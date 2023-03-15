Yapay zeka benzeri görülmemiş bir hızla ilerlemeye devam ederken, OpenAI'nin GPT-4, doğal dil işleme ve makine öğreniminde en son kilometre taşı olarak ortaya çıkıyor. Bu çığır açan yapay zeka modeli, selefi GPT-3 başarılarını temel alırken, onu sahada oyunun kurallarını değiştiren bir dizi yenilikçi özellik sunar. Bu blog makalesinde, GPT-4 inceliklerini inceleyerek yeni yeteneklerine, görsel giriş entegrasyonuna ve kullanılabilirliğine ışık tutuyoruz. Bu en son teknolojinin dönüştürücü potansiyelini ve AI ile etkileşim kurma ve profesyonel ve kişisel yaşamlarımızda yapay zekadan yararlanma şeklimizi nasıl yeniden tanımlayacak şekilde ayarlandığını keşfederken bize katılın.

Kullanılabilirlik ve çıkış tarihi

Bugün OpenAI , hassasiyet, yaratıcı artikülasyon ve ekip çalışmasını hedefleyen sayısız iyileştirmeyle övünen GPT-4 piyasaya sürüldüğünü resmen açıkladı. Güncellenen model aynı zamanda hem güvenli hem de kesin içerik üretmenin önemini vurguluyor. ChatGPT Plus aboneleri ve API geliştiricileri GPT-4 hemen keşfetmeye başlayabilir. OpenAI'nin Başkanı ve Kurucu Ortağı Greg Brockman, geliştirici topluluğuyla birlikte GPT-4'ün güçlü ve zayıf yönlerini inceleyen canlı yayınlı bir gösteri gerçekleştirdi.

GPT-4, kullanıcıların inceleme için resim gönderme ve metin tabanlı yanıtlar alma seçeneği de dahil olmak üzere çok sayıda yeni giriş özelliği sunar. Ayrıca, aynı anda yalnızca 1.000 kelimeyi işleyebilen önceki yinelemelerin aksine, artık 25.000 kelimeye kadar metin barındırıyor ve bu da daha yüksek hassasiyet anlamına geliyor. En son sürüm ayrıca kapsamlı istemlere dayalı olarak daha yaratıcı metinsel sonuçlar üretme kapasitesi sunar.

Altı aylık bir süre içinde oluşturulan ve Microsoft Azure yapay zeka süper bilgisayarlarını kullanan OpenAI, GPT-4 "daha güvenli ve daha uyumlu" olduğunu iddia ediyor. Olumsuz içerik üretme şansı %82 oranında azaltılmış , istenen bilgiyi üretme olasılığı %40 arttırılmıştır . Bununla birlikte kuruluş, toplumsal önyargılar, halüsinasyonlar ve manipülatif istemler gibi sorunların devam ettiğini ve açıklık, kullanıcı aydınlatması ve daha geniş AI farkındalığı yoluyla bu zorlukların üstesinden gelmeye devam edeceklerini kabul ediyor.

GPT-4 yenilikler neler?

OpenAI, şu anda GPT-3.5 üzerinde çalışan ChatGPT'nin temel teknolojisini dönüştürmeye ayarlanmış son teknoloji dil modeli GPT-4 ortaya çıkardı. Generative Pre-trained Transformer (GPT), insan yapımı içeriğe çok benzeyen metinler üretmek için derin öğrenme ve yapay sinir ağlarından yararlanır. Bu yeni sürüm, yaratıcılıkta, görsel işlemede ve genişletilmiş bağlamda önemli ilerleme gösteriyor. Artırılmış yaratıcı hüneriyle GPT-4, müzik bestesi, senaryo yazma, teknik kılavuzlar ve hatta bir kişinin yazma stilini taklit etme gibi çeşitli görevlerde kullanıcılarla ortaklık kurma konusunda mükemmeldir.

Modelin 25.000 kelimeye kadar işleme kapasitesi, uzun süreli konuşmaları ve uzun içerik oluşturmanın yanı sıra web kaynaklarından metinlerle etkileşimi kolaylaştırır. Ayrıca, GPT-4 artık, pişirme malzemelerinin resimlerine dayalı tarifler önerebilme yeteneğiyle kanıtlanan görsel ipuçlarına tepki verebilir. Video girişinin de dahil edilip edilmediği belirsizliğini korusa da, GPT-4'ün güvenlik önlemleri önemli ölçüde iyileştirildi, bu da daha doğru yanıtlar ve yasaklanmış içerik üretmede önemli bir azalma ile sonuçlandı. OpenAI bu iyileştirmeleri yapay zeka güvenliği ve güvenliği alanında 50'den fazla uzmanla insan girdisine ve işbirliğine borçludur.

OpenAI GPT-4 atılımlarına ulaşabilir mi?

Yapay zeka araştırması alanında önde gelen bir kuruluş olan OpenAI, cesur girişimleri için önemli mali desteğe ve muazzam hesaplama gücüne güveniyor. Microsoft, bu çabaları desteklemede çok önemli bir rol oynadı ve şimdiden firmaya etkileyici bir 3 milyar dolar ayırdı.

The New York Times kısa süre önce Microsoft'un OpenAI 10 milyar dolar daha enjekte etmek için pazarlık yaptığını ve böylece ittifaklarını güçlendirdiğini açıkladı. Ayrıca haber kaynağı, merakla beklenen GPT-4 2023'ün ilk aylarında piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurdu. Girişim kapitalisti Matt McIlwain dahil olmak üzere sektör uzmanları, GPT-4 çok modlu işlevlere sahip olabileceğini ve yapay zekanın potansiyel kullanımını büyük ölçüde artırabileceğini öne sürdüler. vakalar.

Son düşünceler

Sonuç olarak GPT-4, yapay zeka alanındaki dikkate değer ilerlemenin ve yeniliğin bir kanıtıdır. Gelişmiş yetenekleri, görsel giriş entegrasyonu ve artan kullanılabilirliği ile GPT-4, yapay zeka teknolojisiyle etkileşim kurma ve bundan yararlanma biçimimizde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu son modelin gerçek potansiyelini keşfetmeye ve anlamaya devam ederken, araştırmacıların, geliştiricilerin ve OpenAI gibi kuruluşların yapay zeka ilerlemelerini ileriye götürme konusundaki işbirlikçi çabalarını takdir etmek çok önemlidir.

GPT-4 yalnızca öncekilerin bir yinelemesi değil, aynı zamanda dünyamızı daha iyiye doğru dönüştürmede yapay zekanın tüm potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik önemli bir sıçramadır. Yapay zeka geliştirmede yeni bir çağın şafağına tanık olurken, GPT-4 sunduğu fırsatları ve zorlukları kucaklayalım ve şüphesiz hayatlarımız, işlerimiz ve bir bütün olarak toplum üzerinde sahip olacağı dönüştürücü etkiye hazırlanalım.