Ridesharing is een dienst waarmee mensen een auto kunnen delen en zo geld besparen, de vervuiling verminderen en nieuwe mensen ontmoeten. Het is ook een effectieve manier om je ecologische voetafdruk te verkleinen door afstand te doen van je eigen auto.

Met ridesharing-apps kun je je verplaatsen zonder je eigen auto te bezitten of het gedoe van rijden, parkeren en elke dag betalen voor benzine. Door gebruik te maken van ridesharing apps zoals Lyft, kunt u ook extra geld verdienen!

Wat is de huidige markt van ridesharing apps?

Ridesharing-apps worden steeds populairder naarmate de markt blijft groeien. Een paar apps hebben echter een meerderheid van deze groeimarkt veroverd en laten anderen in het stof achter. Dit komt door hun vermogen om diensten van hoge kwaliteit te leveren tegen een betaalbare prijs voor zowel chauffeurs als berijders op de markt. Enkele voorbeelden zijn DiDi rideshare app, Uber rideshare app en Lyft rideshare app. Tussen 2021 en 2026 wordt voorspeld dat de wereldwijde markt voor ridesharing-apps met meer dan 115 procent zal stijgen.

Uber ridesharing app is een van de meest bekende rideshare apps op de markt vandaag. Het werd in 2009 opgericht door Garrett Camp en Travis Kalanick, die een betere manier wilden creëren voor mensen om zich in de stad te verplaatsen dan taxi's of openbaar vervoer hen konden bieden. Ze besloten dat ze dat konden doen door mensen toegang te geven via een mobiele rideshare-app - en wat bleek! Vandaag de dag heeft Uber wereldwijd meer dan 77 miljoen rijders, met meer dan 2 miljoen chauffeurs op hun platform! Dat is indrukwekkend!

Hoe schat je de kosten van een rideshare app in?

Nu je weet wat een mobiele rideshare app is, laten we het eens hebben over de ontwikkelingskosten voor dit type mobiele rideshare app. De ontwikkelingskosten van een mobiele rideshare app hangen af van verschillende factoren, waaronder:

De complexiteit van de mobiele rideshare app: app ontwikkeling

Hoe complexer uw bedrijfslogica en functionaliteit zijn, hoe meer tijd het zal kosten om uw app te ontwikkelen. Stel bijvoorbeeld dat u betalingen wilt integreren in uw mobiele app voor ride-sharing. In dat geval wordt het behoorlijk complex in vergelijking met een e-hailing of ride-sharing app, die alleen informatie over chauffeurs en passagiers hoeft weer te geven.

Aantal functies en schermen in de app voor mobiel rijden

Als uw rideshare-applicatie veel schermen met verschillende interactieve functies vereist, zou het meer kosten dan het ontwikkelen van een e-hailing of ride-sharing applicatie zonder enige scherminteractie (bijv. Uber rideshare app).

Het aantal benodigde app-ontwikkelaars

Eén app-ontwikkelaar kan een eenvoudige functie, zoals het boeken van een taxi via GPS-coördinaten, in 30 uur bouwen, terwijl het maken van een volledig online taxi-toepassingssysteem ongeveer 150 uur kan duren, afhankelijk van hoe complex het hele systeem is.

Het ontwerp van de app voor mobiel rijden

Het ontwerp van de mobiele ridesharing-app is een essentieel onderdeel van het proces, en het moet gebaseerd zijn op de feedback van de gebruiker. De app-ontwikkelaars moeten overwegen:

Welke functies willen de gebruikers/doelgroep het meest?

Hoe maken we deze app zo efficiënt mogelijk voor chauffeurs en het doelpubliek?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de app veilig is voor alle gebruikers?

Welke functies moeten aanwezig zijn in een ridesharing app?

Registratie van de gebruiker

Een gebruiker moet zich kunnen registreren bij uw rideshare-applicatie. Dit kan gebruikersinformatie omvatten zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord.

Registratie bestuurder

De registratievereisten voor chauffeurs zijn anders dan voor passagiers. Ze moeten worden geïnstrueerd om een online belastingnummer verificatie in te vullen en toestemming te krijgen van een ridesharing bedrijf voordat ze bestuurder worden. Ze moeten ook persoonlijke informatie opgeven, zoals contactgegevens, namen, foto's en alle andere relevante gegevens die het ridesharingbedrijf nodig heeft.

Chauffeurs moeten hun beschikbaarheidsuren plannen en dan overschakelen naar de online modus wanneer ze beginnen te rijden.

Het toevoegen van functies zoals Mijn ritten (verdiensten), grafiek van de werkuren, fooien, inkomsten, enz. zal de gebruikerservaring verbeteren.

Inloggen gebruiker

Zodra een gebruiker een account heeft geregistreerd op de app, moet hij kunnen inloggen vanaf zijn startscherm door zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Stel dat je een Facebook login functie gebruikt (wat wordt aanbevolen). In dat geval moet u gebruikers een eenmalige aanmeldingsfunctie bieden waarmee zij toegang hebben tot al hun toepassingen zonder dat zij elke keer dat zij een account op een ander platform of app openen hun gegevens opnieuw hoeven in te voeren.

Gebruikersprofiel

Een profielpagina moet basisinformatie bevatten over elke rijder op de app. Zo is er geen verwarring bij het boeken van ritten met anderen die misschien soortgelijke profielen hebben als jij, maar verschillende namen of foto's op sociale media platformen zoals Instagram, Twitter, enz.

U kunt ook extra details toevoegen zoals lengte/gewicht indien van toepassing voor bepaalde soorten voertuigen. Het zal geschikt zijn voor fietsen of scooters waar deze details kunnen voorkomen tijdens de spits. Want de ruimte tussen de auto's wordt beperkt, waardoor het moeilijk wordt voor passagiers die meer wegen dan gewone mensen. Dit kan echter ook problemen opleveren als iemand heel hard achter hen rijdt, want dan wordt het te gevaarlijk om niet veilig iemand anders te raken! :)

Locatiediensten

Dit betekent dat we weten waar iedereen woont. Hierdoor weten we hoe ver we van elkaar af wonen. Zodat we niet de hele dag tijd verspillen door overal te zoeken, behalve waar we het nu echt het hardst nodig hebben!"

Voorkeuren

In de ridesharing-app kun je zowel voor chauffeurs als passagiers een voorkeurszoekfilter toevoegen. Met dit filter kunnen ze bepaalde soorten voertuigen en chauffeurs, passagiers of locaties in de app vermijden.

Chat

De chat optie is essentieel in de ridesharing app. Met deze functie kunnen chauffeurs en passagiers beter communiceren en de vereisten begrijpen. Ze kunnen hun reisplannen bespreken en de zaken dienovereenkomstig beheren in de app.

Beoordelingen

Recensies en beoordelingen zijn essentieel voor een succesvol bedrijf in elke ridesharing-app. Ze zorgen voor een betere en transparantere ervaring. Iedereen zal proberen te helpen en positieve beoordelingen te krijgen. Dit zal automatisch helpen om uw ridesharing app een reputatie te geven bij uw doelgroep.

Daarom is transparantie belangrijk voor uw ridesharing app.

Backend ontwikkeling voor een ridesharing app

Backend ontwikkeling voor een ridesharing app is het proces van het creëren, configureren en onderhouden van een API, zodat het kan communiceren met andere toepassingen. Met een goede API kunnen externe ontwikkelaars integreren met uw rideshare-app en de functionaliteit en gegevens ervan gebruiken om nieuwe functies te creëren.

Een paar dingen die u moet weten over backends:

API-ontwikkeling

Elke succesvolle rideshare-app heeft een robuuste backend nodig, inclusief API's waarmee ontwikkelaars van over de hele wereld hun eigen apps met de jouwe kunnen integreren. Deze API's kunnen functies bevatten voor het berekenen van tarieven of andere gespecialiseerde functies, zoals gebruikersauthenticatie of mogelijkheden voor het volgen van locaties.

Ze moeten ook hoog volume verzoeken op alle uren van de dag ondersteunen, zelfs als uw servers zwaar belast worden door gebruikers die ritten aanvragen tijdens piekuren (d.w.z. tijdens de spits).

Ontwikkeling van de database

Uw database is waar alle gebruikersgegevens in uw mobiele rideshare-app leven. Dit omvat informatie over passagiers die ritten hebben aangevraagd via uw dienst en chauffeurs die momenteel in dienst zijn en klaar staan om opgehaald te worden.

Beveiliging

Hackers richten zich vaak op databases omdat ze gevoelige informatie bevatten, zoals creditcardnummers of sofinummers die frauduleus gebruikt kunnen worden. Hackers kunnen ze lekken op zoek naar een weg naar iemands bankrekening.

Gegevensopslag

Als u cloudopslagdiensten zoals Amazon Web Services (AWS) of Microsoft Azure gebruikt, zorg er dan voor dat deze veilig genoeg zijn voordat u belangrijke inhoud zoals gebruikerswachtwoorden uploadt. Deze kunnen anders in handen komen van hackers die proberen in te breken in accounts via methoden als het raden van wachtwoorden op basis van verjaardagen enz.

Wat zijn de beste technische oplossingen voor het bouwen van een efficiënte app voor ritten delen?

Nu u weet wat u moet zoeken in een app voor ritten delen, laten we eens kijken naar enkele van de beste technische oplossingen voor het bouwen van een efficiënte app.

Cloud platformen

U moet kiezen tussen twee soorten cloud-platforms: Infrastructure as a Service (IaaS), waarmee u toegang krijgt tot virtuele servers en opslagruimte, of Platform as a Service (PaaS), waarmee u applicaties kunt bouwen bovenop de bestaande infrastructuur. Beide oplossingen bieden tal van voordelen voor schaalbare hosting van uw app. Maar PaaS is meestal kosteneffectiever dan IaaS omdat het minder tijd en geld vooraf vergt.

Oplossingen voor databases

Er zijn veel verschillende databaseoplossingen op de markt, van traditionele relationele databases zoals PostgreSQL en MySQL tot nieuwere NoSQL-databases zoals MongoDB, en elke optie heeft zijn eigen voor- en nadelen, afhankelijk van hoeveel gegevens moeten worden opgeslagen en hoe vaak de doelgroep er tijdens elke sessie (of "verzoek") mee interageert.

Hoeveel kost het om een rideshare-app te ontwikkelen?

U kunt de ontwikkelingskosten van uw eigen ridesharing-app bepalen door uzelf een paar vragen te stellen.

Wat voor soort app wil je maken? Welke functies zal de app hebben? Hoe complex wordt de app? Hoeveel ontwerpwerk moet er in de app gaan zitten?

Laten we het uitsplitsen

Gemiddeld vraagt een software ontwikkelaar $50/uur in Oost-Europese gebieden. De kosten zijn hoog in de VS en het VK. Dus, als je meer functionaliteiten toevoegt, heb je meer werk voor de ontwikkelaar. Daarom zullen de kosten van uw mobiele rideshare app omhoog gaan.

Stel dat een ontwikkelaar 9 uur nodig heeft om de login-optie voor een mobiele app toe te voegen; dan kost dat 450 dollar. Maar als u een Facebook-aanmelding wilt koppelen, komt daar nog eens 8 uur werk bij. De kosten van de app verdubbelen dus.

Ook het toevoegen van functies in de app voor zowel Android als IOS betekent dat u verschillende ontwikkelaars moet inhuren en meer werkuren moet maken.

Functies IOS, h Android, h Backend, h Registratie 25 25 14 Inloggen 35 35 23 Spatscherm 3 3 - Kosten $3,150 $3,150 $1,850 Totaal



$8,150

Dus, $8.150 is de geschatte kost van de eenvoudige login optie voor IOS en Android, samen met de backend.

Dit laat zien hoe je de kosten van een mobiele app voor ritten delen en de ontwikkeling ervan kunt schatten. Het geeft ook aan dat het toevoegen van meer functionaliteiten en het uitbrengen op meer platforms meer werkuren en kosten betekent. De kosten van de app-ontwikkelaars zijn echter niet het enige dat bij het project komt kijken. Je hebt veel meer nodig dan dat. De kosten van een mobiele ridesharing-app kunnen oplopen tot 150.000 dollar.

Voordelen en nadelen van het bouwen van een app voor ritten delen vanuit het niets

Voordelen

App ontwikkelaars kunnen functies toevoegen of verwijderen uit de app.

Het kost tijd om je bedrijf te vestigen en mensen vertrouwen te laten krijgen. Maar eenmaal op de markt en gelanceerd, is het gemakkelijk om meer functionaliteiten en gemak toe te voegen.

Je moet de gevoelige gegevens van chauffeurs en de doelgroep van de app beschermen. Met aangepaste ontwikkeling kun je persoonlijke informatie beschermen door encryptie binnen de app.

App-ontwikkelaars kunnen aangepaste en gepersonaliseerde ervaringen toevoegen aan de gebruikers van uw mobiele app.

Nadelen

Een mobiele app vanaf nul kost veel meer dan de ontwikkeling van een bestaand model. Het biedt echter meer flexibiliteit. Bovendien zijn kant-en-klare systemen alleen goed voor de korte termijn. Voor de lange termijn moet u een app vanaf nul ontwikkelen.

Het kost meer tijd om een efficiënte mobiele app vanaf nul op te bouwen. De minimaal benodigde tijd is 3 tot 6 maanden. Je steekt veel tijd in de ontwikkeling van de mobiele app zonder bevredigend resultaat.

Het minimum viable product (MVP) van de app kan in ongeveer drie maanden worden gemaakt.

Laatste gedachten

Overheden wereldwijd leggen strengere beperkingen op aan autovervuiling, wat het gebruik van gedeelde vervoersopties voor dagelijks woon-werkverkeer stimuleert. De markt voor ride-sharing-apps groeit.

Volgens Statista zal de wereldwijde markt voor ride-sharing tussen 2021 en 2026 naar verwachting met meer dan 115 procent stijgen. In 2026 wordt de marktwaarde geschat op meer dan 185 miljard dollar. De belangrijkste deelnemers van de sector zijn DiDi, Uber en Lyft.

Het betekent echter niet dat er geen nieuwe ridesharing-apps op de markt kunnen komen. Ooit was de Uber-app de meest prominente speler op de markt van de ridesharing, maar toch kwamen er veel nieuwe bedrijven die zich op de markt vestigden.

De sleutel is om te bieden wat uw doelgroep en de chauffeurs nodig hebben in de markt. Je hebt een unique selling point nodig om de doelgroep naar je mobiele app te trekken en hen te converteren naar trouwe klanten. Elke ridesharing app heeft lege plekken, en jij moet ze vullen.