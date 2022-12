Il Ridesharing è un servizio che consente alle persone di condividere un'auto e quindi di risparmiare denaro, ridurre l'inquinamento e conoscere nuove persone. È anche un modo efficace per ridurre l'impronta di carbonio rinunciando al proprio veicolo.

Le app di ridesharing consentono di spostarsi senza possedere un'auto propria o senza dover affrontare il fastidio di guidare, parcheggiare e pagare la benzina ogni giorno. Utilizzando app di ridesharing come Lyft, è possibile anche guadagnare denaro extra!

Qual è il mercato attuale delle app di ridesharing?

Le app di ridesharing stanno diventando sempre più popolari e il mercato continua a crescere. Tuttavia, alcune app hanno conquistato la maggior parte di questo mercato in crescita, lasciando le altre nella polvere. Ciò è dovuto alla loro capacità di fornire servizi di alta qualità a un prezzo accessibile sia per i conducenti che per i passeggeri. Alcuni esempi sono l'applicazione di rideshare DiDi, l'applicazione di rideshare Uber e l'applicazione di rideshare Lyft. Tra il 2021 e il 2026, si prevede che il mercato mondiale delle app di ride-sharing aumenterà di oltre il 115%.

L'app di ridesharing Uber è una delle app di ridesharing più conosciute oggi sul mercato. È stata fondata nel 2009 da Garrett Camp e Travis Kalanick, che volevano creare un modo migliore di spostarsi in città rispetto ai taxi o ai trasporti pubblici. Decisero che l'accesso alle persone attraverso un'applicazione di rideshare mobile sarebbe stato un modo per farlo e, diamine, ha funzionato! Oggi l'applicazione di rideshare mobile di Uber conta oltre 77 milioni di utenti in tutto il mondo, con oltre 2 milioni di autisti sulla piattaforma in qualsiasi momento! È impressionante!

Come si valutano i costi di un'app di rideshare?

Ora che sapete cos'è un'app di rideshare mobile, parliamo dei costi di sviluppo di questo tipo di app di rideshare mobile. Il costo di sviluppo di un'app di rideshare mobile dipende da diversi fattori, tra cui:

La complessità dell'app di rideshare mobile: sviluppo dell'app

Quanto più complesse sono la logica aziendale e le funzionalità, tanto più tempo sarà necessario per sviluppare l'app. Ad esempio, supponiamo che vogliate integrare i pagamenti nella vostra app mobile di ride-sharing. In questo caso, sarà piuttosto complesso rispetto a un'app di e-hailing o ride-sharing, che deve solo visualizzare le informazioni sui conducenti e sui passeggeri.

Numero di funzioni e schermate dell'applicazione mobile di ride sharing

Se l'applicazione di rideshare richiede molte schermate con diverse funzionalità interattive, il costo sarà maggiore rispetto allo sviluppo di un'applicazione di e-hailing o ride-sharing senza alcuna interazione con lo schermo (ad esempio, l'applicazione di rideshare di Uber).

Numero di sviluppatori di app necessari

Uno sviluppatore di app può completare la realizzazione di una semplice funzione come la prenotazione di un taxi attraverso le coordinate GPS in 30 ore, mentre la realizzazione di un sistema completo di applicazione di taxi online potrebbe richiedere circa 150 ore, a seconda della complessità dell'intero sistema.

Il design dell'applicazione mobile di ridesharing

Il design dell'applicazione mobile di ridesharing è una parte fondamentale del processo e deve basarsi sul feedback degli utenti. Gli sviluppatori dell'app devono considerare:

Quali sono le caratteristiche più richieste dagli utenti/dal pubblico target?

Come possiamo rendere l'app di ridesharing mobile il più efficiente possibile per i conducenti e il pubblico target?

Come possiamo assicurarci che l'app di rideshare sia sicura per tutti gli utenti?

Quali caratteristiche dovrebbero essere presenti in un'app di ridesharing?

Registrazione dell'utente

Un utente deve essere in grado di registrarsi alla vostra applicazione di ridesharing. Questo può includere informazioni sull'utente come nome, indirizzo e-mail, numero di telefono e password.

Registrazione del conducente

I requisiti di registrazione dei conducenti sono diversi da quelli dei passeggeri. Prima di diventare autisti, devono completare una verifica online del codice fiscale e ottenere l'autorizzazione dell'azienda di ridesharing. Devono inoltre fornire informazioni personali, come contatti, nomi, fotografie e qualsiasi altro dato rilevante richiesto dall'azienda di ridesharing.

I conducenti devono pianificare le ore di disponibilità e passare alla modalità online quando iniziano a guidare.

L'aggiunta di funzioni come Le mie corse (guadagni), il grafico delle ore di lavoro, le mance, le entrate e così via, migliorerà l'esperienza dell'utente.

Accesso dell'utente

Una volta che l'utente ha registrato un account sull'app, dovrebbe essere in grado di accedere dalla schermata iniziale inserendo il proprio nome utente e la password. Supponiamo di utilizzare la funzione di login di Facebook (che è consigliata). In questo caso, dovrete fornire agli utenti una funzione di single sign-on che consenta loro di accedere a tutte le applicazioni senza dover reinserire le proprie credenziali ogni volta che aprono un account su un'altra piattaforma o app.

Profilo dell'utente

La pagina del profilo deve fornire informazioni di base su ogni ciclista dell'app. In questo modo non si crea confusione quando si prenotano corse con altri che potrebbero avere profili simili al vostro ma nomi o immagini diverse su piattaforme di social media come Instagram, Twitter, ecc.

È inoltre possibile aggiungere ulteriori dettagli come altezza/peso, se applicabile a determinati tipi di veicoli. Sarà adatto alle biciclette o agli scooter, dove questi dettagli potrebbero verificarsi durante gli ingorghi delle ore di punta. Perché lo spazio tra le auto diventa limitato, rendendo difficile il passaggio dei passeggeri che pesano più delle persone normali. Tuttavia, questo potrebbe anche causare problemi se qualcuno guidasse molto velocemente dietro di loro, perché allora diventerebbe troppo pericoloso per non colpire qualcun altro in modo sicuro! :)

Servizi di localizzazione

Si tratta di sapere dove vivono le persone. Questo ci aiuterà a capire quanto siamo distanti l'uno dall'altro. In questo modo non perderemo tempo a guidare tutto il giorno per cercare ovunque, ma solo dove ne abbiamo più bisogno in questo momento!".

Preferenze

È possibile aggiungere all'app di ridesharing un filtro di ricerca delle preferenze sia per i conducenti che per i passeggeri. Con questo filtro, sarà possibile evitare determinati tipi di veicoli e conducenti, passeggeri o luoghi nell'app.

La chat

L'opzione di chat è essenziale nell'app di ridesharing. Grazie a questa funzione, conducenti e passeggeri possono comunicare meglio e comprendere le esigenze. Possono discutere i loro piani di viaggio e gestire le cose di conseguenza nell'app.

Valutazioni

Le recensioni e le valutazioni sono fondamentali per il successo di un'app di ridesharing. Assicurano un'esperienza migliore e più trasparente. Ogni persona cercherà di essere d'aiuto e di ottenere recensioni positive. Questo aiuterà automaticamente la vostra app di ridesharing a guadagnarsi una reputazione presso il vostro pubblico di riferimento.

Pertanto, la trasparenza è importante per la vostra app di ridesharing.

Sviluppo del backend per un'app di rideshare

Lo sviluppo di backend per un'app di ridesharing è il processo di creazione, configurazione e manutenzione di un'API in modo che possa comunicare con altre applicazioni. Una buona API consentirà agli sviluppatori di terze parti di integrarsi con la vostra app di rideshare, sfruttandone le funzionalità e i dati per creare nuove funzionalità.

Alcune cose da sapere sui backend:

Sviluppo di API

Ogni app di rideshare di successo ha bisogno di un backend solido, che comprenda API che consentano agli sviluppatori di tutto il mondo di integrare le loro app con la vostra. Queste API possono includere funzioni di calcolo delle tariffe o altre funzioni specializzate, come ad esempio l'autenticazione degli utenti o le funzionalità di localizzazione.

Dovrebbero inoltre supportare un elevato volume di richieste in tutte le ore del giorno, anche se i vostri server sono sottoposti a un carico pesante da parte degli utenti che richiedono corse nelle ore di punta (ad esempio, durante il traffico dell'ora di punta).

Sviluppo del database

Il database è il luogo in cui risiedono tutti i dati degli utenti nella vostra applicazione di rideshare mobile. Questi includono le informazioni sui passeggeri che hanno richiesto corse attraverso il vostro servizio e sugli autisti che sono attualmente in servizio e pronti per i prelievi.

La sicurezza

Gli hacker prendono spesso di mira i database perché contengono informazioni sensibili, come numeri di carte di credito o numeri di previdenza sociale che potrebbero essere utilizzati in modo fraudolento. Gli hacker possono farli trapelare alla ricerca di una via d'accesso al conto bancario di qualcuno.

Archiviazione dei dati

Se utilizzate servizi di cloud storage come Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure, assicuratevi che siano sufficientemente sicuri prima di caricare contenuti importanti come le password degli utenti. Altrimenti potrebbero essere compromessi da hacker che cercano di entrare negli account con metodi come l'indovinare le password in base alla data di nascita, ecc.

Quali sono le migliori soluzioni tecnologiche per creare un'app di ridesharing efficiente?

Ora che sapete cosa cercare in un'app di ridesharing, vediamo alcune delle migliori soluzioni tecnologiche per costruirne una efficiente.

Piattaforme cloud

Dovrete scegliere tra due tipi di piattaforme cloud: Infrastructure as a Service (IaaS), che dà accesso a server virtuali e spazio di archiviazione, o Platform as a Service (PaaS), che consente di creare applicazioni in base all'infrastruttura esistente. Entrambe le soluzioni offrono numerosi vantaggi per fornire un hosting scalabile alla vostra applicazione. Tuttavia, il PaaS tende a essere più conveniente dello IaaS perché richiede meno tempo e denaro in anticipo.

Soluzioni di database

Esistono diverse soluzioni di database - dai tradizionali database relazionali come PostgreSQL e MySQL fino ai più recenti database NoSQL come MongoDB - e ogni opzione ha i suoi pro e i suoi contro a seconda della quantità di dati da memorizzare e della frequenza con cui il pubblico target interagisce con essi durante ogni sessione (o "richiesta").

Quanto costa sviluppare un'app di rideshare?

È possibile determinare il costo di sviluppo della propria app di ridesharing ponendosi alcune domande.

Che tipo di app di ridesharing volete creare? Quali caratteristiche avrà l'app? Quanto sarà complessa l'app di ridesharing? Quanto lavoro di progettazione deve essere fatto per l'app?

Vediamo come si fa a capire

In media, uno sviluppatore di software chiede 50 dollari l'ora nelle regioni dell'Europa orientale. I costi sono elevati negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Quindi, se si aggiungono più funzionalità, si aggiunge più lavoro per lo sviluppatore. Di conseguenza, il costo della vostra app di rideshare mobile aumenterà.

Supponiamo che uno sviluppatore abbia bisogno di 9 ore per aggiungere l'opzione di login a un'applicazione mobile; il costo sarà di 450 dollari. Ma se si vuole collegare l'accesso a Facebook, si aggiungono altre 8 ore di lavoro. Quindi, il costo dell'app raddoppierà.

Allo stesso modo, aggiungere funzioni all'app sia per Android che per IOS significa assumere diversi sviluppatori e aggiungere altre ore di lavoro.

Caratteristiche IOS, h Android, h Backend, h Registrazione 25 25 14 Accesso 35 35 23 Schermata Splash 3 3 - Costo $3,150 $3,150 $1,850 Totale



$8,150

Quindi, 8.150 dollari è il costo stimato della semplice opzione di accesso per IOS e Android, insieme al backend.

Questo dimostra come sia possibile stimare il costo di un'applicazione mobile di ridesharing e del suo sviluppo. Indica inoltre che l'aggiunta di più funzionalità e il rilascio su più piattaforme comporta un aumento delle ore di lavoro e dei costi. Tuttavia, i costi degli sviluppatori dell'app non sono l'unica cosa coinvolta nel progetto. Avrete bisogno di molto di più. Il costo di un'applicazione mobile di ridesharing può raggiungere i 150.000 dollari.

Vantaggi e svantaggi della creazione di un'app di Ridesharing da zero

Vantaggi

Gli sviluppatori dell'app possono aggiungere o rimuovere qualsiasi funzionalità dall'app.

Ci vuole tempo per affermare la propria azienda e far sì che le persone si fidino di essa. Ma una volta commercializzata e lanciata, è facile aggiungere altre funzionalità e comodità.

È necessario proteggere i dati sensibili dei conducenti e del pubblico target dell'app. Lo sviluppo personalizzato consente di proteggere le informazioni personali attraverso la crittografia all'interno dell'app.

Gli sviluppatori di app possono aggiungere esperienze personalizzate agli utenti della vostra applicazione mobile.

Controindicazioni

Un'app mobile ex novo costa molto di più dello sviluppo di un modello esistente. Tuttavia, consente una maggiore flessibilità. Inoltre, i sistemi già pronti sono validi solo per il breve periodo. Per il lungo termine, è necessario sviluppare un'app da zero.

La costruzione di un'app mobile efficiente da zero richiede più tempo. Il tempo minimo richiesto è di 3-6 mesi. Si rischia di dedicare molto tempo allo sviluppo dell'app mobile senza ottenere risultati soddisfacenti.

Il prodotto minimo vitale (MVP) dell'applicazione può essere preparato in circa tre mesi.

Riflessioni finali

I governi di tutto il mondo stanno imponendo restrizioni più severe all'inquinamento delle automobili, il che sta incrementando l'uso di opzioni di trasporto condiviso per gli spostamenti quotidiani. Il mercato delle app di ride-sharing è in crescita.

Secondo Statista, tra il 2021 e il 2026 il mercato mondiale del ride-sharing dovrebbe aumentare di oltre il 115%. Nel 2026, il valore del mercato è stimato in oltre 185 miliardi di dollari. I principali partecipanti al settore sono DiDi, Uber e Lyft.

Tuttavia, ciò non significa che nessuna nuova app di ridesharing possa entrare nel mercato. Una volta l'applicazione Uber era l'attore più importante nel mercato del ridesharing, ma molte nuove aziende sono arrivate e si sono affermate sul mercato.

La chiave è fornire ciò di cui il vostro pubblico target e i conducenti hanno bisogno sul mercato. È necessario avere un punto di vendita unico per attirare il pubblico target sulla propria app mobile e convertirlo in clienti fedeli. Ogni app di ridesharing ha degli spazi vuoti e voi dovete riempirli.