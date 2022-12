Ridesharing to usługa, która pozwala ludziom dzielić się samochodem, a tym samym oszczędzać pieniądze, zmniejszać zanieczyszczenie środowiska i poznawać nowych ludzi. Jest to również skuteczny sposób na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez rezygnację z własnego pojazdu.

Aplikacje ridesharingowe umożliwiają przemieszczanie się bez konieczności posiadania własnego samochodu lub radzenia sobie z kłopotami związanymi z prowadzeniem, parkowaniem i płaceniem za gaz każdego dnia. Korzystając z aplikacji ridesharingowych, takich jak Lyft, możesz również zarobić dodatkowe pieniądze!

Jak wygląda obecny rynek aplikacji ridesharingowych?

Aplikacje ridesharingowe stają się coraz bardziej popularne, ponieważ rynek wciąż się rozwija. Jednak kilka aplikacji zajęło większość tego rosnącego rynku, pozostawiając innych w kurzu. Wynika to z ich zdolności do świadczenia wysokiej jakości usług w przystępnej cenie zarówno dla kierowców, jak i jeźdźców na rynku. Niektóre przykłady obejmują DiDi rideshare app, Uber rideshare app i Lyft rideshare app. W latach 2021-2026 przewiduje się, że światowy rynek branży ride-sharing app wzrośnie o ponad 115 procent.

Aplikacja ridesharingowa Uber jest jedną z najbardziej znanych aplikacji ridesharingowych na dzisiejszym rynku. Została założona w 2009 roku przez Garretta Campa i Travisa Kalanicka, którzy chcieli stworzyć lepszy sposób na poruszanie się po mieście niż taksówki czy transport publiczny. Postanowili, że udostępnienie ludziom mobilnej aplikacji będzie jednym ze sposobów, w jaki mogą to zrobić - i chłopcze, udało się! Dziś Uber mobilna aplikacja rideshare ma ponad 77 milionów jeźdźców na całym świecie, z ponad 2 milionami kierowców na ich platformie w danym czasie! To imponujące!

Jak oszacować koszty aplikacji rideshare?

Teraz, gdy już wiesz, czym jest mobilna aplikacja rideshare, porozmawiajmy o kosztach rozwoju tego typu mobilnej aplikacji rideshare. Koszt rozwoju aplikacji mobilnej rideshare zależy od kilku czynników, w tym:

Złożoność aplikacji mobilnej rideshare: rozwój aplikacji

Im bardziej złożona jest Twoja logika biznesowa i funkcjonalność, tym więcej czasu zajmie opracowanie aplikacji. Na przykład załóżmy, że chcesz zintegrować płatności w swojej aplikacji mobilnej ride-sharing. W takim przypadku będzie to dość skomplikowane w porównaniu z aplikacją e-hailingową lub ride-sharingową, która musi jedynie wyświetlać informacje o kierowcach i pasażerach.

Liczba funkcji i ekranów w aplikacji mobilnej rideshare

Jeśli Twoja aplikacja rideshare wymaga wielu ekranów z różnymi interaktywnymi funkcjami, będzie kosztować więcej niż opracowanie aplikacji e-hailingowej lub ride-sharingowej bez żadnej interakcji na ekranie (np. aplikacja Uber rideshare).

Liczba potrzebnych programistów aplikacji

Jeden programista aplikacji może zakończyć budowanie prostej funkcji, takiej jak rezerwacja taksówki za pomocą współrzędnych GPS w ciągu 30 godzin, podczas gdy tworzenie pełnoprawnego systemu aplikacji taksówkowej online może zająć około 150 godzin w zależności od tego, jak złożony jest cały system.

Projekt mobilnej aplikacji ridesharingowej

Projekt mobilnej aplikacji ridesharingowej jest istotną częścią procesu i powinien być oparty na opiniach użytkowników. Twórcy aplikacji powinni rozważyć:

Jakie funkcje użytkownicy / grupa docelowa chcą najbardziej?

Jak sprawić, aby ta mobilna aplikacja rideshare była jak najbardziej efektywna dla kierowców i grupy docelowej?

Jak możemy się upewnić, że aplikacja rideshare jest bezpieczna dla wszystkich użytkowników?

Jakie cechy powinna posiadać aplikacja do współdzielenia przejazdów?

Rejestracja użytkownika

Użytkownik powinien mieć możliwość zarejestrowania się w Twojej aplikacji rideshare. Może to obejmować informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i hasło.

Rejestracja kierowcy

Wymagania dotyczące rejestracji kierowców są inne niż pasażerów. Zanim zostaną kierowcami, powinni zostać poinstruowani o konieczności wypełnienia formularza weryfikacji numeru podatkowego online i uzyskania zgody firmy ridesharingowej. Powinni również przesłać dane osobowe, takie jak kontakt, nazwiska, zdjęcia i wszelkie inne istotne dane, których może wymagać firma ridesharingowa.

Kierowcy muszą zaplanować godziny swojej dostępności, a następnie przełączyć się na tryb online, gdy zaczną jeździć.

Dodanie funkcji takich jak Moje przejazdy (zarobki), wykres godzin pracy, napiwki, przychody itp. zwiększy doświadczenie użytkownika.

Logowanie użytkownika

Gdy użytkownik zarejestruje konto w aplikacji, powinien móc zalogować się z ekranu głównego, wprowadzając swoją nazwę użytkownika i hasło. Załóżmy, że używasz funkcji logowania z Facebooka (co jest zalecane). W takim przypadku będziesz musiał zapewnić użytkownikom funkcję pojedynczego logowania, która umożliwi im dostęp do wszystkich aplikacji bez konieczności ponownego wprowadzania danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy otwierają konto na innej platformie lub aplikacji

Profil użytkownika

Strona profilu powinna dostarczać podstawowych informacji o każdym jeźdźcu w aplikacji. Nie ma więc zamieszania podczas rezerwacji przejazdów z innymi, którzy mogą mieć podobne profile jak Twoje, ale różne nazwy lub zdjęcia na platformach mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Twitter itp.

Możesz również dodać dodatkowe szczegóły, takie jak wysokość / waga, jeśli ma to zastosowanie do niektórych typów pojazdów. Będzie to odpowiednie dla rowerów lub skuterów, gdzie te szczegóły mogą wystąpić podczas korków w godzinach szczytu. Ponieważ przestrzeń między samochodami staje się ograniczona, utrudniając pasażerom, którzy ważą więcej niż zwykli ludzie. Jednak mogłoby to również spowodować problemy, gdyby ktoś podjeżdżał za nimi bardzo szybko, ponieważ wtedy stałoby się to zbyt niebezpieczne, aby nie uderzyć bezpiecznie w kogoś innego! :)

Usługi lokalizacyjne

Oznacza to, że wiemy gdzie każdy z nas mieszka. To pomoże nam zrozumieć, jak daleko od siebie wszyscy mieszkamy. Więc nie marnujemy czasu jeżdżąc cały dzień szukając wszędzie indziej poza miejscem, w którym naprawdę potrzebujemy go najbardziej właśnie teraz zamiast tego!"

Preferencje

Do aplikacji ridesharingowej możesz dodać filtr wyszukiwania preferencji zarówno dla kierowców, jak i pasażerów. Dzięki temu filtrowi będą mogli unikać pewnych rodzajów pojazdów i kierowców, pasażerów lub lokalizacji w aplikacji.

Czat

Opcja czatu jest niezbędna w aplikacji ridesharingowej. Dzięki tej funkcji kierowcy i pasażerowie mogą lepiej komunikować się i rozumieć wymagania. Mogą omówić swoje plany podróży i odpowiednio zarządzać rzeczami w aplikacji.

Oceny

Recenzje i oceny są niezbędne dla udanego biznesu w każdej aplikacji rideshare. Zapewniają one lepsze i bardziej przejrzyste doświadczenie. Każda osoba będzie starała się być pomocna i uzyskać pozytywne recenzje. To automatycznie pomoże Twojej aplikacji ridesharingowej zdobyć reputację w grupie docelowej.

Dlatego przejrzystość jest istotna dla Twojej aplikacji ridesharingowej.

Rozwój zaplecza dla aplikacji rideshare

Rozwój zaplecza aplikacji rideshare to proces tworzenia, konfigurowania i utrzymywania interfejsu API, aby mógł on komunikować się z innymi aplikacjami. Dobry interfejs API umożliwi programistom zewnętrznym integrację z Twoją aplikacją rideshare, wykorzystując jej funkcjonalność i dane do tworzenia nowych funkcji.

Kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć o backendach:

Rozwój API

Każda udana aplikacja rideshare potrzebuje solidnego zaplecza, w tym interfejsów API, które umożliwiają programistom z całego świata integrację własnych aplikacji z Twoją. Te interfejsy API mogą zawierać funkcje obliczania opłat lub inne specjalistyczne funkcje - na przykład uwierzytelnianie użytkowników lub funkcje śledzenia lokalizacji.

Powinny one również obsługiwać żądania o dużej objętości we wszystkich godzinach dnia, nawet jeśli Twoje serwery są pod dużym obciążeniem ze strony użytkowników żądających przejazdów w godzinach szczytu (tj. w godzinach szczytu).

Rozwój bazy danych

Twoja baza danych to miejsce, w którym znajdują się wszystkie dane użytkowników Twojej aplikacji mobilnej rideshare. Obejmuje to informacje o pasażerach, którzy zamówili przejazdy za pośrednictwem Twojej usługi oraz kierowcach, którzy są aktualnie na zmianie i gotowi do odbioru.

Bezpieczeństwo

Hakerzy często celują w bazy danych, ponieważ zawierają one poufne informacje, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, które mogą zostać wykorzystane do oszustwa. Hakerzy mogą je wyciekać, szukając drogi do czyjegoś konta bankowego.

Przechowywanie danych

Jeśli korzystasz z usług przechowywania danych w chmurze, takich jak Amazon Web Services (AWS) lub Microsoft Azure, upewnij się, że są one wystarczająco bezpieczne, zanim załadujesz ważne treści, takie jak hasła użytkowników. W przeciwnym razie mogą one zostać narażone na szwank przez hakerów próbujących włamać się na konta za pomocą takich metod jak odgadywanie haseł na podstawie daty urodzin itp.

Jakie są najlepsze rozwiązania techniczne do budowy wydajnej aplikacji ridesharingowej?

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w aplikacji do współdzielenia przejazdów, przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych rozwiązań technicznych do budowy wydajnej aplikacji.

Platformy w chmurze

Będziesz musiał wybrać pomiędzy dwoma rodzajami platform chmurowych: Infrastructure as a Service (IaaS), która daje dostęp do wirtualnych serwerów i przestrzeni dyskowej, lub Platform as a Service (PaaS), która pozwala budować aplikacje na istniejącej infrastrukturze. Oba rozwiązania oferują wiele korzyści w zakresie zapewnienia skalowalnego hostingu dla Twojej aplikacji. Jednak PaaS jest zwykle bardziej opłacalny niż IaaS, ponieważ wymaga mniej czasu i pieniędzy na początku.

Rozwiązania bazodanowe

Istnieje wiele różnych rozwiązań bazodanowych - od tradycyjnych relacyjnych baz danych, takich jak PostgreSQL i MySQL, po nowsze bazy NoSQL, takie jak MongoDB - i każda opcja ma swój własny zestaw zalet i wad w zależności od tego, jak wiele danych wymaga przechowywania i jak często docelowi odbiorcy wchodzą w interakcję z nimi podczas każdej sesji (lub "żądania").

Ile kosztuje stworzenie aplikacji typu rideshare?

Możesz określić koszt rozwoju własnej aplikacji ridesharingowej, zadając sobie kilka pytań.

Jakiego rodzaju aplikację rideshare chcesz stworzyć? Jakie funkcje będzie miała aplikacja? Jak bardzo złożona ma być aplikacja rideshare? Jak wiele pracy projektowej musi iść do aplikacji?

Rozbijmy to na czynniki pierwsze

Średnio, programista żąda 50$/h w regionach Europy Wschodniej. Koszty te są wysokie w USA i Wielkiej Brytanii. Tak więc, jeśli dodajesz więcej funkcjonalności, dodajesz więcej pracy dla dewelopera. Dlatego koszt Twojej aplikacji mobilnej rideshare pójdzie w górę.

Załóżmy, że deweloper potrzebuje 9 godzin, aby dodać opcję logowania do aplikacji mobilnej; będzie to kosztować 450 dolarów. Ale jeśli chcesz podłączyć logowanie na Facebooku, doda to kolejne 8 godzin pracy. Tak więc, koszt aplikacji wzrośnie dwukrotnie.

Podobnie, dodanie funkcji w aplikacji zarówno dla Androida jak i IOS oznacza, że musisz zatrudnić różnych programistów i dodać więcej godzin pracy.

Funkcje IOS, h Android, h Backend, h Rejestracja 25 25 14 Logowanie 35 35 23 Splash Screen 3 3 - Koszt $3,150 $3,150 $1,850 Razem



$8,150

Tak więc, $8,150 to szacowany koszt prostej opcji logowania dla IOS i Android, wraz z backendem.

To pokazuje, jak można oszacować koszt aplikacji mobilnej ridesharing i jej rozwoju. Wskazuje również, że dodanie kolejnych funkcjonalności i wydanie na więcej platform oznacza więcej godzin pracy i kosztów. Jednak koszty deweloperów aplikacji to nie jedyna rzecz związana z projektem. Będziesz potrzebował znacznie więcej. Koszt aplikacji mobilnej typu ridesharing może sięgać nawet 150 000 dolarów.

Zalety i wady budowania aplikacji Ridesharing od podstaw

Pros

Twórcy aplikacji mogą dodawać lub usuwać dowolne funkcje z aplikacji.

Potrzeba czasu, aby ustanowić swoją firmę i sprawić, że ludzie jej zaufają. Ale po wprowadzeniu na rynek i uruchomieniu, to jest łatwe do dodania więcej funkcji i wygody.

Musisz chronić wrażliwe dane kierowców i docelowych odbiorców aplikacji. Rozwój niestandardowy pozwala chronić dane osobowe poprzez szyfrowanie w aplikacji.

Programiści aplikacji mogą dodać niestandardowe i spersonalizowane doświadczenia dla użytkowników Twojej aplikacji mobilnej.

Cons

Aplikacja mobilna od podstaw kosztuje znacznie więcej niż rozwój istniejącego modelu. Pozwala jednak na większą elastyczność. Ponadto, gotowe systemy są dobre tylko na krótką metę. Na dłuższą metę, potrzebujesz rozwoju aplikacji od podstaw.

Zbudowanie skutecznej aplikacji mobilnej od podstaw zajmuje więcej czasu. Minimalny wymagany czas to 3 do 6 miesięcy. Włożysz dużo czasu w rozwój aplikacji mobilnej bez zadowalających rezultatów.

Minimum viable product (MVP) aplikacji może być przygotowany w około trzy miesiące.

Ostatnie przemyślenia

Rządy na całym świecie egzekwują surowsze ograniczenia dotyczące zanieczyszczenia samochodów, co zwiększa wykorzystanie opcji transportu współdzielonego do codziennych dojazdów. Rynek aplikacji ride-sharingowych rośnie.

Według Statista, między 2021 a 2026 rokiem przewiduje się, że światowy rynek ride-sharing wzrośnie o ponad 115 procent. W 2026 roku wartość rynku szacowana jest na ponad 185 mld dolarów. Znaczącymi uczestnikami sektora są DiDi, Uber i Lyft.

Nie oznacza to jednak, że na rynek nie mogą wejść nowe aplikacje ridesharingowe. Niegdyś aplikacja Uber była najbardziej znaczącym graczem na rynku ridesharingu, ale wciąż wiele nowych firm pojawiło się i ugruntowało swoją pozycję na rynku.

Kluczem jest zapewnienie tego, czego potrzebują Twoi docelowi odbiorcy i kierowcy na rynku. Musisz mieć unikalny punkt sprzedaży, aby przyciągnąć odbiorców docelowych do swojej aplikacji mobilnej i przekształcić ich w lojalnych klientów. Każda aplikacja ridesharingowa ma puste miejsca, a Ty musisz je wypełnić.