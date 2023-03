Mentre l'intelligenza artificiale continua a progredire a un ritmo senza precedenti, GPT-4 di OpenAI emerge come l'ultima pietra miliare nell'elaborazione del linguaggio naturale e nell'apprendimento automatico. Questo rivoluzionario modello di intelligenza artificiale si basa sui successi del suo predecessore, GPT-3, introducendo allo stesso tempo una serie di caratteristiche innovative che lo rendono una novità assoluta nel settore. In questo articolo del blog, approfondiamo le complessità di GPT-4, facendo luce sulle sue nuove funzionalità, sull'integrazione degli input visivi e sulla sua disponibilità. Unitevi a noi nell'esplorazione del potenziale di trasformazione di questa tecnologia all'avanguardia e di come sia destinata a ridefinire il modo in cui interagiamo con l'IA e la sfruttiamo nella nostra vita professionale e personale.

Disponibilità e data di rilascio

Oggi, OpenAI ha presentato ufficialmente la versione di GPT-4, che vanta una miriade di miglioramenti mirati alla precisione, all'articolazione fantasiosa e al lavoro di squadra. Il modello aggiornato sottolinea anche l'importanza di generare contenuti sicuri e precisi. Gli abbonati a ChatGPT Plus e gli sviluppatori di API possono iniziare a esplorare GPT-4 immediatamente. Il presidente e cofondatore di OpenAI, Greg Brockman, ha condotto una dimostrazione in diretta streaming, approfondendo i punti di forza e di debolezza del GPT-4 con la comunità degli sviluppatori.

GPT-4 La nuova versione di GPT-4 offre diverse nuove funzionalità di input, tra cui la possibilità di inviare immagini da esaminare e di ottenere risposte testuali. Inoltre, ora è in grado di gestire fino a 25.000 parole di testo, il che significa una maggiore precisione rispetto alle versioni precedenti, che potevano elaborare solo 1.000 parole contemporaneamente. L'ultima versione offre anche la capacità di generare risultati testuali più inventivi sulla base di suggerimenti completi.

Creato nell'arco di sei mesi e utilizzando i supercomputer Microsoft Azure AI, OpenAI afferma che GPT-4 è "più sicuro e meglio allineato". Le possibilità di generare contenuti negativi sono state ridotte dell'82% e la probabilità di produrre le informazioni desiderate è aumentata del 40%. Tuttavia, l'organizzazione riconosce che problemi come i pregiudizi della società, le allucinazioni e i suggerimenti manipolativi persistono e continuerà ad affrontare queste sfide attraverso l'apertura, l'illuminazione degli utenti e una più ampia consapevolezza dell'IA.

Cosa c'è di nuovo in GPT-4?

OpenAI ha svelato il suo modello linguistico all'avanguardia, GPT-4, destinato a trasformare la tecnologia di base di ChatGPT, che attualmente funziona su GPT-3.5. Il Generative Pre-trained Transformer (GPT) sfrutta l'apprendimento profondo e le reti neurali artificiali per produrre testo che assomiglia molto ai contenuti generati dall'uomo. Questa nuova versione mostra progressi sostanziali in termini di creatività, elaborazione visiva e contesto esteso. Grazie a una maggiore capacità creativa, GPT-4 è in grado di collaborare con gli utenti in diverse attività, come la composizione musicale, la stesura di sceneggiature, manuali tecnici e persino l'emulazione dello stile di scrittura di un individuo.

La capacità del modello di gestire fino a 25.000 parole facilita le conversazioni prolungate e la creazione di contenuti lunghi, nonché l'utilizzo di testi provenienti da fonti web. Inoltre, GPT-4 è ora in grado di reagire a indicazioni visive, come dimostra la sua capacità di consigliare ricette basate su immagini di ingredienti da forno. Sebbene non sia ancora certo se sia in grado di gestire anche gli input video, le misure di sicurezza di GPT-4 sono state notevolmente migliorate, con risposte più accurate e una sostanziale riduzione della produzione di contenuti vietati. OpenAI attribuisce questi miglioramenti al contributo umano e alla collaborazione con oltre 50 specialisti in sicurezza e protezione dell'intelligenza artificiale.

OpenAI può raggiungere i risultati di GPT-4?

OpenAIMicrosoft, un'organizzazione di spicco nel campo della ricerca sull'intelligenza artificiale, dipende da un sostanziale sostegno finanziario e da un'enorme potenza di calcolo per le sue audaci iniziative. Microsoft ha svolto un ruolo cruciale nel sostenere questi sforzi, avendo già dedicato all'azienda ben 3 miliardi di dollari.

The New York Times Il sito OpenAI ha recentemente rivelato che Microsoft è in tratt ativa per iniettare al tri 10 miliardi di dollari in , rafforzando così la loro alleanza. Inoltre, la testata ha annunciato che il lancio dell'atteso GPT-4 è previsto per i primi mesi del 2023. Esperti del settore, tra cui il venture capitalist Matt McIlwain, hanno suggerito che GPT-4 potrebbe possedere funzionalità multimodali, ampliando notevolmente i potenziali casi d'uso dell'IA.

Riflessioni finali

In conclusione, GPT-4 è una testimonianza dei notevoli progressi e dell'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale. Con le sue capacità migliorate, l'integrazione di input visivi e la maggiore disponibilità, GPT-4 è pronto a rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia AI e ne traiamo beneficio. Mentre continuiamo a esplorare e comprendere il vero potenziale di questo modello all'avanguardia, è fondamentale riconoscere gli sforzi collaborativi di ricercatori, sviluppatori e organizzazioni come OpenAI nel portare avanti i progressi dell'IA.

GPT-4 non è una semplice iterazione dei suoi predecessori, ma un salto significativo verso la realizzazione del pieno potenziale dell'IA nel trasformare il nostro mondo in meglio. Mentre assistiamo all'alba di una nuova era nello sviluppo dell'IA, abbracciamo le opportunità e le sfide presentate da GPT-4 e prepariamoci all'impatto trasformativo che avrà senza dubbio sulle nostre vite, sulle aziende e sulla società nel suo complesso.