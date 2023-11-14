آخر التحديثات لمنصة AppMaster No-Code | أكتوبر 2023

يسعدنا هذا الشهر أن نقدم بعض التحديثات المثيرة لمنصتنا. تعود هذه التغييرات بالنفع على جميع مستخدمينا، سواء كنت مطورًا، أو من عشاق التطبيقات، أو صاحب عمل.

دعنا نتعمق في تفاصيل تحديثاتنا لشهر أكتوبر لنرى كيف يمكن أن تجعل تجربتك مع AppMaster أفضل.

دعم الوصول

يسعدنا أن نكشف عن تحديث قيم لمنصة AppMaster no-code: الوصول إلى الدعم. تعمل هذه الميزة على تبسيط عملية منح الدعم الفني للوصول إلى مشاريعك.

من خلال الوصول إلى الدعم، يمكنك بسهولة إنشاء رقم تعريف شخصي (PIN) ومشاركته مع موظفي الدعم لدينا، مما يمنحهم وصولاً آمنًا ومقيدًا إلى مشروعك بدقة متى وأينما تحتاج إليه.

لا يؤدي ذلك إلى تسريع عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات فحسب، بل يعمل أيضًا على حماية بياناتك الحساسة ومعلومات الملكية. يعد الوصول إلى الدعم بمثابة شهادة على التزامنا بتوفير بيئة تعاونية آمنة لمستخدمينا.

نحن ندرك أن الدعم الفعال والآمن أمر بالغ الأهمية لرحلة تطوير التطبيق الخاص بك. ستعمل هذه الميزة على تبسيط العملية وتضمن سلامة بياناتك. إنها مجرد واحدة من التحديثات المثيرة التي لدينا في متجرنا لشهر أكتوبر، وكلها تهدف إلى تمكينك في مساعي تطوير التطبيقات الخاصة بك.

مدير الأصول

ميزة جديدة أخرى هي مدير الأصول لتطبيقات الويب. يعمل هذا التحديث على تسهيل التعامل مع الأصول الرقمية في مشاريع تطوير التطبيقات الخاصة بك.

لن تحتاج بعد الآن إلى التوفيق بين أدوات وأنظمة متعددة لتنظيم الأصول الخاصة بك وتتبعها واستخدامها بشكل فعال. باستخدام مدير الأصول، يحصل المستخدمون على مركز مركزي لتحميل جميع مواردهم الرقمية وتصنيفها والوصول إليها بسهولة، بدءًا من الصور والأيقونات وحتى ملفات الصوت والفيديو.

يضمن هذا الحل الشامل أن يكون سير عمل تطوير تطبيقات الويب الخاص بك أكثر كفاءة وتنظيمًا، مما يعزز قدرتك على التعاون والتكرار وتقديم تطبيق من الدرجة الأولى.

الوصول إلى قاعدة البيانات

أضفنا أيضًا إمكانية الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات عبر زر مخصص على بطاقة النشر. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إمكانية تحرير السجلات أو حذفها أو إضافتها مباشرة دون الدخول إلى التطبيق الذي تم إنشاؤه. فهو يوفر طريقة ملائمة لتغيير قاعدة البيانات بسرعة ودقة، مما يجعل إدارة البيانات أكثر سلاسة.

ومع ذلك، من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن التغييرات التي يتم إجراؤها من خلال هذه الميزة لا رجعة فيها، لذلك يجب على المستخدمين توخي الحذر بشأن جميع التعديلات التي يقومون بها. يعكس هذا التحديث التزامنا بتوفير أدوات شاملة لإدارة البيانات، مما يمنحك مزيدًا من التحكم داخل بيئة AppMaster.

دعم NFC

تأتي هذه الميزة مع كتل جاهزة للاستخدام تسمح لك بالاتصال والمسح الضوئي والعمل باستخدام علامات NFC. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن دمج تقنية NFC بسلاسة في تطبيقاتهم. استخدمه للاتصال بالأجهزة الأخرى، ومسح علامات NFC ضوئيًا للحصول على معلومات، وإنشاء حلول تفاعلية.

الإمكانيات واسعة النطاق، بدءًا من جعل تفاعلات المستخدم أكثر ملاءمة وتبسيط عملية نقل البيانات. احتضن دعم NFC واطلق العنان لإمكانات تجارب المستخدم الأكثر ديناميكية وتفاعلية.

التكيف مع نظام iOS 17

إضافة مهمة أخرى إلى نظامنا الأساسي هي تكييف المشروع لنظام التشغيل iOS 17. يمكّن هذا التحديث المطورين من تصميم تطبيقاتهم بسلاسة مع أحدث إصدار من iOS، مما يضمن التوافق والأداء الأمثل.

ومن خلال دمج هذا التكيف في نظامنا الأساسي، فإننا نمكن المطورين من البقاء في الطليعة، ونقدم للمستخدمين أفضل تجربة ممكنة على أحدث أجهزة iOS.

ترقبوا المزيد من التحديثات بينما نواصل تحسين نظامنا الأساسي لتلبية احتياجات تطوير التطبيقات الخاصة بك!