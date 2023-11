Últimas atualizações da plataforma AppMaster No-Code | Outubro de 2023

Este mês, temos o prazer de apresentar algumas atualizações interessantes em nossa plataforma. Essas mudanças beneficiam todos os nossos usuários, sejam eles desenvolvedores, entusiastas de aplicativos ou proprietários de empresas.

Vamos nos aprofundar nos detalhes de nossas atualizações de outubro para ver como elas podem tornar sua experiência com AppMaster ainda melhor.

Acesso ao suporte

Estamos entusiasmados em revelar uma atualização valiosa para a plataforma no-code do AppMaster: Support Access. Este recurso simplifica o processo de concessão de acesso de suporte técnico aos seus projetos.

Com o Support Access, você pode gerar facilmente um Número de Identificação Pessoal (PIN) e compartilhá-lo com nossa equipe de suporte, proporcionando acesso seguro e restrito ao seu projeto precisamente quando e onde você precisar.

Isso não apenas acelera a solução de problemas e a resolução de problemas, mas também protege seus dados confidenciais e informações proprietárias. O Support Access é uma prova do nosso compromisso em fornecer um ambiente colaborativo seguro para nossos usuários.

Entendemos que um suporte eficiente e seguro é crucial para sua jornada de desenvolvimento de aplicativos. Este recurso simplificará o processo e garantirá a segurança dos seus dados. É apenas uma das atualizações interessantes que temos reservadas para outubro, todas destinadas a capacitar você em seus esforços de desenvolvimento de aplicativos.

Gerente de ativos

Outro novo recurso é um Asset Manager para aplicativos da web. Esta atualização facilita o manuseio de ativos digitais em seus projetos de desenvolvimento de aplicativos.

Você não precisará mais lidar com diversas ferramentas e sistemas para organizar, rastrear e utilizar seus ativos de maneira eficaz. Com o Asset Manager, os usuários ganham um hub centralizado para carregar, categorizar e acessar sem esforço todos os seus recursos digitais, desde imagens e ícones até arquivos de áudio e vídeo.

Esta solução abrangente garante que seu fluxo de trabalho de desenvolvimento de aplicativos web seja mais eficiente e organizado, aprimorando sua capacidade de colaborar, iterar e entregar um aplicativo de primeira linha.

Acesso ao banco de dados

Também adicionamos acesso direto ao banco de dados por meio de um botão dedicado no cartão de implantação. Este recurso permite que os usuários editem, excluam ou adicionem registros diretamente sem entrar no aplicativo gerado. Ele fornece uma maneira conveniente de alterar o banco de dados com rapidez e precisão, tornando o gerenciamento de dados mais fácil.

Ainda assim, é fundamental ter em mente que as alterações feitas por meio deste recurso são irreversíveis, por isso os usuários devem ter cuidado com todas as edições que realizam. Esta atualização reflete nosso compromisso em fornecer ferramentas abrangentes de gerenciamento de dados, proporcionando mais controle no ambiente AppMaster.

Suporte NFC

Este recurso vem com blocos prontos para uso que permitem conectar, digitalizar e trabalhar com tags NFC. Isso significa que os usuários agora podem incorporar perfeitamente a tecnologia NFC em seus aplicativos. Use-o para conectar-se a outros dispositivos, digitalizar tags NFC para obter informações e criar soluções interativas.

As possibilidades são extensas, desde tornar as interações do usuário mais convenientes até agilizar a transferência de dados. Adote o suporte NFC e libere o potencial para experiências de usuário mais dinâmicas e interativas.

Adaptação iOS 17

Outra adição significativa à nossa plataforma é a adaptação do projeto para iOS 17. Esta atualização permite que os desenvolvedores adaptem perfeitamente seus aplicativos à versão mais recente do iOS, garantindo compatibilidade e desempenho ideal.

Ao incorporar essa adaptação em nossa plataforma, capacitamos os desenvolvedores a se manterem à frente da concorrência, oferecendo aos usuários a melhor experiência possível nos dispositivos iOS mais recentes.

Fique ligado para mais atualizações enquanto continuamos a melhorar nossa plataforma para atender às suas necessidades de desenvolvimento de aplicativos!