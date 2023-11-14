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Локальные центры обработки данных или облачные вычисления

14, нояб. 2023 8 мин
Локальные центры обработки данных или облачные вычисления
Содержание

Что такое локальные центры обработки данных?

Локальный центр обработки данных — это частный и управляемый объект вычислительной инфраструктуры, который организация устанавливает, обслуживает и управляет внутри своих помещений или в месте, предназначенном для этой цели. Здесь размещается вычислительное оборудование организации, сетевые компоненты, хранилище и другое ИТ-оборудование для хранения, обработки и управления бизнес-данными.

Локальные центры обработки данных проектируются с различными конфигурациями в зависимости от требований организации. Они могут включать выделенные серверные комнаты, ряды серверов в большом помещении или даже несколько серверов в небольшом коммерческом помещении. Архитектура локального центра обработки данных определяется такими факторами, как количество приложений, потребности в хранении данных, требования к безопасности и соответствию требованиям, а также желаемый уровень избыточности.

Организации с локальными центрами обработки данных обычно несут полную ответственность за управление данными , обслуживание оборудования, обновления программного обеспечения, безопасность и процедуры резервного копирования, а также другие обязанности. Предприятиям, возможно, придется вложить значительные средства в физическую инфраструктуру, персонал системного администратора и текущее обслуживание, чтобы обеспечить бесперебойную работу и безопасное хранение данных.

Что такое облачные вычисления?

Облачные вычисления — это вычислительная модель, которая позволяет пользователям получать доступ к программному обеспечению, инфраструктуре и платформам как к услугам через Интернет, предоставляемым сторонними поставщиками услуг. Вместо того, чтобы владеть, управлять и обслуживать физическую инфраструктуру центра обработки данных, организации могут арендовать виртуализированные ресурсы по мере необходимости и платить за них по подписке. Целью облачных вычислений является повышение эффективности, снижение затрат, а также повышение масштабируемости и гибкости ИТ-ресурсов для бизнеса.

В облачных вычислениях существует три основные модели обслуживания:

  • IaaS (инфраструктура как услуга) — предлагает виртуализированные вычислительные ресурсы, такие как виртуальные машины, хранилища и сети. Примеры включают Amazon Web Services (AWS) , Microsoft Azure и Google Cloud Platform (GCP).
  • PaaS (платформа как услуга) — предоставляет полную платформу для разработки и развертывания приложений, включая операционные системы, промежуточное программное обеспечение и инструменты разработки. Примеры включают Heroku, IBM Cloud Foundry и Google App Engine.
  • SaaS (Программное обеспечение как услуга) — предоставляет полнофункциональные приложения через Интернет, устраняя необходимость в установке, обслуживании и обновлениях. Примеры включают Salesforce, Microsoft Office 365 и Google Workspace.

Облачные вычисления могут быть развернуты различными способами, например, в общедоступных, частных и гибридных облаках. В общедоступном облаке ресурсы используются совместно с другими организациями, а частное облако предназначено для одной организации. Гибридные облака сочетают в себе как общедоступные, так и частные облака, что позволяет организациям эффективно управлять использованием ресурсов.

Cloud Computing

Локальные дата-центры: плюсы и минусы

При выборе между локальными центрами обработки данных и облачными вычислениями важно взвесить плюсы и минусы каждого варианта, поскольку они связаны с уникальными потребностями и целями вашей организации. Вот краткое изложение некоторых ключевых преимуществ и недостатков локальных центров обработки данных:

Плюсы

  • Контроль : локальные центры обработки данных предоставляют предприятиям полный контроль над своим оборудованием, программным обеспечением и инфраструктурой, позволяя настраивать их в соответствии с конкретными требованиями.
  • Суверенитет и безопасность данных : храня данные на месте, организации могут гарантировать, что конфиденциальная информация защищена и остается в пределах их географической юрисдикции, помогая соблюдать строгие нормативные и нормативные требования.
  • Задержка . Локальные центры обработки данных могут обеспечивать меньшую задержку для приложений и служб, особенно при использовании, когда доступ к данным и их обработка должны осуществляться быстро и эффективно.
  • Предсказуемые затраты . Иногда локальные центры обработки данных могут предлагать более предсказуемые затраты, чем колебания сборов в зависимости от использования ресурсов в модели облачных вычислений. Однако это не всегда так, особенно если учитывать затраты на обслуживание, обновления программного обеспечения и аппаратного обеспечения.

Минусы

  • Первоначальные инвестиции . Локальные центры обработки данных требуют значительных первоначальных затрат на оборудование, программное обеспечение, оборудование и персонал, что может оказаться непомерно высоким для малого бизнеса и стартапов.
  • Обслуживание и управление . Организации с локальными центрами обработки данных несут все бремя текущего обслуживания, часто требуя квалифицированного ИТ-персонала для решения проблем с оборудованием, обновлений программного обеспечения и обеспечения безопасности.
  • Масштабируемость . Увеличение или уменьшение масштаба в ответ на меняющиеся потребности бизнеса может быть сложной и трудоемкой задачей в локальном центре обработки данных, часто требующей приобретения и установки нового оборудования и программного обеспечения.
  • Аварийное восстановление . Планирование непрерывности бизнеса и аварийного восстановления может быть сложным и дорогостоящим в локальной среде, требующим резервного хранилища, резервной инфраструктуры и стратегий восстановления.

Облачные вычисления: плюсы и минусы

Прежде чем выбрать правильную инфраструктуру для своей организации, важно понять преимущества и недостатки облачных вычислений.

Плюсы

  • Масштабируемость . Облачные вычисления позволяют предприятиям быстро масштабировать вычислительные ресурсы по требованию. Такая гибкость позволяет организациям быстро реагировать на меняющиеся бизнес-требования и обеспечивать рост без инвестиций в дорогостоящее оборудование и расширение инфраструктуры.
  • Экономическая эффективность : облачные сервисы работают по модели ценообразования с оплатой по мере использования, которая позволяет организациям платить только за потребляемые ими ресурсы, устраняя авансовые капитальные затраты на оборудование и текущие расходы на обслуживание. Снижение совокупной стоимости владения (TCO) помогает предприятиям более эффективно распределять ресурсы.
  • Простота управления . Поскольку поставщики облачных услуг берут на себя управление, обслуживание и безопасность инфраструктуры, организации могут сосредоточиться на своих основных бизнес-операциях и снизить административную нагрузку на ИТ. Такая простота управления сокращает время, усилия и опыт, необходимые для обслуживания традиционного центра обработки данных.
  • Аварийное восстановление и непрерывность бизнеса . Поставщики облачных вычислений предлагают встроенную избыточность и резервное копирование, чтобы гарантировать, что данные и приложения останутся доступными в случае стихийных бедствий. Такая устойчивость позволяет организациям быстрее восстанавливаться после неожиданных сбоев и поддерживать непрерывность бизнеса.
  • Совместная работа и доступность . Облачные вычисления способствуют созданию совместной рабочей среды, позволяя членам команды получать доступ к приложениям и данным из любого места через подключение к Интернету. Эти доступные облачные приложения способствуют повышению производительности и сотрудничеству между распределенными командами.
  • Экологичность : используя общую облачную инфраструктуру и ресурсы, компании могут минимизировать выбросы углекислого газа и снизить потребление энергии по сравнению с использованием локальных центров обработки данных.
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Минусы

  • Безопасность и конфиденциальность данных . Хранение конфиденциальных данных в облаке может вызвать проблемы безопасности и конфиденциальности из-за возможности несанкционированного доступа или утечки данных. Мощное шифрование, безопасный доступ и политики защиты данных необходимы для снижения этих рисков.
  • Соответствие и нормативные требования . Организации, которые работают в жестко регулируемых отраслях (например, здравоохранение, финансы или государственный сектор), могут столкнуться с проблемами при соблюдении строгих требований по управлению данными, соблюдению требований и законодательных требований при использовании облачных вычислений.
  • Привязка к поставщику . Миграция данных, приложений и рабочих процессов между поставщиками облачных услуг может быть сложной и трудоемкой, что потенциально может привести к привязке к поставщику. Чтобы избежать этого, организациям необходимо оценить совместимость и совместимость выбранных ими поставщиков облачных услуг (CSP).
  • Зависимость от Интернета . Производительность и доступность облачных приложений напрямую связаны с подключением к Интернету. Нестабильное или медленное подключение к Интернету может повлиять на работу пользователя и снизить производительность.
  • Задержка . В некоторых случаях облачные вычисления могут вызывать проблемы с задержкой из-за передачи данных через Интернет в центры обработки данных CSP и обратно. Это может быть особенно проблематично для приложений, которым требуется обработка в реальном времени или низкая задержка для эффективной работы.

Выбор правильной инфраструктуры: ключевые факторы, которые следует учитывать

При выборе подходящей инфраструктуры для вашей организации, локальной или облачной, учитывайте следующие факторы:

  • Бизнес-цели : Определите стратегические цели и задачи вашей компании и оцените, насколько различные варианты инфраструктуры соответствуют достижению этих целей.
  • Безопасность и соответствие данных : оцените требования безопасности вашей организации, включая защиту данных, конфиденциальность и соответствие нормативным требованиям. Выбирайте инфраструктуру, которая отвечает этим потребностям и минимизирует риски.
  • Масштабируемость и гибкость . Учитывайте потенциал роста вашего бизнеса и его требования к динамическим рабочим нагрузкам. Выбирайте инфраструктуру, которая может эффективно масштабироваться вместе с вашей организацией или легко адаптироваться к колебаниям спроса.
  • Настройка и интеграция . Оцените существующие ИТ-системы и приложения вашей организации и определите поддержку настройки и интеграции, которую обеспечивает каждый вариант инфраструктуры.
  • Задержка и производительность . Проанализируйте требования к производительности ваших приложений и выберите инфраструктуру, которая поддерживает низкую задержку и оптимальную производительность.
  • Бюджет и общая стоимость владения (TCO) . При выборе инфраструктуры учитывайте первоначальную настройку, обслуживание и эксплуатационные расходы. Облачные вычисления могут обеспечить экономическую выгоду в определенных сценариях, в то время как локальные центры обработки данных могут быть оправданы для конкретных случаев использования, где контроль, настройка или суверенитет данных имеют решающее значение.
  • ИТ-экспертиза и ресурсы : изучите внутренние ИТ-возможности, навыки и ресурсы вашей организации для эффективного обслуживания и управления выбранной инфраструктурой.

Реальные примеры использования локальных центров обработки данных и облачных вычислений

Давайте рассмотрим несколько практических примеров, иллюстрирующих варианты использования локальных центров обработки данных и облачных вычислений:

Варианты использования локальных центров обработки данных

  • Финансовые услуги . Банки и финансовые учреждения часто сталкиваются со строгими требованиями безопасности, конфиденциальности и соответствия требованиям, что делает локальные центры обработки данных привлекательным выбором для обеспечения полного контроля над конфиденциальными данными.
  • Сфера здравоохранения : информация о пациентах и ​​медицинские записи подлежат строгим правилам конфиденциальности (например, HIPAA ), в результате чего некоторые организации здравоохранения выбирают локальную инфраструктуру, чтобы обеспечить суверенитет данных и минимизировать риски.
  • Правительственные учреждения . Государственные органы часто предпочитают локальные центры обработки данных для обеспечения безопасности данных, соблюдения законодательных и нормативных требований, а также достижения большей настройки и контроля над своей ИТ-инфраструктурой.
  • Производство : Производители, полагающиеся на технологии Индустрии 4.0 с обработкой в ​​реальном времени и требованиями с низкой задержкой, могут найти локальные центры обработки данных более подходящими для своих нужд.

Варианты использования облачных вычислений

  • Стартапы . Малые предприятия и стартапы с ограниченным бюджетом могут воспользоваться преимуществами модели ценообразования с оплатой по факту использования, гибкого распределения ресурсов и снижения нагрузки на управление ИТ, предлагаемых облачными вычислениями.
  • Электронная коммерция . Облачные вычисления позволяют предприятиям электронной коммерции быстро масштабироваться в периоды пиковой нагрузки и поддерживать высокую доступность своих веб-сайтов и приложений для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов.
  • Медиа и развлечения . Облачная инфраструктура позволяет медиа- и развлекательным компаниям эффективно хранить, обрабатывать и распространять большие объемы контента, а также масштабировать вычислительные ресурсы на основе рабочих нагрузок в реальном времени.
  • Образование . Образовательные учреждения могут использовать облачные вычисления для предоставления доступа к учебным материалам, ресурсам и инструментам из любой точки мира, способствуя дистанционному обучению и сотрудничеству между студентами и преподавателями.
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Понимая уникальные требования вашего бизнеса, вы можете принять обоснованное решение о выборе подходящей инфраструктуры — локальной, облачной или гибридной — для поддержки целей и роста вашей организации.

Гибридное облако: сочетание лучшего из обоих миров

По мере развития предприятий и перехода к цифровой трансформации они часто выбирают между локальными центрами обработки данных и облачными вычислениями для удовлетворения своих инфраструктурных потребностей. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, но хорошая новость в том, что вам не обязательно выбирать только один или другой вариант. Гибридное облачное решение сочетает в себе лучшее из обоих миров, предлагая гибкость, масштабируемость и контроль над конфиденциальными данными и рабочими нагрузками.

Гибридная облачная инфраструктура объединяет частные локальные центры обработки данных с общедоступными облачными службами, позволяя организациям беспрепятственно перемещать рабочие нагрузки и данные между локальными и облачными средами. Используя как локальные, так и облачные ресурсы, компании могут оптимизировать свою ИТ-инфраструктуру, эффективно управлять затратами и удовлетворять различные бизнес-требования.

Вот некоторые ключевые преимущества использования гибридного облачного решения:

  • Гибкость и масштабируемость. Благодаря гибридному облаку организации могут легко масштабировать свои ресурсы по требованию, используя общедоступное облако для менее критичных или переменных рабочих нагрузок, сохраняя при этом конфиденциальные данные и критически важные системы локально.
  • Улучшенная безопасность и соответствие требованиям. Гибридное облако позволяет предприятиям контролировать свои конфиденциальные данные, сохраняя их в частной локальной среде. Это может иметь решающее значение для организаций, работающих в отраслях с жестким регулированием или со строгими требованиями к защите данных.
  • Оптимизация затрат. Используя сочетание локальных и облачных ресурсов, организации могут оптимизировать затраты, используя наиболее подходящую и экономически эффективную инфраструктуру для каждой рабочей нагрузки.
  • Непрерывность бизнеса. Гибридный облачный подход может повысить отказоустойчивость бизнеса за счет включения нескольких уровней резервирования в локальных и облачных средах. В случае катастрофы предприятия могут положиться на облако для резервного копирования и восстановления, сохраняя при этом локальную инфраструктуру в качестве отказоустойчивой.
  • Эксплуатационная эффективность. Гибридное облако позволяет предприятиям использовать новейшие технологии и облачные сервисы для более быстрого внедрения инноваций и модернизации приложений, не отказываясь полностью от инвестиций в локальную инфраструктуру.

AppMaster: решение No-Code для облачных приложений

Независимо от того, используете ли вы облачные вычисления, локальные центры обработки данных или гибридное облачное решение, быстрая разработка и развертывание приложений имеют решающее значение для современного бизнеса. AppMaster , мощная no-code платформа, помогает предприятиям упростить и ускорить процесс разработки приложений.

AppMaster No-Code Solution

AppMaster позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения с помощью инструментов визуального дизайна. Компании могут в полной мере использовать облачные вычисления и легко развертывать свои приложения в облачной среде. С AppMaster разработка приложений становится в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее, что делает его идеальным решением для широкого круга клиентов, от малого бизнеса до предприятий.

Некоторые из ключевых преимуществ использования AppMaster для ваших облачных приложений включают в себя:

  • Инструменты визуального дизайна: интерфейс AppMaster drag-and-drop позволяет проектировать и разрабатывать приложения без написания единой строки кода. Это позволяет даже нетехническим членам команды участвовать в разработке приложений и ускоряет процесс.
  • Серверные, веб- и мобильные приложения: AppMaster поддерживает создание серверных приложений с моделями данных и REST API , веб-приложений с интерактивными компонентами и мобильных приложений для устройств Android и iOS. Такой комплексный подход обеспечивает плавную интеграцию и согласованность между вашими приложениями.
  • Быстрое развертывание: облачная природа AppMaster позволяет создавать и развертывать приложения менее чем за 30 секунд. Платформа автоматически генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты и развертывает ваши приложения в облаке, обеспечивая быстрые и эффективные циклы разработки.
  • Нулевой технический долг: AppMaster устраняет технический долг , создавая приложения с нуля при каждом изменении требований, гарантируя, что ваши приложения будут соответствовать последним технологическим тенденциям и потребностям бизнеса.
  • Настройка и интеграция: AppMaster предлагает простую настройку и интеграцию со сторонними сервисами, такими как базы данных, API и другие инструменты. Такая совместимость позволяет создавать более гибкие, масштабируемые и мощные приложения, адаптированные к потребностям вашего бизнеса.

Кроме того, с подпиской Business или Enterprise клиенты получают доступ к исполняемым двоичным файлам и исходному коду своих веб-, мобильных и серверных приложений. Эта уникальная функция дает компаниям возможность размещать приложения локально, обеспечивая расширенный контроль и настройку.

Альтернативно, для тех, кто предпочитает гибкость облака, AppMaster упрощает процесс развертывания, создавая готовые к использованию в облаке приложения, упакованные в контейнеры Docker. Это оптимизирует хостинг и масштабируемость, облегчая плавное развертывание на популярных облачных платформах, таких как AWS, GCP или Microsoft Azure.

Гибридная облачная инфраструктура предлагает лучшее от локальных центров обработки данных и облачных вычислений, обеспечивая необходимую организациям гибкость, контроль и масштабируемость. В сочетании с мощной платформой no-code AppMaster предприятия могут быстро разрабатывать и развертывать приложения, отвечающие их уникальным требованиям, и повышать свою производительность в условиях современного конкурентного рынка.

В чем основные различия между локальными центрами обработки данных и облачными вычислениями?

Основные различия заключаются в местоположении, архитектуре, управлении и структуре затрат. Локальные центры обработки данных представляют собой физическую инфраструктуру, которой владеет, управляет и обслуживает организация, тогда как облачные вычисления полагаются на Интернет для предоставления вычислительных услуг сторонними поставщиками на основе подписки.

Какие отрасли могут извлечь выгоду из облачных вычислений?

Такие отрасли, как здравоохранение, финансы, розничная торговля, образование и средства массовой информации, могут извлечь выгоду из облачных вычислений, используя их гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность для различных вариантов использования, таких как хранение и анализ данных, хостинг приложений и доставка контента.

Что такое гибридное облачное решение?

Гибридное облако — это сочетание локальных центров обработки данных и облачных вычислений, позволяющее организациям использовать преимущества обеих инфраструктур. Он обеспечивает гибкость, масштабируемость и контроль над конфиденциальными данными и рабочими нагрузками.

Как мне выбрать между локальной и облачной инфраструктурой?

Учитывайте такие факторы, как бизнес-цели, безопасность данных, соответствие требованиям, масштабируемость, настройку, задержку, бюджет и существующие ИТ-компетенции. Решение зависит от уникальных потребностей и целей вашей организации.

Каковы реальные варианты использования локальных центров обработки данных и облачных вычислений?

Локальные центры обработки данных подходят для организаций со строгими требованиями к безопасности данных и соблюдению требований или с особыми потребностями в настройке, а облачные вычисления идеально подходят для стартапов или предприятий с динамическими рабочими нагрузками и необходимостью быстрого масштабирования.

Как AppMaster может помочь с облачными приложениями?

AppMaster — это мощная платформа no-code, которая позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения с помощью инструментов визуального дизайна, ускоряя процесс разработки и сокращая затраты. Он предназначен для развертывания в облаке и позволяет предприятиям использовать преимущества облачных вычислений при разработке приложений.

Каковы преимущества локальных центров обработки данных?

Локальные центры обработки данных предлагают больший контроль, суверенитет данных, возможности настройки и могут быть более подходящими для организаций со строгими требованиями к безопасности данных, соблюдению требований или требованиям к задержке.

Каковы преимущества облачных вычислений?

Облачные вычисления обеспечивают масштабируемость, гибкость, экономичность и простоту управления. Это позволяет предприятиям получать доступ к вычислительным ресурсам и услугам по требованию без инвестиций в дорогостоящее оборудование и постоянное обслуживание.

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