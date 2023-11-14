AppMaster Kodsuz Platform Son Güncellemeler | Ekim 2023

Bu ay platformumuza bazı heyecan verici güncellemeler sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu değişiklikler, ister geliştirici, ister uygulama meraklısı, ister işletme sahibi olun, tüm kullanıcılarımıza fayda sağlayacaktır.

AppMaster deneyiminizi nasıl daha da iyi hale getirebileceklerini görmek için Ekim güncellemelerimizin ayrıntılarına bakalım.

Destek Erişimi

AppMaster no-code platformuna yönelik değerli bir güncellemeyi duyurmaktan heyecan duyuyoruz: Erişim Desteği. Bu özellik, projelerinize teknik destek erişimi verme sürecini basitleştirir.

Destek Erişimi ile kolayca bir Kişisel Kimlik Numarası (PIN) oluşturabilir ve bunu destek personelimiz ile paylaşabilir, böylece projenize tam olarak ihtiyaç duyduğunuz zamanda ve yerde güvenli ve sınırlı erişim sağlayabilirsiniz.

Bu yalnızca sorun gidermeyi ve sorun çözümünü hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda hassas verilerinizi ve özel bilgilerinizi de korur. Destek Erişimi, kullanıcılarımıza güvenli bir işbirliği ortamı sağlama konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır.

Verimli ve güvenli desteğin uygulama geliştirme yolculuğunuz için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu özellik süreci basitleştirecek ve verilerinizin güvenliğini sağlayacaktır. Bu, Ekim ayı için hazırladığımız heyecan verici güncellemelerden sadece bir tanesi ve tamamı uygulama geliştirme çabalarınızda sizi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Varlık yöneticisi

Bir diğer yeni özellik ise web uygulamalarına yönelik Varlık Yöneticisidir. Bu güncelleme, uygulama geliştirme projelerinizde dijital varlıkların kullanımını kolaylaştırır.

Artık varlıklarınızı etkili bir şekilde organize etmek, takip etmek ve kullanmak için birden fazla araç ve sistemi bir arada kullanmanıza gerek kalmayacak. Varlık Yöneticisi ile kullanıcılar, görüntülerden simgelere, ses ve video dosyalarına kadar tüm dijital kaynaklarını zahmetsizce yüklemek, kategorilere ayırmak ve bunlara erişmek için merkezi bir merkeze sahip olur.

Bu kapsamlı çözüm, web uygulaması geliştirme iş akışınızın daha verimli ve düzenli olmasını sağlayarak işbirliği yapma, yineleme ve birinci sınıf bir uygulama sunma yeteneğinizi geliştirir.

Veritabanı Erişimi

Ayrıca dağıtım kartındaki özel bir düğme aracılığıyla doğrudan veritabanı erişimini de ekledik. Bu özellik, kullanıcılara, oluşturulan uygulamaya girmeden kayıtları doğrudan düzenleme, silme veya ekleme yetkisi verir. Veritabanını hızlı ve hassas bir şekilde değiştirmenin uygun bir yolunu sağlayarak veri yönetimini daha sorunsuz hale getirir.

Ancak bu özellik aracılığıyla yapılan değişikliklerin geri alınamaz olduğunu akılda tutmak çok önemlidir, bu nedenle kullanıcıların yaptıkları tüm düzenlemelerde dikkatli olmaları gerekir. Bu güncelleme, size AppMaster ortamında daha fazla kontrol sağlayan kapsamlı veri yönetimi araçları sağlama konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor.

NFC Desteği

Bu özellik, NFC etiketlerine bağlanmanıza, taramanıza ve onlarla çalışmanıza olanak tanıyan kullanıma hazır bloklarla birlikte gelir. Bu, kullanıcıların artık NFC teknolojisini uygulamalarına sorunsuz bir şekilde dahil edebilecekleri anlamına geliyor. Diğer cihazlara bağlanmak, bilgi için NFC etiketlerini taramak ve etkileşimli çözümler oluşturmak için kullanın.

Olasılıklar, kullanıcı etkileşimlerini daha uygun hale getirmekten veri aktarımını kolaylaştırmaya kadar çok geniştir. NFC desteğini benimseyin ve daha dinamik ve etkileşimli kullanıcı deneyimleri potansiyelinin kilidini açın.

iOS 17 Uyarlaması

Platformumuza yapılan bir diğer önemli katkı da iOS 17 için proje uyarlamasıdır. Bu güncelleme, geliştiricilerin uygulamalarını en yeni iOS sürümüne sorunsuz bir şekilde uyarlamasına olanak tanıyarak uyumluluk ve optimum performans sağlar.

Bu uyarlamayı platformumuza dahil ederek, geliştiricilerin diğerlerinden önde olmalarını sağlıyoruz ve kullanıcılara en yeni iOS cihazlarında mümkün olan en iyi deneyimi sunuyoruz.

Uygulama geliştirme ihtiyaçlarınızı karşılamak için platformumuzu geliştirmeye devam ederken daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin!