Data center locali e cloud computing

Cosa sono i data center on-premise?

Un data center locale è un'infrastruttura informatica gestita e posseduta privatamente che un'organizzazione configura, mantiene e gestisce all'interno dei propri locali o in un luogo dedicato a questo scopo. Ospita l'hardware informatico, i componenti di rete, l'archiviazione e altre apparecchiature IT dell'organizzazione per archiviare, elaborare e gestire i dati aziendali.

I data center locali sono progettati con varie configurazioni a seconda dei requisiti dell'organizzazione. Possono includere sale server dedicate, file su file di server in una grande stanza o anche solo pochi server in un armadio aziendale più piccolo. L'architettura di un data center locale è determinata da fattori quali il numero di applicazioni, le esigenze di archiviazione dei dati, i requisiti di sicurezza e conformità e il livello di ridondanza desiderato.

Le organizzazioni con data center locali in genere si assumono la piena responsabilità della gestione dei dati , della manutenzione dell'hardware, degli aggiornamenti software, della sicurezza e delle procedure di backup, tra gli altri compiti. Le aziende potrebbero dover investire molto in infrastrutture fisiche, personale amministrativo dei sistemi e manutenzione continua per garantire un funzionamento regolare e un’archiviazione sicura dei dati.

Che cos'è il cloud computing?

Il cloud computing è un modello informatico che consente agli utenti di accedere a software, infrastrutture e piattaforme come servizi su Internet, forniti da fornitori di servizi di terze parti. Invece di possedere, gestire e mantenere l'infrastruttura fisica del data center, le organizzazioni possono affittare le risorse virtualizzate secondo necessità e pagarle in abbonamento. Il cloud computing mira a migliorare l'efficienza, ridurre i costi e migliorare la scalabilità e la flessibilità delle risorse IT per le aziende.

Esistono tre modelli di servizio principali nel cloud computing:

IaaS (Infrastructure as a Service) : offre risorse di elaborazione virtualizzate come macchine virtuali, archiviazione e rete. Gli esempi includono Amazon Web Services (AWS) , Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP).

: offre risorse di elaborazione virtualizzate come macchine virtuali, archiviazione e rete. Gli esempi includono Amazon Web Services (AWS) , Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP). PaaS (Platform as a Service) : fornisce una piattaforma completa di sviluppo e distribuzione di applicazioni, inclusi sistemi operativi, middleware e strumenti di sviluppo. Gli esempi includono Heroku, IBM Cloud Foundry e Google App Engine.

: fornisce una piattaforma completa di sviluppo e distribuzione di applicazioni, inclusi sistemi operativi, middleware e strumenti di sviluppo. Gli esempi includono Heroku, IBM Cloud Foundry e Google App Engine. SaaS (Software as a Service) : fornisce applicazioni completamente funzionali su Internet, eliminando la necessità di installazione, manutenzione e aggiornamenti. Gli esempi includono Salesforce, Microsoft Office 365 e Google Workspace.

Il cloud computing può essere distribuito in vari modi, ad esempio cloud pubblici, privati ​​e ibridi. In un cloud pubblico, le risorse vengono condivise con altre organizzazioni, mentre un cloud privato è dedicato a una singola organizzazione. I cloud ibridi combinano cloud pubblici e privati, consentendo alle organizzazioni di orchestrare l'utilizzo delle risorse in modo efficiente.

Data center locali: pro e contro

Quando si decide tra data center locali e cloud computing, è essenziale valutare i pro e i contro di ciascuna opzione in relazione alle esigenze e agli obiettivi specifici della propria organizzazione. Ecco un riepilogo di alcuni vantaggi e svantaggi principali associati ai data center locali:

Professionisti

Controllo : i data center locali offrono alle aziende il pieno controllo su hardware, software e infrastruttura, consentendo personalizzazioni che soddisfano requisiti specifici.

: i data center locali offrono alle aziende il pieno controllo su hardware, software e infrastruttura, consentendo personalizzazioni che soddisfano requisiti specifici. Sovranità e sicurezza dei dati : archiviando i dati in sede, le organizzazioni possono garantire che le informazioni sensibili siano protette e rimangano all'interno della loro giurisdizione geografica, contribuendo a soddisfare rigorosi requisiti normativi e di conformità.

: archiviando i dati in sede, le organizzazioni possono garantire che le informazioni sensibili siano protette e rimangano all'interno della loro giurisdizione geografica, contribuendo a soddisfare rigorosi requisiti normativi e di conformità. Latenza : i data center locali possono offrire una latenza inferiore per applicazioni e servizi, in particolare se utilizzati quando l'accesso e l'elaborazione dei dati devono essere eseguiti in modo rapido ed efficiente.

: i data center locali possono offrire una latenza inferiore per applicazioni e servizi, in particolare se utilizzati quando l'accesso e l'elaborazione dei dati devono essere eseguiti in modo rapido ed efficiente. Costi prevedibili : a volte, i data center locali possono offrire costi più prevedibili rispetto alle tariffe variabili basate sull'utilizzo delle risorse in un modello di cloud computing. Tuttavia, questo potrebbe non essere sempre vero, soprattutto se si considerano i costi di manutenzione, gli aggiornamenti software e hardware.

Contro

Investimento iniziale : i data center locali richiedono costi iniziali sostanziali per hardware, software, strutture e personale, che possono essere proibitivi per le piccole imprese e le startup.

: i data center locali richiedono costi iniziali sostanziali per hardware, software, strutture e personale, che possono essere proibitivi per le piccole imprese e le startup. Manutenzione e gestione : le organizzazioni con data center locali sopportano l'intero onere della manutenzione continua, che spesso richiede personale IT qualificato per gestire problemi hardware, aggiornamenti software e sicurezza.

: le organizzazioni con data center locali sopportano l'intero onere della manutenzione continua, che spesso richiede personale IT qualificato per gestire problemi hardware, aggiornamenti software e sicurezza. Scalabilità : aumentare o diminuire la scalabilità in risposta alle mutevoli esigenze aziendali può essere impegnativo e dispendioso in termini di tempo in un data center locale, spesso comportando l'approvvigionamento e la configurazione di nuovo hardware e software.

: aumentare o diminuire la scalabilità in risposta alle mutevoli esigenze aziendali può essere impegnativo e dispendioso in termini di tempo in un data center locale, spesso comportando l'approvvigionamento e la configurazione di nuovo hardware e software. Disaster Recovery : la pianificazione della continuità aziendale e del disaster recovery può essere complicata e costosa in un ambiente locale, poiché richiede disposizioni per lo storage di backup, l'infrastruttura ridondante e le strategie di ripristino.

Cloud computing: pro e contro

Prima di scegliere l'infrastruttura giusta per la tua organizzazione, è fondamentale comprendere i vantaggi e gli svantaggi del cloud computing.

Professionisti

Scalabilità : il cloud computing consente alle aziende di scalare rapidamente le risorse informatiche su richiesta. Questa flessibilità consente alle organizzazioni di rispondere rapidamente ai mutevoli requisiti aziendali e di accogliere la crescita senza investire in costose espansioni di hardware e infrastrutture.

: il cloud computing consente alle aziende di scalare rapidamente le risorse informatiche su richiesta. Questa flessibilità consente alle organizzazioni di rispondere rapidamente ai mutevoli requisiti aziendali e di accogliere la crescita senza investire in costose espansioni di hardware e infrastrutture. Rapporto costo-efficacia : i servizi cloud operano secondo un modello di prezzi pay-as-you-go che consente alle organizzazioni di pagare solo per le risorse che consumano, eliminando le spese in conto capitale anticipate sull'hardware e le spese di manutenzione continua. La riduzione del costo totale di proprietà (TCO) aiuta le aziende ad allocare le risorse in modo più efficiente.

: i servizi cloud operano secondo un modello di prezzi pay-as-you-go che consente alle organizzazioni di pagare solo per le risorse che consumano, eliminando le spese in conto capitale anticipate sull'hardware e le spese di manutenzione continua. La riduzione del costo totale di proprietà (TCO) aiuta le aziende ad allocare le risorse in modo più efficiente. Facilità di gestione : poiché i fornitori di servizi cloud gestiscono la gestione, la manutenzione e la sicurezza dell'infrastruttura, le organizzazioni possono concentrarsi sulle operazioni aziendali principali e ridurre il carico amministrativo IT. Questa facilità di gestione riduce il tempo, gli sforzi e le competenze necessarie per mantenere un data center tradizionale.

: poiché i fornitori di servizi cloud gestiscono la gestione, la manutenzione e la sicurezza dell'infrastruttura, le organizzazioni possono concentrarsi sulle operazioni aziendali principali e ridurre il carico amministrativo IT. Questa facilità di gestione riduce il tempo, gli sforzi e le competenze necessarie per mantenere un data center tradizionale. Disaster Recovery e continuità aziendale : i fornitori di cloud computing offrono ridondanza e backup integrati per garantire che dati e applicazioni rimangano disponibili in caso di disastri. Questa resilienza consente alle organizzazioni di riprendersi più rapidamente da interruzioni impreviste e di mantenere la continuità aziendale.

: i fornitori di cloud computing offrono ridondanza e backup integrati per garantire che dati e applicazioni rimangano disponibili in caso di disastri. Questa resilienza consente alle organizzazioni di riprendersi più rapidamente da interruzioni impreviste e di mantenere la continuità aziendale. Collaborazione e accessibilità : il cloud computing promuove ambienti di lavoro collaborativi consentendo ai membri del team di accedere ad applicazioni e dati da qualsiasi luogo tramite una connessione Internet. Queste applicazioni accessibili basate su cloud facilitano il miglioramento della produttività e della collaborazione tra i team distribuiti.

: il cloud computing promuove ambienti di lavoro collaborativi consentendo ai membri del team di accedere ad applicazioni e dati da qualsiasi luogo tramite una connessione Internet. Queste applicazioni accessibili basate su cloud facilitano il miglioramento della produttività e della collaborazione tra i team distribuiti. Rispettoso dell'ambiente : utilizzando infrastrutture e risorse cloud condivise, le aziende possono ridurre al minimo le emissioni di carbonio e il consumo energetico rispetto alla gestione di data center locali.

Contro

Sicurezza e privacy dei dati : l'archiviazione di dati sensibili nel cloud può sollevare problemi di sicurezza e privacy a causa del rischio di accesso non autorizzato o violazione dei dati. Crittografia potente, accesso sicuro e policy di protezione dei dati sono essenziali per mitigare questi rischi.

: l'archiviazione di dati sensibili nel cloud può sollevare problemi di sicurezza e privacy a causa del rischio di accesso non autorizzato o violazione dei dati. Crittografia potente, accesso sicuro e policy di protezione dei dati sono essenziali per mitigare questi rischi. Conformità e requisiti normativi : le organizzazioni che operano in settori fortemente regolamentati (ad esempio, sanità, finanza o settore pubblico) potrebbero trovarsi ad affrontare difficoltà nel soddisfare rigorosi requisiti legali, di conformità e di governance dei dati durante l'utilizzo del cloud computing.

: le organizzazioni che operano in settori fortemente regolamentati (ad esempio, sanità, finanza o settore pubblico) potrebbero trovarsi ad affrontare difficoltà nel soddisfare rigorosi requisiti legali, di conformità e di governance dei dati durante l'utilizzo del cloud computing. Vincolo del fornitore : la migrazione di dati, applicazioni e flussi di lavoro tra fornitori di servizi cloud può essere complessa e dispendiosa in termini di tempo, portando potenzialmente al vincolo del fornitore. Per evitare ciò, le organizzazioni devono valutare la compatibilità e l’interoperabilità dei fornitori di servizi cloud (CSP) scelti.

: la migrazione di dati, applicazioni e flussi di lavoro tra fornitori di servizi cloud può essere complessa e dispendiosa in termini di tempo, portando potenzialmente al vincolo del fornitore. Per evitare ciò, le organizzazioni devono valutare la compatibilità e l’interoperabilità dei fornitori di servizi cloud (CSP) scelti. Dipendenza da Internet : le prestazioni e l'accessibilità delle applicazioni basate su cloud sono direttamente legate alla connettività Internet. Connessioni Internet instabili o lente possono influire sull'esperienza dell'utente e ostacolare la produttività.

: le prestazioni e l'accessibilità delle applicazioni basate su cloud sono direttamente legate alla connettività Internet. Connessioni Internet instabili o lente possono influire sull'esperienza dell'utente e ostacolare la produttività. Latenza : in alcuni casi, il cloud computing può introdurre problemi di latenza a causa dei dati che viaggiano su Internet da e verso i data center dei CSP. Ciò può essere particolarmente problematico per le applicazioni che richiedono elaborazione in tempo reale o bassa latenza per prestazioni efficienti.

Scegliere la giusta infrastruttura: fattori chiave da considerare

Quando selezioni l'infrastruttura giusta per la tua organizzazione, sia on-premise che nel cloud, considera i seguenti fattori:

Obiettivi aziendali : determina gli scopi e gli obiettivi strategici della tua azienda e valuta in che modo le diverse opzioni infrastrutturali si allineano con il raggiungimento di questi obiettivi.

: determina gli scopi e gli obiettivi strategici della tua azienda e valuta in che modo le diverse opzioni infrastrutturali si allineano con il raggiungimento di questi obiettivi. Sicurezza e conformità dei dati : valuta i requisiti di sicurezza della tua organizzazione, tra cui protezione dei dati, privacy e conformità normativa. Scegli un’infrastruttura che soddisfi queste esigenze riducendo al minimo i rischi.

: valuta i requisiti di sicurezza della tua organizzazione, tra cui protezione dei dati, privacy e conformità normativa. Scegli un’infrastruttura che soddisfi queste esigenze riducendo al minimo i rischi. Scalabilità e flessibilità : considera il potenziale di crescita della tua azienda e i suoi requisiti di carico di lavoro dinamico. Scegli un'infrastruttura che possa scalare in modo efficiente insieme alla tua organizzazione o adattarsi perfettamente alle fluttuazioni della domanda.

: considera il potenziale di crescita della tua azienda e i suoi requisiti di carico di lavoro dinamico. Scegli un'infrastruttura che possa scalare in modo efficiente insieme alla tua organizzazione o adattarsi perfettamente alle fluttuazioni della domanda. Personalizzazione e integrazione : valuta i sistemi e le applicazioni IT esistenti della tua organizzazione e determina il supporto di personalizzazione e integrazione fornito da ciascuna opzione di infrastruttura.

: valuta i sistemi e le applicazioni IT esistenti della tua organizzazione e determina il supporto di personalizzazione e integrazione fornito da ciascuna opzione di infrastruttura. Latenza e prestazioni : analizza i requisiti prestazionali delle tue applicazioni e seleziona un'infrastruttura che supporti bassa latenza e prestazioni ottimali.

: analizza i requisiti prestazionali delle tue applicazioni e seleziona un'infrastruttura che supporti bassa latenza e prestazioni ottimali. Budget e costo totale di proprietà (TCO) : quando si seleziona un'infrastruttura, considerare la configurazione iniziale, la manutenzione e i costi operativi. Il cloud computing può offrire vantaggi in termini di costi in scenari particolari, mentre i data center locali possono essere giustificati per casi d’uso specifici in cui il controllo, la personalizzazione o la sovranità dei dati sono cruciali.

: quando si seleziona un'infrastruttura, considerare la configurazione iniziale, la manutenzione e i costi operativi. Il cloud computing può offrire vantaggi in termini di costi in scenari particolari, mentre i data center locali possono essere giustificati per casi d’uso specifici in cui il controllo, la personalizzazione o la sovranità dei dati sono cruciali. Competenze e risorse IT : esamina le capacità, le competenze e le risorse IT interne della tua organizzazione per mantenere e gestire in modo efficiente l'infrastruttura scelta.

Casi d'uso reali per data center on-premise e cloud computing

Esploriamo alcuni esempi pratici per illustrare i casi d'uso dei data center on-premise e del cloud computing:

Casi d'uso dei data center locali

Servizi finanziari : le banche e gli istituti finanziari spesso devono far fronte a severi requisiti di sicurezza, privacy e conformità, rendendo i data center locali una scelta interessante per mantenere il pieno controllo sui dati sensibili.

: le banche e gli istituti finanziari spesso devono far fronte a severi requisiti di sicurezza, privacy e conformità, rendendo i data center locali una scelta interessante per mantenere il pieno controllo sui dati sensibili. Settore sanitario : le informazioni sui pazienti e le cartelle cliniche sono soggette a rigide normative sulla privacy (come l'HIPAA ), costringendo alcune organizzazioni sanitarie a optare per un'infrastruttura locale per garantire la sovranità dei dati e ridurre al minimo i rischi.

: le informazioni sui pazienti e le cartelle cliniche sono soggette a rigide normative sulla privacy (come l'HIPAA ), costringendo alcune organizzazioni sanitarie a optare per un'infrastruttura locale per garantire la sovranità dei dati e ridurre al minimo i rischi. Agenzie governative : gli enti governativi spesso preferiscono i data center locali per mantenere la sicurezza dei dati, conformarsi ai requisiti legali e normativi e ottenere maggiore personalizzazione e controllo sulla propria infrastruttura IT.

: gli enti governativi spesso preferiscono i data center locali per mantenere la sicurezza dei dati, conformarsi ai requisiti legali e normativi e ottenere maggiore personalizzazione e controllo sulla propria infrastruttura IT. Produzione : i produttori che si affidano alle tecnologie Industria 4.0 con elaborazione in tempo reale e requisiti di bassa latenza potrebbero trovare data center locali più adatti alle loro esigenze.

Casi d'uso del cloud computing

Startup : le piccole imprese e le startup con budget limitati possono trarre vantaggio dal modello di prezzi a consumo, dall'allocazione flessibile delle risorse e dal ridotto onere di gestione IT offerto dal cloud computing.

: le piccole imprese e le startup con budget limitati possono trarre vantaggio dal modello di prezzi a consumo, dall'allocazione flessibile delle risorse e dal ridotto onere di gestione IT offerto dal cloud computing. E-commerce : il cloud computing consente alle aziende di e-commerce di crescere rapidamente durante i periodi di punta e mantenere un'elevata disponibilità per i propri siti Web e applicazioni per un'esperienza cliente senza interruzioni.

: il cloud computing consente alle aziende di e-commerce di crescere rapidamente durante i periodi di punta e mantenere un'elevata disponibilità per i propri siti Web e applicazioni per un'esperienza cliente senza interruzioni. Media e intrattenimento : l'infrastruttura basata sul cloud consente alle società di media e intrattenimento di archiviare, elaborare e distribuire grandi volumi di contenuti in modo efficiente, nonché di scalare le risorse informatiche in base ai carichi di lavoro in tempo reale.

: l'infrastruttura basata sul cloud consente alle società di media e intrattenimento di archiviare, elaborare e distribuire grandi volumi di contenuti in modo efficiente, nonché di scalare le risorse informatiche in base ai carichi di lavoro in tempo reale. Istruzione : gli istituti scolastici possono sfruttare il cloud computing per fornire accesso a materiali, risorse e strumenti didattici da qualsiasi luogo, promuovendo l'apprendimento remoto e la collaborazione tra studenti ed educatori.

Comprendendo i requisiti specifici della tua azienda, puoi prendere una decisione informata sulla giusta infrastruttura (on-premise, basata su cloud o ibrida) per supportare gli obiettivi e la crescita della tua organizzazione.

Cloud ibrido: combinare il meglio di entrambi i mondi

Man mano che le aziende si evolvono e si muovono verso la trasformazione digitale, spesso scelgono tra data center locali e cloud computing per le proprie esigenze infrastrutturali. Entrambe le opzioni hanno i loro vantaggi e svantaggi, ma la buona notizia è che non devi scegliere esclusivamente l'una o l'altra. Una soluzione cloud ibrida combina il meglio di entrambi i mondi, offrendo flessibilità, scalabilità e controllo su dati sensibili e carichi di lavoro.

Un'infrastruttura cloud ibrida combina data center privati ​​on-premise con servizi cloud pubblici, consentendo alle organizzazioni di spostare senza problemi carichi di lavoro e dati tra ambienti on-premise e cloud. Sfruttando sia le risorse on-premise che quelle cloud, le aziende possono ottimizzare la propria infrastruttura IT, gestire i costi in modo efficace e soddisfare vari requisiti aziendali.

Ecco alcuni dei principali vantaggi derivanti dall'utilizzo di una soluzione cloud ibrida:

Flessibilità e scalabilità: con un cloud ibrido, le organizzazioni possono scalare facilmente le proprie risorse on-demand utilizzando il cloud pubblico per carichi di lavoro meno critici o variabili, mantenendo i dati sensibili e i sistemi mission-critical on-premise.

con un cloud ibrido, le organizzazioni possono scalare facilmente le proprie risorse on-demand utilizzando il cloud pubblico per carichi di lavoro meno critici o variabili, mantenendo i dati sensibili e i sistemi mission-critical on-premise. Sicurezza e conformità migliorate: un cloud ibrido consente alle aziende di controllare i propri dati sensibili mantenendoli all'interno dell'ambiente privato locale. Questo può essere fondamentale per le organizzazioni che operano in settori altamente regolamentati o con severi requisiti di protezione dei dati.

un cloud ibrido consente alle aziende di controllare i propri dati sensibili mantenendoli all'interno dell'ambiente privato locale. Questo può essere fondamentale per le organizzazioni che operano in settori altamente regolamentati o con severi requisiti di protezione dei dati. Ottimizzazione dei costi: sfruttando un mix di risorse on-premise e cloud, le organizzazioni possono ottimizzare i costi utilizzando l'infrastruttura più appropriata ed economicamente vantaggiosa per ciascun carico di lavoro.

sfruttando un mix di risorse on-premise e cloud, le organizzazioni possono ottimizzare i costi utilizzando l'infrastruttura più appropriata ed economicamente vantaggiosa per ciascun carico di lavoro. Continuità aziendale: un approccio cloud ibrido può migliorare la resilienza aziendale includendo più livelli di ridondanza negli ambienti on-premise e cloud. In caso di disastro, le aziende possono fare affidamento sul cloud per il backup e il ripristino, mantenendo allo stesso tempo l'infrastruttura locale come sistema di sicurezza.

un approccio cloud ibrido può migliorare la resilienza aziendale includendo più livelli di ridondanza negli ambienti on-premise e cloud. In caso di disastro, le aziende possono fare affidamento sul cloud per il backup e il ripristino, mantenendo allo stesso tempo l'infrastruttura locale come sistema di sicurezza. Efficienza operativa: un cloud ibrido consente alle aziende di utilizzare le tecnologie e i servizi cloud più recenti per un'innovazione e una modernizzazione delle applicazioni più rapide senza abbandonare completamente gli investimenti nell'infrastruttura locale.

AppMaster: una soluzione No-Code per applicazioni basate su cloud

Che si utilizzi il cloud computing, data center locali o una soluzione cloud ibrida, lo sviluppo e la distribuzione rapidi delle applicazioni sono fondamentali per le aziende moderne. AppMaster , una potente piattaforma senza codice , aiuta le aziende semplificando e accelerando il processo di sviluppo delle applicazioni.

AppMaster consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili utilizzando strumenti di progettazione visiva. Le aziende possono utilizzare appieno il cloud computing e distribuire facilmente le proprie applicazioni in un ambiente cloud. Con AppMaster, lo sviluppo delle applicazioni diventa 10 volte più veloce e 3 volte più conveniente, rendendolo la soluzione perfetta per un'ampia gamma di clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese.

Alcuni dei principali vantaggi derivanti dall'utilizzo AppMaster per le tue applicazioni basate su cloud includono:

Strumenti di progettazione visiva: l'interfaccia drag-and-drop di AppMaster ti consente di progettare e sviluppare applicazioni senza scrivere una singola riga di codice. Ciò consente anche ai membri del team non tecnici di contribuire allo sviluppo dell'applicazione e accelera il processo.

l'interfaccia di ti consente di progettare e sviluppare applicazioni senza scrivere una singola riga di codice. Ciò consente anche ai membri del team non tecnici di contribuire allo sviluppo dell'applicazione e accelera il processo. Applicazioni backend, Web e mobili: AppMaster supporta la creazione di applicazioni backend con modelli di dati e API REST , applicazioni Web con componenti interattivi e applicazioni mobili per dispositivi Android e iOS. Questo approccio completo garantisce una perfetta integrazione e coerenza tra le vostre applicazioni.

supporta la creazione di applicazioni backend con modelli di dati e API REST , applicazioni Web con componenti interattivi e applicazioni mobili per dispositivi Android e iOS. Questo approccio completo garantisce una perfetta integrazione e coerenza tra le vostre applicazioni. Distribuzione rapida: la natura basata sul cloud di AppMaster ti consente di generare e distribuire applicazioni in meno di 30 secondi. La piattaforma genera automaticamente il codice sorgente, compila applicazioni, esegue test e distribuisce le tue applicazioni nel cloud, garantendo cicli di sviluppo rapidi ed efficienti.

la natura basata sul cloud di ti consente di generare e distribuire applicazioni in meno di 30 secondi. La piattaforma genera automaticamente il codice sorgente, compila applicazioni, esegue test e distribuisce le tue applicazioni nel cloud, garantendo cicli di sviluppo rapidi ed efficienti. Zero debito tecnico: AppMaster elimina il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, garantendo che le tue applicazioni rimangano aggiornate con le ultime tendenze tecnologiche e le esigenze aziendali.

elimina il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, garantendo che le tue applicazioni rimangano aggiornate con le ultime tendenze tecnologiche e le esigenze aziendali. Personalizzazione e integrazione: AppMaster offre facile personalizzazione e integrazione con servizi di terze parti come database, API e altri strumenti. Questa interoperabilità ti consente di creare applicazioni più flessibili, scalabili e potenti su misura per le tue esigenze aziendali.

Inoltre, con un abbonamento Business o Enterprise, i clienti ottengono l'accesso ai file binari eseguibili e al codice sorgente delle loro applicazioni web, mobili e backend. Questa funzionalità unica offre alle aziende la possibilità di scegliere di ospitare le applicazioni in locale, fornendo controllo e personalizzazione migliorati.

In alternativa, per coloro che preferiscono l'agilità del cloud, AppMaster semplifica il processo di distribuzione generando applicazioni pronte per il cloud confezionate in contenitori Docker. Ciò semplifica l'hosting e la scalabilità, facilitando la distribuzione senza interruzioni sulle piattaforme cloud più diffuse come AWS, GCP o Microsoft Azure.

Un'infrastruttura cloud ibrida offre il meglio dei data center locali e del cloud computing, fornendo la flessibilità, il controllo e la scalabilità di cui le organizzazioni hanno bisogno. Se combinati con la potente piattaforma no-code di AppMaster, le aziende possono sviluppare e distribuire rapidamente applicazioni che soddisfano i loro requisiti specifici e migliorano la loro produttività nel mercato competitivo di oggi.