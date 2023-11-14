本地数据中心与云计算

什么是本地数据中心？

本地数据中心是一种私有和管理的计算基础设施，组织在其场所或专用于此目的的位置内设置、维护和运营。它容纳组织的计算硬件、网络组件、存储和其他 IT 设备，用于存储、处理和管理业务相关数据。

本地数据中心根据组织的要求设计有各种配置。它们可以包括专用服务器机房、大房间中的一排排服务器，甚至是较小的商务机房中的几台服务器。本地数据中心的架构由应用程序数量、数据存储需求、安全性和合规性要求以及所需的冗余级别等因素决定。

拥有本地数据中心的组织通常承担数据管理、硬件维护、软件更新、安全和备份程序等职责的全部责任。企业可能需要在物理基础设施、系统管理人员和持续维护方面进行大量投资，以确保平稳运行和安全数据存储。

什么是云计算？

云计算是一种计算模型，允许用户通过互联网访问由第三方服务提供商提供的软件、基础设施和平台作为服务。组织可以根据需要租用虚拟化资源并按订阅付费，而不是拥有、管理和维护物理数据中心基础设施。云计算旨在为企业提高效率、降低成本、增强IT资源的可扩展性和灵活性。

云计算的服务模式主要有以下三种：

IaaS（基础设施即服务） - 提供虚拟化计算资源，例如虚拟机、存储和网络。示例包括Amazon Web Services (AWS) 、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform (GCP)。

- 提供虚拟化计算资源，例如虚拟机、存储和网络。示例包括Amazon Web Services (AWS) 、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform (GCP)。 PaaS（平台即服务） ——提供完整的应用程序开发和部署平台，包括操作系统、中间件和开发工具。示例包括 Heroku、IBM Cloud Foundry 和 Google App Engine。

——提供完整的应用程序开发和部署平台，包括操作系统、中间件和开发工具。示例包括 Heroku、IBM Cloud Foundry 和 Google App Engine。 SaaS（软件即服务） ——通过互联网提供功能齐全的应用程序，无需安装、维护和更新。示例包括 Salesforce、Microsoft Office 365 和 Google Workspace。

云计算可以通过多种方式部署，例如公共云、私有云和混合云。在公共云中，资源与其他组织共享，而私有云则专用于单个组织。混合云结合了公共云和私有云，使组织能够有效地协调资源的使用。

本地数据中心：优点和缺点

在本地数据中心和云计算之间做出决定时，权衡每个选项的利弊至关重要，因为它们与您组织的独特需求和目标相关。以下是与本地数据中心相关的一些主要优点和缺点的概述：

优点

控制 ：本地数据中心使企业能够完全控制其硬件、软件和基础设施，从而可以进行满足特定要求的定制。

：本地数据中心使企业能够完全控制其硬件、软件和基础设施，从而可以进行满足特定要求的定制。 数据主权和安全 ：通过现场存储数据，组织可以确保敏感信息受到保护并保留在其地理管辖范围内，从而有助于满足严格的合规性和监管要求。

：通过现场存储数据，组织可以确保敏感信息受到保护并保留在其地理管辖范围内，从而有助于满足严格的合规性和监管要求。 延迟 ：本地数据中心可以为应用程序和服务提供较低的延迟，特别是在需要快速有效地进行数据访问和处理时使用。

：本地数据中心可以为应用程序和服务提供较低的延迟，特别是在需要快速有效地进行数据访问和处理时使用。 可预测的成本：有时，本地数据中心可以提供比基于云计算模型中资源使用情况的波动费用更可预测的成本。然而，情况可能并不总是如此，特别是在考虑维护成本、软件更新和硬件升级时。

缺点

前期投资 ：本地数据中心需要大量的硬件、软件、设施和人员的初始成本，这对于小型企业和初创公司来说可能难以承受。

：本地数据中心需要大量的硬件、软件、设施和人员的初始成本，这对于小型企业和初创公司来说可能难以承受。 维护和管理 ：拥有本地数据中心的组织承担着持续维护的全部负担，通常需要熟练的 IT 人员来处理硬件问题、软件更新和安全性。

：拥有本地数据中心的组织承担着持续维护的全部负担，通常需要熟练的 IT 人员来处理硬件问题、软件更新和安全性。 可扩展性 ：在本地数据中心中，根据不断变化的业务需求进行扩展或缩小可能具有挑战性且耗时，通常涉及采购和设置新的硬件和软件。

：在本地数据中心中，根据不断变化的业务需求进行扩展或缩小可能具有挑战性且耗时，通常涉及采购和设置新的硬件和软件。 灾难恢复：在本地环境中，业务连续性和灾难恢复规划可能非常复杂且成本高昂，需要提供备份存储、冗余基础设施和恢复策略。

云计算：优点和缺点

在为您的组织选择合适的基础架构之前，了解云计算的优点和缺点至关重要。

优点

可扩展性 ：云计算使企业能够按需快速扩展计算资源。这种灵活性使组织能够快速响应不断变化的业务需求并适应增长，而无需投资昂贵的硬件和基础设施扩展。

：云计算使企业能够按需快速扩展计算资源。这种灵活性使组织能够快速响应不断变化的业务需求并适应增长，而无需投资昂贵的硬件和基础设施扩展。 成本效益 ：云服务采用即用即付的定价模式，允许组织仅为其消耗的资源付费，从而消除了硬件的前期资本支出和持续的维护费用。降低总拥有成本 (TCO) 有助于企业更有效地分配资源。

：云服务采用即用即付的定价模式，允许组织仅为其消耗的资源付费，从而消除了硬件的前期资本支出和持续的维护费用。降低总拥有成本 (TCO) 有助于企业更有效地分配资源。 易于管理 ：由于云提供商负责基础设施的管理、维护和安全，因此组织可以专注于其核心业务运营并减轻 IT 管理负担。这种易于管理的方式减少了维护传统数据中心所需的时间、精力和专业知识。

：由于云提供商负责基础设施的管理、维护和安全，因此组织可以专注于其核心业务运营并减轻 IT 管理负担。这种易于管理的方式减少了维护传统数据中心所需的时间、精力和专业知识。 灾难恢复和业务连续性 ：云计算提供商提供内置冗余和备份，以确保数据和应用程序在发生灾难时保持可用。这种弹性使组织能够更快地从意外中断中恢复并保持业务连续性。

：云计算提供商提供内置冗余和备份，以确保数据和应用程序在发生灾难时保持可用。这种弹性使组织能够更快地从意外中断中恢复并保持业务连续性。 协作和可访问性 ：云计算使团队成员能够通过互联网连接从任何地方访问应用程序和数据，从而促进协作工作环境。这些可访问的基于云的应用程序有助于提高分布式团队之间的生产力和协作。

：云计算使团队成员能够通过互联网连接从任何地方访问应用程序和数据，从而促进协作工作环境。这些可访问的基于云的应用程序有助于提高分布式团队之间的生产力和协作。 环境友好：与运行本地数据中心相比，通过利用共享的云基础设施和资源，公司可以最大限度地减少碳足迹并减少能源消耗。

缺点

数据安全和隐私 ：由于可能存在未经授权的访问或数据泄露，因此在云上存储敏感数据可能会引发安全和隐私问题。强大的加密、安全访问和数据保护策略对于减轻这些风险至关重要。

：由于可能存在未经授权的访问或数据泄露，因此在云上存储敏感数据可能会引发安全和隐私问题。强大的加密、安全访问和数据保护策略对于减轻这些风险至关重要。 合规性和监管要求 ：在受到严格监管的行业（例如医疗保健、金融或公共部门）运营的组织在利用云计算时可能会面临满足严格的数据治理、合规性和法律要求的挑战。

：在受到严格监管的行业（例如医疗保健、金融或公共部门）运营的组织在利用云计算时可能会面临满足严格的数据治理、合规性和法律要求的挑战。 供应商锁定 ：在云提供商之间迁移数据、应用程序和工作流程可能非常复杂且耗时，可能会导致供应商锁定。为了避免这种情况，组织需要评估其选择的云服务提供商 (CSP) 的兼容性和互操作性。

：在云提供商之间迁移数据、应用程序和工作流程可能非常复杂且耗时，可能会导致供应商锁定。为了避免这种情况，组织需要评估其选择的云服务提供商 (CSP) 的兼容性和互操作性。 互联网依赖性 ：基于云的应用程序的性能和可访问性与互联网连接直接相关。不稳定或缓慢的互联网连接会影响用户体验并降低工作效率。

：基于云的应用程序的性能和可访问性与互联网连接直接相关。不稳定或缓慢的互联网连接会影响用户体验并降低工作效率。 延迟：在某些情况下，由于数据通过互联网往返于 CSP 数据中心，云计算可能会引入延迟问题。对于需要实时处理或低延迟以实现高效性能的应用程序来说，这尤其成问题。

选择正确的基础设施：需要考虑的关键因素

为您的组织选择正确的基础架构（无论是在本地还是在云中）时，请考虑以下因素：

业务目标 ：确定公司的战略目标和目标，并评估不同的基础设施选项如何与实现这些目标相一致。

：确定公司的战略目标和目标，并评估不同的基础设施选项如何与实现这些目标相一致。 数据安全和合规性 ：评估组织的安全要求，包括数据保护、隐私和法规合规性。选择满足这些需求同时最大限度降低风险的基础设施。

：评估组织的安全要求，包括数据保护、隐私和法规合规性。选择满足这些需求同时最大限度降低风险的基础设施。 可扩展性和灵活性 ：考虑您的业务的增长潜力及其动态工作负载要求。选择能够与您的组织一起高效扩展或无缝适应需求波动的基础架构。

：考虑您的业务的增长潜力及其动态工作负载要求。选择能够与您的组织一起高效扩展或无缝适应需求波动的基础架构。 定制和集成 ：评估您组织的现有 IT 系统和应用程序，并确定每个基础架构选项提供的定制和集成支持。

：评估您组织的现有 IT 系统和应用程序，并确定每个基础架构选项提供的定制和集成支持。 延迟和性能 ：分析应用程序的性能要求并选择支持低延迟和最佳性能的基础架构。

：分析应用程序的性能要求并选择支持低延迟和最佳性能的基础架构。 预算和总拥有成本 (TCO) ：选择基础设施时，请考虑初始设置、维护和运营成本。云计算可能在特定场景中提供成本优势，而本地数据中心则适合控制、定制或数据主权至关重要的特定用例。

：选择基础设施时，请考虑初始设置、维护和运营成本。云计算可能在特定场景中提供成本优势，而本地数据中心则适合控制、定制或数据主权至关重要的特定用例。 IT 专业知识和资源：检查组织的内部 IT 能力、技能和资源，以有效维护和管理所选基础设施。

本地数据中心和云计算的实际用例

让我们探讨一些实际示例来说明本地数据中心和云计算的用例：

本地数据中心用例

金融服务 ：银行和金融机构经常面临严格的安全、隐私和合规性要求，这使得本地数据中心成为保持对敏感数据的完全控制的有吸引力的选择。

：银行和金融机构经常面临严格的安全、隐私和合规性要求，这使得本地数据中心成为保持对敏感数据的完全控制的有吸引力的选择。 医疗保健行业 ：患者信息和医疗记录受到严格的隐私法规（例如HIPAA ）的约束，导致一些医疗保健组织选择本地基础设施以确保数据主权并最大限度地降低风险。

：患者信息和医疗记录受到严格的隐私法规（例如HIPAA ）的约束，导致一些医疗保健组织选择本地基础设施以确保数据主权并最大限度地降低风险。 政府机构 ：政府机构通常更喜欢本地数据中心来维护数据安全、遵守法律和监管要求以及对其 IT 基础设施实现更好的定制和控制。

：政府机构通常更喜欢本地数据中心来维护数据安全、遵守法律和监管要求以及对其 IT 基础设施实现更好的定制和控制。 制造业：依赖具有实时处理和低延迟要求的工业 4.0 技术的制造商可能会发现本地数据中心更适合他们的需求。

云计算用例

初创企业 ：预算有限的小型企业和初创企业可以利用云计算提供的即用即付定价模式、灵活的资源分配以及减轻的 IT 管理负担。

：预算有限的小型企业和初创企业可以利用云计算提供的即用即付定价模式、灵活的资源分配以及减轻的 IT 管理负担。 电子商务 ：云计算使电子商务企业能够在高峰期快速扩展，并保持网站和应用程序的高可用性，从而提供无缝的客户体验。

：云计算使电子商务企业能够在高峰期快速扩展，并保持网站和应用程序的高可用性，从而提供无缝的客户体验。 媒体和娱乐 ：基于云的基础设施使媒体和娱乐公司能够高效地存储、处理和分发大量内容，并根据实时工作负载扩展计算资源。

：基于云的基础设施使媒体和娱乐公司能够高效地存储、处理和分发大量内容，并根据实时工作负载扩展计算资源。 教育：教育机构可以利用云计算从任何地方提供学习材料、资源和工具，促进学生和教育工作者之间的远程学习和协作。

通过了解您业务的独特需求，您可以就正确的基础架构（本地、基于云或混合）做出明智的决策，以支持您组织的目标和发展。

混合云：结合两全其美

随着企业不断发展并走向数字化转型，他们通常会在本地数据中心和云计算之间进行选择，以满足其基础设施需求。这两种选择都有其优点和缺点，但好消息是您不必专门选择其中之一。混合云解决方案结合了两全其美，提供灵活性、可扩展性以及对敏感数据和工作负载的控制。

混合云基础设施将私有本地数据中心与公共云服务相结合，使组织能够在本地和云环境之间无缝移动工作负载和数据。通过利用本地和云资源，企业可以优化其 IT 基础设施、有效管理成本并满足各种业务需求。

以下是使用混合云解决方案的一些主要优势：

灵活性和可扩展性： 借助混合云，组织可以使用公共云来按需无缝扩展其资源，以处理不太关键或可变的工作负载，同时将敏感数据和关键任务系统保留在本地。

借助混合云，组织可以使用公共云来按需无缝扩展其资源，以处理不太关键或可变的工作负载，同时将敏感数据和关键任务系统保留在本地。 提高安全性和合规性： 混合云允许企业通过将敏感数据保存在私有本地环境中来控制其敏感数据。这对于在高度监管的行业中运营或具有严格数据保护要求的组织至关重要。

混合云允许企业通过将敏感数据保存在私有本地环境中来控制其敏感数据。这对于在高度监管的行业中运营或具有严格数据保护要求的组织至关重要。 成本优化： 通过混合使用本地和云资源，组织可以针对每个工作负载使用最合适且最具成本效益的基础设施来优化成本。

通过混合使用本地和云资源，组织可以针对每个工作负载使用最合适且最具成本效益的基础设施来优化成本。 业务连续性： 混合云方法可以通过跨本地和云环境的多层冗余来提高业务弹性。如果发生灾难，企业可以依靠云进行备份和恢复，同时还可以维护本地基础设施作为故障保护。

混合云方法可以通过跨本地和云环境的多层冗余来提高业务弹性。如果发生灾难，企业可以依靠云进行备份和恢复，同时还可以维护本地基础设施作为故障保护。 运营效率：混合云使企业能够利用最新的技术和云服务来加快创新和应用程序现代化，而无需完全放弃本地基础设施投资。

AppMaster ：基于云的应用程序的No-Code解决方案

无论您使用云计算、本地数据中心还是混合云解决方案，快速开发和部署应用程序对于现代企业都至关重要。 AppMaster是一个强大的无代码平台，可以帮助企业简化和加速应用程序开发过程。

AppMaster允许用户使用可视化设计工具创建后端、Web 和移动应用程序。企业可以充分利用云计算，轻松地将应用程序部署在云环境中。借助AppMaster ，应用程序开发速度提高 10 倍，成本效益提高 3 倍，使其成为从小企业到大型企业的广泛客户的完美解决方案。

将AppMaster用于基于云的应用程序的一些主要优势包括：

可视化设计工具： AppMaster 的 drag-and-drop 界面让您无需编写一行代码即可设计和开发应用程序。这甚至使非技术团队成员也能够为应用程序开发做出贡献并加快进程。

的 界面让您无需编写一行代码即可设计和开发应用程序。这甚至使非技术团队成员也能够为应用程序开发做出贡献并加快进程。 后端、Web 和移动应用程序： AppMaster 支持创建具有数据模型和REST API的后端应用程序、具有交互式组件的 Web 应用程序以及适用于 Android 和 iOS 设备的移动应用程序。这种全面的方法可确保应用程序之间的无缝集成和一致性。

支持创建具有数据模型和REST API的后端应用程序、具有交互式组件的 Web 应用程序以及适用于 Android 和 iOS 设备的移动应用程序。这种全面的方法可确保应用程序之间的无缝集成和一致性。 快速部署： AppMaster 基于云的特性使您可以在 30 秒内生成和部署应用程序。该平台自动生成源代码、编译应用程序、运行测试并将应用程序部署到云端，确保快速高效的开发周期。

基于云的特性使您可以在 30 秒内生成和部署应用程序。该平台自动生成源代码、编译应用程序、运行测试并将应用程序部署到云端，确保快速高效的开发周期。 零技术债务： 只要需求发生修改， AppMaster 就会从头开始重新生成应用程序，从而消除技术债务，确保您的应用程序始终紧跟最新的技术趋势和业务需求。

只要需求发生修改， 就会从头开始重新生成应用程序，从而消除技术债务，确保您的应用程序始终紧跟最新的技术趋势和业务需求。 定制和集成： AppMaster 提供轻松的定制和与第三方服务（例如数据库、 API和其他工具）的集成。这种互操作性使您能够根据您的业务需求创建更灵活、可扩展且功能强大的应用程序。

此外，通过商业或企业订阅，客户可以访问可执行二进制文件及其 Web、移动和后端应用程序的源代码。这一独特的功能使企业可以选择在本地托管应用程序，从而提供增强的控制和定制。

或者，对于那些喜欢云敏捷性的人来说， AppMaster通过生成打包在 Docker 容器中的云就绪应用程序来简化部署过程。这简化了托管和可扩展性，促进在 AWS、GCP 或 Microsoft Azure 等流行云平台上的无缝部署。

混合云基础设施提供了本地数据中心和云计算的最佳优势，提供了组织所需的灵活性、控制和可扩展性。当与AppMaster强大的no-code平台相结合时，企业可以快速开发和部署满足其独特需求的应用程序，并在当今竞争激烈的市场中提高生产力。