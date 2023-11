AppMaster No-Code-platform Laatste updates | Oktober 2023

Deze maand introduceren we met veel plezier een aantal spannende updates voor ons platform. Deze wijzigingen komen ten goede aan al onze gebruikers, of u nu een ontwikkelaar, een app-liefhebber of een bedrijfseigenaar bent.

Laten we eens dieper ingaan op de details van onze updates van oktober om te zien hoe ze uw ervaring met AppMaster nog beter kunnen maken.

Ondersteuning toegang

We zijn verheugd om een ​​waardevolle update voor het no-code -platform van AppMaster te onthullen: Support Access. Deze functie vereenvoudigt het proces van het verlenen van toegang tot technische ondersteuning voor uw projecten.

Met Support Access kunt u eenvoudig een Persoonlijk Identificatie Nummer (PIN) genereren en deze delen met ons ondersteunend personeel, zodat zij veilige en beperkte toegang tot uw project krijgen, precies waar en wanneer u het nodig heeft.

Dit versnelt niet alleen het oplossen van problemen en het oplossen van problemen, maar beschermt ook uw gevoelige gegevens en bedrijfseigen informatie. Ondersteuningstoegang is een bewijs van onze toewijding aan het bieden van een veilige samenwerkingsomgeving voor onze gebruikers.

We begrijpen dat efficiënte en veilige ondersteuning cruciaal is voor uw app-ontwikkelingstraject. Deze functie vereenvoudigt het proces en garandeert de veiligheid van uw gegevens. Het is slechts één van de opwindende updates die we voor oktober in petto hebben, allemaal bedoeld om u te ondersteunen bij uw app-ontwikkelingsinspanningen.

Vermogensbeheerder

Een andere nieuwe functie is een Asset Manager voor webapps. Deze update maakt het eenvoudiger om met digitale middelen in uw app-ontwikkelingsprojecten om te gaan.

U hoeft niet langer met meerdere tools en systemen te jongleren om uw bedrijfsmiddelen effectief te organiseren, volgen en gebruiken. Met de Asset Manager krijgen gebruikers een gecentraliseerde hub waar ze moeiteloos al hun digitale bronnen kunnen uploaden, categoriseren en openen, van afbeeldingen en pictogrammen tot audio- en videobestanden.

Deze uitgebreide oplossing zorgt ervoor dat de workflow voor de ontwikkeling van uw webapp efficiënter en georganiseerder is, waardoor u beter kunt samenwerken, itereren en een eersteklas app kunt leveren.

Databasetoegang

We hebben ook directe databasetoegang toegevoegd via een speciale knop op de implementatiekaart. Met deze functie kunnen gebruikers records rechtstreeks bewerken, verwijderen of toevoegen zonder de gegenereerde applicatie te hoeven openen. Het biedt een handige manier om de database snel en nauwkeurig te wijzigen, waardoor het gegevensbeheer soepeler verloopt.

Toch is het van cruciaal belang om in gedachten te houden dat de wijzigingen die via deze functie worden aangebracht onomkeerbaar zijn, dus gebruikers moeten voorzichtig zijn met alle bewerkingen die ze uitvoeren. Deze update weerspiegelt onze inzet om uitgebreide tools voor gegevensbeheer te bieden, waardoor u meer controle krijgt binnen de AppMaster omgeving.

NFC-ondersteuning

Deze functie wordt geleverd met kant-en-klare blokken waarmee u verbinding kunt maken, kunt scannen en met NFC-tags kunt werken. Het betekent dat gebruikers nu naadloos NFC-technologie in hun apps kunnen integreren. Gebruik het om verbinding te maken met andere apparaten, NFC-tags te scannen op informatie en interactieve oplossingen te creëren.

De mogelijkheden zijn uitgebreid, van het gemakkelijker maken van gebruikersinteracties tot het stroomlijnen van gegevensoverdracht. Omarm NFC-ondersteuning en ontgrendel het potentieel voor meer dynamische en interactieve gebruikerservaringen.

iOS 17-aanpassing

Een andere belangrijke toevoeging aan ons platform is de projectaanpassing voor iOS 17. Met deze update kunnen ontwikkelaars hun applicaties naadloos afstemmen op de meest recente iOS-versie, waardoor compatibiliteit en optimale prestaties worden gegarandeerd.

Door deze aanpassing in ons platform op te nemen, stellen we ontwikkelaars in staat voorop te blijven lopen en gebruikers de best mogelijke ervaring te bieden op de nieuwste iOS-apparaten.

Houd ons in de gaten voor meer updates terwijl we ons platform blijven verbeteren om aan uw app-ontwikkelingsbehoeften te voldoen!