Najnowsze aktualizacje platformy AppMaster No-Code | październik 2023

W tym miesiącu z radością przedstawiamy kilka ekscytujących aktualizacji naszej platformy. Zmiany te przynoszą korzyści wszystkim naszym użytkownikom, niezależnie od tego, czy jesteś programistą, entuzjastą aplikacji, czy właścicielem firmy.

Przyjrzyjmy się szczegółom naszych październikowych aktualizacji, aby zobaczyć, jak mogą one jeszcze bardziej ulepszyć korzystanie z AppMaster.

Dostęp do wsparcia

Cieszymy się, że możemy zaprezentować cenną aktualizację platformy AppMaster no-code: Dostęp do pomocy technicznej. Ta funkcja upraszcza proces udzielania pomocy technicznej dostępu do Twoich projektów.

Dzięki dostępowi do pomocy technicznej możesz łatwo wygenerować osobisty numer identyfikacyjny (PIN) i udostępnić go naszemu personelowi wsparcia, zapewniając im bezpieczny i ograniczony dostęp do Twojego projektu dokładnie wtedy, kiedy i gdzie tego potrzebujesz.

To nie tylko przyspiesza rozwiązywanie problemów, ale także chroni wrażliwe dane i informacje zastrzeżone. Dostęp do pomocy technicznej jest dowodem naszego zaangażowania w zapewnianie bezpiecznego środowiska współpracy dla naszych użytkowników.

Rozumiemy, że wydajne i bezpieczne wsparcie ma kluczowe znaczenie w procesie tworzenia aplikacji. Ta funkcja uprości proces i zapewni bezpieczeństwo Twoich danych. To tylko jedna z ekscytujących aktualizacji, które przygotowaliśmy na październik, a wszystkie mają na celu wsparcie Cię w działaniach związanych z tworzeniem aplikacji.

Menedżer aktywów

Kolejną nową funkcją jest Asset Manager dla aplikacji internetowych. Ta aktualizacja ułatwia obsługę zasobów cyfrowych w projektach tworzenia aplikacji.

Nie będziesz już musiał łączyć wielu narzędzi i systemów, aby efektywnie organizować, śledzić i wykorzystywać swoje zasoby. Dzięki Asset Manager użytkownicy zyskują scentralizowane centrum, w którym mogą bez wysiłku przesyłać, kategoryzować i uzyskiwać dostęp do wszystkich swoich zasobów cyfrowych, od obrazów i ikon po pliki audio i wideo.

To kompleksowe rozwiązanie zapewnia bardziej wydajną i zorganizowaną pracę związaną z tworzeniem aplikacji internetowych, zwiększając możliwości współpracy, iteracji i dostarczania aplikacji najwyższej klasy.

Dostęp do bazy danych

Dodaliśmy także bezpośredni dostęp do bazy danych poprzez dedykowany przycisk na karcie wdrażania. Ta funkcja umożliwia użytkownikom bezpośrednią edycję, usuwanie lub dodawanie rekordów bez konieczności wchodzenia do wygenerowanej aplikacji. Zapewnia wygodny sposób szybkiej i precyzyjnej zmiany bazy danych, dzięki czemu zarządzanie danymi staje się płynniejsze.

Należy jednak pamiętać, że zmiany wprowadzone za pomocą tej funkcji są nieodwracalne, dlatego użytkownicy powinni zachować ostrożność podczas wszelkich zmian, które wprowadzają. Ta aktualizacja odzwierciedla nasze zaangażowanie w dostarczanie kompleksowych narzędzi do zarządzania danymi, zapewniających większą kontrolę w środowisku AppMaster.

Obsługa NFC

Ta funkcja jest dostarczana z gotowymi do użycia blokami, które umożliwiają łączenie się, skanowanie i pracę z tagami NFC. Oznacza to, że użytkownicy mogą teraz bezproblemowo włączać technologię NFC do swoich aplikacji. Użyj go, aby połączyć się z innymi urządzeniami, skanować znaczniki NFC w poszukiwaniu informacji i tworzyć interaktywne rozwiązania.

Możliwości są szerokie, od zwiększenia wygody interakcji użytkownika po usprawnienie przesyłania danych. Skorzystaj z obsługi NFC i odblokuj potencjał bardziej dynamicznych i interaktywnych doświadczeń użytkownika.

Dostosowanie do iOS 17

Kolejnym istotnym dodatkiem do naszej platformy jest adaptacja projektów dla systemu iOS 17. Ta aktualizacja umożliwia programistom płynne dostosowywanie aplikacji do najnowszej wersji iOS, zapewniając kompatybilność i optymalną wydajność.

Włączając tę ​​adaptację do naszej platformy, umożliwiamy programistom wyprzedzanie konkurencji, oferując użytkownikom najlepsze możliwe doświadczenia na najnowszych urządzeniach z systemem iOS.

Bądź na bieżąco, aby otrzymywać więcej aktualizacji, ponieważ stale ulepszamy naszą platformę, aby spełniać Twoje potrzeby w zakresie tworzenia aplikacji!