AppMaster无代码平台最新更新 | 2023 年 10 月

本月，我们很高兴为我们的平台推出一些令人兴奋的更新。这些变化使我们的所有用户受益，无论您是开发人员、应用爱好者还是企业主。

让我们深入了解 10 月更新的详细信息，看看它们如何让您的AppMaster体验变得更好。

支持访问

我们很高兴推出AppMaster no-code平台的一项有价值的更新：支持访问。此功能简化了授予项目技术支持访问权限的过程。

通过支持访问，您可以轻松生成个人识别码 (PIN) 并与我们的支持人员共享，让他们能够在您需要的时间和地点安全且受限地访问您的项目。

这不仅可以加快故障排除和问题解决速度，还可以保护您的敏感数据和专有信息。支持访问证明了我们致力于为用户提供安全的协作环境。

我们知道，高效、安全的支持对于您的应用程序开发之旅至关重要。此功能将简化流程并确保您的数据安全。这只是我们 10 月份推出的令人兴奋的更新之一，所有这些更新都旨在为您的应用程序开发工作提供支持。

资产管理人

另一个新功能是用于网络应用程序的资产管理器。此更新使您可以更轻松地处理应用程序开发项目中的数字资产。

您不再需要同时使用多个工具和系统来有效地组织、跟踪和利用您的资产。借助资产管理器，用户可以获得一个集中中心，轻松上传、分类和访问所有数字资源，从图像和图标到音频和视频文件。

这一全面的解决方案可确保您的 Web 应用程序开发工作流程更加高效、更有组织，从而增强您协作、迭代和交付一流应用程序的能力。

数据库访问

我们还通过部署卡上的专用按钮添加了直接数据库访问。此功能使用户无需进入生成的应用程序即可直接编辑、删除或添加记录。它提供了一种便捷的方式来快速、精确地更改数据库，使数据管理更加顺畅。

然而，重要的是要记住，通过此功能所做的更改是不可逆转的，因此用户应谨慎对待他们执行的所有编辑。此更新体现了我们致力于提供全面的数据管理工具，让您在AppMaster环境中拥有更多控制权。

NFC支持

此功能附带即用型模块，可让您连接、扫描和使用 NFC 标签。这意味着用户现在可以将 NFC 技术无缝集成到他们的应用程序中。使用它与其他设备连接、扫描 NFC 标签以获取信息并创建交互式解决方案。

从使用户交互更加方便到简化数据传输，可能性是广泛的。采用 NFC 支持并释放更多动态和交互式用户体验的潜力。

iOS 17 适配

我们平台的另一个重要补充是针对 iOS 17 的项目适配。此更新使开发人员能够无缝地定制他们的应用程序以适应最新的 iOS 版本，确保兼容性和最佳性能。

通过将这种调整整合到我们的平台中，我们使开发人员能够保持领先地位，在最新的 iOS 设备上为用户提供最佳的体验。

请继续关注更多更新，我们将继续改进我们的平台以满足您的应用程序开发需求！