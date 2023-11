Dernières mises à jour de la plateforme AppMaster No-Code | Octobre 2023

Ce mois-ci, nous sommes ravis de présenter des mises à jour intéressantes sur notre plateforme. Ces changements profitent à tous nos utilisateurs, que vous soyez développeur, passionné d'applications ou propriétaire d'entreprise.

Examinons en détail nos mises à jour d'octobre pour voir comment elles peuvent rendre votre expérience avec AppMaster encore meilleure.

Accès à l'assistance

Nous sommes ravis de dévoiler une mise à jour précieuse de la plateforme no-code d' AppMaster : Support Access. Cette fonctionnalité simplifie le processus d'octroi de l'accès au support technique à vos projets.

Avec Support Access, vous pouvez facilement générer un numéro d'identification personnel (PIN) et le partager avec notre personnel d'assistance, leur donnant ainsi un accès sécurisé et restreint à votre projet précisément quand et où vous en avez besoin.

Cela accélère non seulement le dépannage et la résolution des problèmes, mais protège également vos données sensibles et vos informations exclusives. Support Access témoigne de notre engagement à fournir un environnement collaboratif sécurisé à nos utilisateurs.

Nous comprenons qu’un support efficace et sécurisé est crucial pour votre parcours de développement d’applications. Cette fonctionnalité simplifiera le processus et garantira la sécurité de vos données. Ce n'est que l'une des mises à jour passionnantes que nous vous réservons pour octobre, toutes destinées à vous aider dans vos efforts de développement d'applications.

Gestionnaire d'actifs

Une autre nouvelle fonctionnalité est un Asset Manager pour les applications Web. Cette mise à jour facilite la gestion des actifs numériques dans vos projets de développement d'applications.

Vous n’aurez plus besoin de jongler avec plusieurs outils et systèmes pour organiser, suivre et utiliser efficacement vos actifs. Avec Asset Manager, les utilisateurs bénéficient d'un hub centralisé pour télécharger, classer et accéder sans effort à toutes leurs ressources numériques, des images et icônes aux fichiers audio et vidéo.

Cette solution complète garantit que votre flux de travail de développement d'applications Web est plus efficace et organisé, améliorant ainsi votre capacité à collaborer, à itérer et à fournir une application de premier ordre.

Accès à la base de données

Nous avons également ajouté un accès direct à la base de données via un bouton dédié sur la carte de déploiement. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de modifier, supprimer ou ajouter directement des enregistrements sans accéder à l'application générée. Il fournit un moyen pratique de modifier rapidement et précisément la base de données, rendant ainsi la gestion des données plus fluide.

Cependant, il est crucial de garder à l'esprit que les modifications apportées via cette fonctionnalité sont irréversibles, les utilisateurs doivent donc faire preuve de prudence avec toutes les modifications qu'ils effectuent. Cette mise à jour reflète notre engagement à fournir des outils complets de gestion des données, vous donnant plus de contrôle au sein de l'environnement AppMaster.

Prise en charge NFC

Cette fonctionnalité est livrée avec des blocs prêts à l'emploi qui vous permettent de vous connecter, de numériser et de travailler avec des balises NFC. Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais intégrer de manière transparente la technologie NFC dans leurs applications. Utilisez-le pour vous connecter à d'autres appareils, scanner les balises NFC pour obtenir des informations et créer des solutions interactives.

Les possibilités sont étendues, depuis la simplification des interactions avec les utilisateurs jusqu'à la rationalisation du transfert de données. Adoptez la prise en charge NFC et libérez le potentiel d’expériences utilisateur plus dynamiques et interactives.

Adaptation iOS 17

Un autre ajout important à notre plateforme est l'adaptation du projet pour iOS 17. Cette mise à jour permet aux développeurs d'adapter de manière transparente leurs applications à la version iOS la plus récente, garantissant ainsi une compatibilité et des performances optimales.

En intégrant cette adaptation dans notre plateforme, nous permettons aux développeurs de garder une longueur d'avance, en offrant aux utilisateurs la meilleure expérience possible sur les derniers appareils iOS.

Restez à l'écoute pour plus de mises à jour alors que nous continuons à améliorer notre plateforme pour répondre à vos besoins de développement d'applications !