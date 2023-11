Lokalne centra danych a przetwarzanie w chmurze

Czym są lokalne centra danych?

Lokalne centrum danych to prywatna infrastruktura obliczeniowa zarządzana przez organizację, którą organizacja tworzy, utrzymuje i obsługuje w swojej siedzibie lub w lokalizacji przeznaczonej do tego celu. Mieści się w nim sprzęt komputerowy organizacji, komponenty sieciowe, pamięć masową i inny sprzęt IT do przechowywania, przetwarzania i zarządzania danymi biznesowymi.

Lokalne centra danych projektowane są z różnymi konfiguracjami w zależności od wymagań organizacji. Mogą obejmować serwerownie dedykowane, rzędy serwerów w dużym pomieszczeniu lub nawet kilka serwerów w mniejszej szafie biznesowej. Architekturę lokalnego centrum danych określają takie czynniki, jak liczba aplikacji, potrzeby w zakresie przechowywania danych, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zgodności oraz pożądany poziom nadmiarowości.

Organizacje posiadające lokalne centra danych zazwyczaj ponoszą pełną odpowiedzialność, między innymi za zarządzanie danymi , konserwację sprzętu, aktualizacje oprogramowania, bezpieczeństwo i procedury tworzenia kopii zapasowych. Firmy mogą być zmuszone do znacznych inwestycji w infrastrukturę fizyczną, personel administrujący systemami i bieżącą konserwację, aby zapewnić płynne działanie i bezpieczne przechowywanie danych.

Co to jest przetwarzanie w chmurze?

Przetwarzanie w chmurze to model przetwarzania, który umożliwia użytkownikom dostęp do oprogramowania, infrastruktury i platform w postaci usług za pośrednictwem Internetu, świadczonych przez zewnętrznych dostawców usług. Zamiast posiadać, zarządzać i utrzymywać fizyczną infrastrukturę centrum danych, organizacje mogą w razie potrzeby wynajmować zwirtualizowane zasoby i płacić za nie w ramach subskrypcji. Chmura obliczeniowa ma na celu poprawę wydajności, redukcję kosztów oraz zwiększenie skalowalności i elastyczności zasobów IT dla przedsiębiorstw.

Istnieją trzy główne modele usług w chmurze obliczeniowej:

IaaS (Infrastructure as a Service) — oferuje zwirtualizowane zasoby obliczeniowe, takie jak maszyny wirtualne, pamięć masowa i sieć. Przykłady obejmują Amazon Web Services (AWS) , Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP).

Przetwarzanie w chmurze można wdrażać na różne sposoby, na przykład w chmurze publicznej, prywatnej i hybrydowej. W chmurze publicznej zasoby są współdzielone z innymi organizacjami, natomiast chmura prywatna jest dedykowana jednej organizacji. Chmury hybrydowe łączą chmury publiczne i prywatne, umożliwiając organizacjom efektywną koordynację wykorzystania zasobów.

Lokalne centra danych: zalety i wady

Przy podejmowaniu decyzji pomiędzy lokalnymi centrami danych a przetwarzaniem w chmurze istotne jest rozważenie zalet i wad każdej opcji w odniesieniu do unikalnych potrzeb i celów Twojej organizacji. Oto podsumowanie niektórych kluczowych zalet i wad związanych z lokalnymi centrami danych:

Plusy

Kontrola : Lokalne centra danych zapewniają firmom pełną kontrolę nad sprzętem, oprogramowaniem i infrastrukturą, umożliwiając dostosowywanie do określonych wymagań.

: Lokalne centra danych zapewniają firmom pełną kontrolę nad sprzętem, oprogramowaniem i infrastrukturą, umożliwiając dostosowywanie do określonych wymagań. Suwerenność i bezpieczeństwo danych : przechowując dane lokalnie, organizacje mogą mieć pewność, że wrażliwe informacje będą chronione i pozostaną w obrębie ich jurysdykcji geograficznej, pomagając w spełnieniu rygorystycznych wymogów dotyczących zgodności i przepisów.

: przechowując dane lokalnie, organizacje mogą mieć pewność, że wrażliwe informacje będą chronione i pozostaną w obrębie ich jurysdykcji geograficznej, pomagając w spełnieniu rygorystycznych wymogów dotyczących zgodności i przepisów. Opóźnienie : Lokalne centra danych mogą oferować mniejsze opóźnienia dla aplikacji i usług, szczególnie gdy są używane, gdy dostęp do danych i ich przetwarzanie muszą odbywać się szybko i wydajnie.

: Lokalne centra danych mogą oferować mniejsze opóźnienia dla aplikacji i usług, szczególnie gdy są używane, gdy dostęp do danych i ich przetwarzanie muszą odbywać się szybko i wydajnie. Przewidywalne koszty : czasami lokalne centra danych mogą oferować bardziej przewidywalne koszty niż zmienne opłaty oparte na wykorzystaniu zasobów w modelu przetwarzania w chmurze. Jednak nie zawsze może to być prawdą, zwłaszcza biorąc pod uwagę koszty konserwacji, aktualizacje oprogramowania i modernizacje sprzętu.

Cons

Inwestycja od razu : Lokalne centra danych wymagają znacznych początkowych kosztów sprzętu, oprogramowania, obiektów i personelu, co może być wygórowane dla małych firm i start-upów.

: Lokalne centra danych wymagają znacznych początkowych kosztów sprzętu, oprogramowania, obiektów i personelu, co może być wygórowane dla małych firm i start-upów. Konserwacja i zarządzanie : Organizacje posiadające lokalne centra danych ponoszą cały ciężar bieżącej konserwacji, często wymagając wykwalifikowanego personelu IT do rozwiązywania problemów ze sprzętem, aktualizacjami oprogramowania i bezpieczeństwem.

: Organizacje posiadające lokalne centra danych ponoszą cały ciężar bieżącej konserwacji, często wymagając wykwalifikowanego personelu IT do rozwiązywania problemów ze sprzętem, aktualizacjami oprogramowania i bezpieczeństwem. Skalowalność : skalowanie w górę lub w dół w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby biznesowe może być trudne i czasochłonne w lokalnym centrum danych i często wiąże się z zakupem i konfiguracją nowego sprzętu i oprogramowania.

: skalowanie w górę lub w dół w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby biznesowe może być trudne i czasochłonne w lokalnym centrum danych i często wiąże się z zakupem i konfiguracją nowego sprzętu i oprogramowania. Odzyskiwanie po awarii : Planowanie ciągłości działania i przywracanie danych po awarii może być skomplikowane i kosztowne w środowisku lokalnym, wymagając zapewnienia magazynu kopii zapasowych, nadmiarowej infrastruktury i strategii odzyskiwania.

Przetwarzanie w chmurze: zalety i wady

Przed wybraniem odpowiedniej infrastruktury dla swojej organizacji istotne jest zrozumienie zalet i wad przetwarzania w chmurze.

Plusy

Skalowalność : przetwarzanie w chmurze umożliwia firmom szybkie skalowanie zasobów obliczeniowych na żądanie. Ta elastyczność pozwala organizacjom szybko reagować na zmieniające się wymagania biznesowe i dostosowywać się do rozwoju bez inwestowania w kosztowny sprzęt i rozbudowę infrastruktury.

: przetwarzanie w chmurze umożliwia firmom szybkie skalowanie zasobów obliczeniowych na żądanie. Ta elastyczność pozwala organizacjom szybko reagować na zmieniające się wymagania biznesowe i dostosowywać się do rozwoju bez inwestowania w kosztowny sprzęt i rozbudowę infrastruktury. Opłacalność : usługi w chmurze działają w oparciu o model cenowy typu pay-as-you-go, który pozwala organizacjom płacić tylko za zużyte zasoby, eliminując początkowe wydatki kapitałowe na sprzęt i bieżące wydatki na konserwację. Obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) pomaga firmom efektywniej alokować zasoby.

: usługi w chmurze działają w oparciu o model cenowy typu pay-as-you-go, który pozwala organizacjom płacić tylko za zużyte zasoby, eliminując początkowe wydatki kapitałowe na sprzęt i bieżące wydatki na konserwację. Obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) pomaga firmom efektywniej alokować zasoby. Łatwość zarządzania : Ponieważ dostawcy usług w chmurze zajmują się zarządzaniem, konserwacją i bezpieczeństwem infrastruktury, organizacje mogą skoncentrować się na swoich podstawowych operacjach biznesowych i zmniejszyć obciążenie administracyjne IT. Ta łatwość zarządzania skraca czas, wysiłek i wiedzę niezbędną do utrzymania tradycyjnego centrum danych.

: Ponieważ dostawcy usług w chmurze zajmują się zarządzaniem, konserwacją i bezpieczeństwem infrastruktury, organizacje mogą skoncentrować się na swoich podstawowych operacjach biznesowych i zmniejszyć obciążenie administracyjne IT. Ta łatwość zarządzania skraca czas, wysiłek i wiedzę niezbędną do utrzymania tradycyjnego centrum danych. Odzyskiwanie danych po awarii i ciągłość działania : Dostawcy rozwiązań chmurowych oferują wbudowaną redundancję i kopie zapasowe, aby zapewnić dostępność danych i aplikacji w przypadku awarii. Ta odporność pozwala organizacjom szybciej odzyskać siły po nieoczekiwanych zakłóceniach i zachować ciągłość działania.

: Dostawcy rozwiązań chmurowych oferują wbudowaną redundancję i kopie zapasowe, aby zapewnić dostępność danych i aplikacji w przypadku awarii. Ta odporność pozwala organizacjom szybciej odzyskać siły po nieoczekiwanych zakłóceniach i zachować ciągłość działania. Współpraca i dostępność : Przetwarzanie w chmurze promuje środowiska pracy oparte na współpracy, umożliwiając członkom zespołu dostęp do aplikacji i danych z dowolnego miejsca za pośrednictwem połączenia internetowego. Te dostępne aplikacje oparte na chmurze ułatwiają poprawę produktywności i współpracę między rozproszonymi zespołami.

: Przetwarzanie w chmurze promuje środowiska pracy oparte na współpracy, umożliwiając członkom zespołu dostęp do aplikacji i danych z dowolnego miejsca za pośrednictwem połączenia internetowego. Te dostępne aplikacje oparte na chmurze ułatwiają poprawę produktywności i współpracę między rozproszonymi zespołami. Przyjazny dla środowiska : wykorzystując współdzieloną infrastrukturę i zasoby chmury, firmy mogą zminimalizować swój ślad węglowy i zmniejszyć zużycie energii w porównaniu do prowadzenia lokalnych centrów danych.

Cons

Bezpieczeństwo danych i prywatność : przechowywanie wrażliwych danych w chmurze może budzić obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności ze względu na możliwość nieautoryzowanego dostępu lub naruszenia danych. Skuteczne szyfrowanie, bezpieczny dostęp i zasady ochrony danych są niezbędne, aby ograniczyć te zagrożenia.

: przechowywanie wrażliwych danych w chmurze może budzić obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności ze względu na możliwość nieautoryzowanego dostępu lub naruszenia danych. Skuteczne szyfrowanie, bezpieczny dostęp i zasady ochrony danych są niezbędne, aby ograniczyć te zagrożenia. Zgodność i wymagania regulacyjne : Organizacje działające w branżach podlegających ścisłym regulacjom (np. opieka zdrowotna, finanse lub sektor publiczny) mogą stanąć przed wyzwaniami związanymi ze spełnieniem rygorystycznych wymogów w zakresie zarządzania danymi, zgodności i wymogów prawnych podczas korzystania z chmury obliczeniowej.

: Organizacje działające w branżach podlegających ścisłym regulacjom (np. opieka zdrowotna, finanse lub sektor publiczny) mogą stanąć przed wyzwaniami związanymi ze spełnieniem rygorystycznych wymogów w zakresie zarządzania danymi, zgodności i wymogów prawnych podczas korzystania z chmury obliczeniowej. Uzależnienie od dostawcy : migracja danych, aplikacji i przepływów pracy pomiędzy dostawcami usług w chmurze może być złożona i czasochłonna, co może prowadzić do uzależnienia od dostawcy. Aby tego uniknąć, organizacje muszą ocenić kompatybilność i interoperacyjność wybranych dostawców usług w chmurze (CSP).

: migracja danych, aplikacji i przepływów pracy pomiędzy dostawcami usług w chmurze może być złożona i czasochłonna, co może prowadzić do uzależnienia od dostawcy. Aby tego uniknąć, organizacje muszą ocenić kompatybilność i interoperacyjność wybranych dostawców usług w chmurze (CSP). Zależność od Internetu : wydajność i dostępność aplikacji w chmurze są bezpośrednio powiązane z łącznością internetową. Niestabilne lub wolne połączenia internetowe mogą mieć wpływ na wygodę użytkownika i utrudniać produktywność.

: wydajność i dostępność aplikacji w chmurze są bezpośrednio powiązane z łącznością internetową. Niestabilne lub wolne połączenia internetowe mogą mieć wpływ na wygodę użytkownika i utrudniać produktywność. Opóźnienie : w niektórych przypadkach przetwarzanie w chmurze może powodować problemy z opóźnieniami spowodowane przesyłaniem danych przez Internet do i z centrów danych dostawców CSP. Może to być szczególnie problematyczne w przypadku aplikacji wymagających przetwarzania w czasie rzeczywistym lub małych opóźnień w celu zapewnienia wydajnej wydajności.

Wybór odpowiedniej infrastruktury: kluczowe czynniki do rozważenia

Wybierając odpowiednią infrastrukturę dla swojej organizacji, lokalną lub w chmurze, weź pod uwagę następujące czynniki:

Cele biznesowe : określ strategiczne cele i zadania swojej firmy oraz oceń, w jaki sposób różne opcje infrastruktury odpowiadają realizacji tych celów.

: określ strategiczne cele i zadania swojej firmy oraz oceń, w jaki sposób różne opcje infrastruktury odpowiadają realizacji tych celów. Bezpieczeństwo danych i zgodność : oceń wymagania bezpieczeństwa swojej organizacji, w tym ochronę danych, prywatność i zgodność z przepisami. Wybierz infrastrukturę, która spełnia te potrzeby, minimalizując jednocześnie ryzyko.

: oceń wymagania bezpieczeństwa swojej organizacji, w tym ochronę danych, prywatność i zgodność z przepisami. Wybierz infrastrukturę, która spełnia te potrzeby, minimalizując jednocześnie ryzyko. Skalowalność i elastyczność : Weź pod uwagę potencjał wzrostu swojej firmy i jej wymagania dotyczące dynamicznego obciążenia. Wybierz infrastrukturę, która może efektywnie skalować się wraz z Twoją organizacją lub bezproblemowo dostosowywać się do wahań popytu.

: Weź pod uwagę potencjał wzrostu swojej firmy i jej wymagania dotyczące dynamicznego obciążenia. Wybierz infrastrukturę, która może efektywnie skalować się wraz z Twoją organizacją lub bezproblemowo dostosowywać się do wahań popytu. Dostosowanie i integracja : oceń istniejące systemy i aplikacje IT w Twojej organizacji oraz określ wsparcie w zakresie dostosowywania i integracji, jakie zapewnia każda opcja infrastruktury.

: oceń istniejące systemy i aplikacje IT w Twojej organizacji oraz określ wsparcie w zakresie dostosowywania i integracji, jakie zapewnia każda opcja infrastruktury. Opóźnienie i wydajność : przeanalizuj wymagania wydajnościowe swoich aplikacji i wybierz infrastrukturę, która obsługuje niskie opóźnienia i optymalną wydajność.

: przeanalizuj wymagania wydajnościowe swoich aplikacji i wybierz infrastrukturę, która obsługuje niskie opóźnienia i optymalną wydajność. Budżet i całkowity koszt posiadania (TCO) : Wybierając infrastrukturę, należy wziąć pod uwagę wstępną konfigurację, konserwację i koszty operacyjne. Przetwarzanie w chmurze może zapewnić korzyści kosztowe w określonych scenariuszach, natomiast lokalne centra danych można uzasadnić w konkretnych przypadkach użycia, w których kluczowa jest kontrola, dostosowywanie lub suwerenność danych.

: Wybierając infrastrukturę, należy wziąć pod uwagę wstępną konfigurację, konserwację i koszty operacyjne. Przetwarzanie w chmurze może zapewnić korzyści kosztowe w określonych scenariuszach, natomiast lokalne centra danych można uzasadnić w konkretnych przypadkach użycia, w których kluczowa jest kontrola, dostosowywanie lub suwerenność danych. Wiedza i zasoby IT : sprawdź wewnętrzne możliwości, umiejętności i zasoby IT swojej organizacji, aby efektywnie utrzymywać wybraną infrastrukturę i zarządzać nią.

Rzeczywiste przypadki użycia lokalnych centrów danych i przetwarzania w chmurze

Przeanalizujmy kilka praktycznych przykładów ilustrujących przypadki użycia lokalnych centrów danych i przetwarzania w chmurze:

Przypadki użycia lokalnych centrów danych

Usługi finansowe : banki i instytucje finansowe często muszą mierzyć się z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, prywatności i zgodności, co sprawia, że ​​lokalne centra danych są atrakcyjnym wyborem, jeśli chodzi o zachowanie pełnej kontroli nad wrażliwymi danymi.

: banki i instytucje finansowe często muszą mierzyć się z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, prywatności i zgodności, co sprawia, że ​​lokalne centra danych są atrakcyjnym wyborem, jeśli chodzi o zachowanie pełnej kontroli nad wrażliwymi danymi. Branża opieki zdrowotnej : Informacje o pacjentach i dokumentacja medyczna podlegają rygorystycznym przepisom dotyczącym prywatności (takim jak HIPAA ), co powoduje, że niektóre organizacje z branży opieki zdrowotnej wybierają infrastrukturę lokalną, aby zapewnić suwerenność danych i zminimalizować ryzyko.

: Informacje o pacjentach i dokumentacja medyczna podlegają rygorystycznym przepisom dotyczącym prywatności (takim jak HIPAA ), co powoduje, że niektóre organizacje z branży opieki zdrowotnej wybierają infrastrukturę lokalną, aby zapewnić suwerenność danych i zminimalizować ryzyko. Agencje rządowe : Organy rządowe często preferują lokalne centra danych, aby zachować bezpieczeństwo danych, przestrzegać wymogów prawnych i regulacyjnych oraz osiągnąć większe dostosowanie i kontrolę nad swoją infrastrukturą IT.

: Organy rządowe często preferują lokalne centra danych, aby zachować bezpieczeństwo danych, przestrzegać wymogów prawnych i regulacyjnych oraz osiągnąć większe dostosowanie i kontrolę nad swoją infrastrukturą IT. Produkcja : producenci korzystający z technologii Przemysłu 4.0 z przetwarzaniem w czasie rzeczywistym i wymaganiami dotyczącymi małych opóźnień mogą uznać, że lokalne centra danych są bardziej odpowiednie do ich potrzeb.

Przypadki użycia przetwarzania w chmurze

Startupy : małe firmy i start-upy z ograniczonymi budżetami mogą skorzystać z modelu cenowego typu pay-as-you-go, elastycznej alokacji zasobów i zmniejszonego obciążenia związanego z zarządzaniem IT, jakie oferuje przetwarzanie w chmurze.

: małe firmy i start-upy z ograniczonymi budżetami mogą skorzystać z modelu cenowego typu pay-as-you-go, elastycznej alokacji zasobów i zmniejszonego obciążenia związanego z zarządzaniem IT, jakie oferuje przetwarzanie w chmurze. Handel elektroniczny : przetwarzanie w chmurze umożliwia firmom zajmującym się handlem elektronicznym szybkie skalowanie w okresach szczytu i utrzymywanie wysokiej dostępności ich witryn internetowych i aplikacji, co zapewnia płynną obsługę klienta.

: przetwarzanie w chmurze umożliwia firmom zajmującym się handlem elektronicznym szybkie skalowanie w okresach szczytu i utrzymywanie wysokiej dostępności ich witryn internetowych i aplikacji, co zapewnia płynną obsługę klienta. Media i rozrywka : Infrastruktura oparta na chmurze umożliwia firmom z branży mediów i rozrywki wydajne przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję dużych ilości treści, a także skalowanie zasobów obliczeniowych w oparciu o obciążenie w czasie rzeczywistym.

: Infrastruktura oparta na chmurze umożliwia firmom z branży mediów i rozrywki wydajne przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję dużych ilości treści, a także skalowanie zasobów obliczeniowych w oparciu o obciążenie w czasie rzeczywistym. Edukacja : instytucje edukacyjne mogą wykorzystywać przetwarzanie w chmurze, aby zapewnić dostęp do materiałów edukacyjnych, zasobów i narzędzi z dowolnego miejsca, promując zdalną naukę i współpracę między uczniami i nauczycielami.

Rozumiejąc unikalne wymagania swojej firmy, możesz podjąć świadomą decyzję dotyczącą odpowiedniej infrastruktury — lokalnej, opartej na chmurze lub hybrydowej — aby wspierać cele i rozwój Twojej organizacji.

Chmura hybrydowa: połączenie tego, co najlepsze z obu światów

W miarę ewolucji i zbliżania się firm do transformacji cyfrowej firmy często wybierają między lokalnymi centrami danych a przetwarzaniem w chmurze ze względu na swoje potrzeby infrastrukturalne. Obie opcje mają swoje zalety i wady, ale dobra wiadomość jest taka, że ​​nie musisz wybierać wyłącznie jednej lub drugiej. Rozwiązanie w chmurze hybrydowej łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów, oferując elastyczność, skalowalność i kontrolę nad wrażliwymi danymi i obciążeniami.

Infrastruktura chmury hybrydowej łączy prywatne, lokalne centra danych z usługami chmury publicznej, umożliwiając organizacjom płynne przenoszenie obciążeń i danych między środowiskami lokalnymi i chmurowymi. Wykorzystując zasoby lokalne i w chmurze, firmy mogą optymalizować swoją infrastrukturę IT, efektywnie zarządzać kosztami i spełniać różne wymagania biznesowe.

Oto niektóre z kluczowych korzyści wynikających ze stosowania rozwiązania w chmurze hybrydowej:

Elastyczność i skalowalność: dzięki chmurze hybrydowej organizacje mogą bezproblemowo skalować swoje zasoby na żądanie, korzystając z chmury publicznej w przypadku mniej krytycznych lub zmiennych obciążeń, zachowując jednocześnie wrażliwe dane i systemy o znaczeniu krytycznym lokalnie.

dzięki chmurze hybrydowej organizacje mogą bezproblemowo skalować swoje zasoby na żądanie, korzystając z chmury publicznej w przypadku mniej krytycznych lub zmiennych obciążeń, zachowując jednocześnie wrażliwe dane i systemy o znaczeniu krytycznym lokalnie. Większe bezpieczeństwo i zgodność: chmura hybrydowa umożliwia firmom kontrolowanie wrażliwych danych poprzez przechowywanie ich w prywatnym środowisku lokalnym. Może to mieć kluczowe znaczenie dla organizacji działających w branżach podlegających ścisłym regulacjom lub mających rygorystyczne wymagania w zakresie ochrony danych.

chmura hybrydowa umożliwia firmom kontrolowanie wrażliwych danych poprzez przechowywanie ich w prywatnym środowisku lokalnym. Może to mieć kluczowe znaczenie dla organizacji działających w branżach podlegających ścisłym regulacjom lub mających rygorystyczne wymagania w zakresie ochrony danych. Optymalizacja kosztów: wykorzystując połączenie zasobów lokalnych i chmurowych, organizacje mogą optymalizować koszty, korzystając z najbardziej odpowiedniej i opłacalnej infrastruktury dla każdego obciążenia.

wykorzystując połączenie zasobów lokalnych i chmurowych, organizacje mogą optymalizować koszty, korzystając z najbardziej odpowiedniej i opłacalnej infrastruktury dla każdego obciążenia. Ciągłość biznesowa: podejście do chmury hybrydowej może poprawić odporność biznesową poprzez uwzględnienie wielu warstw redundancji w środowiskach lokalnych i chmurowych. W przypadku awarii firmy mogą polegać na chmurze w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, zachowując jednocześnie infrastrukturę lokalną jako zabezpieczenie przed awarią.

podejście do chmury hybrydowej może poprawić odporność biznesową poprzez uwzględnienie wielu warstw redundancji w środowiskach lokalnych i chmurowych. W przypadku awarii firmy mogą polegać na chmurze w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, zachowując jednocześnie infrastrukturę lokalną jako zabezpieczenie przed awarią. Efektywność operacyjna: Chmura hybrydowa umożliwia firmom korzystanie z najnowszych technologii i usług w chmurze w celu szybszej innowacji i modernizacji aplikacji bez całkowitej rezygnacji z inwestycji w infrastrukturę lokalną.

AppMaster: rozwiązanie No-Code dla aplikacji opartych na chmurze

Niezależnie od tego, czy korzystasz z przetwarzania w chmurze, lokalnych centrów danych, czy rozwiązania w chmurze hybrydowej, szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji ma kluczowe znaczenie dla nowoczesnych firm. AppMaster , potężna platforma niewymagająca kodu , pomaga firmom upraszczając i przyspieszając proces tworzenia aplikacji.

AppMaster umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych przy użyciu narzędzi do projektowania wizualnego. Firmy mogą w pełni wykorzystywać przetwarzanie w chmurze i bez wysiłku wdrażać swoje aplikacje w środowisku chmury. Dzięki AppMaster tworzenie aplikacji staje się 10 razy szybsze i 3 razy tańsze, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla szerokiego grona klientów, od małych firm po przedsiębiorstwa.

Oto niektóre z kluczowych korzyści płynących ze stosowania AppMaster w aplikacjach opartych na chmurze:

Narzędzia do projektowania wizualnego: Interfejs AppMaster typu drag-and-drop umożliwia projektowanie i tworzenie aplikacji bez pisania ani jednej linii kodu. Umożliwia to nawet nietechnicznym członkom zespołu wniesienie wkładu w rozwój aplikacji i przyspiesza proces.

Interfejs typu umożliwia projektowanie i tworzenie aplikacji bez pisania ani jednej linii kodu. Umożliwia to nawet nietechnicznym członkom zespołu wniesienie wkładu w rozwój aplikacji i przyspiesza proces. Aplikacje backendowe, internetowe i mobilne: AppMaster obsługuje tworzenie aplikacji backendowych z modelami danych i interfejsami API REST , aplikacji internetowych z komponentami interaktywnymi oraz aplikacji mobilnych na urządzenia z systemem Android i iOS. To kompleksowe podejście zapewnia bezproblemową integrację i spójność pomiędzy aplikacjami.

obsługuje tworzenie aplikacji backendowych z modelami danych i interfejsami API REST , aplikacji internetowych z komponentami interaktywnymi oraz aplikacji mobilnych na urządzenia z systemem Android i iOS. To kompleksowe podejście zapewnia bezproblemową integrację i spójność pomiędzy aplikacjami. Szybkie wdrożenie: Oparta na chmurze natura AppMaster pozwala generować i wdrażać aplikacje w czasie krótszym niż 30 sekund. Platforma automatycznie generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, przeprowadza testy i wdraża Twoje aplikacje w chmurze, zapewniając szybkie i wydajne cykle rozwoju.

Oparta na chmurze natura pozwala generować i wdrażać aplikacje w czasie krótszym niż 30 sekund. Platforma automatycznie generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, przeprowadza testy i wdraża Twoje aplikacje w chmurze, zapewniając szybkie i wydajne cykle rozwoju. Zero długu technicznego: AppMaster eliminuje dług techniczny , odtwarzając aplikacje od zera za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane, zapewniając, że Twoje aplikacje pozostaną na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi i potrzebami biznesowymi.

eliminuje dług techniczny , odtwarzając aplikacje od zera za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane, zapewniając, że Twoje aplikacje pozostaną na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi i potrzebami biznesowymi. Dostosowywanie i integracja: AppMaster oferuje łatwe dostosowywanie i integrację z usługami stron trzecich, takimi jak bazy danych, interfejsy API i inne narzędzia. Ta interoperacyjność umożliwia tworzenie bardziej elastycznych, skalowalnych i wydajnych aplikacji dostosowanych do potrzeb biznesowych.

Co więcej, dzięki subskrypcji Business lub Enterprise klienci uzyskują dostęp do wykonywalnych plików binarnych i kodu źródłowego swoich aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Ta wyjątkowa funkcja umożliwia firmom wybór hostowania aplikacji lokalnie, zapewniając lepszą kontrolę i dostosowywanie.

Alternatywnie, dla tych, którzy preferują elastyczność chmury, AppMaster upraszcza proces wdrażania, generując aplikacje gotowe do pracy w chmurze spakowane w kontenerach Docker. Usprawnia to hosting i skalowalność, ułatwiając bezproblemowe wdrażanie na popularnych platformach chmurowych, takich jak AWS, GCP czy Microsoft Azure.

Infrastruktura chmury hybrydowej oferuje to, co najlepsze zarówno w lokalnych centrach danych, jak i w chmurze obliczeniowej, zapewniając elastyczność, kontrolę i skalowalność, których potrzebują organizacje. W połączeniu z potężną platformą AppMaster, która no-code, firmy mogą szybko opracowywać i wdrażać aplikacje, które spełniają ich unikalne wymagania i zwiększają produktywność na dzisiejszym konkurencyjnym rynku.