Локальные центры обработки данных или облачные вычисления

Что такое локальные центры обработки данных?

Локальный центр обработки данных — это частный и управляемый объект вычислительной инфраструктуры, который организация устанавливает, обслуживает и управляет внутри своих помещений или в месте, предназначенном для этой цели. Здесь размещается вычислительное оборудование организации, сетевые компоненты, хранилище и другое ИТ-оборудование для хранения, обработки и управления бизнес-данными.

Локальные центры обработки данных проектируются с различными конфигурациями в зависимости от требований организации. Они могут включать выделенные серверные комнаты, ряды серверов в большом помещении или даже несколько серверов в небольшом коммерческом помещении. Архитектура локального центра обработки данных определяется такими факторами, как количество приложений, потребности в хранении данных, требования к безопасности и соответствию требованиям, а также желаемый уровень избыточности.

Организации с локальными центрами обработки данных обычно несут полную ответственность за управление данными , обслуживание оборудования, обновления программного обеспечения, безопасность и процедуры резервного копирования, а также другие обязанности. Предприятиям, возможно, придется вложить значительные средства в физическую инфраструктуру, персонал системного администратора и текущее обслуживание, чтобы обеспечить бесперебойную работу и безопасное хранение данных.

Что такое облачные вычисления?

Облачные вычисления — это вычислительная модель, которая позволяет пользователям получать доступ к программному обеспечению, инфраструктуре и платформам как к услугам через Интернет, предоставляемым сторонними поставщиками услуг. Вместо того, чтобы владеть, управлять и обслуживать физическую инфраструктуру центра обработки данных, организации могут арендовать виртуализированные ресурсы по мере необходимости и платить за них по подписке. Целью облачных вычислений является повышение эффективности, снижение затрат, а также повышение масштабируемости и гибкости ИТ-ресурсов для бизнеса.

В облачных вычислениях существует три основные модели обслуживания:

IaaS (инфраструктура как услуга) — предлагает виртуализированные вычислительные ресурсы, такие как виртуальные машины, хранилища и сети. Примеры включают Amazon Web Services (AWS) , Microsoft Azure и Google Cloud Platform (GCP).

— предлагает виртуализированные вычислительные ресурсы, такие как виртуальные машины, хранилища и сети. Примеры включают Amazon Web Services (AWS) , Microsoft Azure и Google Cloud Platform (GCP). PaaS (платформа как услуга) — предоставляет полную платформу для разработки и развертывания приложений, включая операционные системы, промежуточное программное обеспечение и инструменты разработки. Примеры включают Heroku, IBM Cloud Foundry и Google App Engine.

— предоставляет полную платформу для разработки и развертывания приложений, включая операционные системы, промежуточное программное обеспечение и инструменты разработки. Примеры включают Heroku, IBM Cloud Foundry и Google App Engine. SaaS (Программное обеспечение как услуга) — предоставляет полнофункциональные приложения через Интернет, устраняя необходимость в установке, обслуживании и обновлениях. Примеры включают Salesforce, Microsoft Office 365 и Google Workspace.

Облачные вычисления могут быть развернуты различными способами, например, в общедоступных, частных и гибридных облаках. В общедоступном облаке ресурсы используются совместно с другими организациями, а частное облако предназначено для одной организации. Гибридные облака сочетают в себе как общедоступные, так и частные облака, что позволяет организациям эффективно управлять использованием ресурсов.

Локальные дата-центры: плюсы и минусы

При выборе между локальными центрами обработки данных и облачными вычислениями важно взвесить плюсы и минусы каждого варианта, поскольку они связаны с уникальными потребностями и целями вашей организации. Вот краткое изложение некоторых ключевых преимуществ и недостатков локальных центров обработки данных:

Плюсы

Контроль : локальные центры обработки данных предоставляют предприятиям полный контроль над своим оборудованием, программным обеспечением и инфраструктурой, позволяя настраивать их в соответствии с конкретными требованиями.

: локальные центры обработки данных предоставляют предприятиям полный контроль над своим оборудованием, программным обеспечением и инфраструктурой, позволяя настраивать их в соответствии с конкретными требованиями. Суверенитет и безопасность данных : храня данные на месте, организации могут гарантировать, что конфиденциальная информация защищена и остается в пределах их географической юрисдикции, помогая соблюдать строгие нормативные и нормативные требования.

: храня данные на месте, организации могут гарантировать, что конфиденциальная информация защищена и остается в пределах их географической юрисдикции, помогая соблюдать строгие нормативные и нормативные требования. Задержка . Локальные центры обработки данных могут обеспечивать меньшую задержку для приложений и служб, особенно при использовании, когда доступ к данным и их обработка должны осуществляться быстро и эффективно.

. Локальные центры обработки данных могут обеспечивать меньшую задержку для приложений и служб, особенно при использовании, когда доступ к данным и их обработка должны осуществляться быстро и эффективно. Предсказуемые затраты . Иногда локальные центры обработки данных могут предлагать более предсказуемые затраты, чем колебания сборов в зависимости от использования ресурсов в модели облачных вычислений. Однако это не всегда так, особенно если учитывать затраты на обслуживание, обновления программного обеспечения и аппаратного обеспечения.

Минусы

Первоначальные инвестиции . Локальные центры обработки данных требуют значительных первоначальных затрат на оборудование, программное обеспечение, оборудование и персонал, что может оказаться непомерно высоким для малого бизнеса и стартапов.

. Локальные центры обработки данных требуют значительных первоначальных затрат на оборудование, программное обеспечение, оборудование и персонал, что может оказаться непомерно высоким для малого бизнеса и стартапов. Обслуживание и управление . Организации с локальными центрами обработки данных несут все бремя текущего обслуживания, часто требуя квалифицированного ИТ-персонала для решения проблем с оборудованием, обновлений программного обеспечения и обеспечения безопасности.

. Организации с локальными центрами обработки данных несут все бремя текущего обслуживания, часто требуя квалифицированного ИТ-персонала для решения проблем с оборудованием, обновлений программного обеспечения и обеспечения безопасности. Масштабируемость . Увеличение или уменьшение масштаба в ответ на меняющиеся потребности бизнеса может быть сложной и трудоемкой задачей в локальном центре обработки данных, часто требующей приобретения и установки нового оборудования и программного обеспечения.

. Увеличение или уменьшение масштаба в ответ на меняющиеся потребности бизнеса может быть сложной и трудоемкой задачей в локальном центре обработки данных, часто требующей приобретения и установки нового оборудования и программного обеспечения. Аварийное восстановление . Планирование непрерывности бизнеса и аварийного восстановления может быть сложным и дорогостоящим в локальной среде, требующим резервного хранилища, резервной инфраструктуры и стратегий восстановления.

Облачные вычисления: плюсы и минусы

Прежде чем выбрать правильную инфраструктуру для своей организации, важно понять преимущества и недостатки облачных вычислений.

Плюсы

Масштабируемость . Облачные вычисления позволяют предприятиям быстро масштабировать вычислительные ресурсы по требованию. Такая гибкость позволяет организациям быстро реагировать на меняющиеся бизнес-требования и обеспечивать рост без инвестиций в дорогостоящее оборудование и расширение инфраструктуры.

. Облачные вычисления позволяют предприятиям быстро масштабировать вычислительные ресурсы по требованию. Такая гибкость позволяет организациям быстро реагировать на меняющиеся бизнес-требования и обеспечивать рост без инвестиций в дорогостоящее оборудование и расширение инфраструктуры. Экономическая эффективность : облачные сервисы работают по модели ценообразования с оплатой по мере использования, которая позволяет организациям платить только за потребляемые ими ресурсы, устраняя авансовые капитальные затраты на оборудование и текущие расходы на обслуживание. Снижение совокупной стоимости владения (TCO) помогает предприятиям более эффективно распределять ресурсы.

: облачные сервисы работают по модели ценообразования с оплатой по мере использования, которая позволяет организациям платить только за потребляемые ими ресурсы, устраняя авансовые капитальные затраты на оборудование и текущие расходы на обслуживание. Снижение совокупной стоимости владения (TCO) помогает предприятиям более эффективно распределять ресурсы. Простота управления . Поскольку поставщики облачных услуг берут на себя управление, обслуживание и безопасность инфраструктуры, организации могут сосредоточиться на своих основных бизнес-операциях и снизить административную нагрузку на ИТ. Такая простота управления сокращает время, усилия и опыт, необходимые для обслуживания традиционного центра обработки данных.

. Поскольку поставщики облачных услуг берут на себя управление, обслуживание и безопасность инфраструктуры, организации могут сосредоточиться на своих основных бизнес-операциях и снизить административную нагрузку на ИТ. Такая простота управления сокращает время, усилия и опыт, необходимые для обслуживания традиционного центра обработки данных. Аварийное восстановление и непрерывность бизнеса . Поставщики облачных вычислений предлагают встроенную избыточность и резервное копирование, чтобы гарантировать, что данные и приложения останутся доступными в случае стихийных бедствий. Такая устойчивость позволяет организациям быстрее восстанавливаться после неожиданных сбоев и поддерживать непрерывность бизнеса.

. Поставщики облачных вычислений предлагают встроенную избыточность и резервное копирование, чтобы гарантировать, что данные и приложения останутся доступными в случае стихийных бедствий. Такая устойчивость позволяет организациям быстрее восстанавливаться после неожиданных сбоев и поддерживать непрерывность бизнеса. Совместная работа и доступность . Облачные вычисления способствуют созданию совместной рабочей среды, позволяя членам команды получать доступ к приложениям и данным из любого места через подключение к Интернету. Эти доступные облачные приложения способствуют повышению производительности и сотрудничеству между распределенными командами.

. Облачные вычисления способствуют созданию совместной рабочей среды, позволяя членам команды получать доступ к приложениям и данным из любого места через подключение к Интернету. Эти доступные облачные приложения способствуют повышению производительности и сотрудничеству между распределенными командами. Экологичность : используя общую облачную инфраструктуру и ресурсы, компании могут минимизировать выбросы углекислого газа и снизить потребление энергии по сравнению с использованием локальных центров обработки данных.

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Минусы

Безопасность и конфиденциальность данных . Хранение конфиденциальных данных в облаке может вызвать проблемы безопасности и конфиденциальности из-за возможности несанкционированного доступа или утечки данных. Мощное шифрование, безопасный доступ и политики защиты данных необходимы для снижения этих рисков.

. Хранение конфиденциальных данных в облаке может вызвать проблемы безопасности и конфиденциальности из-за возможности несанкционированного доступа или утечки данных. Мощное шифрование, безопасный доступ и политики защиты данных необходимы для снижения этих рисков. Соответствие и нормативные требования . Организации, которые работают в жестко регулируемых отраслях (например, здравоохранение, финансы или государственный сектор), могут столкнуться с проблемами при соблюдении строгих требований по управлению данными, соблюдению требований и законодательных требований при использовании облачных вычислений.

. Организации, которые работают в жестко регулируемых отраслях (например, здравоохранение, финансы или государственный сектор), могут столкнуться с проблемами при соблюдении строгих требований по управлению данными, соблюдению требований и законодательных требований при использовании облачных вычислений. Привязка к поставщику . Миграция данных, приложений и рабочих процессов между поставщиками облачных услуг может быть сложной и трудоемкой, что потенциально может привести к привязке к поставщику. Чтобы избежать этого, организациям необходимо оценить совместимость и совместимость выбранных ими поставщиков облачных услуг (CSP).

. Миграция данных, приложений и рабочих процессов между поставщиками облачных услуг может быть сложной и трудоемкой, что потенциально может привести к привязке к поставщику. Чтобы избежать этого, организациям необходимо оценить совместимость и совместимость выбранных ими поставщиков облачных услуг (CSP). Зависимость от Интернета . Производительность и доступность облачных приложений напрямую связаны с подключением к Интернету. Нестабильное или медленное подключение к Интернету может повлиять на работу пользователя и снизить производительность.

. Производительность и доступность облачных приложений напрямую связаны с подключением к Интернету. Нестабильное или медленное подключение к Интернету может повлиять на работу пользователя и снизить производительность. Задержка . В некоторых случаях облачные вычисления могут вызывать проблемы с задержкой из-за передачи данных через Интернет в центры обработки данных CSP и обратно. Это может быть особенно проблематично для приложений, которым требуется обработка в реальном времени или низкая задержка для эффективной работы.

Выбор правильной инфраструктуры: ключевые факторы, которые следует учитывать

При выборе подходящей инфраструктуры для вашей организации, локальной или облачной, учитывайте следующие факторы:

Бизнес-цели : Определите стратегические цели и задачи вашей компании и оцените, насколько различные варианты инфраструктуры соответствуют достижению этих целей.

: Определите стратегические цели и задачи вашей компании и оцените, насколько различные варианты инфраструктуры соответствуют достижению этих целей. Безопасность и соответствие данных : оцените требования безопасности вашей организации, включая защиту данных, конфиденциальность и соответствие нормативным требованиям. Выбирайте инфраструктуру, которая отвечает этим потребностям и минимизирует риски.

: оцените требования безопасности вашей организации, включая защиту данных, конфиденциальность и соответствие нормативным требованиям. Выбирайте инфраструктуру, которая отвечает этим потребностям и минимизирует риски. Масштабируемость и гибкость . Учитывайте потенциал роста вашего бизнеса и его требования к динамическим рабочим нагрузкам. Выбирайте инфраструктуру, которая может эффективно масштабироваться вместе с вашей организацией или легко адаптироваться к колебаниям спроса.

. Учитывайте потенциал роста вашего бизнеса и его требования к динамическим рабочим нагрузкам. Выбирайте инфраструктуру, которая может эффективно масштабироваться вместе с вашей организацией или легко адаптироваться к колебаниям спроса. Настройка и интеграция . Оцените существующие ИТ-системы и приложения вашей организации и определите поддержку настройки и интеграции, которую обеспечивает каждый вариант инфраструктуры.

. Оцените существующие ИТ-системы и приложения вашей организации и определите поддержку настройки и интеграции, которую обеспечивает каждый вариант инфраструктуры. Задержка и производительность . Проанализируйте требования к производительности ваших приложений и выберите инфраструктуру, которая поддерживает низкую задержку и оптимальную производительность.

. Проанализируйте требования к производительности ваших приложений и выберите инфраструктуру, которая поддерживает низкую задержку и оптимальную производительность. Бюджет и общая стоимость владения (TCO) . При выборе инфраструктуры учитывайте первоначальную настройку, обслуживание и эксплуатационные расходы. Облачные вычисления могут обеспечить экономическую выгоду в определенных сценариях, в то время как локальные центры обработки данных могут быть оправданы для конкретных случаев использования, где контроль, настройка или суверенитет данных имеют решающее значение.

. При выборе инфраструктуры учитывайте первоначальную настройку, обслуживание и эксплуатационные расходы. Облачные вычисления могут обеспечить экономическую выгоду в определенных сценариях, в то время как локальные центры обработки данных могут быть оправданы для конкретных случаев использования, где контроль, настройка или суверенитет данных имеют решающее значение. ИТ-экспертиза и ресурсы : изучите внутренние ИТ-возможности, навыки и ресурсы вашей организации для эффективного обслуживания и управления выбранной инфраструктурой.

Реальные примеры использования локальных центров обработки данных и облачных вычислений

Давайте рассмотрим несколько практических примеров, иллюстрирующих варианты использования локальных центров обработки данных и облачных вычислений:

Варианты использования локальных центров обработки данных

Финансовые услуги . Банки и финансовые учреждения часто сталкиваются со строгими требованиями безопасности, конфиденциальности и соответствия требованиям, что делает локальные центры обработки данных привлекательным выбором для обеспечения полного контроля над конфиденциальными данными.

. Банки и финансовые учреждения часто сталкиваются со строгими требованиями безопасности, конфиденциальности и соответствия требованиям, что делает локальные центры обработки данных привлекательным выбором для обеспечения полного контроля над конфиденциальными данными. Сфера здравоохранения : информация о пациентах и ​​медицинские записи подлежат строгим правилам конфиденциальности (например, HIPAA ), в результате чего некоторые организации здравоохранения выбирают локальную инфраструктуру, чтобы обеспечить суверенитет данных и минимизировать риски.

: информация о пациентах и ​​медицинские записи подлежат строгим правилам конфиденциальности (например, HIPAA ), в результате чего некоторые организации здравоохранения выбирают локальную инфраструктуру, чтобы обеспечить суверенитет данных и минимизировать риски. Правительственные учреждения . Государственные органы часто предпочитают локальные центры обработки данных для обеспечения безопасности данных, соблюдения законодательных и нормативных требований, а также достижения большей настройки и контроля над своей ИТ-инфраструктурой.

. Государственные органы часто предпочитают локальные центры обработки данных для обеспечения безопасности данных, соблюдения законодательных и нормативных требований, а также достижения большей настройки и контроля над своей ИТ-инфраструктурой. Производство : Производители, полагающиеся на технологии Индустрии 4.0 с обработкой в ​​реальном времени и требованиями с низкой задержкой, могут найти локальные центры обработки данных более подходящими для своих нужд.

Варианты использования облачных вычислений

Стартапы . Малые предприятия и стартапы с ограниченным бюджетом могут воспользоваться преимуществами модели ценообразования с оплатой по факту использования, гибкого распределения ресурсов и снижения нагрузки на управление ИТ, предлагаемых облачными вычислениями.

. Малые предприятия и стартапы с ограниченным бюджетом могут воспользоваться преимуществами модели ценообразования с оплатой по факту использования, гибкого распределения ресурсов и снижения нагрузки на управление ИТ, предлагаемых облачными вычислениями. Электронная коммерция . Облачные вычисления позволяют предприятиям электронной коммерции быстро масштабироваться в периоды пиковой нагрузки и поддерживать высокую доступность своих веб-сайтов и приложений для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов.

. Облачные вычисления позволяют предприятиям электронной коммерции быстро масштабироваться в периоды пиковой нагрузки и поддерживать высокую доступность своих веб-сайтов и приложений для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов. Медиа и развлечения . Облачная инфраструктура позволяет медиа- и развлекательным компаниям эффективно хранить, обрабатывать и распространять большие объемы контента, а также масштабировать вычислительные ресурсы на основе рабочих нагрузок в реальном времени.

. Облачная инфраструктура позволяет медиа- и развлекательным компаниям эффективно хранить, обрабатывать и распространять большие объемы контента, а также масштабировать вычислительные ресурсы на основе рабочих нагрузок в реальном времени. Образование . Образовательные учреждения могут использовать облачные вычисления для предоставления доступа к учебным материалам, ресурсам и инструментам из любой точки мира, способствуя дистанционному обучению и сотрудничеству между студентами и преподавателями.

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Понимая уникальные требования вашего бизнеса, вы можете принять обоснованное решение о выборе подходящей инфраструктуры — локальной, облачной или гибридной — для поддержки целей и роста вашей организации.

Гибридное облако: сочетание лучшего из обоих миров

По мере развития предприятий и перехода к цифровой трансформации они часто выбирают между локальными центрами обработки данных и облачными вычислениями для удовлетворения своих инфраструктурных потребностей. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, но хорошая новость в том, что вам не обязательно выбирать только один или другой вариант. Гибридное облачное решение сочетает в себе лучшее из обоих миров, предлагая гибкость, масштабируемость и контроль над конфиденциальными данными и рабочими нагрузками.

Гибридная облачная инфраструктура объединяет частные локальные центры обработки данных с общедоступными облачными службами, позволяя организациям беспрепятственно перемещать рабочие нагрузки и данные между локальными и облачными средами. Используя как локальные, так и облачные ресурсы, компании могут оптимизировать свою ИТ-инфраструктуру, эффективно управлять затратами и удовлетворять различные бизнес-требования.

Вот некоторые ключевые преимущества использования гибридного облачного решения:

Гибкость и масштабируемость. Благодаря гибридному облаку организации могут легко масштабировать свои ресурсы по требованию, используя общедоступное облако для менее критичных или переменных рабочих нагрузок, сохраняя при этом конфиденциальные данные и критически важные системы локально.

Благодаря гибридному облаку организации могут легко масштабировать свои ресурсы по требованию, используя общедоступное облако для менее критичных или переменных рабочих нагрузок, сохраняя при этом конфиденциальные данные и критически важные системы локально. Улучшенная безопасность и соответствие требованиям. Гибридное облако позволяет предприятиям контролировать свои конфиденциальные данные, сохраняя их в частной локальной среде. Это может иметь решающее значение для организаций, работающих в отраслях с жестким регулированием или со строгими требованиями к защите данных.

Гибридное облако позволяет предприятиям контролировать свои конфиденциальные данные, сохраняя их в частной локальной среде. Это может иметь решающее значение для организаций, работающих в отраслях с жестким регулированием или со строгими требованиями к защите данных. Оптимизация затрат. Используя сочетание локальных и облачных ресурсов, организации могут оптимизировать затраты, используя наиболее подходящую и экономически эффективную инфраструктуру для каждой рабочей нагрузки.

Используя сочетание локальных и облачных ресурсов, организации могут оптимизировать затраты, используя наиболее подходящую и экономически эффективную инфраструктуру для каждой рабочей нагрузки. Непрерывность бизнеса. Гибридный облачный подход может повысить отказоустойчивость бизнеса за счет включения нескольких уровней резервирования в локальных и облачных средах. В случае катастрофы предприятия могут положиться на облако для резервного копирования и восстановления, сохраняя при этом локальную инфраструктуру в качестве отказоустойчивой.

Гибридный облачный подход может повысить отказоустойчивость бизнеса за счет включения нескольких уровней резервирования в локальных и облачных средах. В случае катастрофы предприятия могут положиться на облако для резервного копирования и восстановления, сохраняя при этом локальную инфраструктуру в качестве отказоустойчивой. Эксплуатационная эффективность. Гибридное облако позволяет предприятиям использовать новейшие технологии и облачные сервисы для более быстрого внедрения инноваций и модернизации приложений, не отказываясь полностью от инвестиций в локальную инфраструктуру.

AppMaster: решение No-Code для облачных приложений

Независимо от того, используете ли вы облачные вычисления, локальные центры обработки данных или гибридное облачное решение, быстрая разработка и развертывание приложений имеют решающее значение для современного бизнеса. AppMaster , мощная no-code платформа, помогает предприятиям упростить и ускорить процесс разработки приложений.

AppMaster позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения с помощью инструментов визуального дизайна. Компании могут в полной мере использовать облачные вычисления и легко развертывать свои приложения в облачной среде. С AppMaster разработка приложений становится в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее, что делает его идеальным решением для широкого круга клиентов, от малого бизнеса до предприятий.

Некоторые из ключевых преимуществ использования AppMaster для ваших облачных приложений включают в себя:

Инструменты визуального дизайна: интерфейс AppMaster drag-and-drop позволяет проектировать и разрабатывать приложения без написания единой строки кода. Это позволяет даже нетехническим членам команды участвовать в разработке приложений и ускоряет процесс.

интерфейс позволяет проектировать и разрабатывать приложения без написания единой строки кода. Это позволяет даже нетехническим членам команды участвовать в разработке приложений и ускоряет процесс. Серверные, веб- и мобильные приложения: AppMaster поддерживает создание серверных приложений с моделями данных и REST API , веб-приложений с интерактивными компонентами и мобильных приложений для устройств Android и iOS. Такой комплексный подход обеспечивает плавную интеграцию и согласованность между вашими приложениями.

поддерживает создание серверных приложений с моделями данных и REST API , веб-приложений с интерактивными компонентами и мобильных приложений для устройств Android и iOS. Такой комплексный подход обеспечивает плавную интеграцию и согласованность между вашими приложениями. Быстрое развертывание: облачная природа AppMaster позволяет создавать и развертывать приложения менее чем за 30 секунд. Платформа автоматически генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты и развертывает ваши приложения в облаке, обеспечивая быстрые и эффективные циклы разработки.

облачная природа позволяет создавать и развертывать приложения менее чем за 30 секунд. Платформа автоматически генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты и развертывает ваши приложения в облаке, обеспечивая быстрые и эффективные циклы разработки. Нулевой технический долг: AppMaster устраняет технический долг , создавая приложения с нуля при каждом изменении требований, гарантируя, что ваши приложения будут соответствовать последним технологическим тенденциям и потребностям бизнеса.

устраняет технический долг , создавая приложения с нуля при каждом изменении требований, гарантируя, что ваши приложения будут соответствовать последним технологическим тенденциям и потребностям бизнеса. Настройка и интеграция: AppMaster предлагает простую настройку и интеграцию со сторонними сервисами, такими как базы данных, API и другие инструменты. Такая совместимость позволяет создавать более гибкие, масштабируемые и мощные приложения, адаптированные к потребностям вашего бизнеса.

Кроме того, с подпиской Business или Enterprise клиенты получают доступ к исполняемым двоичным файлам и исходному коду своих веб-, мобильных и серверных приложений. Эта уникальная функция дает компаниям возможность размещать приложения локально, обеспечивая расширенный контроль и настройку.

Альтернативно, для тех, кто предпочитает гибкость облака, AppMaster упрощает процесс развертывания, создавая готовые к использованию в облаке приложения, упакованные в контейнеры Docker. Это оптимизирует хостинг и масштабируемость, облегчая плавное развертывание на популярных облачных платформах, таких как AWS, GCP или Microsoft Azure.

Гибридная облачная инфраструктура предлагает лучшее от локальных центров обработки данных и облачных вычислений, обеспечивая необходимую организациям гибкость, контроль и масштабируемость. В сочетании с мощной платформой no-code AppMaster предприятия могут быстро разрабатывать и развертывать приложения, отвечающие их уникальным требованиям, и повышать свою производительность в условиях современного конкурентного рынка.