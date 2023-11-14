Последние обновления No-Code платформы AppMaster | Октябрь 2023 г.

В этом месяце мы рады представить несколько интересных обновлений нашей платформы. Эти изменения принесут пользу всем нашим пользователям, независимо от того, являетесь ли вы разработчиком, энтузиастом или владельцем бизнеса.

Давайте углубимся в детали наших октябрьских обновлений, чтобы увидеть, как они могут сделать вашу работу с AppMaster еще лучше.

Доступ к поддержке

Мы рады представить ценное обновление no-code платформы AppMaster: доступ к поддержке. Эта функция ускоряет процесс предоставления технической поддержке доступа к вашим проектам.

Благодаря новому функционалу вы можете легко создать персональный идентификационный номер (ПИН-код) и поделиться им с нашими сотрудниками службы поддержки, предоставив им безопасный и ограниченный доступ к вашему проекту именно тогда и там, где он вам нужен.

Это не только ускоряет поиск и устранение неполадок, но также защищает ваши конфиденциальные данные и конфиденциальную информацию. Доступ к поддержке является свидетельством нашей приверженности обеспечению безопасной среды совместной работы для наших пользователей.

Мы понимаем, что эффективная и безопасная поддержка имеет решающее значение для вашего пути разработки приложений. Эта функция упростит процесс и обеспечит безопасность ваших данных. Это лишь одно из интересных обновлений, которые мы приготовили на октябрь, и все они направлены на то, чтобы расширить ваши возможности в разработке приложений.

Asset Manager

Еще одна новая функция — Asset Manager для веб-приложений. Это обновление упрощает работу с медиа-контентом ваших приложений.

Вам больше не придется манипулировать несколькими инструментами и системами для организации, отслеживания и эффективного использования ваших активов. С помощью Asset Manager пользователи получают централизованный центр для легкой загрузки, классификации и доступа ко всем своим цифровым ресурсам: от изображений и значков до аудио- и видеофайлов.

Это комплексное решение гарантирует, что ваш рабочий процесс разработки веб-приложений станет более эффективным и организованным, расширяя ваши возможности совместной работы, выполнения итераций и создания первоклассного приложения.

Доступ к базе данных

Мы также добавили прямой доступ к базе данных с помощью специальной кнопки на карточке деплой-плана. Эта функция позволяет пользователям напрямую редактировать, удалять или добавлять записи, без необходимости создания дополнительного приложения. Она позволяет быстро вносить изменения в базу данных, делая управление записями более наглядным.

Тем не менее, важно помнить, что изменения, внесенные с помощью этой функции, необратимы, поэтому пользователям следует проявлять осторожность при всех вносимых ими изменениях. Это обновление отражает наше стремление предоставить комплексные инструменты управления данными, предоставляющие вам больше контроля в среде AppMaster.

Поддержка NFC

Эта функция предоставляет готовые блоки бизнес-процессов, которые позволяют подключаться, сканировать и работать с NFC-метками. Это означает, что теперь пользователи могут легко включать технологию NFC в свои приложения. Внедрение NFC позволит реализовать подключение к другим устройствам, сканирование NFC-меток для получения информации и создания интерактивных решений.

Возможности обширны: от повышения удобства взаимодействия с пользователем до оптимизации передачи данных. Воспользуйтесь поддержкой NFC и раскройте потенциал для более динамичного и интерактивного взаимодействия с пользователем.

iOS 17 Адаптация

Еще одним важным дополнением является адаптация проектов для iOS 17. Это обновление позволяет разработчикам легко адаптировать свои приложения к самой последней версии iOS, обеспечивая совместимость и оптимальную производительность.

Включив эту адаптацию в нашу платформу, мы даем разработчикам возможность оставаться на шаг впереди, предлагая пользователям наилучшие возможности работы с новейшими устройствами iOS.

Следите за нашими обновлениями, ведь мы продолжаем совершенствовать нашу платформу, чтобы удовлетворить все ваши потребности в разработке приложений!