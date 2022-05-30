Ridesharing هي خدمة تتيح للأشخاص مشاركة السيارة وبالتالي توفير المال وتقليل التلوث والتعرف على أشخاص جدد. إنها أيضًا طريقة فعالة لتقليل بصمتك الكربونية عن طريق التخلي عن سيارتك الخاصة.

تتيح لك تطبيقات Ridesharing التنقل دون امتلاك سيارتك الخاصة أو التعامل مع متاعب القيادة ومواقف السيارات ودفع ثمن الوقود كل يوم. باستخدام تطبيقات ridesharing مثل Lyft ، يمكنك كسب أموال إضافية أيضًا!

ما هو السوق الحالي لتطبيقات ridesharing؟

أصبحت تطبيقات Ridesharing أكثر شيوعًا مع استمرار نمو السوق. ومع ذلك ، فقد استحوذت بعض التطبيقات على غالبية سوق النمو هذا ، وتركت التطبيقات الأخرى في حالة غبار. ويرجع ذلك إلى قدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار معقولة لكل من السائقين والركاب على حدٍ سواء في السوق. تتضمن بعض الأمثلة تطبيق DiDi rideshare وتطبيق Uber rideshare وتطبيق Lyft rideshare. بين عامي 2021 و 2026 ، من المتوقع أن يرتفع سوق صناعة تطبيقات مشاركة الرحلات في جميع أنحاء العالم بأكثر من 115 بالمائة.

يعد تطبيق Uber ridesharing أحد أكثر تطبيقات rideshare شهرة في السوق اليوم. تم تأسيسها في عام 2009 من قبل Garrett Camp و Travis Kalanick ، الذين أرادوا إنشاء طريقة أفضل للناس للتنقل في جميع أنحاء المدينة مما توفره لهم سيارات الأجرة أو وسائل النقل العام. لقد قرروا أن منح الأشخاص إمكانية الوصول من خلال تطبيق rideshare للجوال سيكون إحدى الطرق التي يمكنهم من خلالها القيام بذلك - وقد نجح الصبي! يضم تطبيق Uber mobile rideshare اليوم أكثر من 77 مليون راكب في جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 2 مليون سائق على منصتهم في أي وقت! هذا مثير للإعجاب!

كيف تقدر تكاليف تطبيق rideshare؟

الآن بعد أن عرفت ما هو تطبيق rideshare للجوّال ، فلنتحدث عن تكلفة التطوير لهذا النوع من تطبيقات rideshare للجوّال. تعتمد تكلفة تطوير تطبيق rideshare على عدة عوامل ، بما في ذلك:

تعقيد تطبيق Rideshare على الهاتف المحمول: تطوير التطبيق

كلما كان منطق عملك ووظائفك أكثر تعقيدًا ، زاد الوقت الذي يستغرقه تطوير تطبيقك. على سبيل المثال ، لنفترض أنك تريد دمج المدفوعات في تطبيق الجوال الخاص بك لتقاسم الرحلات. في هذه الحالة ، سيكون الأمر معقدًا جدًا مقارنةً بتطبيق e-hailing أو تطبيق مشاركة الركوب ، والذي يحتاج فقط إلى عرض معلومات السائقين والركاب.

عدد الميزات والشاشات في تطبيق Rideshare للجوال

إذا كان تطبيق rideshare الخاص بك يتطلب العديد من الشاشات ذات الميزات التفاعلية المختلفة ، فسيتكلف أكثر من تطوير تطبيق e-hailing أو تطبيق مشاركة الركوب دون أي تفاعل على الشاشة على الإطلاق (على سبيل المثال ، تطبيق Uber rideshare).

العدد المطلوب من مطوري التطبيقات

يمكن لمطور تطبيق واحد إنهاء إنشاء ميزة بسيطة مثل حجز سيارة أجرة من خلال إحداثيات GPS في غضون 30 ساعة ، في حين أن إنشاء نظام تطبيق تاكسي كامل عبر الإنترنت قد يستغرق حوالي 150 ساعة اعتمادًا على مدى تعقيد النظام بأكمله.

تصميم تطبيق Ridesharing للجوال

يُعد تصميم تطبيق Ridesharing للجوّال جزءًا حيويًا من العملية ، ويجب أن يعتمد على ملاحظات المستخدم. يجب على مطوري التطبيق مراعاة ما يلي:

ما هي الميزات التي يريدها المستخدمون / الجمهور المستهدف أكثر؟

كيف نجعل تطبيق Rideshare المحمول هذا فعالاً بقدر الإمكان للسائقين والجمهور المستهدف؟

كيف يمكننا التأكد من أن تطبيق rideshare آمن لجميع المستخدمين؟

ما هي الميزات التي يجب أن تكون موجودة في تطبيق ridesharing؟

تسجيل المستخدم

يجب أن يكون المستخدم قادرًا على التسجيل في تطبيق rideshare الخاص بك. يمكن أن يتضمن ذلك معلومات المستخدم مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور.

تسجيل السائق

تختلف متطلبات تسجيل السائقين عن الركاب. يجب أن يُطلب منهم إكمال التحقق من الرقم الضريبي عبر الإنترنت والحصول على إذن عمل لمشاركة الركوب قبل أن يصبحوا سائقين. يجب عليهم أيضًا إرسال معلومات شخصية ، مثل جهة الاتصال والأسماء والصور وأي بيانات أخرى ذات صلة قد يحتاجها نشاط مشاركة الركوب.

يجب أن يخطط السائقون لساعات توفرهم ثم التبديل إلى وضع الاتصال بالإنترنت عند بدء القيادة.

ستؤدي إضافة ميزات مثل رحلاتي (الأرباح) ، والرسم البياني لساعات العمل ، والنصائح ، والإيرادات ، وما إلى ذلك ، إلى تحسين تجربة المستخدم.

تسجيل دخول المستخدم

بمجرد قيام المستخدم بتسجيل حساب على التطبيق ، يجب أن يكون قادرًا على تسجيل الدخول من شاشتهم الرئيسية عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. افترض أنك تستخدم ميزة تسجيل الدخول إلى Facebook (موصى بها). في هذه الحالة ، ستحتاج إلى تزويد المستخدمين بميزة تسجيل الدخول الأحادي التي تتيح لهم الوصول إلى جميع تطبيقاتهم دون الحاجة إلى إعادة إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بهم في كل مرة يفتحون فيها حسابًا على نظام أساسي أو تطبيق آخر

ملف تعريفي للمستخدم

يجب أن توفر صفحة الملف الشخصي معلومات أساسية عن كل متسابق على التطبيق. لذلك ليس هناك أي لبس عند حجز رحلات مع أشخاص آخرين قد يكون لديهم ملفات تعريف مماثلة لملفاتك ولكن بأسماء أو صور مختلفة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Instagram و Twitter وما إلى ذلك.

يمكنك أيضًا إضافة تفاصيل إضافية مثل الطول / الوزن إذا كان ذلك ممكنًا لأنواع معينة من المركبات. سيكون مناسبًا للدراجات أو الدراجات البخارية حيث قد تحدث هذه التفاصيل أثناء الاختناقات المرورية في ساعة الذروة. لأن المسافة بين السيارات أصبحت محدودة ، مما يجعل الأمر صعبًا على الركاب الذين يزيد وزنهم عن الأشخاص العاديين. ومع ذلك ، قد يتسبب هذا أيضًا في حدوث مشكلات إذا كان شخص ما يقود سيارته خلفه بسرعة كبيرة لأنه سيكون من الخطير جدًا بالنسبة له ألا يضرب شخصًا آخر بأمان! :)

خدمات الموقع

هذا يعني معرفة أين يعيش الجميع. سيساعدنا هذا على فهم مدى بعدنا جميعًا عن بعضنا البعض. لذلك نحن لا نضيع الوقت في القيادة طوال اليوم في البحث في أي مكان آخر باستثناء الأماكن التي نحتاجها فيها بشدة الآن بدلاً من ذلك! "

التفضيلات

يمكنك إضافة عامل تصفية بحث مفضل للسائقين وكذلك الركاب إلى تطبيق ridesharing. باستخدام هذا الفلتر ، سيتمكنون من تجنب أنواع معينة من المركبات والسائقين والركاب أو المواقع في التطبيق.

دردشة

يعد خيار الدردشة ضروريًا في تطبيق ridesharing. باستخدام هذه الميزة ، يمكن للسائقين والركاب التواصل وفهم المتطلبات بشكل أفضل. يمكنهم مناقشة خطط سفرهم وإدارة الأمور وفقًا لذلك في التطبيق.

التقييمات

تعد التقييمات والتقييمات أمرًا حيويًا لنجاح الأعمال في أي تطبيق rideshare. إنها تضمن تجربة أفضل وأكثر شفافية. سيحاول كل فرد المساعدة والحصول على تقييمات إيجابية. سيساعد هذا تلقائيًا تطبيق ridesharing الخاص بك على اكتساب سمعة طيبة لدى جمهورك المستهدف.

لذلك ، تعتبر الشفافية مهمة لتطبيق المشاوير الخاص بك.

تطوير الخلفية لتطبيق rideshare

تطوير الواجهة الخلفية لتطبيق rideshare هو عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات وتكوينها وصيانتها حتى تتمكن من التواصل مع التطبيقات الأخرى. ستعمل واجهة برمجة التطبيقات الجيدة على تمكين مطوري الطرف الثالث من الاندماج مع تطبيق rideshare الخاص بك ، والاستفادة من وظائفه وبياناته لإنشاء ميزات جديدة.

بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها عن الخلفيات:

تطوير API

يحتاج كل تطبيق rideshare ناجح إلى خلفية قوية ، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات التي تسمح للمطورين من جميع أنحاء العالم بدمج تطبيقاتهم الخاصة مع تطبيقاتك. قد تتضمن واجهات برمجة التطبيقات هذه وظائف حساب الأجرة أو ميزات متخصصة أخرى - على سبيل المثال ، مصادقة المستخدم أو إمكانيات تتبع الموقع.

يجب أن تدعم أيضًا الطلبات ذات الحجم الكبير في جميع ساعات اليوم ، حتى إذا كانت الخوادم الخاصة بك تحت عبء ثقيل من المستخدمين الذين يطلبون المشاوير خلال ساعات الذروة (أي أثناء حركة المرور في ساعة الذروة).

تطوير قواعد البيانات

قاعدة البيانات الخاصة بك هي المكان الذي تعيش فيه جميع بيانات المستخدم في تطبيق rideshare المحمول الخاص بك. يتضمن ذلك معلومات حول الركاب الذين طلبوا مشاوير من خلال خدمتك والسائقين الذين يعملون حاليًا في نوبة عمل وجاهزون لعمليات النقل.

حماية

غالبًا ما يستهدف المتسللون قواعد البيانات لأنها تحتوي على معلومات حساسة ، مثل أرقام بطاقات الائتمان أو أرقام الضمان الاجتماعي التي يمكن استخدامها بطريقة احتيالية. يمكن للقراصنة تسريبهم بحثًا عن طريقة للدخول إلى الحساب المصرفي لشخص ما.

مخزن البيانات

إذا كنت تستخدم خدمات التخزين السحابي مثل Amazon Web Services (AWS) أو Microsoft Azure ، فتأكد من أنها آمنة بدرجة كافية قبل تحميل محتوى مهم مثل كلمات مرور المستخدم. قد يتم اختراقهم بطريقة أخرى من قبل المتسللين الذين يحاولون اقتحام الحسابات من خلال طرق مثل تخمين كلمات المرور بناءً على أعياد الميلاد وما إلى ذلك.

ما هي أفضل الحلول التقنية لبناء تطبيق فعال لمشاركة الرحلات؟

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في تطبيق ridesharing ، فلنلقِ نظرة على بعض أفضل الحلول التقنية لبناء واحد فعال.

المنصات السحابية

ستحتاج إلى الاختيار بين نوعين من الأنظمة الأساسية السحابية: البنية التحتية كخدمة (IaaS) ، والتي تمنحك الوصول إلى الخوادم الافتراضية ومساحة التخزين ، أو النظام الأساسي كخدمة (PaaS) ، والذي يسمح لك بإنشاء تطبيقات أعلى من القائمة البنية الاساسية. يقدم كلا الحلين الكثير من الفوائد لتوفير استضافة قابلة للتطوير لتطبيقك. ولكن تميل PaaS إلى أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة من IaaS لأنها تتطلب وقتًا ومالًا أقل مقدمًا.

حلول قواعد البيانات

هناك العديد من حلول قواعد البيانات المختلفة - بدءًا من قواعد البيانات العلائقية التقليدية مثل PostgreSQL و MySQL وصولاً إلى قواعد بيانات NoSQL الأحدث مثل MongoDB - ولكل خيار مجموعة من المزايا والعيوب الخاصة به اعتمادًا على مقدار البيانات التي تحتاج إلى التخزين وعدد المرات يتفاعل معها الجمهور المستهدف خلال كل جلسة (أو "طلب").

ما هي تكلفة تطوير تطبيق rideshare؟

يمكنك تحديد تكلفة تطوير تطبيق ridesharing الخاص بك عن طريق طرح بعض الأسئلة على نفسك.

ما نوع تطبيق rideshare الذي تريد إنشاءه؟ ما هي الميزات التي سيحتويها التطبيق؟ ما مدى تعقيد التطبيق الذي سيكون عليه تطبيق rideshare؟ ما مقدار عمل التصميم الذي يجب إدخاله في التطبيق؟

دعونا نكسرها

في المتوسط ، يطلب مطور البرامج 50 دولارًا في الساعة في مناطق أوروبا الشرقية. التكاليف مرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. لذلك ، إذا كنت تضيف المزيد من الوظائف ، فأنت تضيف المزيد من العمل للمطور. لذلك ، سترتفع تكلفة تطبيق rideshare المحمول الخاص بك.

لنفترض أن مطور برامج يحتاج إلى 9 ساعات لإضافة خيار تسجيل الدخول لتطبيق جوال ؛ سيكلف 450 دولارًا. ولكن إذا كنت تريد الاتصال بتسجيل الدخول إلى Facebook ، فستضيف 8 ساعات عمل أخرى. لذلك ، ستتضاعف تكلفة التطبيق.

وبالمثل ، فإن إضافة ميزات في التطبيق لكل من Android و IOS تعني أنه يتعين عليك تعيين مطورين مختلفين وإضافة المزيد من ساعات العمل.

سمات IOS ، ح Android ، h الخلفية ، ح تسجيل 25 25 14 تسجيل الدخول 35 35 23 شاشة البداية 3 3 - كلفة 3150 دولارًا 3150 دولارًا 1850 دولارًا المجموع



8،150 دولارًا

لذا ، فإن مبلغ 8150 دولارًا هو التكلفة التقديرية لخيار تسجيل الدخول البسيط لنظامي IOS و Android ، إلى جانب الواجهة الخلفية.

يوضح هذا كيف يمكنك تقدير تكلفة تطبيق الجوّال ridesharing وتطويره. كما يشير إلى أن إضافة المزيد من الوظائف والإفراج عن المزيد من المنصات يعني المزيد من ساعات العمل والتكاليف. ومع ذلك ، فإن تكاليف مطوري التطبيقات ليست الشيء الوحيد المتضمن في المشروع. ستحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير. يمكن أن تصل تكلفة تطبيق ridesharing للجوال إلى 150000 دولار.

مزايا وعيوب إنشاء تطبيق Ridesharing من الصفر

الايجابيات

يمكن لمطوري التطبيقات إضافة أو إزالة أي ميزات من التطبيق.

يستغرق إنشاء شركتك وقتًا طويلاً وجعل الناس يثقون بها. ولكن بمجرد قيامك بالتسويق والإطلاق ، يصبح من السهل إضافة المزيد من الوظائف والراحة.

يجب عليك حماية البيانات الحساسة للسائقين والجمهور المستهدف للتطبيق. يتيح لك التطوير المخصص حماية المعلومات الشخصية من خلال التشفير داخل التطبيق.

يمكن لمطوري التطبيقات إضافة تجارب مخصصة ومخصصة لمستخدمي تطبيقات الأجهزة المحمولة.

سلبيات

يكلف تطبيق الهاتف المحمول من البداية أكثر بكثير من تطوير نموذج موجود. ومع ذلك ، فإنه يسمح بمزيد من المرونة. علاوة على ذلك ، فإن الأنظمة الجاهزة جيدة فقط على المدى القصير. على المدى الطويل ، تحتاج إلى تطوير التطبيق من البداية.

يستغرق إنشاء تطبيق جوال فعال من البداية مزيدًا من الوقت. الحد الأدنى للوقت المطلوب هو 3 إلى 6 أشهر. ستخصص الكثير من الوقت في تطوير تطبيق الهاتف دون أي نتائج مرضية.

يمكن إعداد الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) للتطبيق في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا.

افكار اخيرة

تفرض الحكومات في جميع أنحاء العالم قيودًا أكثر صرامة على تلوث السيارات ، مما يعزز استخدام خيارات النقل المشتركة للتنقلات اليومية. ينمو سوق تطبيقات مشاركة الرحلات.

وفقًا لـ Statista ، بين عامي 2021 و 2026 ، من المتوقع أن يرتفع سوق مشاركة الركوب في جميع أنحاء العالم بأكثر من 115 بالمائة. في عام 2026 ، قدرت القيمة السوقية بأكثر من 185 مليار دولار. المشاركون المهمون في القطاع هم ديدي وأوبر وليفت.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه لا يمكن لأي تطبيقات جديدة لمشاركة الركوب دخول السوق. بمجرد أن أصبح تطبيق Uber هو اللاعب الأكثر بروزًا في سوق الأعمال التجارية ، ولكن لا يزال هناك العديد من الشركات الجديدة التي ظهرت وأثبتت وجودها في السوق.

المفتاح هو توفير ما يحتاجه جمهورك المستهدف والسائقون في السوق. أنت بحاجة إلى نقطة بيع فريدة لجذب الجمهور المستهدف إلى تطبيق الجوال الخاص بك وتحويلهم إلى عملاء مخلصين. يحتوي كل تطبيق لمشاركة الرحلات على فراغات ، وتحتاج إلى ملئها.