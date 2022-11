Các ứng dụng quần áo ngày càng trở nên phổ biến khi mọi người tìm kiếm những cách thuận tiện để mua sắm quần áo của họ. Zara đang là xu hướng và là một trong những thương hiệu quần áo phổ biến nhất trên thế giới và ứng dụng của họ là một trong những ứng dụng mua sắm phổ biến nhất . Nếu bạn đang muốn tạo một ứng dụng quần áo trực tuyến như Zara, có một số điều bạn cần lưu ý.

Chúng tôi sẽ đề cập đến kiến thức cơ bản về các ứng dụng Android và iOS thành công cũng như các mẹo để xây dựng giao diện người dùng xuất sắc và tạo nội dung hấp dẫn. Đến cuối bài đăng này, bạn sẽ có tất cả thông tin cần thiết để bắt đầu ứng dụng quần áo trực tuyến của mình!

Điều gì làm cho ứng dụng di động Zara thành công như vậy?

Zara đã quản lý để xây dựng một ứng dụng di động rất thành công bằng cách tập trung vào một số lĩnh vực chính:

Ứng dụng này rất thân thiện với người dùng và dễ điều hướng.

Nó cung cấp một lựa chọn tuyệt vời của các sản phẩm về sự đa dạng và phong cách.

Ứng dụng này cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc, với thời gian giao hàng nhanh chóng và quy trình hoàn trả không rắc rối.

Hãy mở rộng về nó.

Trải nghiệm người dùng được sắp xếp hợp lý

Khi mở ứng dụng Zara, bạn sẽ ngay lập tức được chào đón bằng những hình ảnh rõ nét về quần áo và phụ kiện theo xu hướng. Và cho dù bạn đang tìm kiếm thứ gì đó cụ thể hay chỉ duyệt, thật dễ dàng để tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm, nhờ điều hướng trực quan của ứng dụng: bộ lọc và chức năng tìm kiếm. Ngược lại, nhiều ứng dụng bán lẻ khác có thể gây nhầm lẫn khi điều hướng và thường yêu cầu nhiều lần nhấp để tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Giao diện thân thiện với người dùng

Ứng dụng Quần áo Trực tuyến Zara có giao diện thân thiện với người dùng và rất thuận tiện để sử dụng. Nó có sẵn cho cả người dùng Android và iOS. Ứng dụng này cho phép bạn duyệt qua các bộ sưu tập mới nhất, xem thông tin và hình ảnh sản phẩm, định vị cửa hàng và kiểm tra tình trạng còn hàng.

Bạn cũng có thể tạo một danh sách các mục mong muốn và lưu chúng để sử dụng sau này. Ứng dụng giúp việc mua sắm với Zara trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Dù ở nhà hay đang di chuyển, ứng dụng di động Zara là cách hoàn hảo để cập nhật các bộ sưu tập và phong cách mới nhất.

Chụp ảnh sản phẩm tại chỗ

Tất cả chúng ta đều đã từng ở đó—bạn thấy một mặt hàng trực tuyến trông rất đẹp trong ảnh nhưng nhìn trực tiếp thì không được như vậy. Với ứng dụng Zara, những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được. Ảnh sản phẩm rõ ràng, đủ ánh sáng và chân thực, vì vậy bạn biết chính xác mình sẽ nhận được gì khi đặt hàng. Sự chú ý đến từng chi tiết này có nghĩa là người mua hàng ít có khả năng trả lại hàng hơn, điều này giúp Zara tiết kiệm thời gian và tiền bạc về lâu dài.

Một số phương thức thanh toán

Zara có nhiều tùy chọn thanh toán. Người dùng có thể thanh toán thông qua các phương thức khác nhau giúp họ dễ dàng và dễ dàng hơn. Bạn có thể thanh toán bằng MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Thẻ quà tặng và Apple pay.

Vận chuyển nhanh chóng và miễn phí (với lợi nhuận dễ dàng)

Không ai thích trả tiền vận chuyển, đó là lý do tại sao Zara cung cấp dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn miễn phí cho tất cả các đơn hàng trên 50 đô la. Hơn nữa, vận chuyển tiêu chuẩn chỉ là $5,95. Ngoài ra, nếu bạn không hài lòng với giao dịch mua của mình vì bất kỳ lý do gì, việc trả lại rất dễ dàng - và trên hết, chúng miễn phí! Chỉ cần in nhãn trả lại trả trước từ ứng dụng hoặc trang web và gửi gói hàng của bạn tại bất kỳ địa điểm nào của UPS. Không rắc rối, không ồn ào.

Làm thế nào để thành công với ứng dụng bán lẻ của riêng bạn?

Xác định thị trường ngách:

Khi nói đến bán lẻ, một kích thước không phù hợp với tất cả. Xác định thị trường mục tiêu và phát triển ứng dụng của bạn theo nhu cầu cụ thể của họ là điều cần thiết.

Đơn giản là chìa khóa:

Một ứng dụng bán lẻ phải dễ sử dụng và điều hướng. Điều cuối cùng bạn muốn là khách hàng cảm thấy thất vọng và bỏ cuộc.

Cung cấp một cái gì đó độc đáo:

Có rất nhiều ứng dụng bán lẻ, vì vậy điều cần thiết là cung cấp thứ gì đó khiến ứng dụng của bạn khác biệt với phần còn lại. Cho dù đó là một sản phẩm độc đáo hay giảm giá độc quyền, hãy tìm cách nổi bật.

Thúc đẩy, thúc đẩy, thúc đẩy:

Chỉ vì bạn đã xây dựng nó, điều đó không có nghĩa là người dùng sẽ đến. Quảng cáo ứng dụng của bạn thông qua nhiều kênh khác nhau và thu hút sự chú ý.

Đo lường và điều chỉnh:

Điều quan trọng là phải theo dõi các số liệu chính và thực hiện các thay đổi dựa trên những gì đang hoạt động và những gì không. Bán lẻ không ngừng phát triển, vì vậy điều quan trọng là phải linh hoạt và dễ thích nghi.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tăng cơ hội thành công với ứng dụng bán lẻ của riêng mình. Hãy nhớ tập trung vào thị trường mục tiêu của bạn, giữ mọi thứ đơn giản và cung cấp một cái gì đó độc đáo. Với một chút nỗ lực, bạn có thể xây dựng một ứng dụng chắc chắn sẽ thành công trong thế giới bán lẻ luôn thay đổi.

Làm cách nào để tạo một ứng dụng quần áo trực tuyến như Zara?

Việc phát triển một ứng dụng quần áo trực tuyến như Zara không hề đơn giản. Tuy nhiên, bạn có thể phát triển một ứng dụng như vậy bằng cách lấy khách hàng làm trung tâm.

Lấy khách hàng làm trung tâm có nghĩa là mục tiêu duy nhất của bạn phải là hỗ trợ và giúp đỡ khách hàng. Bất cứ điều gì khách hàng thích, bạn phải cung cấp. Trong trường hợp này, bạn phải cung cấp một ứng dụng mà khách hàng thích. Do đó, bạn cần một giao diện mượt mà, không lộn xộn và đẹp mắt. Nó nên có mọi thứ từ bình dân đến đắt tiền, sang trọng và giảm giá.

Ngoài ra, hãy thêm một số cổng thanh toán và đừng quên tích hợp GPS và các công nghệ mới nhất như Thực tế tăng cường (AR). Mọi người muốn thử quần áo trước khi mua và thử chúng trong ứng dụng là điều không thể. Vì vậy, bạn phải làm cho nó dễ dàng cho họ. Thêm thực tế tăng cường để cho họ thấy những bộ quần áo này trông như thế nào đối với người dùng/khách hàng.

Bạn thực sự có thể phát triển một ứng dụng như vậy không?

Trước đây, bạn sẽ phải thuê một nhà phát triển để phát triển một ứng dụng quần áo trực tuyến như Zara cho bạn. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp nữa. Với các nền tảng phát triển không cần mã như AppMaster, bạn có thể xây dựng các ứng dụng của mình.

AppMaster là một công cụ phát triển trực quan cho phép bạn phát triển các ứng dụng đa nền tảng mà không cần viết một dòng mã nào. Nó đơn giản và dễ sử dụng, vì vậy bạn không cần nhiều giờ làm việc để tạo một ứng dụng. Tuy nhiên, bạn sẽ cần thời gian và kiến thức chuyên môn để tùy chỉnh ứng dụng theo nhu cầu của mình. Tương tự, AppMaster cung cấp chương trình phụ trợ mạnh nhất hiện có. Nó sẽ không phải là một ứng dụng được xây dựng từ không khí mỏng mà có một phần phụ trợ mạnh mẽ. Vì vậy, bạn có thể liên tục cải thiện và tùy chỉnh ứng dụng iOS hoặc Android của mình.

Sự kết luận

Những yếu tố này kết hợp để tạo ra trải nghiệm mua sắm trên thiết bị di động tuyệt vời giúp giữ khách hàng quay lại. Do đó, ứng dụng Zara là một trong những ứng dụng mua sắm phổ biến nhất thế giới và đã giúp thúc đẩy doanh số bán hàng cũng như lợi nhuận của thương hiệu . Vì vậy, tạo một ứng dụng quần áo trực tuyến như Zara là một cách tuyệt vời để thâm nhập vào thị trường thương mại điện tử đang phát triển. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài đăng trên blog này, bạn sẽ vững bước trên con đường thành công!