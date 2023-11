Piattaforma senza codice AppMaster Ultimi aggiornamenti | Ottobre 2023

Questo mese siamo entusiasti di introdurre alcuni interessanti aggiornamenti alla nostra piattaforma. Questi cambiamenti vanno a vantaggio di tutti i nostri utenti, che tu sia uno sviluppatore, un appassionato di app o un imprenditore.

Entriamo nei dettagli dei nostri aggiornamenti di ottobre per vedere come possono rendere la tua esperienza con AppMaster ancora migliore.

Accesso al supporto

Siamo entusiasti di svelare un prezioso aggiornamento per la piattaforma no-code di AppMaster: Support Access. Questa funzionalità semplifica il processo di concessione dell'accesso al supporto tecnico ai tuoi progetti.

Con Support Access, puoi generare facilmente un numero di identificazione personale (PIN) e condividerlo con il nostro personale di supporto, offrendo loro un accesso sicuro e limitato al tuo progetto esattamente quando e dove ne hai bisogno.

Ciò non solo accelera la risoluzione dei problemi e dei problemi, ma salvaguarda anche i dati sensibili e le informazioni proprietarie. Support Access testimonia il nostro impegno nel fornire un ambiente collaborativo sicuro per i nostri utenti.

Comprendiamo che un supporto efficiente e sicuro è fondamentale per il tuo percorso di sviluppo di app. Questa funzione semplificherà il processo e garantirà la sicurezza dei tuoi dati. È solo uno degli entusiasmanti aggiornamenti che abbiamo in serbo per ottobre, tutti mirati a darti maggiore potere nelle tue attività di sviluppo di app.

Gestore patrimoniale

Un'altra nuova funzionalità è un Asset Manager per le app web. Questo aggiornamento semplifica la gestione delle risorse digitali nei progetti di sviluppo di app.

Non avrai più bisogno di destreggiarti tra più strumenti e sistemi per organizzare, monitorare e utilizzare le tue risorse in modo efficace. Con Asset Manager, gli utenti ottengono un hub centralizzato per caricare, classificare e accedere facilmente a tutte le loro risorse digitali, da immagini e icone a file audio e video.

Questa soluzione completa garantisce che il flusso di lavoro di sviluppo di app Web sia più efficiente e organizzato, migliorando la tua capacità di collaborare, iterare e fornire un'app di prim'ordine.

Accesso al database

Abbiamo anche aggiunto l'accesso diretto al database tramite un pulsante dedicato sulla scheda di distribuzione. Questa funzionalità consente agli utenti di modificare, eliminare o aggiungere direttamente record senza accedere all'applicazione generata. Fornisce un modo conveniente per modificare il database in modo rapido e preciso, rendendo la gestione dei dati più fluida.

Tuttavia, è fondamentale tenere presente che le modifiche apportate tramite questa funzionalità sono irreversibili, quindi gli utenti dovrebbero prestare attenzione a tutte le modifiche apportate. Questo aggiornamento riflette il nostro impegno nel fornire strumenti completi di gestione dei dati, offrendoti un maggiore controllo all'interno dell'ambiente AppMaster.

Supporto NFC

Questa funzionalità viene fornita con blocchi pronti all'uso che ti consentono di connetterti, scansionare e lavorare con i tag NFC. Ciò significa che gli utenti possono ora incorporare perfettamente la tecnologia NFC nelle loro app. Usalo per connetterti con altri dispositivi, scansionare i tag NFC per ottenere informazioni e creare soluzioni interattive.

Le possibilità sono ampie, dal rendere più comode le interazioni dell'utente alla semplificazione del trasferimento dei dati. Abbraccia il supporto NFC e libera il potenziale per esperienze utente più dinamiche e interattive.

Adattamento a iOS 17

Un'altra aggiunta significativa alla nostra piattaforma è l'adattamento del progetto per iOS 17. Questo aggiornamento consente agli sviluppatori di adattare perfettamente le loro applicazioni alla versione iOS più recente, garantendo compatibilità e prestazioni ottimali.

Incorporando questo adattamento nella nostra piattaforma, consentiamo agli sviluppatori di stare al passo con i tempi, offrendo agli utenti la migliore esperienza possibile sui più recenti dispositivi iOS.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti mentre continuiamo a migliorare la nostra piattaforma per soddisfare le tue esigenze di sviluppo di app!