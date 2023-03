Terwijl kunstmatige intelligentie zich in een ongekend tempo blijft ontwikkelen, komt OpenAI's GPT-4 naar voren als de nieuwste mijlpaal in natuurlijke taalverwerking en machinaal leren. Dit baanbrekende AI-model bouwt voort op de successen van zijn voorganger, GPT-3, en introduceert een reeks innovatieve functies die het tot een game-changer in het veld maken. In dit blogartikel duiken we in de fijne kneepjes van GPT-4 en belichten we de nieuwe mogelijkheden, de integratie van visuele input en de beschikbaarheid. Ontdek samen met ons het transformerende potentieel van deze geavanceerde technologie en hoe deze de manier waarop we omgaan met AI in ons professionele en persoonlijke leven zal herdefiniëren.

Beschikbaarheid en releasedatum

Vandaag, OpenAI officieel de release van GPT-4 onthuld, met een groot aantal verbeteringen gericht op precisie, vindingrijke articulatie en teamwork. Het bijgewerkte model onderstreept ook het belang van het genereren van inhoud die zowel veilig als nauwkeurig is. ChatGPT Plus-abonnees en API-ontwikkelaars kunnen onmiddellijk beginnen met het verkennen van GPT-4. Greg Brockman, president en medeoprichter van OpenAI, gaf een live-demonstratie waarin hij samen met de ontwikkelaarsgemeenschap de sterke en zwakke punten van GPT-4 uit de doeken deed.

GPT-4 brengt meerdere nieuwe invoerfuncties, waaronder de mogelijkheid voor gebruikers om afbeeldingen in te sturen voor onderzoek en tekstuele antwoorden te krijgen. Bovendien kan hij nu tot 25.000 woorden tekst verwerken, wat een grotere precisie betekent in tegenstelling tot vorige versies, die slechts 1.000 woorden tegelijk konden verwerken. De nieuwste versie biedt ook de mogelijkheid om inventievere tekstresultaten te genereren op basis van uitgebreide aanwijzingen.

OpenAI, dat gedurende zes maanden werd ontwikkeld met behulp van Microsoft Azure AI-supercomputers, beweert dat GPT-4 "veiliger en beter afgestemd" is. De kans op het genereren van negatieve inhoud is verminderd met 82%, en de kans op het produceren van de gewenste informatie is toegenomen met 40%. Niettemin erkent de organisatie dat problemen zoals maatschappelijke vooroordelen, hallucinaties en manipulatieve prompts blijven bestaan, en zij zal volharden in het aanpakken van deze uitdagingen door middel van openheid, gebruikersverlichting en een breder AI-bewustzijn.

Wat is er nieuw in GPT-4?

OpenAI heeft zijn geavanceerde taalmodel, GPT-4, onthuld dat de onderliggende technologie van ChatGPT, dat momenteel werkt op GPT-3.5, zal transformeren. Generative Pre-trained Transformer (GPT) maakt gebruik van deep learning en kunstmatige neurale netwerken om tekst te produceren die sterk lijkt op door mensen gegenereerde inhoud. Deze nieuwe versie laat aanzienlijke vooruitgang zien op het gebied van creativiteit, visuele verwerking en uitgebreide context. Met zijn verhoogde creatieve bekwaamheid blinkt GPT-4 uit in samenwerking met gebruikers bij diverse taken, zoals muziekcompositie, het schrijven van scripts, technische handleidingen en zelfs het nabootsen van iemands schrijfstijl.

De capaciteit van het model om tot 25.000 woorden te verwerken, vergemakkelijkt langdurige gesprekken en de creatie van lange inhoud, evenals het werken met tekst van webbronnen. Bovendien kan GPT-4 nu reageren op visuele signalen, zoals blijkt uit de mogelijkheid om recepten aan te bevelen op basis van foto's van ingrediënten van baksels. Hoewel het nog onzeker is of video-invoer ook mogelijk is, zijn de veiligheidsmaatregelen van GPT-4 aanzienlijk verbeterd, wat resulteert in nauwkeurigere reacties en een aanzienlijke vermindering van de productie van verboden inhoud. OpenAI schrijft deze verbeteringen toe aan menselijke input en samenwerking met meer dan 50 specialisten op het gebied van AI-veiligheid en -beveiliging.

Kan OpenAI GPT-4 doorbraken bereiken?

OpenAI, een prominente organisatie op het gebied van onderzoek naar kunstmatige intelligentie, is voor haar gedurfde initiatieven afhankelijk van aanzienlijke financiële steun en enorme rekenkracht. Microsoft heeft een cruciale rol gespeeld bij de ondersteuning van deze inspanningen en heeft al een indrukwekkende 3 miljard dollar in het bedrijf gestoken.

The New York Times De pers heeft onlangs bekendgemaakt dat Microsoft in onderhandeling is om nog eens 10 miljard dollar in OpenAI te pompen, waardoor hun alliantie wordt versterkt. Bovendien kondigde de krant aan dat de langverwachte GPT-4 in de eerste maanden van 2023 zal worden gelanceerd. Industrie-experts, waaronder durfkapitalist Matt McIlwain, hebben gesuggereerd dat GPT-4 multimodale functionaliteiten kan bezitten, waardoor de potentiële gebruiksmogelijkheden van de AI sterk worden uitgebreid.

Laatste gedachten

Concluderend kan worden gesteld dat GPT-4 een bewijs is van de opmerkelijke vooruitgang en innovatie op het gebied van kunstmatige intelligentie. Met zijn verbeterde mogelijkheden, integratie van visuele input en toegenomen beschikbaarheid is GPT-4 klaar om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we omgaan met en profiteren van AI-technologie. Terwijl we het werkelijke potentieel van dit geavanceerde model blijven onderzoeken en begrijpen, is het van cruciaal belang om de gezamenlijke inspanningen van onderzoekers, ontwikkelaars en organisaties als OpenAI te erkennen om de vooruitgang op het gebied van AI te stimuleren.

GPT-4 is niet slechts een herhaling van zijn voorgangers, maar een belangrijke stap op weg naar de verwezenlijking van het volledige potentieel van AI om onze wereld ten goede te veranderen. Nu we getuige zijn van het aanbreken van een nieuw tijdperk in de ontwikkeling van AI, moeten we de kansen en uitdagingen van GPT-4 omarmen en ons voorbereiden op de transformerende impact die het ongetwijfeld zal hebben op ons leven, ons bedrijfsleven en de samenleving als geheel.