT-4 mang đến nhiều tính năng nhập liệu mới, bao gồm tùy chọn để người dùng gửi hình ảnh để kiểm tra và nhận phản hồi dựa trên văn bản. Hơn nữa, nó hiện có thể chứa tới 25.000 từ văn bản, biểu thị độ chính xác cao hơn so với các lần lặp lại trước đó, vốn chỉ có thể xử lý đồng thời 1.000 từ. Phiên bản mới nhất cũng cung cấp khả năng tạo ra các kết quả văn bản sáng tạo hơn dựa trên các lời nhắc toàn diện.

Được tạo trong khoảng thời gian sáu tháng và sử dụng siêu máy tính Microsoft Azure AI, OpenAI khẳng định rằng GPT-4 "an toàn hơn và được liên kết tốt hơn". Cơ hội tạo nội dung tiêu cực đã giảm 82% và khả năng tạo ra thông tin mong muốn đã tăng 40% . Tuy nhiên, tổ chức nhận ra rằng các vấn đề như thành kiến xã hội, ảo giác và lời nhắc thao túng vẫn tồn tại và họ sẽ kiên trì giải quyết những thách thức này thông qua sự cởi mở, sự hiểu biết của người dùng và nhận thức về AI rộng lớn hơn.

Có gì mới trong GPT-4?

OpenAI đã tiết lộ mô hình ngôn ngữ tiên tiến nhất của mình, GPT-4, được thiết lập để biến đổi công nghệ cơ bản của ChatGPT, hiện đang hoạt động trên GPT-3.5. Generative Pre-training Transformer (GPT) khai thác mạng lưới thần kinh nhân tạo và học sâu để tạo ra văn bản gần giống với nội dung do con người tạo ra. Phiên bản mới này cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong khả năng sáng tạo, xử lý hình ảnh và ngữ cảnh mở rộng. Với năng lực sáng tạo được nâng cao, GPT-4 vượt trội trong việc hợp tác với người dùng trong các nhiệm vụ đa dạng như sáng tác nhạc, viết kịch bản, hướng dẫn kỹ thuật và thậm chí mô phỏng phong cách viết của một cá nhân.

Khả năng xử lý lên đến 25.000 từ của mô hình tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện kéo dài và tạo nội dung dài, cũng như tương tác với văn bản từ các nguồn web. Hơn nữa, giờ đây GPT-4 có thể phản ứng với các dấu hiệu trực quan, được chứng minh bằng khả năng đề xuất công thức nấu ăn dựa trên hình ảnh của các nguyên liệu làm bánh. Mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu đầu vào video có được hỗ trợ hay không, nhưng các biện pháp an toàn của GPT-4 đã được tăng cường đáng kể, dẫn đến phản hồi chính xác hơn và giảm đáng kể việc tạo ra nội dung bị cấm. OpenAI ghi nhận những cải tiến này là do con người đóng góp và cộng tác với hơn 50 chuyên gia về an toàn và bảo mật AI.

OpenAI có thể đạt được đột phá GPT-4 không?

OpenAI, một tổ chức nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính đáng kể và sức mạnh tính toán khổng lồ cho các sáng kiến táo bạo của mình. Microsoft đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ những nỗ lực này, đã dành 3 tỷ đô la ấn tượng cho công ty.

The New York Times gần đây đã tiết lộ rằng Microsoft đang đàm phán để bơm thêm 10 tỷ USD vào OpenAI, qua đó củng cố liên minh của họ. Hơn nữa, hãng tin này đã thông báo rằng GPT-4 được háo hức chờ đợi dự kiến ra mắt trong những tháng đầu năm 2023. Các chuyên gia trong ngành, bao gồm cả nhà đầu tư mạo hiểm Matt McIlwain, đã gợi ý rằng GPT-4 có thể sở hữu các chức năng đa phương thức, giúp mở rộng đáng kể tiềm năng sử dụng của AI các trường hợp.

suy nghĩ cuối cùng

Tóm lại, GPT-4 là minh chứng cho sự tiến bộ và đổi mới vượt bậc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Với các khả năng nâng cao, tích hợp đầu vào trực quan và tính khả dụng cao hơn, GPT-4 sẵn sàng cách mạng hóa cách chúng ta tương tác và hưởng lợi từ công nghệ AI. Khi chúng tôi tiếp tục khám phá và hiểu tiềm năng thực sự của mô hình tiên tiến này, điều quan trọng là phải ghi nhận những nỗ lực hợp tác của các nhà nghiên cứu, nhà phát triển và tổ chức như OpenAI trong việc thúc đẩy những tiến bộ của AI.

GPT-4 không chỉ là sự lặp lại đơn thuần của những người tiền nhiệm mà còn là một bước nhảy vọt quan trọng hướng tới việc nhận ra toàn bộ tiềm năng của AI trong việc biến đổi thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Khi chúng ta chứng kiến buổi bình minh của một kỷ nguyên mới trong phát triển AI, chúng ta hãy đón nhận những cơ hội và thách thức do GPT-4 đưa ra, đồng thời chuẩn bị cho tác động biến đổi mà nó chắc chắn sẽ có đối với cuộc sống, doanh nghiệp và toàn xã hội của chúng ta.