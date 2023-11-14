مراكز البيانات المحلية مقابل الحوسبة السحابية

ما هي مراكز البيانات المحلية؟

مركز البيانات الداخلي هو عبارة عن منشأة بنية تحتية للحوسبة مملوكة ومدارة للقطاع الخاص، وتقوم المؤسسة بإعدادها وصيانتها وتشغيلها داخل مقرها أو في موقع مخصص لهذا الغرض. وهو يضم أجهزة الحوسبة الخاصة بالمؤسسة ومكونات الشبكات والتخزين ومعدات تكنولوجيا المعلومات الأخرى لتخزين ومعالجة وإدارة البيانات المتعلقة بالأعمال.

تم تصميم مراكز البيانات المحلية بتكوينات مختلفة وفقًا لمتطلبات المؤسسة. يمكن أن تشمل غرف خوادم مخصصة، أو صفوفًا تلو صفوف من الخوادم في غرفة كبيرة، أو حتى عدد قليل من الخوادم في خزانة أعمال أصغر. يتم تحديد بنية مركز البيانات المحلي من خلال عوامل مثل عدد التطبيقات، واحتياجات تخزين البيانات، ومتطلبات الأمان والامتثال، ومستوى التكرار المطلوب.

عادةً ما تتحمل المؤسسات التي لديها مراكز بيانات محلية المسؤولية الكاملة عن إدارة البيانات وصيانة الأجهزة وتحديثات البرامج والأمان وإجراءات النسخ الاحتياطي، من بين واجبات أخرى. قد تحتاج الشركات إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية المادية وموظفي إدارة الأنظمة والصيانة المستمرة لضمان التشغيل السلس والتخزين الآمن للبيانات.

ما هي الحوسبة السحابية؟

الحوسبة السحابية هي نموذج حوسبة يسمح للمستخدمين بالوصول إلى البرامج والبنية التحتية والمنصات كخدمات عبر الإنترنت، مقدمة من موفري خدمات الطرف الثالث. بدلاً من امتلاك البنية التحتية الفعلية لمركز البيانات وإدارتها وصيانتها، يمكن للمؤسسات استئجار موارد افتراضية حسب الحاجة ودفع ثمنها على أساس الاشتراك. تهدف الحوسبة السحابية إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز قابلية التوسع والمرونة لموارد تكنولوجيا المعلومات للشركات.

هناك ثلاثة نماذج خدمة رئيسية في الحوسبة السحابية:

IaaS (البنية التحتية كخدمة) - توفر موارد حوسبة افتراضية مثل الأجهزة الافتراضية والتخزين والشبكات. تشمل الأمثلة Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform (GCP).

- توفر موارد حوسبة افتراضية مثل الأجهزة الافتراضية والتخزين والشبكات. تشمل الأمثلة Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform (GCP). PaaS (النظام الأساسي كخدمة) - يوفر نظامًا أساسيًا كاملاً لتطوير التطبيقات ونشرها، بما في ذلك أنظمة التشغيل والبرامج الوسيطة وأدوات التطوير. تشمل الأمثلة Heroku وIBM Cloud Foundry وGoogle App Engine.

- يوفر نظامًا أساسيًا كاملاً لتطوير التطبيقات ونشرها، بما في ذلك أنظمة التشغيل والبرامج الوسيطة وأدوات التطوير. تشمل الأمثلة Heroku وIBM Cloud Foundry وGoogle App Engine. SaaS (البرمجيات كخدمة) - توفر تطبيقات كاملة الوظائف عبر الإنترنت، مما يلغي الحاجة إلى التثبيت والصيانة والتحديثات. تشمل الأمثلة Salesforce وMicrosoft Office 365 وGoogle Workspace.

يمكن نشر الحوسبة السحابية بطرق مختلفة، مثل السحابة العامة والخاصة والهجينة. في السحابة العامة، تتم مشاركة الموارد مع مؤسسات أخرى، بينما يتم تخصيص السحابة الخاصة لمؤسسة واحدة. تجمع السحابة الهجينة بين السحابة العامة والخاصة، مما يسمح للمؤسسات بتنسيق استخدام الموارد بكفاءة.

مراكز البيانات المحلية: إيجابيات وسلبيات

عند الاختيار بين مراكز البيانات المحلية والحوسبة السحابية، من الضروري الموازنة بين إيجابيات وسلبيات كل خيار من حيث صلتها بالاحتياجات والأهداف الفريدة لمؤسستك. فيما يلي ملخص لبعض المزايا والعيوب الرئيسية المرتبطة بمراكز البيانات المحلية:

الايجابيات

التحكم : تمنح مراكز البيانات المحلية للشركات التحكم الكامل في أجهزتها وبرامجها وبنيتها التحتية، مما يسمح بالتخصيصات التي تلبي متطلبات محددة.

: تمنح مراكز البيانات المحلية للشركات التحكم الكامل في أجهزتها وبرامجها وبنيتها التحتية، مما يسمح بالتخصيصات التي تلبي متطلبات محددة. سيادة البيانات وأمنها : من خلال تخزين البيانات في الموقع، يمكن للمؤسسات ضمان حماية المعلومات الحساسة وبقائها ضمن نطاق ولايتها الجغرافية، مما يساعد على تلبية المتطلبات التنظيمية والامتثال الصارم.

: من خلال تخزين البيانات في الموقع، يمكن للمؤسسات ضمان حماية المعلومات الحساسة وبقائها ضمن نطاق ولايتها الجغرافية، مما يساعد على تلبية المتطلبات التنظيمية والامتثال الصارم. زمن الاستجابة : قد توفر مراكز البيانات المحلية زمن وصول أقل للتطبيقات والخدمات، خاصة عند استخدامها عندما يلزم تنفيذ الوصول إلى البيانات ومعالجتها بسرعة وكفاءة.

: قد توفر مراكز البيانات المحلية زمن وصول أقل للتطبيقات والخدمات، خاصة عند استخدامها عندما يلزم تنفيذ الوصول إلى البيانات ومعالجتها بسرعة وكفاءة. التكاليف المتوقعة : في بعض الأحيان، يمكن لمراكز البيانات المحلية تقديم تكاليف يمكن التنبؤ بها أكثر من الرسوم المتقلبة بناءً على استخدام الموارد في نموذج الحوسبة السحابية. ومع ذلك، قد لا يكون هذا صحيحًا دائمًا، خاصة عند النظر في تكاليف الصيانة وتحديثات البرامج وترقيات الأجهزة.

سلبيات

الاستثمار الأولي : تتطلب مراكز البيانات المحلية تكاليف أولية كبيرة للأجهزة والبرامج والمرافق والتوظيف، والتي يمكن أن تكون باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة.

: تتطلب مراكز البيانات المحلية تكاليف أولية كبيرة للأجهزة والبرامج والمرافق والتوظيف، والتي يمكن أن تكون باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة. الصيانة والإدارة : تتحمل المؤسسات التي لديها مراكز بيانات محلية العبء الكامل للصيانة المستمرة، والتي غالبًا ما تتطلب موظفين ماهرين في مجال تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع مشكلات الأجهزة وتحديثات البرامج والأمان.

: تتحمل المؤسسات التي لديها مراكز بيانات محلية العبء الكامل للصيانة المستمرة، والتي غالبًا ما تتطلب موظفين ماهرين في مجال تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع مشكلات الأجهزة وتحديثات البرامج والأمان. قابلية التوسع : يمكن أن يكون التوسع أو التخفيض استجابةً لاحتياجات الأعمال المتغيرة أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً في مركز البيانات المحلي، وغالبًا ما يتضمن شراء أجهزة وبرامج جديدة وإعدادها.

: يمكن أن يكون التوسع أو التخفيض استجابةً لاحتياجات الأعمال المتغيرة أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً في مركز البيانات المحلي، وغالبًا ما يتضمن شراء أجهزة وبرامج جديدة وإعدادها. التعافي من الكوارث : يمكن أن يكون التخطيط لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث معقدًا ومكلفًا في البيئة المحلية، مما يتطلب توفير تخزين احتياطي وبنية تحتية زائدة عن الحاجة واستراتيجيات التعافي.

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الحوسبة السحابية: إيجابيات وسلبيات

قبل اختيار البنية التحتية المناسبة لمؤسستك، من الضروري فهم مزايا وعيوب الحوسبة السحابية.

الايجابيات

قابلية التوسع : تتيح الحوسبة السحابية للشركات إمكانية توسيع نطاق موارد الحوسبة حسب الطلب بسرعة. تسمح هذه المرونة للمؤسسات بالاستجابة بسرعة لمتطلبات الأعمال المتغيرة واستيعاب النمو دون الاستثمار في توسعات الأجهزة والبنية التحتية المكلفة.

: تتيح الحوسبة السحابية للشركات إمكانية توسيع نطاق موارد الحوسبة حسب الطلب بسرعة. تسمح هذه المرونة للمؤسسات بالاستجابة بسرعة لمتطلبات الأعمال المتغيرة واستيعاب النمو دون الاستثمار في توسعات الأجهزة والبنية التحتية المكلفة. فعالية التكلفة : تعمل الخدمات السحابية على نموذج تسعير الدفع أولاً بأول الذي يسمح للمؤسسات بالدفع فقط مقابل الموارد التي تستهلكها، مما يلغي النفقات الرأسمالية الأولية على الأجهزة ونفقات الصيانة المستمرة. يساعد خفض التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) الشركات على تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة.

: تعمل الخدمات السحابية على نموذج تسعير الدفع أولاً بأول الذي يسمح للمؤسسات بالدفع فقط مقابل الموارد التي تستهلكها، مما يلغي النفقات الرأسمالية الأولية على الأجهزة ونفقات الصيانة المستمرة. يساعد خفض التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) الشركات على تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة. سهولة الإدارة : بما أن موفري الخدمات السحابية يتعاملون مع إدارة البنية التحتية وصيانتها وأمنها، فيمكن للمؤسسات التركيز على عملياتها التجارية الأساسية وتقليل العبء الإداري لتكنولوجيا المعلومات. تعمل سهولة الإدارة هذه على تقليل الوقت والجهد والخبرة المطلوبة للحفاظ على مركز بيانات تقليدي.

: بما أن موفري الخدمات السحابية يتعاملون مع إدارة البنية التحتية وصيانتها وأمنها، فيمكن للمؤسسات التركيز على عملياتها التجارية الأساسية وتقليل العبء الإداري لتكنولوجيا المعلومات. تعمل سهولة الإدارة هذه على تقليل الوقت والجهد والخبرة المطلوبة للحفاظ على مركز بيانات تقليدي. التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال : يوفر موفرو الحوسبة السحابية إمكانية التكرار والنسخ الاحتياطي المضمنة لضمان بقاء البيانات والتطبيقات متاحة في حالة الكوارث. تسمح هذه المرونة للمؤسسات بالتعافي بشكل أسرع من الاضطرابات غير المتوقعة والحفاظ على استمرارية الأعمال.

: يوفر موفرو الحوسبة السحابية إمكانية التكرار والنسخ الاحتياطي المضمنة لضمان بقاء البيانات والتطبيقات متاحة في حالة الكوارث. تسمح هذه المرونة للمؤسسات بالتعافي بشكل أسرع من الاضطرابات غير المتوقعة والحفاظ على استمرارية الأعمال. التعاون وإمكانية الوصول : تعمل الحوسبة السحابية على تعزيز بيئات العمل التعاونية من خلال تمكين أعضاء الفريق من الوصول إلى التطبيقات والبيانات من أي مكان عبر الاتصال بالإنترنت. تعمل هذه التطبيقات السحابية التي يمكن الوصول إليها على تسهيل تحسين الإنتاجية والتعاون بين الفرق الموزعة.

: تعمل الحوسبة السحابية على تعزيز بيئات العمل التعاونية من خلال تمكين أعضاء الفريق من الوصول إلى التطبيقات والبيانات من أي مكان عبر الاتصال بالإنترنت. تعمل هذه التطبيقات السحابية التي يمكن الوصول إليها على تسهيل تحسين الإنتاجية والتعاون بين الفرق الموزعة. صديقة للبيئة : من خلال الاستفادة من البنية التحتية والموارد السحابية المشتركة، يمكن للشركات تقليل البصمة الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة مقارنة بتشغيل مراكز البيانات المحلية.

سلبيات

أمن البيانات والخصوصية : قد يؤدي تخزين البيانات الحساسة على السحابة إلى إثارة مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية بسبب احتمالية الوصول غير المصرح به أو خروقات البيانات. يعد التشفير القوي والوصول الآمن وسياسات حماية البيانات أمرًا ضروريًا للتخفيف من هذه المخاطر.

: قد يؤدي تخزين البيانات الحساسة على السحابة إلى إثارة مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية بسبب احتمالية الوصول غير المصرح به أو خروقات البيانات. يعد التشفير القوي والوصول الآمن وسياسات حماية البيانات أمرًا ضروريًا للتخفيف من هذه المخاطر. الامتثال والمتطلبات التنظيمية : قد تواجه المؤسسات التي تعمل في صناعات شديدة التنظيم (مثل الرعاية الصحية أو التمويل أو القطاع العام) تحديات في تلبية المتطلبات الصارمة لإدارة البيانات والامتثال والمتطلبات القانونية أثناء استخدام الحوسبة السحابية.

: قد تواجه المؤسسات التي تعمل في صناعات شديدة التنظيم (مثل الرعاية الصحية أو التمويل أو القطاع العام) تحديات في تلبية المتطلبات الصارمة لإدارة البيانات والامتثال والمتطلبات القانونية أثناء استخدام الحوسبة السحابية. تقييد البائع : يمكن أن يكون ترحيل البيانات والتطبيقات ومسارات العمل بين موفري الخدمات السحابية أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً، مما قد يؤدي إلى تقييد البائع. لتجنب ذلك، تحتاج المؤسسات إلى تقييم التوافق وقابلية التشغيل البيني لمقدمي الخدمات السحابية (CSPs) المختارين.

: يمكن أن يكون ترحيل البيانات والتطبيقات ومسارات العمل بين موفري الخدمات السحابية أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً، مما قد يؤدي إلى تقييد البائع. لتجنب ذلك، تحتاج المؤسسات إلى تقييم التوافق وقابلية التشغيل البيني لمقدمي الخدمات السحابية (CSPs) المختارين. الاعتماد على الإنترنت : يرتبط أداء التطبيقات السحابية وإمكانية الوصول إليها ارتباطًا مباشرًا بالاتصال بالإنترنت. يمكن أن تؤثر اتصالات الإنترنت غير المستقرة أو البطيئة على تجربة المستخدم وتعيق الإنتاجية.

: يرتبط أداء التطبيقات السحابية وإمكانية الوصول إليها ارتباطًا مباشرًا بالاتصال بالإنترنت. يمكن أن تؤثر اتصالات الإنترنت غير المستقرة أو البطيئة على تجربة المستخدم وتعيق الإنتاجية. زمن الاستجابة : في بعض الحالات، قد تؤدي الحوسبة السحابية إلى ظهور مشكلات زمن الوصول بسبب انتقال البيانات عبر الإنترنت من وإلى مراكز بيانات مقدمي خدمات الاتصالات. قد يكون هذا مشكلة خاصة بالنسبة للتطبيقات التي تتطلب معالجة في الوقت الفعلي أو زمن وصول منخفض لتحقيق أداء فعال.

اختيار البنية التحتية المناسبة: العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها

عند تحديد البنية الأساسية المناسبة لمؤسستك، سواء في مقر العمل أو في السحابة، ضع في اعتبارك العوامل التالية:

أهداف العمل : تحديد الأهداف والغايات الإستراتيجية لشركتك وتقييم مدى توافق خيارات البنية التحتية المختلفة مع تحقيق هذه الأهداف.

: تحديد الأهداف والغايات الإستراتيجية لشركتك وتقييم مدى توافق خيارات البنية التحتية المختلفة مع تحقيق هذه الأهداف. أمن البيانات والامتثال : قم بتقييم متطلبات الأمان لمؤسستك، بما في ذلك حماية البيانات والخصوصية والامتثال التنظيمي. اختر بنية أساسية تلبي هذه الاحتياجات مع تقليل المخاطر.

: قم بتقييم متطلبات الأمان لمؤسستك، بما في ذلك حماية البيانات والخصوصية والامتثال التنظيمي. اختر بنية أساسية تلبي هذه الاحتياجات مع تقليل المخاطر. قابلية التوسع والمرونة : ضع في اعتبارك إمكانات النمو لشركتك ومتطلبات عبء العمل الديناميكي الخاص بها. اختر بنية أساسية يمكنها التوسع بكفاءة جنبًا إلى جنب مع مؤسستك أو التكيف بسلاسة مع التقلبات في الطلب.

: ضع في اعتبارك إمكانات النمو لشركتك ومتطلبات عبء العمل الديناميكي الخاص بها. اختر بنية أساسية يمكنها التوسع بكفاءة جنبًا إلى جنب مع مؤسستك أو التكيف بسلاسة مع التقلبات في الطلب. التخصيص والتكامل : تقييم أنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات الحالية في مؤسستك وتحديد دعم التخصيص والتكامل الذي يوفره كل خيار من خيارات البنية التحتية.

: تقييم أنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات الحالية في مؤسستك وتحديد دعم التخصيص والتكامل الذي يوفره كل خيار من خيارات البنية التحتية. زمن الاستجابة والأداء : قم بتحليل متطلبات الأداء لتطبيقاتك وحدد بنية أساسية تدعم زمن الوصول المنخفض والأداء الأمثل.

: قم بتحليل متطلبات الأداء لتطبيقاتك وحدد بنية أساسية تدعم زمن الوصول المنخفض والأداء الأمثل. الميزانية والتكلفة الإجمالية للملكية (TCO) : عند اختيار البنية التحتية، ضع في اعتبارك تكاليف الإعداد والصيانة والتشغيل الأولية. قد توفر الحوسبة السحابية فوائد من حيث التكلفة في سيناريوهات معينة، في حين يمكن تبرير مراكز البيانات المحلية لحالات استخدام محددة حيث يكون التحكم أو التخصيص أو سيادة البيانات أمرًا بالغ الأهمية.

: عند اختيار البنية التحتية، ضع في اعتبارك تكاليف الإعداد والصيانة والتشغيل الأولية. قد توفر الحوسبة السحابية فوائد من حيث التكلفة في سيناريوهات معينة، في حين يمكن تبرير مراكز البيانات المحلية لحالات استخدام محددة حيث يكون التحكم أو التخصيص أو سيادة البيانات أمرًا بالغ الأهمية. خبرات وموارد تكنولوجيا المعلومات : افحص قدرات ومهارات وموارد تكنولوجيا المعلومات الداخلية لمؤسستك للحفاظ على البنية التحتية المختارة وإدارتها بكفاءة.

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حالات الاستخدام الواقعية لمراكز البيانات المحلية والحوسبة السحابية

دعنا نستكشف بعض الأمثلة العملية لتوضيح حالات الاستخدام لمراكز البيانات المحلية والحوسبة السحابية:

حالات استخدام مراكز البيانات المحلية

الخدمات المالية : غالبًا ما تواجه البنوك والمؤسسات المالية متطلبات صارمة تتعلق بالأمان والخصوصية والامتثال، مما يجعل مراكز البيانات المحلية خيارًا جذابًا للحفاظ على التحكم الكامل في البيانات الحساسة.

: غالبًا ما تواجه البنوك والمؤسسات المالية متطلبات صارمة تتعلق بالأمان والخصوصية والامتثال، مما يجعل مراكز البيانات المحلية خيارًا جذابًا للحفاظ على التحكم الكامل في البيانات الحساسة. صناعة الرعاية الصحية : تخضع معلومات المرضى والسجلات الطبية لأنظمة الخصوصية الصارمة (مثل قانون HIPAA )، مما يدفع بعض مؤسسات الرعاية الصحية إلى اختيار البنية التحتية المحلية لضمان سيادة البيانات وتقليل المخاطر.

: تخضع معلومات المرضى والسجلات الطبية لأنظمة الخصوصية الصارمة (مثل قانون HIPAA )، مما يدفع بعض مؤسسات الرعاية الصحية إلى اختيار البنية التحتية المحلية لضمان سيادة البيانات وتقليل المخاطر. الوكالات الحكومية : غالبًا ما تفضل الهيئات الحكومية مراكز البيانات المحلية للحفاظ على أمان البيانات، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتحقيق قدر أكبر من التخصيص والتحكم في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

: غالبًا ما تفضل الهيئات الحكومية مراكز البيانات المحلية للحفاظ على أمان البيانات، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتحقيق قدر أكبر من التخصيص والتحكم في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. التصنيع : قد يجد المصنعون الذين يعتمدون على تقنيات الصناعة 4.0 مع المعالجة في الوقت الفعلي ومتطلبات زمن الوصول المنخفض مراكز بيانات محلية أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.

حالات استخدام الحوسبة السحابية

الشركات الناشئة : يمكن للشركات الصغيرة والشركات الناشئة ذات الميزانيات المحدودة الاستفادة من نموذج تسعير الدفع أولاً بأول، والتخصيص المرن للموارد، وتقليل عبء إدارة تكنولوجيا المعلومات الذي توفره الحوسبة السحابية.

: يمكن للشركات الصغيرة والشركات الناشئة ذات الميزانيات المحدودة الاستفادة من نموذج تسعير الدفع أولاً بأول، والتخصيص المرن للموارد، وتقليل عبء إدارة تكنولوجيا المعلومات الذي توفره الحوسبة السحابية. التجارة الإلكترونية : تتيح الحوسبة السحابية لشركات التجارة الإلكترونية التوسع بسرعة خلال فترات الذروة والحفاظ على التوفر العالي لمواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها للحصول على تجربة سلسة للعملاء.

: تتيح الحوسبة السحابية لشركات التجارة الإلكترونية التوسع بسرعة خلال فترات الذروة والحفاظ على التوفر العالي لمواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها للحصول على تجربة سلسة للعملاء. الوسائط والترفيه : تتيح البنية التحتية المستندة إلى السحابة لشركات الوسائط والترفيه تخزين كميات كبيرة من المحتوى ومعالجتها وتوزيعها بكفاءة، بالإضافة إلى توسيع نطاق موارد الحوسبة استنادًا إلى أعباء العمل في الوقت الفعلي.

: تتيح البنية التحتية المستندة إلى السحابة لشركات الوسائط والترفيه تخزين كميات كبيرة من المحتوى ومعالجتها وتوزيعها بكفاءة، بالإضافة إلى توسيع نطاق موارد الحوسبة استنادًا إلى أعباء العمل في الوقت الفعلي. التعليم : يمكن للمؤسسات التعليمية الاستفادة من الحوسبة السحابية لتوفير الوصول إلى المواد والموارد والأدوات التعليمية من أي مكان، وتعزيز التعلم عن بعد والتعاون بين الطلاب والمعلمين.

من خلال فهم المتطلبات الفريدة لشركتك، يمكنك اتخاذ قرار مستنير بشأن البنية الأساسية الصحيحة - المحلية أو المستندة إلى السحابة أو المختلطة - لدعم أهداف مؤسستك ونموها.

السحابة الهجينة: الجمع بين أفضل ما في العالمين

مع تطور الشركات وتحركها نحو التحول الرقمي، فإنها غالبًا ما تختار بين مراكز البيانات المحلية والحوسبة السحابية لتلبية احتياجات البنية التحتية الخاصة بها. يتمتع كلا الخيارين بمزايا وعيوب، ولكن الخبر السار هو أنه ليس عليك اختيار أحدهما أو الآخر بشكل حصري. يجمع حل السحابة الهجينة بين أفضل ما في العالمين، مما يوفر المرونة وقابلية التوسع والتحكم في البيانات وأحمال العمل الحساسة.

تجمع البنية التحتية السحابية المختلطة بين مراكز البيانات الخاصة المحلية والخدمات السحابية العامة، مما يمكّن المؤسسات من نقل أعباء العمل والبيانات بسلاسة بين البيئات المحلية والسحابية. ومن خلال الاستفادة من الموارد المحلية والسحابية، يمكن للشركات تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها، وإدارة التكاليف بشكل فعال، ومعالجة متطلبات الأعمال المختلفة.

فيما يلي بعض الفوائد الأساسية لاستخدام حل السحابة المختلطة:

المرونة وقابلية التوسع: باستخدام السحابة المختلطة، يمكن للمؤسسات توسيع مواردها بسلاسة حسب الطلب باستخدام السحابة العامة لأحمال العمل الأقل أهمية أو المتغيرة مع الاحتفاظ بالبيانات الحساسة والأنظمة ذات المهام الحرجة في أماكن العمل.

باستخدام السحابة المختلطة، يمكن للمؤسسات توسيع مواردها بسلاسة حسب الطلب باستخدام السحابة العامة لأحمال العمل الأقل أهمية أو المتغيرة مع الاحتفاظ بالبيانات الحساسة والأنظمة ذات المهام الحرجة في أماكن العمل. تحسين الأمان والامتثال: تسمح السحابة المختلطة للشركات بالتحكم في بياناتها الحساسة من خلال الاحتفاظ بها داخل البيئة الخاصة المحلية. قد يكون هذا أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات العاملة في الصناعات شديدة التنظيم أو ذات متطلبات صارمة لحماية البيانات.

تسمح السحابة المختلطة للشركات بالتحكم في بياناتها الحساسة من خلال الاحتفاظ بها داخل البيئة الخاصة المحلية. قد يكون هذا أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات العاملة في الصناعات شديدة التنظيم أو ذات متطلبات صارمة لحماية البيانات. تحسين التكلفة: من خلال الاستفادة من مزيج من الموارد المحلية والسحابية، يمكن للمؤسسات تحسين التكاليف باستخدام البنية التحتية الأكثر ملاءمة وفعالية من حيث التكلفة لكل حمل عمل.

من خلال الاستفادة من مزيج من الموارد المحلية والسحابية، يمكن للمؤسسات تحسين التكاليف باستخدام البنية التحتية الأكثر ملاءمة وفعالية من حيث التكلفة لكل حمل عمل. استمرارية الأعمال: يمكن لنهج السحابة المختلطة تحسين مرونة الأعمال من خلال تضمين طبقات متعددة من التكرار عبر البيئات المحلية والسحابية. في حالة وقوع كارثة، يمكن للشركات الاعتماد على السحابة للنسخ الاحتياطي والاسترداد مع الحفاظ أيضًا على البنية التحتية المحلية باعتبارها وسيلة آمنة للفشل.

يمكن لنهج السحابة المختلطة تحسين مرونة الأعمال من خلال تضمين طبقات متعددة من التكرار عبر البيئات المحلية والسحابية. في حالة وقوع كارثة، يمكن للشركات الاعتماد على السحابة للنسخ الاحتياطي والاسترداد مع الحفاظ أيضًا على البنية التحتية المحلية باعتبارها وسيلة آمنة للفشل. الكفاءة التشغيلية: تتيح السحابة الهجينة للشركات الاستفادة من أحدث التقنيات والخدمات السحابية من أجل الابتكار وتحديث التطبيقات بشكل أسرع دون التخلي تمامًا عن استثماراتها في البنية التحتية المحلية.

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AppMaster: حل No-Code للتطبيقات المستندة إلى السحابة

سواء كنت تستخدم الحوسبة السحابية، أو مراكز البيانات المحلية، أو حلاً سحابيًا مختلطًا، فإن تطوير التطبيقات ونشرها بسرعة يعد أمرًا بالغ الأهمية للشركات الحديثة. تساعد AppMaster ، وهي منصة قوية بدون تعليمات برمجية ، الشركات من خلال تبسيط عملية تطوير التطبيقات وتسريعها.

يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول باستخدام أدوات التصميم المرئي. يمكن للشركات الاستفادة الكاملة من الحوسبة السحابية ونشر تطبيقاتها بسهولة في بيئة سحابية. مع AppMaster ، يصبح تطوير التطبيقات أسرع بـ 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات، مما يجعله الحل الأمثل لمجموعة واسعة من العملاء بدءًا من الشركات الصغيرة ووصولاً إلى المؤسسات.

تتضمن بعض المزايا الرئيسية لاستخدام AppMaster لتطبيقاتك المستندة إلى السحابة ما يلي:

أدوات التصميم المرئي: تتيح لك واجهة drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster تصميم التطبيقات وتطويرها دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. وهذا يمكّن حتى أعضاء الفريق غير التقنيين من المساهمة في تطوير التطبيقات وتسريع العملية.

تتيح لك واجهة الخاصة بـ تصميم التطبيقات وتطويرها دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. وهذا يمكّن حتى أعضاء الفريق غير التقنيين من المساهمة في تطوير التطبيقات وتسريع العملية. تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول: يدعم AppMaster إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام نماذج البيانات وواجهات برمجة تطبيقات REST وتطبيقات الويب ذات المكونات التفاعلية وتطبيقات الهاتف المحمول لكل من أجهزة Android وiOS. يضمن هذا النهج الشامل التكامل والاتساق السلس بين تطبيقاتك.

يدعم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام نماذج البيانات وواجهات برمجة تطبيقات REST وتطبيقات الويب ذات المكونات التفاعلية وتطبيقات الهاتف المحمول لكل من أجهزة Android وiOS. يضمن هذا النهج الشامل التكامل والاتساق السلس بين تطبيقاتك. النشر السريع: تتيح لك طبيعة AppMaster المستندة إلى السحابة إنشاء التطبيقات ونشرها في أقل من 30 ثانية. تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وإجراء الاختبارات، ونشر تطبيقاتك على السحابة، مما يضمن دورات تطوير سريعة وفعالة.

تتيح لك طبيعة المستندة إلى السحابة إنشاء التطبيقات ونشرها في أقل من 30 ثانية. تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وإجراء الاختبارات، ونشر تطبيقاتك على السحابة، مما يضمن دورات تطوير سريعة وفعالة. عدم وجود أي ديون فنية: يعمل AppMaster على التخلص من الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، مما يضمن بقاء تطبيقاتك محدثة بأحدث اتجاهات التكنولوجيا واحتياجات العمل.

يعمل على التخلص من الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، مما يضمن بقاء تطبيقاتك محدثة بأحدث اتجاهات التكنولوجيا واحتياجات العمل. التخصيص والتكامل: يوفر AppMaster سهولة التخصيص والتكامل مع خدمات الجهات الخارجية مثل قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والأدوات الأخرى. تسمح لك إمكانية التشغيل التفاعلي هذه بإنشاء تطبيقات أكثر مرونة وقابلية للتطوير وقوية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك.

علاوة على ذلك، من خلال اشتراك Business أو Enterprise، يستطيع العملاء الوصول إلى الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ والكود المصدري لتطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية الخاصة بهم. تعمل هذه الميزة الفريدة على تمكين الشركات من اختيار استضافة التطبيقات محليًا، مما يوفر تحكمًا وتخصيصًا محسنين.

وبدلاً من ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يفضلون سرعة السحابة، يعمل AppMaster على تبسيط عملية النشر عن طريق إنشاء تطبيقات جاهزة للسحابة ومجمعة في حاويات Docker. يعمل ذلك على تبسيط الاستضافة وقابلية التوسع، مما يسهل النشر السلس على الأنظمة الأساسية السحابية الشائعة مثل AWS أو GCP أو Microsoft Azure.

توفر البنية التحتية السحابية المختلطة أفضل ما في مراكز البيانات المحلية والحوسبة السحابية، مما يوفر المرونة والتحكم وقابلية التوسع التي تحتاجها المؤسسات. عند دمجها مع منصة AppMaster القوية no-code ، يمكن للشركات تطوير ونشر التطبيقات بسرعة التي تلبي متطلباتها الفريدة وتعزز إنتاجيتها في السوق التنافسية اليوم.